Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин назвал военкору примерные сроки освобождения Донбасса и территорий до Днепра

Если нам надо идти до Днепра, то года на три, если нам надо закрыть ДНР и ЛНР, то надо ещё годика полтора-два поработать, если нам надо идти до Ла-Манша, то у меня есть свой идеальный план

Выполнение задач по освобождению всей территории Донецкой и Луганской Народных Республик займет года полтора-два. Такой прогноз в интервью руководителю проекта WarGonzo военкору Семену Пегову дал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.Как отметил Пригожин, если в процессе специальной военной операции потребуется дойти до реки Днепр, то выполнение этой задачи растянется года на три. Соответственно, в это время будут освобождаться территории и города, расположенные до Днепра. сказал Семену Пегову Евгений Пригожин.Отметим, что вчера Евгений Пригожин официально объявил о прекращении набора в ЧВК «Вагнер» заключенных из российских исправительных учреждений. При этом причины такого решения он объяснять не стал, но отметил, что перед теми бывшими заключенными, которые сейчас воюют в рядах ЧВК, все обязательства выполняются.ЧВК «Вагнер» играют очень существенную роль в выполнении самых сложных задач специальной военной операции. В частности, именно на штурмовиков «Вагнера» легла основная нагрузка при освобождении Соледара, сейчас они отважно сражаются в Артемовске (украинцы называют его Бахмут), на других самых сложных участках фронта.