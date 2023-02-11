ВВС США сбили «высотный объект» у границы с Канадой

Объект перемещался на высоте около 12 тысяч метров. Он представлял опасность для гражданского авиасообщения. Военные вели слежение за объектом в течение суток.

Как только такой приказ был получен, военные этот объект сразу же уничтожили.

Сотрудник Совбеза США Джон Кирби в ходе пресс-конференции заявил о том, что очередной «высотный объект» был замечен над территорией Соединённых Штатов Америки. По словам координатора вопросов стратегических коммуникаций в упомянутом ведомстве США, изначально этот объект заметили при приближении к штату Аляска.Кирби:По словам Джона Кирби, когда аэростат приближался с северо-запада США к границам Канады, его уничтожили истребители американских ВВС. По последним данным, использовались ракеты класса «воздух-воздух», как и в случае с китайским аэростатом, который сбивался у побережья Южной Каролины.По заявлению американского чиновника, приказ на уничтожение «высотного объекта» был отдан лично президентом США Джо Байденом:У Кирби поинтересовались, кому принадлежал сбитый на Аляской объект. Чиновник завил, что это выясняется, добавив, что аэростат в данном случае был значительно меньше. На вопрос о том, был ли этот объект разведывательным, Кирби, ответил, что пока такой информации у него нет.Напомним, что китайский аэростат, который был сбит истребителем F-22 у берегов Южной Каролины, в США сразу же назвали разведывательным, хотя в Пекине такой функционал своего зонда отрицают.