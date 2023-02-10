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Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин назвал военкору примерные сроки освобождения Донбасса и территорий до Днепра

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Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин назвал военкору примерные сроки освобождения Донбасса и территорий до Днепра

Выполнение задач по освобождению всей территории Донецкой и Луганской Народных Республик займет года полтора-два. Такой прогноз в интервью руководителю проекта WarGonzo военкору Семену Пегову дал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.


Как отметил Пригожин, если в процессе специальной военной операции потребуется дойти до реки Днепр, то выполнение этой задачи растянется года на три. Соответственно, в это время будут освобождаться территории и города, расположенные до Днепра.

Если нам надо идти до Днепра, то года на три, если нам надо закрыть ДНР и ЛНР, то надо ещё годика полтора-два поработать, если нам надо идти до Ла-Манша, то у меня есть свой идеальный план

- сказал Семену Пегову Евгений Пригожин.

Отметим, что вчера Евгений Пригожин официально объявил о прекращении набора в ЧВК «Вагнер» заключенных из российских исправительных учреждений. При этом причины такого решения он объяснять не стал, но отметил, что перед теми бывшими заключенными, которые сейчас воюют в рядах ЧВК, все обязательства выполняются.

ЧВК «Вагнер» играют очень существенную роль в выполнении самых сложных задач специальной военной операции. В частности, именно на штурмовиков «Вагнера» легла основная нагрузка при освобождении Соледара, сейчас они отважно сражаются в Артемовске (украинцы называют его Бахмут), на других самых сложных участках фронта.
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50 комментариев
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  1. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 20:38
    +6
    если нам надо идти до Ла-Манша, то у меня есть свой идеальный план

    вот с этого место по-подробней, пжалста
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 20:47
      0
      Может мне авторские у Пригожина попросить? laughing
      Я еще месяца три назад написал, что полный захват территории ЛДНР раньше октября-ноября не произойдет.
      1. Закиров Дамир
        Закиров Дамир Сегодня, 21:57
        0
        Цитата: Арон Заави
        Может мне авторские у Пригожина попросить? laughing
        Я еще месяца три назад написал, что полный захват территории ЛДНР раньше октября-ноября не произойдет.

        Да не ставится целью захват территорий, тем более, к определённой дате.

        Во-первых, идёт соотношение потерь 10:1 и это устраивает РФ. Иными словами, идёт демилитаризация Украины в выгодном для нас соотношении.

        Во-вторых, демилитаризации идёт на четырёх областях, без разрушения остальных 20 областей Украины, которые нам же восстанавливать. Четыре области восстановить легче, чем 24.

        В-третьих, идёт ослабление Запада - свёртывание производств, безработица, инфляция. Вдобавок, и самое главное, начинается политический раздрайв в Европе.

        В-четвёртых, одет обкатка российского ВПК против стандартов НАТО - устранение слабых и шлифовка сильных мест.

        Основная первоначальная причина затягивания СВО - - отсутствие пехоты в контрактниках. У РФ была ставка на высокотехнологичных контрактников, а вот пехота воспринималась как архаизм. Украина показала, что пехоту списывать ещё рано.

        Однако, в ходе СВО выявились четыре положительных момента, которые я указал выше. А потому сейчас никто и никуда не торопится.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 20:51
      0
      Ну,Вы же слышали.."Десять миллионов американцев подали заявки к "музыкантам".... wassat Шутка юмора
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 21:15
        0
        Цитата: dmi.pris1
        Ну,Вы же слышали.."Десять миллионов американцев подали заявки к "музыкантам".... Шутка юмора

        Но скорее правда.
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 21:14
      -3
      Цитата: ivan1979nkl
      вот с этого место по-подробней, пжалста

      Ну иак позвоните Пригожну, в чем вопрос.
  2. Vyacheslav57
    Vyacheslav57 Сегодня, 20:38
    +7
    если нам надо идти до Ла-Манша, то у меня есть свой идеальный план

    Пригожин в своём репертуаре , замечательный , честный , с чувством юмора человек . Очень уважаю !
    1. Балу
      Балу Сегодня, 20:41
      +1
      Цитата: Vyacheslav57
      если нам надо идти до Ла-Манша, то у меня есть свой идеальный план

      Пригожин в своём репертуаре , замечательный , честный человек . Очень уважаю !

      Отменное чувство юмора, особенно про террористическое государство США. Как не вспомнить: кто кинул валенок на пульт?
      1. Vyacheslav57
        Vyacheslav57 Сегодня, 20:49
        +1
        Цитата: Балу
        Отменное чувство юмора, особенно про террористическое государство США.

        А это . SNN Пригожину - " Как Вы прокомментируете что перестали брать в " Вагнер " заключённых ? -
        Мне поступило миллион предложений от американцев о желании служить в ЧВК " Вагнер " , поэтому необходимость в заключённых пока отпала . "
        1. влад20000
          влад20000 Сегодня, 21:26
          -1
          к сожалению мир скатился к балагану.ни один публичный человек не отвечает за свои слова.все ляпают что в голову придет начиная от президентов до мало мальски известных чиновников и политиков.какие 10 миллионов американцев?к уголовнику пригожину?ну пусть опубликует списки эти.для того чтоб набрать 20 - 30 тыс бойцов пришлось несколько месяцев по зонам мотаться и с помощью оперативников убеждать записаться в вагнер)))не рассказывая что 7 из 10 в бойне загнутся.и сейчас как стало всем известно какой это путь на свободу то желающих на зонах нетути))мобилизацию на 300тыс челов обьявили так полтора миллиона ноги сразу сделали в казахстан грузию армению и еще в десяток стран.а он про 10млн желающих в вагнер трындит.так берите сразу всех.мобиков назад домой.а с 10млн вагнером завалим европу за год.позор всеобщий.вранье у всех на каждом слове и никто ни за что не отвечает.
  3. Карат
    Карат Сегодня, 20:40
    +2
    Как отметил Пригожин, если в процессе специальной военной операции потребуется дойти до реки Днепр, то выполнение этой задачи растянется года на три.

    Три года это если не произойдёт усиление нашей группы на Украине, продолжении снабжения Западом Украины и ещё десятков факторов, вплоть до смены стратегии.
  4. DenD
    DenD Сегодня, 20:42
    +1
    Пригожин, опасный тип. Если что то говорит, то всё по делу. Нет шапкозакидательства, пустых обещаний и глупых кривляние на камеру. А насчёт Ла-Манша, что сказать,думаю у него и правда есть идеи, как это осуществить. Нашёл ведь он элегантное решение, отправив на самые сложные участки, штурмовые группы состоящие из з/к.
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 22:13
      0
      Это решение действует пока можно зеков черпать из тюрем.
  5. Погоны
    Погоны Сегодня, 20:42
    +2
    Чот странно.
    ЛНР же полностью освобождена - https://topwar.ru/198534-glava-minoborony-rf-dolozhil-prezidentu-o-polnom-osvobozhdenii-lnr.html

    А ДНР на 60% - https://russian.rt.com/ussr/news/983401-pushilin-uskorenie-osvobozhdenie-donbasss

    То есть, 40% территории освобождать 2 года целых? Почему?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 20:53
      +4
      Да потому,что еще никто не знает наперед.Что будет в ближайшем будущем
    2. aleksejkabanets
      aleksejkabanets Сегодня, 20:59
      +8
      Цитата: Погоны
      ... То есть, 40% территории освобождать 2 года целых? Почему?

      Потому что государство РФ полностью готово к СВО и все идет по плану. )))
    3. Кронос
      Кронос Сегодня, 22:14
      0
      Потому, что там остались самые сильные укрепления и большая группировка врага в городских англомерациях.
  6. Арбайтернегаст
    Арбайтернегаст Сегодня, 20:44
    +5
    Мдяяя... Если уж Пригожин такие сроки ставит, то, , в планах башен победа, что, не числится? Интересно, а без Ла-Манша можно идеальный план воплотить? До Львова?
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 21:18
      +2
      Цитата: Арбайтернегаст
      Интересно, а без Ла-Манша можно идеальный план воплотить? До Львова?

      Можно и до Львова, но без Ла Манша нельзя.
  7. Glagol1
    Glagol1 Сегодня, 20:48
    -6
    Пригожин прикольный, классный. Эх, таких перцев мало. А Вот говно лезет из всех щелей. Вот тут выяснилось, что спецобмундирование в войска будет поставлять по космическим ценам 21-летний сосунок - сынулька очередного чиновника
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 21:19
      +1
      Цитата: Glagol1
      А Вот говно лезет из всех щелей.

      Интересно, с почему Вы, слово "Вот", пишете с большой буквы ?
  8. Eug
    Eug Сегодня, 20:50
    -1
    До Днепра - нереально, это заявление - "усиление переговорной позиции" и не более того. И Запорожье (в меньшей степени), и Днепр (город - мы его именно так называли еще в 80-е, так что меня не коробит), и Херсон - разделены Днепром-рекой, и как тогда быть с теми частями, что на Правобережье? Днепр-река,
    как по мне, точно не может быть границей, хотя в жизни бывает все.. тот же Герлитц - Згоржелец, хоть масштабы и не сравнить..
    А прекращение призыва з/к, как по мне, означает очень близкий переход Странной (прочел это название здесь, на ВО) Военной Операции на переговорную стадию.
    1. DefenderofTruth
      DefenderofTruth Сегодня, 21:09
      +2
      Если остановиться на текущей линии фронта - то сухопутный коридор в Крым будет насквозь простреливаемой ВСУ дорогой смерти, в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и Крыму мира не будет - будут постоянные обстрелы из-за Днепра, о любом социально-экономическом развитии возвращенных регионов РФ можно будет смело забыть.

      То есть СВО и десятки тысяч погибших в полях Украины героев России были напрасны - ситуация с 2014 года по сути не изменилась.

      А после временного и не устойчивого очередного перемирия через 3 - 5 лет нас ждёт новая, куда более кровавая война с перевооруженной, отдохнувшей, реваншистской и по прежнему нацистской Украиной, обладающей ОМП.

      Без выхода на трассу Киев - Одесса на всем её протяжении и без освобождения портов Одессы, Николаева и Херсона мира не будет.
    2. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 21:12
      -7
      Цитата: Eug
      А прекращение призыва з/к, как по мне

      Только не надо выдумывать и придумывать почему Пригожин отказался от зк . Всё банально просто . Есть такая организация как " Солдатские матери " и им подобные . Были организованные масштабные акции по всей России и написаны Обращение к МО и Прокуратуру РФ о незаконном привлечении заключённых в боевые действия . От имени матерей , жён и невест этих заключённых . В интернете полно этих Обращений . Видимо это и сыграло свою роль .
      1. Gromit
        Gromit Сегодня, 21:30
        +1
        Тут уже Вы придумываете).
        В РФ всего было чуть больше 450 тысяч заключённых.
        Откиньте несовершеннолетних, женщин и инвалидов. Откиньте колонии-поселении и с короткими сроками. Откиньте конченных неадекватов. Откиньте идейных воров.

        Сколько остаётся со строгого режима, с большим сроком, годных по состоянию здоровья и не террористов?
        И чтоб они ещё по своей воле на смерть пошли?

        Они просто кончились.

        И шум не солдатских матерей слышен, слышны вопросы на грани обвинения по поводу их контроля. А ещё кто-то днровского любителя черепов грохнул.
      2. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 21:32
        +1
        Когда гибли зк, государству вообщем-то было плевать на их жизни. Государство за них ответственности не несло. Сейчас не будет зк, будут уже больше гибнуть мобилизованные и государство уже будет нести за них ответственность. Вот здесь уж "развернутся" "солдатские матери" и им подобные. Значит причина, что отказались от зк не в этом, а в чем то совсем в другом.
  9. Glagol1
    Glagol1 Сегодня, 20:51
    -3
    И фирме его несколько месяцев отроду. А цены 140 - 210 тыс за комплект из 2-х предметов, штаны да куртка
    1. Andobor
      Andobor Сегодня, 21:04
      0
      Цитата: Glagol1
      А цены 140 - 210 тыс за комплект из 2-х предметов, штаны да куртка

      Хватит вражескую пропаганду распространять, причем не в тему.
      МО РФ сообщило, что закупочная цена комплекта формы от данной фирмы для нужд вооруженных сил составляет 10 628 рублей.
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 21:25
        -2
        Вы правда верите этим цифрам нашего МО? Отмазывают сынка чиновника и свои задние места прикрывают.
  10. Glagol1
    Glagol1 Сегодня, 20:52
    -6
    Это госизмена!!! Народные деньги на оборону присваивает очередной чиновник! Где же следком и фсб? В доле?!
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 21:26
      +2
      В статье о деньгах и чиновниках вообще ни слова. Вы о чём?
  11. fezm.fan
    fezm.fan Сегодня, 20:54
    0
    Мне кажется наши решили растянуть войну для того чтобы обанкротить запад, ихними же руками всё развалить, конфликт на истощения.
    1. aleksejkabanets
      aleksejkabanets Сегодня, 21:03
      +5
      Цитата: fezm.fan
      Мне кажется наши решили растянуть войну для того чтобы обанкротить запад

      Ага, "пока толстый сохнет, толстый сдохнет" laughing Поговорку знаете такую?
      1. aleksejkabanets
        aleksejkabanets Сегодня, 21:30
        +1
        Цитата: aleksejkabanets
        толстый сдохнет

        Описался виноват, худой сдохнет. )))
      2. fezm.fan
        fezm.fan Сегодня, 21:56
        0
        Что толку от поговорки, реальная экономика за нами, а про супер пупер капитализацию яблока не говорите. Поживём увидим кто был прав.
    2. starina
      starina Сегодня, 21:03
      0
      Охо-хо..думать хоть иногда надо. Подсказываю..ВВП стран. Сравнить. Армия зависит от экономики.

      Сверкающая фотография изображала дочь американского миллиардера Вандербильда в вечернем платье. Там были меха и перья, шелк и жемчуг, легкость покроя необыкновенная и умопомрачительная прическа.
      Это решило все.
      — Ого! — сказала Эллочка самой себе. Это значило: «Или я, или она».
      ...По рабкредиту была куплена собачья шкура, изображавшая выхухоль.
      Платье, отороченное собакой, нанесло заносчивой Вандербильдихе первый меткий удар.
      Миллиардерша покачнулась, но её, как видно, спас любвеобильный papa-Вандербильд.
      1. aleksejkabanets
        aleksejkabanets Сегодня, 21:36
        +1
        Цитата: starina
        Армия зависит от экономики.

        Это тут не для всех аксиома. ))) Спасибо за меткое сравнение из Ильфа и Петрова. good
  12. next322
    next322 Сегодня, 20:59
    -3
    пожалуй единственно адекватный из всей современной армейской зомбо- камарильи называющей себя типа конашенковы и прочий хенералитет ГШ
  13. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 21:02
    -1
    Война - это работа для Пригожина и ЧВК Вагнер.
    Кто же хочет быстро потерять такую высокооплачиваемую работу?
    Эта музыка будет вечной.
  14. Лесовик
    Лесовик Сегодня, 21:03
    +1
    Если нам надо идти до Днепра, то года на три
    Это, вероятно, только силами ЧВК...
  15. t-12
    t-12 Сегодня, 21:03
    +4
    При нынешней стратегии, когда в лоб штурмуется каждая деревня, а транспортная инфраструктура противника не трогается, можно воевать не 3 года, а 30. Так что Пригожин ещё оптимист.

    Впрочем, может быть, это и есть чей-то план? Чем дольше идёт война, тем больше можно освоить бабла.
  16. tTшка
    tTшка Сегодня, 21:05
    +1
    Красавчик... тролинг наивысшего уровня )))
    А еще интересует прогноз до гудзона wassat
  17. valera75
    valera75 Сегодня, 21:09
    -1
    Цитата: Погоны

    А ДНР на 60% - https://russian.rt.com/ussr/news/983401-pushilin-uskorenie-osvobozhdenie-donbasss

    То есть, 40% территории освобождать 2 года целых? Почему

    Главное не перегруппироваться и не оставить технику с боеприпасами для ВСУ.Под Угледаром нашу танковую колонну случаем не краснополем,что в перегрупировках оставили,уничтожили более 30 едениц?
  18. иван2022
    иван2022 Сегодня, 21:12
    -1
    За два - три года :" или Пригожин или эмир или осел" .

    Откуда Пригожин может знать объёмы и, главное-содержание поставок оружия Украине даже в текущем году? Даже если допустить, что ему на 100% известны мощности и перспективы развития предприятий ВПК РФ.

    Это только о периоде ВОВ легко судить :"Германию завалили трупами", и думать вроде как нечего.....любой полу-дурок Отечественную так вот мог как бы выиграть... Раз - и Победа!

    А тут- вона что! Оказывается можно и трупов навалить до чёртовой матери, а без толку... Ну кто бы мог подумать такое?
  19. Вячеслав В.
    Вячеслав В. Сегодня, 21:12
    -4
    Обвинят ЧВК Вагнер. Так же, как парней воевавших в Гостомеле.Кстати 24.02.скоро. Теперь почитайте ,что про них пишут .Даже на этом сайте "ноль" информации.
  20. Семен Семенов_2
    Семен Семенов_2 Сегодня, 21:18
    -2
    На что интересно рассчитывало МО без "Вагнера"? Странная подготовка к СВО.
  21. Касатик
    Касатик Сегодня, 21:21
    -2
    Частное мнение руководителя НВФ, высказанное корреспонденту, представляющему самого себя.
  22. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 21:35
    0
    можно быстро ядерное оружие в помочь миру нужен хаус что бы начали договаривается ! мир поделится на блоки у кого технологии тот и победит технологии будущего !
  23. Скорин
    Скорин Сегодня, 21:40
    -1
    А может эти сроки - не случайность. Под каким-либо благовидным предлогом можно отменить президентские выборы 2024...к примеру...
  24. иван2022
    иван2022 Сегодня, 21:43
    -1
    А кто победит, он не предсказал?

    Полагаю, что предсказывать ход боевых действий труднее, чем погоду. Тем более, если ты не военный гений, а менеджер из ресторана...

    Странно только то, что Герасимова не спрашивают... Нет того авторитета! Где ему!!! И вообще-кто кем командует? Впечатление, созданное СМИ такое, что главком-Пригожин.

    Главное, что Герасимов зону не топтал. По-русски,: если не сидел, то и человеком считать нельзя... Так.... фуфло,... фраерок...