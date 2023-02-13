Алексей Данилов – нацистский «ястреб» с русской фамилией

Алексей Данилов. Источник: sharij.net
Ветеринар номер один
В описании верхушки киевского режима нельзя обойтись без сравнений с гитлеровскими главарями. Показателен уровень образования персонажей. Например, Гиммлер, получивший диплом по специальности «агроном», и Мюллер, ограничившийся школьным аттестатом. Как и сам Адольф Гитлер, неоднократно проваливший вступительные испытания в Академию изобразительных искусств. Правопреемник бесноватого Зеленский по диплому окончил Криворожский институт по специальности «правоведение» в 2000 году. На бумаге вполне серьёзное высшее образование, но биография бывшего комика показывает, что в стенах ВУЗа он не показывался. В годы учёбы он раскручивал свой «95-й квартал», а последние два года перед дипломом вообще жил в Москве. Неудивительно, что себе в команду Зеленский подбирает соответствующих его уровню личности. Таких как герой сегодняшнего рассказа, секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, человек с бурным криминальным прошлым и базовым ветеринарным образованием.
Личность Данилова примечательна по многим причинам. Прежде всего, это один из немногих носителей исконно русской фамилии во вражеском штабе. И один из многих, кто настаивает на переносе военных действий на территорию России. Этакий «ястреб» местного разлива. Ветеринар по призванию с серьёзным видом рассуждает о готовящемся наступлении российских войск, о нехватке тяжелого вооружения и снарядов у ВСУ, считает танки противника.
Данилов (второй справа) среди луганских авторитетов
Свою карьеру будущий глава Совбеза начал в 1981 году в Ворошиловградском (Луганском) заводе фрукто-минеральных вод в должности ветеринарного фельдшера. После армии пошёл на повышение доктором Айболитом в зооуголок луганского парка имени 1 Мая. В конце 80-х годов началась криминально-коммерческая деятельность Данилова. Как и по всему Союзу, а после СНГ, бурным цветом разрослась организованная преступность. В силу личностных качеств Данилова новая работа оказалась гораздо привлекательнее лечения хворей хомяков и кастрации котов. Тут на удачу на криминальный небосклон Луганска в начале 90-х вышел Валерий Доброславский. У каждого региона постсоветского пространства были свои «герои». На Урале – Алексей Трифонов и Андрей Овчинников, в Москве – Сильвестр и Сергей Трифонов, а на украинской луганщине – Доброславский. Бандит стал чуть ли не новым Робин Гудом, его в своё время жители Луганска по известности сравнили с Владимиром Далем, Климом Ворошиловым и Валерием Леонтьевым. Именно Доброславский несёт главную вину за восхождение Данилова по ступеням политической карьеры. Присосавшийся к тёмным бизнес-схемам будущий глава Совбеза рисковал так и остаться в ранге мелкого коммерсанта. Но Доброславскому нужен был свой человек в правительстве города, точнее, нужен был свой мэр. У луганского авторитета, несмотря на популярность среди местных, была слишком испачканная репутация.
Данилов в малиновом пиджаке напротив ещё живого Доброславского
А Данилов сильно грязно не отсвечивал, хотя и не расставался с малиновым пиджаком – символом успеха лихих 90-х. Говорил смачно, ярко, щедро сдабривая речь символическими междометиями. Выпускника Старобельского совхоз-техникума выбрали главой Луганска на 1994-1997 годы. Именно в этот период он знакомится с послом США на Украине Уильямом Грин Миллером. В начале 90-х годов ЦРУ плотно работало с постсоветскими республиками в общем, и Украиной в частности. Регулярные встречи сотрудников разведывательного ведомства с региональными элитами под видом дипломатических приёмов стали обыденным делом. Где-то здесь и завязалась прочная дружба Данилова с американцами. Она аукнется ему гораздо позже, когда деятель во второй раз за карьеру поднимется на политический олимп. А пока ему уготована незавидная судьба – в 1997 году убивают Доброславского, и вместе с этим закатывается карьера мэра-ветеринара. В ряде версий упоминается причастность Данилова к атаке на вчерашнего шефа, но прямых доказательств до сих пор нет.
От забвения в Совбез
После мэрского кресла в карьере Данилова случились тёмные годы – он был вынужден строить себя по-новому. Карьера простого коммерсанта с криминальными нотками не прельщала, а для политики товарищ ещё не дорос. Самосовершенствованием Данилов сначала занялся в Луганском педуниверситете по специальности «учитель истории», а позже дополнил портфолио дипломами юриста и менеджера. Насколько тщательно будущий политик учился, сказать сложно, но говорить без матюгов научился. Чем и пользуется до сих пор.
Оскал бывшего уголовника не смогли причесать даже кабинеты высшей власти Украины
Как и большинство украинских политиков рубежа 2000-х, Данилов искал свою партию по принципу карьерных перспектив. Надо быть националистом – буду, надо поддерживать пророссийские взгляды – всегда пожалуйста. Главное, обрисовать вменяемый путь во власть. Удалось это Виктору Ющенко после революции 2004 года, когда Данилова назначили главой родной Луганской области. Спустя всего девять месяцев случилась опала – политика отстранили от власти, по его словам, за связи с Юлией Тимошенко. Под её крышей он в 2006 году даже избирался в Верховную раду, но опять ненадолго – в ноябре 2007 года украинский парламент распустили. И снова годы забвения.
Вернуться во власть не помог ни Майдан, ни начавшаяся гражданская война, ни систематическое истребление населения луганщины нацистами. Но Данилов нос по ветру держал и в 2019 году вдруг начал рассыпаться антироссийскими заявлениями. Причём самыми радикальными. Тогда подобное выскакивало изо рта многих игроков украинской политики. Так было модно и нужно – Зеленский с иностранными покровителями старательно зачищал поляну от оппонентов. Данилова заметили и позвали во власть, причём сразу в заместители секретаря Совбеза. Скачок немалый, и он бы не случился без нескольких факторов.
Первый – о нём явно помнили американские кукловоды, и Данилов казался надёжной фигурой в украинской властной вертикали. На роль лидера он никогда не годился, говорил и говорит, что скажут, а такие всегда пригождаются. Вторым фактором стало очередное покровительство. Ну не может Данилов без альфа-доминаторов, что поделать. На этот раз таким стал Виталий Гайдук, бизнесмен и бывший секретарь Совбеза Украины. И, наконец, третий фактор – это происхождение Данилова. По всем признакам он скорее русский, чем этнический украинец, а значит, формально может представлять интересы национального меньшинства. Пример Данилова должен был показать, кто такой «хороший русский», а кто плохой.
Политик стал одним из инициаторов антироссийской кампании на Украине. Сначала нападками на партию ОПЗЖ (Оппозиционная платформа – За жизнь), а потом репрессиями в отношении бизнеса и медиапроизводства. Кстати, в статусе заместителя секретаря Совета безопасности Данилов просидел совсем недолго, всего два месяца, после чего его повысили до секретаря. Здесь он стал верным оруженосцем Зеленского. Как и много лет назад, что до него доводят и разрешают, то он и вещает. Поэтому нацистские выпады не стоит рассматривать как исключительное мнение Данилова – это квинтэссенция политики киевского руководства. Он будет верен режиму до последнего вздоха. Только здесь и сейчас он может нанести поражение столь ненавистной старой элите и, наконец, показать, кто он есть на самом деле.
А родная для Данилова Луганская область давно освобождена, но на её жителей продолжают падать ракеты ВСУ. 60-летний несостоявшийся ветеринар, похоже, испытывает от этого животное удовольствие.