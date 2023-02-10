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Власти Севастополя сделали «желтый» уровень террористической опасности в городе бессрочным

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Власти Севастополя сделали «желтый» уровень террористической опасности в городе бессрочным

В городе-герое Севастополе установлен высокий («желтый») уровень террористической опасности с 18 часов 00 минут 10 февраля 2023 года. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте правительства города, который имеет статус отдельного региона.


В этот раз «желтый» уровень террористической опасности введен бессрочно, то есть не до какого-либо определенного дня, а до тех пор, пока власти города не решат его отменить. Информацию об отмене высокого уровня террористической опасности пообещали опубликовать отдельно в случае ее появления.

Напомним, что уровни террористической опасности в России различаются следующим образом: повышенный – «синий», высокий – «желтый», критический – «красный». Поскольку в Севастополе введен «желтый» уровень террористической опасности, будет усилена работа правоохранительных органов, досмотр граждан в общественных местах. Администрации предстоит определить места, где в случае опасности можно будет размещать людей, а также усилить охрану стратегически значимых объектов, включая и объекты энергетической инфраструктуры.

Ранее в социальных сетях появились сообщения жителей Севастополя о том, что в районе Артиллерийской бухты слышны выстрелы. Затем горожан поспешил успокоить губернатор Михаил Развожаев. Он написал в своем Telegram-канале, что беспокоиться гражданам не стоит: подразделения Черноморского флота ВМФ России проводят свои учения.

Напомним, что Севастополь прежде периодически подвергался налетам украинских беспилотников. Однако средства противовоздушной обороны в большинстве случаев срабатывали эффективно.
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8 комментариев
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  1. Комиссар_Вольф
    Комиссар_Вольф Сегодня, 19:38
    +2
    И всё идёт по плааааануууууууууу........ drinks
    Только "Москву" и её экипаж жалко, о них до сих пор толком ничего неизвестно, ни слуху ни духу........как отрезали.
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 19:53
      +1
      "......как отрезали"
      не отрезали, а утопили и экипаж расформировали...
      Ну может ещё поднимут
  2. Карат
    Карат Сегодня, 19:42
    +1
    Администрации предстоит определить места, где в случае опасности можно будет размещать людей, а также усилить охрану стратегически значимых объектов, включая и объекты энергетической инфраструктуры.


    Давно пора. И не только в Севастополе.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:47
      0
      Пока существует "государство Украина",для нас будет существовать высокая опасность по всей территории России.С учетом того,что в страну запустили всяких утырков,вкупе со "своими"
  3. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 19:43
    +4
    Не видать Крыму и Севастополю безопасности как своих ушей, пока ключевые порты Одесса, Николаев и Херсон находятся вне суверенитета Российской Федерации, под чужим, не российским, вражеским контролем!

    Только полный контроль и суверенитет РФ над исконно русскими портами Чёрного моря Одессой, Николаевым и Херсоном может обеспечить безопасность Крыма и Севастополя.
  4. михаилл
    михаилл Сегодня, 19:51
    +3

    Зачем под картинкой лишний текст? Изображение само по себе несет массу информации, часто не выразимую словами. Но, администрация считает иначе и мне приходится писать.
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 20:26
    0
    Это прифронтовой город, т.к. морской, основная цель 9 лет дрессируемых британцами диверсантов в Одессе, еперный театр, до конца БД там желтый быть и обязан!
  6. TRex
    TRex Сегодня, 21:00
    +1
    " ...в районе Артиллерийской бухты слышны выстрелы."
    Может что-то перепутали? Это самый центр города, там тысячи людей и круче рейдового катера в этой бухте военных вымпелов там никогда не было. Причалы для парома и катеров, дельфинарий, Дворец пионеров, аквариум... Какие, на х... учения?