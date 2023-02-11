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ВВС США сбили «высотный объект» у границы с Канадой

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ВВС США сбили «высотный объект» у границы с Канадой

Сотрудник Совбеза США Джон Кирби в ходе пресс-конференции заявил о том, что очередной «высотный объект» был замечен над территорией Соединённых Штатов Америки. По словам координатора вопросов стратегических коммуникаций в упомянутом ведомстве США, изначально этот объект заметили при приближении к штату Аляска.


Кирби:

Объект перемещался на высоте около 12 тысяч метров. Он представлял опасность для гражданского авиасообщения. Военные вели слежение за объектом в течение суток.

По словам Джона Кирби, когда аэростат приближался с северо-запада США к границам Канады, его уничтожили истребители американских ВВС. По последним данным, использовались ракеты класса «воздух-воздух», как и в случае с китайским аэростатом, который сбивался у побережья Южной Каролины.

По заявлению американского чиновника, приказ на уничтожение «высотного объекта» был отдан лично президентом США Джо Байденом:

Как только такой приказ был получен, военные этот объект сразу же уничтожили.

У Кирби поинтересовались, кому принадлежал сбитый на Аляской объект. Чиновник завил, что это выясняется, добавив, что аэростат в данном случае был значительно меньше. На вопрос о том, был ли этот объект разведывательным, Кирби, ответил, что пока такой информации у него нет.

Напомним, что китайский аэростат, который был сбит истребителем F-22 у берегов Южной Каролины, в США сразу же назвали разведывательным, хотя в Пекине такой функционал своего зонда отрицают.
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18 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 06:51
    0
    Непонятно, что за кренделя вокруг ситуации. Теперь матрасники пытаются сделать хорошую мину при плохой игре? Летел же шар над всей америкой над всеми их секретными базами и они сбить его никак не могли. И вообще шар элементарно, даже не заметили со всей их спутниковыми разведками и системами "патриот". А потом еще просто игнорировали, типа нет никакого шара. Так граждане уже выкладывали видео где непонятный объект по небу летит размером с луну на вид. И администрация Байдена три дня не решалась то ли приказ отдать на сбивание то ли отдавали да сбить не могли. Потом врали, что просто не хотят сбивать, потому что при падении может "обломками" вызвать повреждения на земле. Официальное заявление было! Потом выпустили официальный пресс-релиз, что якобы сбили одной ракетой, а есть видео что запускали ракеты неоднократно, но попасть не могли. а теперь вот такая вот словесная казуистика, что можно подумать, что сразу сбили. Типа да в тот раз мы обделались а вот теперь был еще один шар, который никто не видел так мы его сразу хлопнули. Ну ну. Я понимаю что у американцев память как у золотой рыбки, но мир то помнит как ПВО матрасников показало свое бессилие, а администрация позорную некомпетентность и нерешительность. Соплежуйство в общем. И вот такой страдающей импотентной деменцией противник пытается играть в глобальное противостояние с нами на бывшей украине и в с Китаем на Тайване. Чтож не так страшен оказался черт как его малюют.
    1. татарин 174
      татарин 174 Сегодня, 06:58
      0
      Цитата: голос_разуma
      Непонятно что за кренделя вокруг ситуации...
      Всё понятно, это разведка возможностей и тех, кто объект запустил и других, кто его сбил, если и сбили ещё.
      1. vladcub
        vladcub Сегодня, 07:50
        0
        Думаю, что сбили. Обратите внимание : прошлый не сбивали, чтоб не повредить наземные объектов, а этот можно? Этот момент вызывает интерес
        1. Братков Олег
          Братков Олег Сегодня, 09:33
          0
          Надо оболочки зондов синими делать.
      2. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Сегодня, 07:56
        0
        это разведка возможностей

        это тренировка ПВО на метеозондах, аттракцион небывалой смелости. Типичная американская подозрительность - везде шпионы КГБ мерещились, теперь - китайские шионы
  2. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 06:52
    +2
    Не дают покоя полосатым китайцы! Это им за Пелоси отрыгивается! laughing
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 06:57
      +3
      Это израильский шарик. Китайские куда крупнее и летают куда как выше.
    2. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 06:59
      0
      Думаю китайцы тройную цель преследуют... smile
      Ведут научные наблюдения...
      Ведут наблюдения за территорией США...
      Ведут анализ возможностей ПВО США.
      Есть еще четвертая цель политическая...
      ведут анализ реакции руководства США на НЛО. smile
      1. Gnefredov
        Gnefredov Сегодня, 07:24
        0
        "...ведут анализ реакции руководства США на НЛО" - Надо было аэростат в виде диска делать, а не шара и покрасить сей диско-объект зелёной краской. Вот шухера было бы. Эх, такое шоу сорвалось...
      2. Панкрат25
        Панкрат25 Сегодня, 07:35
        0
        Забыли добавить: и расходуют дорогие боеприпасы в США, чтоб они у них на складах не скапливались. laughing
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:00
    0
    Как только такой приказ был получен, военные этот объект сразу же уничтожили.
    Учли свои косяки по первому шару, которые больно ударили по американскому авторитету. Не исключено, что теперь будут стрелять по всему, что "шевелится" - обжегшись на молоке, дуют на воду. Но, что характерно о "шпионской" деятельности шара в этот раз кричать не спешат и даже пока не обвиняют Китай.
    1. голос_разуma
      голос_разуma Сегодня, 07:05
      +3
      провели пиар акцию для отмывки репутации да и все. Сами придумали сами типа сбили. Сейчас еще от китайцев прилетит-опять обделаются
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:10
    -2
    Цитата: Кот Александрович
    Это израильский шарик.

    Шибко моя сомневается в этом... smile
    Где Израиль, а где США...надо множество территорий разных государств пересечь ...на высоте 12 000 метров он хорошо виден будет...и незаметно пролететь тут не получится.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 07:59
      +2
      де Израиль, а где США

      Китай, думаете, ближе будет?
  5. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 07:24
    +1
    В этот раз сколько единиц техники использовали, чтобы сбить.
    Наверное ледоколы, ах забыл, что там с ними не очень ...
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 08:02
      +1
      сколько единиц техники использовали

      можно с батута, банкой с огурцами - украинцы бы помогли, они специалисты
  6. Александр Советский Союз
    Александр Советский Союз Сегодня, 08:52
    0
    На вопрос о том, был ли этот объект разведывательным, Кирби, ответил, что пока такой информации у него нет.

    Сбили, сами не ведая что и по какой причине.
    А если это новый Филеас Фогг пытался облететь вокруг света за 80 дней?
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:58
    +1
    Кто этот мощный старик?А разве вы не знаете ,этот старик по два шарика в неделю сбивает!