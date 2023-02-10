Военное обозрение
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Глава ДНР Пушилин рассказал о предложениях по работе экс-пресс-секретарю Народной милиции полковнику Басурину

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Глава ДНР Пушилин рассказал о предложениях по работе экс-пресс-секретарю Народной милиции полковнику Басурину

Полковник Народной милиции ДНР Эдуард Басурин хорошо известен российской общественности благодаря своим объективным и честным выступлениям в медийном пространстве по оценке оперативной обстановки в зоне СВО.


После майданного переворота в Киеве Басурин сразу стал активным участником патриотических сил Донбасса, не желающих принимать сторону новой киевской власти. Осенью 2014 года полковник Басурин был назначен заместителем командующего корпусом Минобороны ДНР по работе с личным составом, в 2016-ом занял должность заместителя командующего Народной милиции ДНР. С января 2015 года полковник стал по совместительству пресс-секретарем военного командования Донецкой республики.

Его сводкам многие верили безоговорочно, но в последнее время публичная активность полковника резко упала. В новостных лентах портала Рамблер и Донецкого агентства новостей информация от Басурина не появляется с 10 ноября 2022 года, перестал он выступать и на российских телеканалах.

Все дело в том, что после вхождения ДНР в состав РФ республиканская Народная милиция прошла реорганизацию и вошла в состав Вооруженных сил России. Соответственно, все функции освещения информации были переданы в информационный департамент МО РФ.

На прошедшей сегодня в Москве очередной встрече врио главы Донецкой республики Дениса Пушилина с журналистами и блогерами ему задали вопрос о дальнейшей судьбе ставшего популярным в информационном российском пространстве полковника. Пушилин успокоил журналистов, сообщив, что Эдуард Басурин получил несколько предложений о работе и скоро сделает свой выбор.

Я бы его никуда не отдавал, с ним точно будет все в порядке, за это не стоит переживать. Эдуард Александрович точно не пропадет

— сообщил врио главы ДНР.

Будет ли новая работа Басурина связана с медийной деятельностью, продолжит он военную службу или займет гражданскую должность в новых структурах руководства ДНР, Пушилин не уточнил.
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Использованы фотографии:
Группа Басурина ВКонтакте
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7 комментариев
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  1. Третий район
    Третий район Сегодня, 20:30
    +4
    Будет ли новая работа Басурина связана с медийной деятельностью, продолжит он военную службу или займет гражданскую должность в новых структурах руководства ДНР, Пушилин не уточнил.

    У простых людей всегда было уважение к Басурину и его выступлениям в прессе. Чёткая поставленная речь , без всяких чтений по бумажке. Сразу видно настоящий полковник и порядочный человек. Но видимо что-то лишнее сказал . Таких прямых и смелых сейчас не ценят.
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 20:38
      -3
      Я все вспоминаю Захарченко (вечная память ) Убили его рагули-нацики и многих таких как он .. hi
      А Пушлин ну чиновник и все хитроват ..Басурин может и не плох ,но тоже не ахти ..ДНР и т.д. это территория России ,там уж все решаться будет по другому ..Думаю все и всех поменяют !
      Донбассу нужны жесткие руководители..,которые хорошо разбираются в рагулях ,как бы они не притворялись и не клялись в преданности ..Скоро начнется зачистка и нужны не балаболы ,а Судоплатовы и т.д. Иначе опять все повторится мужики !
      1. Третий район
        Третий район Сегодня, 20:59
        0
        Цитата: LukaNord
        Скоро начнется зачистка и нужны не балаболы ,а Судоплатовы и т.д. Иначе опять все повторится мужики !

        Михан-Гонсалез с очередного аккаунта , судя по стилю написал. Из этого комментария получается , что на Донбассе слабоват народ что ли , так ? И это после восьми лет войны... А откуда ж тогда взять сильных и "не балаболов" . Из Москвы наверное и желательно чтобы из партии ЕР.
        1. LukaNord
          LukaNord Сегодня, 21:40
          0
          Цитата: Третий район
          Из этого комментария получается , что на Донбассе слабоват народ что ли , так ? И это после восьми лет войны.

          Нет вы сильные очень и в этом вам равных нет ..Киев вы будете держать и т.д. Опыт у вас и мотивация выше крыши , наши вас будут прикрывать .
          Великая зачистка скоро начнется и Судоплатов вам в помощь со своими архивами и наработками .. hi
          Цитата: Третий район
          А откуда ж тогда взять сильных и "не балаболов" . Из Москвы наверное и желательно чтобы из партии ЕР.

          Ну ер ,это еще не вся России ..У вас много прирожденных руководителей с военной выправкой ..Работы у вас много и претензий к Киеву и тем то там засел ..
          Донбасс должен рулить и зачищать бандеровщину (вы их по взгляду вычисляете сразу)
          Ну а наши поддержать во всех сферах Действуйте ,но смотрите ,чтобы не затесались в ваши ряды власовцы и прочии хитрованы
          Вот в чем опасность !!!!! Походили уже это во времена СССР ,когда Хрущ всех выпустил падла И они нам всем отомстили вместе с поляками и англосаксами ..Такие дела в архивах КГБ .
  2. TRex
    TRex Сегодня, 20:41
    -3
    Московские ребята проводят свою "зачистку" в рядах милиции ЛНР и ДНР.
    Басурин "ко двору" не пришелся - вот и попросили с вещами на выход... А то, что раньше этот человек сделал для Родины - уже никого не интересует.
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 21:59
      0
      Цитата: TRex
      Московские ребята проводят свою "зачистку" в рядах милиции ЛНР и ДНР.
      Басурин "ко двору" не пришелся - вот и попросили с вещами на выход... А то, что раньше этот человек сделал для Родины - уже никого не интересует.

      Время махновщины прошло И это уже территория России ..Может быть и жестко все ..Но так нужно видать .болтают много и своим в соцсетях мнением раскрывают много чего в планах Армии на Донбассе и карты выкладывают ,кто и где наступает или отступает ..Все, время гуляй-поле закончилось нужно за языком следить !!! Идет СВО и особенно инфовойна против России и жуткая..
      Болтать в своих блогах уже не нужно ..Это ведь подарок для шпионов и форма заработка..
      Вон Стрелков наш или не наш очень активно пиарится в критике Армии России и т.д. Он ведь денег зарабатывает на этом и очень большие на своих блогах и т.д.
      Нытье пока в цене и у нас на сайте wink hi
  3. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 20:56
    -1
    Не знаю такого.
    Но раз с Ноября никто ничего не знает, то возможно, усе, прикрыли.

    Имхо ,стараются прикрыть последние остатки и лидеров Русской Весны.
    В писре и СМИ - только пиарщики ЕДРА, чиновники Едра, депутаты Едра, да олигархи Едра...