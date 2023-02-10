Советник главы Офиса президента Украины отрицает, что Киеву предлагали мир в обмен на территориальные уступки

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отрицает появившуюся ранее в ряде западных СМИ информацию, что киевскому режиму поступали предложения о заключении мира с Россией в обмен на некоторые территориальные уступки.
В интервью немецкому изданию Die Welt Подоляк заявил, что украинским властям не поступало никаких официальных либо неофициальных предложений, касающихся заключения мира с Россией в обмен на передачу Украиной некоторой части своих территорий.
Советник главы офиса украинского президента отрицает любую возможность заключения мира в случае, если десять, двадцать или тридцать процентов украинской территории отойдут России. По его словам, такие договоренности означали бы капитуляцию Украины и победу России в вооруженном конфликте, после чего противостояние не прекратилось бы, а перешло в другой формат.
Ранее швейцарское издание Nue Zürcher Zeitung сообщало, что представители высшего руководства американского ЦРУ в середине января текущего года предлагали властям России и Украины план по мирному урегулированию и завершению вооруженного конфликта.
В рамках заключения мирного договора предполагалась передача России около двадцати процентов украинской территории, что приблизительно соответствует территориям ДНР и ЛНР. Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков назвал опубликованную в швейцарском издании информацию "уткой".
Российское руководство неоднократно заявляло, что Запад способствует своими поставками оружия лишь усугублению украинского конфликта.