Рабочая партия Курдистана решила прекратить боевые действия на время ликвидации последствий землетрясения на юге Турции

Пока власти и народ Турции заняты разбором завалов и спасением людей после разрушительного землетрясения, вооруженные формирования Рабочей партии Курдистана (РПК) не будут осуществлять никаких боевых действий против турецкой армии и жандармерии. Об этом заявил лидер политического крыла Рабочей партии Курдистана Джамиль Байик.По словам курдского лидера, в настоящее время тысячи курдов находятся под завалами. Поэтому надо предпринимать все возможные усилия для того, чтобы спасти как можно больше людей, подчеркнул Байик.Напомним, что наиболее пострадали от землетрясения как раз юго-восточные провинции Турции, в которых проживает многочисленное курдское население. Поэтому в РПК не заинтересованы в том, чтобы мешать турецкому правительству ликвидировать последствия природного катаклизма.Напомним, что Рабочая партия Курдистана (РПК) с начала 1980-х годов ведет вооруженную борьбу против турецкого государства. Ее лидер 73-летний Абдулла Оджалан с 1999 года отбывает пожизненное заключение в тюрьме на острове Имралы. Однако соратники Оджалана до сих пор продолжают активные действия против турецких правительственных войск и сил правопорядка.Кроме того, РПК имеет тесные связи с курдскими вооруженными формированиями в соседних северных провинциях Сирии и Ирака. В Турции Рабочая партия Курдистана признана террористической организацией и рассматривается в качестве одного из самых опасных врагов турецкой государственности.