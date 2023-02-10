Военные эксперты оценили значимость освобождения российскими войсками станции Двуречная в Харьковской области

Из Харьковской области поступают сообщения об успехе российской армии на Купянском направлении. По последним данным, российские войска, нанеся поражение противнику в районе села Таволжанка, продвинулись в западном направлении и заняли станцию Двуречная. Информация об освобождении этого посёлка подтверждена официальными российскими источниками.
Однако возникла некоторое путаница. Дело в том, что на этом направлении два географических названия Двуречная (Двуречное). Первое – это железнодорожная станция у автодороги Таволжанка-Гряниковка. А второе – одноимённый пгт. Ключевое географическое отличие состоит в том, что станция находится на левом берегу реки Оскол, а посёлок городского типа – на правом.
Военные эксперты оценивают значение освобождения этого населённого пункта (станции) Вооружёнными силами Российской Федерации.
Основное значение состоит в том, что для противника перерезана железная дорога, которая им использовалась для переброски из Купянска сил и средств к российской границе (к Белгородской области).
Также отмечается активизация российской армии на этом направлении, которая говорит о продвижении к Купянску, о выходе к так называемому Долгому Гаю – лесному массиву, в котором окопались подразделения противника. При использовании ТОС «Солнцепёк» и средств армейской и штурмовой авиации осуществляется поражение целей на земле, которые являются препятствием для дальнейшего наступления в сторону Купянска.
Соответственно, украинская группировка, которая долгое время безрезультатно пыталась прорвать линию российской обороны по линии Сватово-Кременная, может получить такую «неприятность», как выход ВС РФ в тыл как минимум своей северной части с огневым (а в итоге и физическим) перекрытием важнейшего пути снабжения.