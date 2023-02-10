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Советник главы Офиса президента Украины отрицает, что Киеву предлагали мир в обмен на территориальные уступки

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Советник главы Офиса президента Украины отрицает, что Киеву предлагали мир в обмен на территориальные уступки

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отрицает появившуюся ранее в ряде западных СМИ информацию, что киевскому режиму поступали предложения о заключении мира с Россией в обмен на некоторые территориальные уступки.


В интервью немецкому изданию Die Welt Подоляк заявил, что украинским властям не поступало никаких официальных либо неофициальных предложений, касающихся заключения мира с Россией в обмен на передачу Украиной некоторой части своих территорий.

Советник главы офиса украинского президента отрицает любую возможность заключения мира в случае, если десять, двадцать или тридцать процентов украинской территории отойдут России. По его словам, такие договоренности означали бы капитуляцию Украины и победу России в вооруженном конфликте, после чего противостояние не прекратилось бы, а перешло в другой формат.

Ранее швейцарское издание Nue Zürcher Zeitung сообщало, что представители высшего руководства американского ЦРУ в середине января текущего года предлагали властям России и Украины план по мирному урегулированию и завершению вооруженного конфликта.

В рамках заключения мирного договора предполагалась передача России около двадцати процентов украинской территории, что приблизительно соответствует территориям ДНР и ЛНР. Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков назвал опубликованную в швейцарском издании информацию "уткой".

Российское руководство неоднократно заявляло, что Запад способствует своими поставками оружия лишь усугублению украинского конфликта.
Автор:
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7 комментариев
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  1. Rage66
    Rage66 Сегодня, 19:46
    +1
    Хоть тут правду говорит... Какой мир? Это Зеле приснилось yes
  2. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 19:51
    +3
    Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отрицает информацию, что киевскому режиму поступали предложения о заключении мира с Россией в обмен на некоторые территориальные уступки.

    Врёт как всегда. Предлагали конечно. Дыма без огня не бывает. sad
  3. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 19:55
    +1
    Советник главы Офиса президента Украины отрицает, что Киеву предлагали мир в обмен на территориальные уступки

    Всю жизнь живёте с погонялами и вам предложения делать?
    Выбирайте: электрический стул, газовая камера, эшафот и расстрел...
  4. Vyacheslav57
    Vyacheslav57 Сегодня, 19:56
    +2
    Отрицает любую возможность заключения мира в случае, если десять, двадцать или тридцать процентов украинской территории отойдут России.

    Как мы его понимаем и полностью поддерживаем . Пока не повешаем Михаила Подоляка в Киеве никаких переговоров с их кураторами .
  5. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 20:03
    +1
    Михаил Подоляк отрицает появившуюся ранее в ряде западных СМИ информацию, что киевскому режиму поступали предложения о заключении мира с Россией в обмен на некоторые территориальные уступки.

    Да уже США и запад поняли, "партия проиграна", нужно хоть маленькая территория, но чтобы она осталась - "Проект Украина". Нужно оставить, хоть малый кусок Украины, но тот кусок из которого можно воевать Россию. Пусть это будет такой кусок, как Прибалтика, но он должен ненавидеть Россию, как Бандера, как Петлюра. Только тогда запад будет иметь доступ к "Дранг нах остен", остальные варианта не приемлемы. СССР после 1945 года, этого не понял, и сейчас мы все испытываем на своей шкуре.
  6. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 20:15
    0
    Никаких территориальных уступок России!
    Только война до последнего украинца!
    И сдохший от передоза в дымящихся развалинах киевского бункера Зеленский в конце!
  7. Вячеслав В.
    Вячеслав В. Сегодня, 21:33
    0
    Советнику нечего бояться. Навести порядок на территории Украины Российской власти нереально.Достаточно посмотреть на карту России ,почти на 40% ее территории нет даже радио. Больниц. А чем будет удивлять Российская власть разрушенные Украинские деревни ,вообще неясно.Вы скажете ,что это ложь ,включите обычное радио "Маяк" и отправитесь на 30-40км от города.

    А я забыл: Выбежит певица или певец с музыкальным образованием и через час нагрузят фанаты гуманитарный грузовик :трусами и сухорями...