Первым делом, первым делом – самолеты. Ну а лётчики? А летчики – потом

В инфополе люди сведущие пытаются «навести контрастность» в вопросе получения укрорейхом западных боевых самолетов. Но в данном случае вопрос поставки – для обсуждения вообще не интересен. Так как, в отличие от бронетехники, самолеты сами летать могут.
И время от принятия решения до момента касания Ф-16 или «Еврофайтером» украинского аэродрома – может исчисляться часами, а не месяцами.
Имитация удивления наци-клоуном по поводу сроков обучения пилотов кэмпфджетов и озвученный ему на публику ответ – развод чистейшей воды. Обыкновенный информационный туман, не достойный нашего внимания. Этот вопрос у них давно обговорен на уровне экспертов, и украинские «внуки Геринга» знают даже в каких учебных классах будут постигать науку умирать и как долго их будут этому учить.
Но мы тоже хотим знать...
В штаб-квартире НАТО у меня осведомителя пока нету, поэтому обратимся к открытым источникам.
Там тоже можно узнать много интересного.
Коротко перевод того, что нас интересует, из этой статьи.
Все пилоты люфтваффе Eurofighter проходят обучение на авиабазе в Лааге, в Мекленбурге-Передней Померании. Всего здесь доступно 24 истребителя Eurofighter. 14 машин German-Single (одноместные) и десять German-Trainer (двухместные) пилотируют 32 пилота. 17 из них – летные инструкторы. Базовый курс Eurofighter длится здесь около восьми месяцев. Уже обученным пилотам реактивных самолетов требуется около четырех месяцев для переоборудования, например, из «Торнадо» в «Еврофайтер».
Статья эта написана достаточно давно. Когда фашизм в опасной концентрации на укрАине был компактно сосредоточен только в головах тягнибоков и фарион. А мир жил с расслабленными булками.
Статья в то же время очень узкопрофильная и посвящена первой в ВВС Германии женщине-пилоту реактивного истребителя. То есть не доверять материалу, по сути, нет ни каких оснований.
Как быстро можно переучить пилота с МиГа или Су, мы гадать не будем. Но срок этот, явно не годы, а месяцы. Пусть 6 или 8. Но это очень близкое и плохое для всех будущее.
Пытаться выяснить красную линию у страны, которая может перечеркнуть крест накрест любого из «экспериментаторов-экстремалов»? Занятие так себе.
Танкисты – ребята хорошие, сам имею к этой забаве некоторое отношение. Но летчики – «товар штучный»! Каждый подороже самолета, на котором летает.
Подготовить, за свои деньги, дать им на чем летать, чем обслужить то, что дали летать и...
Только для того, чтоб они «налетали» в благодарность на третью мировую? Короткую и гуманную. Короткую, потому что ракеты даже с континента на континент летят быстро, а гуманную – потому что плакать будет некому.
«Слабительного» не хватит
Теории про «ослабить Россию» западными самолетами и танками – критики не выдерживают. «Слабительного» не хватит. Украина закончится раньше.
А вот потом, как у разогнавшегося локомотива – тормозной путь у России, кто его знает, где закончится? Не все в Европе могут успеть отскочить...
Теперь вернемся к тем, кто возжелал воевать с русскими в русском небе с «бандеровской свастикой» на своих крыльях. Их действительно будут усердно готовить... Но, как я считаю, с совершенно другой целью.
Последним и самым ценным для Европы ресурсом в «салорейхе» являются те, кто истово ненавидит Россию и все русское/советское. Если такая особь еще и обучена всяким полезным премудростям полета наяву, то очень резонно пригреть его и взять «под свое крыло».
Присмотревшись повнимательнее, мы увидим, что все программы по приему беженцев как раз и являют своей конечной целью – для Польши приручение бандерлогов, эмигрирующих на польские стройки целыми селами. Для немцев – это уникальная возможность подправить свою демографию украинскими женщинами продуктивного возраста и украинскими же детьми (будущими налогоплательщиками).
Вопрос. Как вы думаете? Поставки укрАине самолетов и танков, способствуют сохранению инфраструктуры и жилого фонда на укрАине? Ответ очевиден. Из этого логично проистекает, что желающих вернуться на руины – не найдется.
Относительно выехавших в Германию – недавно читал в немецкой же прессе. Немцы аж рты пооткрывали, когда выяснилось, что процент приехавшего к ним народу с высшим образованием выше 70 %! При 30 % с копейками в среднем по Германии. Относительно военных действует тот же принцип. Такая корова нужна самому.
Пять или десять пилотов с боевым опытом, знающих тактику ВКС России, владеющих русским – для любой страны НАТО это лакомый кусок. Даже если их опыт им никогда не понадобится, то на фоне предполагаемой пользы не накладно просто кормить их до пенсии, имея при этом под рукой.
Другими словами, Запад может обещать укрорейху хоть самолёты, хоть звездолёты. Но пилотов лучше прибрать поближе к себе и учить, и у них учиться. А для чего? Там видно будет.