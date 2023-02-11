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В сети опубликованы кадры с атакой моста в Затоке под Одессой с помощью морского беспилотника

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В сети опубликованы кадры с атакой моста в Затоке под Одессой с помощью морского беспилотника

Украинская сторона в сети публикует видео, титры к которому говорят о том, что на нём запечатлена атака на мост в местечке Затока Одесской области. Напомним, что ранее по этому мосту выпускались несколько ракет в разные периоды времени. Потом украинская сторона принимала меры по ремонту этого моста, через который следовали военные грузы (включая топливо для военной техники) в Одесскую область из сопредельных стран, включая Молдавию и Румынию.


На этот раз, как утверждается, железнодорожный мост в Затоке был атакован с применением надводного беспилотника.

На представленных ниже кадрах, которые датированы 10 февраля 2023 года (по крайней мере, такая надпись отображается на кадрах с камеры видеонаблюдения), можно видеть, как объект на достаточно высокой скорости приближается к мосту по воде. Как только он оказывается непосредственно под мостом, следует взрыв.


В сводках говорится о том, беспилотник двигался со стороны Чёрного моря.

Напомним, что ранее украинская сторона неоднократно пыталась атаковать объекты Черноморского флота РФ, включая корабли, в Севастополе с применением морских беспилотников. Главным образом те атаки проводились из Очакова Николаевской области. Впоследствии по военным объектам в Очакове были нанесены несколько ударов. По меньшей мере, два из них ВС РФ нанесли вчера, включая удар беспилотником типа «Герань».

Официального подтверждения того, что атака моста в Затоке осуществлялась российской стороной, пока нет.
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44 комментария
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 07:06
    +16
    Пока, что непонятная история. Но если это альтернативный способ уничтожить мосты, не жертвуя разведгруппами, и не затрачивая сотни ракет, это очень хорошо. Тогда все мосты в шумерии надо деиндустриализировать как можно скорее.
    Интересна теперь будет позиция ципсоты, которая пыталась оттянуть удары с энергетики на мосты, чтобы вызвать бесполезную трату высокоточных ракет. Вот что теперь кричать станут? типа повреждение мостов не скажется на состоянии ВФУ? или скажут что неэффективно и мосты так не уничтожить , прекратите пытаться? или молча будут минусраить в бессильной злобе? поймем чего боятся по оценкам и отзывам!
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 07:08
      +12
      Вот только, судя по видео, мост не уничтожен и даже шибко не повреждён. Пролёт цел...
      1. ARIONkrsk
        ARIONkrsk Сегодня, 07:12
        +10
        Цитата: Кот Александрович
        Вот только, судя по видео, мост не уничтожен и даже шибко не повреждён. Пролёт цел...

        Не факт что теперь он выдержит груженый состав.
      2. ratoborets
        ratoborets Сегодня, 07:43
        +11
        Лиха беда начало ...
        Если ВС РФ начали использовать надводные беспилотники, то это уже огромный плюс. Один беспилотник может и не нанес серьезные повреждения, но это позволяет сделать выводы и быть более успешными в следующий раз. Также, если есть какие-то недостатки, выявить их и улучшить беспилотник в будущем (улучшить точность, если надо увеличить вес заряда в будущей модификации и т.д.).
        1. svp67
          svp67 Сегодня, 08:09
          +6
          Цитата: ratoborets
          но это позволяет сделать выводы и быть более успешными в следующий раз.

          Так и противник сделает выводы и установит там боновые и сетевые защитные ограждения
      3. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 07:50
        +2
        Это очень хорошо,если у нас появилось такое оружие.В опору моста он конечно не попал,но если так,то это начало
        1. TRex
          TRex Сегодня, 09:48
          0
          "Такое оружие" у нас появилось еще в 70-х годах прошлого века. Кстати, движок от БМП использовали... Был разработан целый модельный ряд различного назначения. Если подойти к этому вопросу творчески - мы можем увидеть массу интересных вещей с применением этих изделий.
      4. Сид2014
        Сид2014 Сегодня, 07:55
        -10
        Видео ни о чем. Когда мост рухнет, тогда и будет разговор. Это как в футболе мы радуемся когда забиваем голы, а они когда выыгрыавют турниры. Просто слабая попытка ЧФ напомнить о своем существовании, ну и вчерашние удары Калибрами. (Или вы слышали о ещё ккаках то удачных операциях) Из за пределов досягаемости гарпунов и нептунов. Теперь минусуйте!
        1. dmmyak40
          dmmyak40 Сегодня, 09:20
          0
          А вы хотите, чтобы носители были в зоне поражения Гарпунов и Нептунов? Забавно! Полагаете, что командир любого корабля так и мечтает поймать ПКР в оконечность?
      5. svp67
        svp67 Сегодня, 08:08
        +3
        Цитата: Кот Александрович
        Вот только, судя по видео, мост не уничтожен и даже шибко не повреждён. Пролёт цел...

        В Царской России и СССР умели мосты строить, с большим запасом и там не пролет, а опору уничтожить пытались, это более действенный способ уничтожения моста
      6. megadeth
        megadeth Сегодня, 09:17
        0
        Лиха беда, начало...Пробный шар...Хоть что то, начали предпринимать по уничтожению мостов (если конечно это не вражеская инсценировка), значит до кого то на верху начало доходить ...
      7. Goha
        Goha Сегодня, 09:25
        -2
        Да! Получился пшик. Мост практически не пострадал. Можно опять возить оружие. Всё это не серьёзное уничтожение моста, хлопушка.
    2. ARIONkrsk
      ARIONkrsk Сегодня, 07:14
      +5
      Цитата: голос_разуma
      Пока, что непонятная история. Но если это альтернативный способ уничтожить мосты, не жертвуя разведгруппами, и не затрачивая сотни ракет, это очень хорошо. Тогда все мосты в шумерии надо деиндустриализировать как можно скорее.
      Интересна теперь будет позиция ципсоты, которая пыталась оттянуть удары с энергетики на мосты, чтобы вызвать бесполезную трату высокоточных ракет. Вот что теперь кричать станут? типа повреждение мостов не скажется на состоянии ВФУ? или скажут что неэффективно и мосты так не уничтожить , прекратите пытаться? или молча будут минусраить в бессильной злобе? поймем чего боятся по оценкам и отзывам!

      Возможно таким образом решили в боевых условиях испытать водный беспилотник, а не экономии ракет, беспилотник тоже высокотехнологическое оружие.
    3. Denis812
      Denis812 Сегодня, 07:15
      +11
      Интересна теперь будет позиция ципсоты, которая пытилась оттянуть удары с энергетики на мосты, чтобы вызвать бесполезную трату высокоточных ракет. Вот что теперь кричать станут?
      Примерно это:
      "Мост не нужен, это устаревший подход, НАТО поставит нам тысячи понтонов"
      "Даже лучше, если старого моста не будет, всё равно по нему абрамсы из-за их веса не провезти было, сейчас США построят нам новый более грузоподъёмный мост"
      "Это хорошо, что мост уничтожили, он был символом кровавой коммунистической эпохи, его давно пора было убрать!"
      1. Роман1970
        Роман1970 Сегодня, 09:43
        0
        Да, вариантов оправданий будет масса. Ну, а для нас важен результат.
    4. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 07:36
      0
      все мосты в шумерии надо деиндустриализировать

      можно пробовать запускать эти дроны вдоль днепра и атаковать днепровские мосты
    5. Аргон
      Аргон Сегодня, 07:36
      -6
      Не понятная история с непонятной датой. И почему сейчас всплыло видео.
    6. svp67
      svp67 Сегодня, 08:07
      +3
      Цитата: голос_разуma
      Но если это альтернативный способ уничтожить мосты, не жертвуя разведгруппами, и не затрачивая сотни ракет, это очень хорошо.

      Жаль, что атака не массовая, так как сейчас противник примет контрмеры, в данном случае установка боновых и сетевых заграждений
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:14
    +5
    Официального подтверждения того, что атака моста в Затоке осуществлялась российской стороной, пока нет.
    Ну не Буданов же принял решение атаковать свой мост? Судя по видео пролет моста не обрушился, а жалко.
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 07:25
      +5
      Цитата: rotmistr60
      Судя по видео пролет моста не обрушился, а жалко.

      Сам беспилотник в целости подобрался к обьекту вплотную это уже успех...в следующий раз вес взрывчатки будет уже другой.
      1. Панкрат25
        Панкрат25 Сегодня, 07:32
        +4
        Боюсь, что в следующий раз, его может ждать сюрприз.
        1. Леха с Андроида.
          Леха с Андроида. Сегодня, 07:44
          +2
          Цитата: Панкрат25
          Боюсь, что в следующий раз, его может ждать сюрприз.

          Боюсь в следующий раз будут два беспилотника...первый проложит дорогу...это только один из вариантов.
  3. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 07:14
    -5
    "В сети"... Сеть это такое дерьмо, что я смысла не вижу верить ей. Лучше подожду официальные подтверждения.
  4. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Сегодня, 07:14
    +3
    Там нужно, штук 5 как минимум таких дронов. Просто обозначились, а задача оказалась не выполнена.
  5. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 07:22
    +6
    Вчера новость было, что укров в Бельгию повезли на морские беспилотник учить...
    Похоже учатся)))).
    А если серьезно, даже интересно.
    Тем более что и взорвался не от контакта с опорой, а под пролётом.
    Ну и результат бы узнать было интересно
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 07:38
      0
      взорвался не от контакта с опорой, а под пролётом

      цлесообразно бить по опорам, но, думаю, сложнее попасть
      1. DefenderofTruth
        DefenderofTruth Сегодня, 09:18
        0
        Ничего сложного - там на беспилотнике онлайн камера для точного прицеливания установлена.
  6. Сандор Клиган
    Сандор Клиган Сегодня, 07:36
    -8
    есть основания полагать, что данное видео - фейк, надо ждать ,что скажет МО РФ
  7. Егор Максимов
    Егор Максимов Сегодня, 07:39
    0
    Учитывая,что раньше примерно в это же место пару раз прилетал калибр,может быть серьезное повреждение у опоры моста.А это намного серьезнее,чем разрушение пролета.
  8. ratoborets
    ratoborets Сегодня, 07:39
    +4
    Даже несмотря на то, что мост остался цел, применение надводного беспилотника не может не радовать.

    Главное, что начало положено. Калибры с кинжалами несмотря на их высокоточность тяжело попасть именно по опоре. Если надводный беспилотник управляемый дистанционно, а не только следует изначально заданным маршрутом, то вполне можно попасть по опоре и нанести серьезный вред и сделав передвижение невозможным (при уничтожении пролетов).

    Раз начали применять надводные беспилотники в боевых условиях, то это дает возможность конструкторам выявить недостатки, сделать улучшение и модификации применяемой модели.
    1. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 07:55
      -2
      Цитата: ratoborets
      Если надводный беспилотник управляемый дистанционно, а не только следует изначально заданным маршрутом, то вполне можно попасть по опоре и нанести серьезный вред и сделав передвижение невозможным (при уничтожении пролетов).


      согласен с Вами, но по радиосвязи - не получится так далеко- для управления дроном оператором, исходя из законов физики.. соответственно остается или оператор в районе цели- берущий управление по прибытии или более правильный вариант - связь через спутник, с чем не уверен-что все хорошо, т.к. об аналогах у нас Старлинка-для установки на беспилотник-ничего не слышно.. т.е. версия что он просто шел по координатам - скорее всего достоверная и попаданий по опорам особо ждать не стоит, тем более - для опоры желателен проникающий заряд или просто огромный бах-если рядом..
      1. Zaurbek
        Zaurbek Сегодня, 07:59
        0
        Мог ещё образы распознавать для подрыва в нужном месте
        1. советник 2 уровня
          советник 2 уровня Сегодня, 08:04
          -1
          тоже в принципе возможно, но заметно менее надежно.. поставили баржу, повесили сеть, волны или еще что-то и распознание "затроит", да и сами "картинки" для системы еще попробуй сделай с воды-это не с космоса.. у хихлов когда на Севастополь напали- было видеоуправление-самое надежное.. походу через Старлинк, а вот при его потере- можно и по образам.. через образы-это по идее допсистема должна быть, а не основная-слишком не надежно-она для БПЛА неплоха - сверху все конечно виднее..
  9. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 07:52
    +2
    украинец получил тем же самым по тому же месту! laughing
    Номенклатура вооружений расширяется. Теперь не только хохлам, но и их друзьям стоит призадуматься! Например, такой же надводный дирижабль мог бы пустить на дно пару паромов с БТРами от матрасов...
  10. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 07:54
    -1
    Цитата: Сергей Аверченков
    Сеть это такое дерьмо, что я смысла не вижу верить ей. Лучше подожду официальные подтверждения.

    Ага, пятиБорец сейчас расскажет о пяти взорванных мостах wassat
  11. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 07:58
    +1
    У нас вроде есть аналоги точки и помощнее в плане бч. Ну и непожалели бы штук цать. Одна ракета мосту что слону дробина обычно, если не прямое попадание то обрушений нет и чинится быстро.
  12. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 07:58
    -2
    Может это их дрон заблудился и вернулся на базу?
  13. Igor K_2
    Igor K_2 Сегодня, 08:44
    +1
    Принято у нас в новостях телегу вперёд лошади ставить, хохлоподобными становимся. Лучше дождаться визуального подтверждения уничтожения моста, потом публиковать. Ж/Д мост невероятно сложная цель, его так просто не разрушить, он рассчитан на чудовищные нагрузки и нужно очень точно рассчитать удар, в какую точку, количество взрывчатки и т.д., там бык снести наверно тонны тротила не хватит. Как пример крымский мост, я даже не сомневаюсь, что над диверсией работал весьма большой коллектив в западных спецслужбах, при этом имея все необходимые технические документы на мост, уж больно хорошо выверено всё в этой диверсии.
  14. БорзРио
    БорзРио Сегодня, 08:47
    -1
    Видео с украинской стороны... Где уголовная ответственность за пубиликацию фото и видео атак на впжные объекты.... Какой то вброс и не иначе.
  15. igor.borov775
    igor.borov775 Сегодня, 08:48
    +1
    Привет всем на сайте. Да распелись.Рядом есть интересное ,что сотворили строители Чёрного моря. И время прошло не много а забыли. Херсон ничего не говорит,а жаль на ошибках нужно учиться.Наколупали дырок в мосту и кранты.Красиво и элегантно. Мост цел а двигаться авто нет. А тут раньше здесь суетились мол зря ракеты расходуют. Кто не учиться тот больше будет тратиться ,чтобы получить результат. Извините если не так но к сожалению это работает с хорошим результатом.
  16. cniza
    cniza Сегодня, 08:49
    -1
    можно видеть, как объект на достаточно высокой скорости приближается к мосту по воде. Как только он оказывается непосредственно под мостом, следует взрыв.


    Есть много вопросов , все смахивает на партизанщину...
    1. agond
      agond Сегодня, 09:29
      0
      Похоже мощности заряда оказалось недостаточно для разрушения пролета (наверное в лодку можно было и больше ВВ нагрузить), если бы взрыв произошел не поверхности , а скажем на дне (если под мостом достаточно глубоко) то масса столба поднятой воды могла бы произвести больший эффект. Пролет железнодорожного моста можно разрушить например повредив верхний пояс фермы в любом месте ее длины , но для этого надо попасть в элемент конструкции сечением всего немногим более 05.х0.5м .
  17. KCA
    KCA Сегодня, 09:11
    +1
    Против мостов применять беспилотники только с массой ВВ не менее тонны, тонна ВВ разговнячила-бы хотя-бы пролёт, ясен пень, мультик, а, ну может детишки баловались, ещё в советское время были катера и яхты на радиоуправлении, но маленькие, у нас у друга была яхта, в то время просто шедевр, весь пляж собирался, когда на воду спускали
  18. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 09:16
    0
    С мостами через Днепр так не получится - русло реки перекрыто плотинами ГЭС, а если их подорвать, то обнаружатся пороги.