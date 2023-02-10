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Премьер-министр Украины назвал масштабы потерь украинской энергосистемы с начала спецоперации

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Премьер-министр Украины назвал масштабы потерь украинской энергосистемы с начала спецоперации

В результате российских ударов, нанесенных при помощи ракет и ударных беспилотников, а также потери Украиной Запорожской АЭС, энергетическая система Украины потеряла 44% атомной генерации, 33% мощности блочных ТЭЦ и 75% мощностей теплоэлектростанций. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль во время заседания правительства.


По словам главы украинского правительства, в результате постоянных ракетных и дроновых атак были нанесены повреждения почти двум десяткам энергоблоков теплоэлектростанций на подконтрольных киевскому режиму территориях.

Если к этому добавить потерю Украиной часть принадлежавших ей ранее энергообъектов, совокупные потери украинской электроэнергетики составили 44% атомной генерации, 75% мощности ТЭС и 33% блочных ТЭЦ.

Удары по энергетической инфраструктуре Украины регулярно наносятся с осени прошлого года. В результате атак, совершаемых при помощи ракет и ударных беспилотников "Герань-2" уничтожаются как электрогенерирующие мощности Украины, так и передающие подстанции.

Во многих населенных пунктах на подконтрольных киевскому режиму территориях электроснабжение поставляется по графикам, что негативно сказывается на промышленных и транспортных возможностях Украины. Население и бизнес широко используют бензиновые электрогенераторы, из-за чего нередко случаются пожары в квартирах и офисах, а также к растущему дефициту топлива.
Автор:
Использованы фотографии:
Telegram-канал ДТЭК Украины
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14 комментариев
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  1. TRex
    TRex Сегодня, 21:20
    +8
    Хотелось бы, чтоб эта цифра стремилась к 100%... И желательно спалить все нефтебазы.
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 21:24
      +4
      Врет гадина.. збройные силы вукраины все ракеты посбивали laughing...100 ракет полетело - 200 сбили, вся вукраина без света wassat
      1. 4ekist
        4ekist Сегодня, 21:38
        +3
        И желательно спалить все нефтебазы.

        Короче, есть над чем еще работать.
      2. хрыч
        хрыч Сегодня, 21:46
        +3
        Цитата: Чёрный
        вукраина без света

        За гидность и незалежность надо расплачиваться
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 21:26
      +5
      Цитата: TRex
      И желательно спалить все нефтебазы.

      И в первую очередь Кременчугский НПЗ, самый крупный на Украине. Топливо для ВСУ идет из этого НПЗ,
    3. Alex Nevs
      Alex Nevs Сегодня, 21:34
      +4
      Обыкновенная Помощь в декоммунизации. Поможем и избавим от всего Советского. Ленин В.И. обиделся жестко.
  2. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 21:24
    +2
    нередко случаются пожары в квартирах и офисах, а также к растущему дефициту топлива

    сдайтесь по-хорошему, фашистов-нацистов прогоните, глядишь, и жизнь наладится - свет появится, а дефицит исчезнет
    1. agoran
      agoran Сегодня, 21:33
      +2
      Нет, шумеров нужно вогнать в средневековье. В Куеве уже гадят в пакеты,.нужно, что=бы своим дерьмом захлебнулись.
  3. ratoborets
    ratoborets Сегодня, 21:42
    +2
    энергетическая система Украины потеряла 44% атомной генерации, 33% мощности блочных ТЭЦ и 75% мощностей теплоэлектростанций.

    ТЭС/ТЭЦ потери должны быть 100%. И бить надо не просто по подстанциям, а полностью уничтожать станции.

    Западная Украина – это три ТЭС (Добротворская, Бурштынская, Ладыжинская) и 2 АЭС (Хмельницкая, Ровенская). Днестровская ГЭС и мелкие ГЭС дают малую часть электричества.
    Уничтожить ТЭС и полностью вывести подстанции на АЭС, чтобы электричества на Западе Украины не было в принципе. Пусть сидят без света, а вместе с ними без электричества не смогут двигаться электротягачи, обеспечивающие основную массу перевозок военной техники.
    1. agoran
      agoran Сегодня, 21:48
      0
      Да не вопрос. Предоставьте координаты, рассчитайте коэффициент сопротивления несущих конструкций,критические точки для ударов.
  4. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 21:44
    +2
    Почему до сих пор не выбиты все трансформаторы и машинные залы Ровенской и Хмельницкой АЭС?!
  5. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 21:48
    0
    Украинское правительство!
    Остановите своё подноготно-подковерное ерзание во славу экономики США!
    У вас, на Украине, земель плодородных больше, чем у половины Европы!
    Начните уже мирно жить и к своей же выгоде делать то, что хорошо умеете: кормить тех, у кого на метр по три мигранта.
    И на Украине будет мир, и в России будет мир. Теперь уже не сразу, но хоть дети (или внуки), будут кто в Карпаты ездить, красоту смотреть, кто в Карелию, на сплав, проверять себя.
    1. DefenderofTruth
      DefenderofTruth Сегодня, 21:50
      +1
      Кто это захочет ехать в зону экологического бедствия и смотреть на лысые Карпаты?
    2. agoran
      agoran Сегодня, 22:00
      +1
      Надеюсь, что это ребенок написал.
      Все эти земли принадлежат России.