Глава ДНР Пушилин рассказал о предложениях по работе экс-пресс-секретарю Народной милиции полковнику Басурину

Я бы его никуда не отдавал, с ним точно будет все в порядке, за это не стоит переживать. Эдуард Александрович точно не пропадет

Полковник Народной милиции ДНР Эдуард Басурин хорошо известен российской общественности благодаря своим объективным и честным выступлениям в медийном пространстве по оценке оперативной обстановки в зоне СВО.После майданного переворота в Киеве Басурин сразу стал активным участником патриотических сил Донбасса, не желающих принимать сторону новой киевской власти. Осенью 2014 года полковник Басурин был назначен заместителем командующего корпусом Минобороны ДНР по работе с личным составом, в 2016-ом занял должность заместителя командующего Народной милиции ДНР. С января 2015 года полковник стал по совместительству пресс-секретарем военного командования Донецкой республики.Его сводкам многие верили безоговорочно, но в последнее время публичная активность полковника резко упала. В новостных лентах портала Рамблер и Донецкого агентства новостей информация от Басурина не появляется с 10 ноября 2022 года, перестал он выступать и на российских телеканалах.Все дело в том, что после вхождения ДНР в состав РФ республиканская Народная милиция прошла реорганизацию и вошла в состав Вооруженных сил России. Соответственно, все функции освещения информации были переданы в информационный департамент МО РФ.На прошедшей сегодня в Москве очередной встрече врио главы Донецкой республики Дениса Пушилина с журналистами и блогерами ему задали вопрос о дальнейшей судьбе ставшего популярным в информационном российском пространстве полковника. Пушилин успокоил журналистов, сообщив, что Эдуард Басурин получил несколько предложений о работе и скоро сделает свой выбор.— сообщил врио главы ДНР.Будет ли новая работа Басурина связана с медийной деятельностью, продолжит он военную службу или займет гражданскую должность в новых структурах руководства ДНР, Пушилин не уточнил.