В результате российских ударов, нанесенных при помощи ракет и ударных беспилотников, а также потери Украиной Запорожской АЭС, энергетическая система Украины потеряла 44% атомной генерации, 33% мощности блочных ТЭЦ и 75% мощностей теплоэлектростанций. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль во время заседания правительства.По словам главы украинского правительства, в результате постоянных ракетных и дроновых атак были нанесены повреждения почти двум десяткам энергоблоков теплоэлектростанций на подконтрольных киевскому режиму территориях.Если к этому добавить потерю Украиной часть принадлежавших ей ранее энергообъектов, совокупные потери украинской электроэнергетики составили 44% атомной генерации, 75% мощности ТЭС и 33% блочных ТЭЦ.Удары по энергетической инфраструктуре Украины регулярно наносятся с осени прошлого года. В результате атак, совершаемых при помощи ракет и ударных беспилотников "Герань-2" уничтожаются как электрогенерирующие мощности Украины, так и передающие подстанции.Во многих населенных пунктах на подконтрольных киевскому режиму территориях электроснабжение поставляется по графикам, что негативно сказывается на промышленных и транспортных возможностях Украины. Население и бизнес широко используют бензиновые электрогенераторы, из-за чего нередко случаются пожары в квартирах и офисах, а также к растущему дефициту топлива.