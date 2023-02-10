Власти Севастополя сделали «желтый» уровень террористической опасности в городе бессрочным

В городе-герое Севастополе установлен высокий («желтый») уровень террористической опасности с 18 часов 00 минут 10 февраля 2023 года. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте правительства города, который имеет статус отдельного региона.
В этот раз «желтый» уровень террористической опасности введен бессрочно, то есть не до какого-либо определенного дня, а до тех пор, пока власти города не решат его отменить. Информацию об отмене высокого уровня террористической опасности пообещали опубликовать отдельно в случае ее появления.
Напомним, что уровни террористической опасности в России различаются следующим образом: повышенный – «синий», высокий – «желтый», критический – «красный». Поскольку в Севастополе введен «желтый» уровень террористической опасности, будет усилена работа правоохранительных органов, досмотр граждан в общественных местах. Администрации предстоит определить места, где в случае опасности можно будет размещать людей, а также усилить охрану стратегически значимых объектов, включая и объекты энергетической инфраструктуры.
Ранее в социальных сетях появились сообщения жителей Севастополя о том, что в районе Артиллерийской бухты слышны выстрелы. Затем горожан поспешил успокоить губернатор Михаил Развожаев. Он написал в своем Telegram-канале, что беспокоиться гражданам не стоит: подразделения Черноморского флота ВМФ России проводят свои учения.
Напомним, что Севастополь прежде периодически подвергался налетам украинских беспилотников. Однако средства противовоздушной обороны в большинстве случаев срабатывали эффективно.