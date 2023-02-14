Первым делом, первым делом – самолеты. Ну а лётчики? А летчики – потом

Но мы тоже хотим знать...

Все пилоты люфтваффе Eurofighter проходят обучение на авиабазе в Лааге, в Мекленбурге-Передней Померании. Всего здесь доступно 24 истребителя Eurofighter. 14 машин German-Single (одноместные) и десять German-Trainer (двухместные) пилотируют 32 пилота. 17 из них – летные инструкторы. Базовый курс Eurofighter длится здесь около восьми месяцев. Уже обученным пилотам реактивных самолетов требуется около четырех месяцев для переоборудования, например, из «Торнадо» в «Еврофайтер».

«Слабительного» не хватит