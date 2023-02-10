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Военные эксперты оценили значимость освобождения российскими войсками станции Двуречная в Харьковской области

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Военные эксперты оценили значимость освобождения российскими войсками станции Двуречная в Харьковской области

Из Харьковской области поступают сообщения об успехе российской армии на Купянском направлении. По последним данным, российские войска, нанеся поражение противнику в районе села Таволжанка, продвинулись в западном направлении и заняли станцию Двуречная. Информация об освобождении этого посёлка подтверждена официальными российскими источниками.


Однако возникла некоторое путаница. Дело в том, что на этом направлении два географических названия Двуречная (Двуречное). Первое – это железнодорожная станция у автодороги Таволжанка-Гряниковка. А второе – одноимённый пгт. Ключевое географическое отличие состоит в том, что станция находится на левом берегу реки Оскол, а посёлок городского типа – на правом.



Военные эксперты оценивают значение освобождения этого населённого пункта (станции) Вооружёнными силами Российской Федерации.

Основное значение состоит в том, что для противника перерезана железная дорога, которая им использовалась для переброски из Купянска сил и средств к российской границе (к Белгородской области).

Также отмечается активизация российской армии на этом направлении, которая говорит о продвижении к Купянску, о выходе к так называемому Долгому Гаю – лесному массиву, в котором окопались подразделения противника. При использовании ТОС «Солнцепёк» и средств армейской и штурмовой авиации осуществляется поражение целей на земле, которые являются препятствием для дальнейшего наступления в сторону Купянска.

Соответственно, украинская группировка, которая долгое время безрезультатно пыталась прорвать линию российской обороны по линии Сватово-Кременная, может получить такую «неприятность», как выход ВС РФ в тыл как минимум своей северной части с огневым (а в итоге и физическим) перекрытием важнейшего пути снабжения.
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10 комментариев
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  1. Чёрный
    Чёрный Сегодня, 21:31
    +7
    Любой , даже самый маленький населеный пункт, улица, дом, освобождённый нашими бойцами - это шаг к освобождению русской ! земли от укрофашистов
  2. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 21:34
    +3
    Это самый первый этап победы в СВО - занять всю Левобережную часть бывшей Украины до Днепра, до Киева, до Черкасс, до Кременчуга, до Екатеринослава, до Запорожья!


    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 21:47
      +1
      А Вы думаете для чего им новые поставки техники и танков нужны? На левобережную они скорее всего не попадут, абрамсы уж точно.
    2. U_GOREC
      U_GOREC Сегодня, 21:57
      -1
      Цитата: DefenderofTruth
      Это самый первый этап победы

      Мда... правду говорят что История повторяется в виде фарса! Вот видел как кадры из фильма про Мальчиша-кибальчиша наложили на визит Зеленского в Европу. Действительно один в один мальчишь-плохишь на службе у Мирового Буржуинства! Вот только весь парадокс исторического момента состоит в том, что с нашей стороны никакого Государства в интересах рабочих и крестьян нет! Наши мальчиши-кибальчиши гибнут за интересы такого же точно буржуинства, только отечественного, доморощенного, пытющегося урвать себе кусок у буржуинства мирового!
      И то что вы, в современной ситуации выложили Эти плакаты, говорит о том что никакой агитации и проопаганды соответствующей моменту у нас нет! Это как если бы во время ВОВ вместо этих плакатов использовались Царские времён Первой Мировой про Веру, Царя и Отечество! Много бы навоевали наши деды!
      Но сейчас "всё смешалось в доме Облонских"... И советские плакаты используются для прикрытия "национальной" повестки в интересах местного Капитала... Тех самых, преславутых, эффективных менеджеров! wassat
      1. nepunamemuk
        nepunamemuk Сегодня, 22:03
        +2
        что же?
        теперь остаётся только сдаться?
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 21:37
    +3
    Раздергивают оборону вфу на разных направлениях. Это хорошо - резервы укровермахта разделенные между разными направлениями это уже не такая сила.
    1. DefenderofTruth
      DefenderofTruth Сегодня, 21:43
      +1
      Ключ к победе - это массовое воздушное наступление и наземное наступление минимум по 5 направлениям - на Киев через Сумы и Чернигов, из Белоруссии к Молдове по линии Мозырь - Коростень - Житомир - Бердичев - Винница - Могилёв-Подольский, на Запорожье и Екатеринослав с юга.

      Нужно вызвать перенапряжение сил ВСУ и оборона повалится на всех фронтах сразу.
    2. Михаил Маслов
      Михаил Маслов Сегодня, 21:56
      0
      ВСУ не дураки и оценивают обстановку с помощью аналитиков НАТО.Результат вы видите сами.
  4. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 21:43
    +1
    для противника перерезана железная дорога

    да, логистика очень важна, особенно железнодорожная
  5. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 21:54
    +1
    Ох былое когда-то ходил "дизель"Белгород -Таволжанка.Ехали и туда и сюда работяги.Да было время.