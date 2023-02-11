В ночное время суток БПЛА «Герань» поразили объекты противника в Киеве, Харькове и Кривом Роге

В ночь на 11 февраля российские Вооружённые силы продолжили нанесение ударов по объектам противника на контролируемых им территориях. С вечера 10 февраля вновь в дело пошли ударные беспилотники «Герань».
Украинская сторона подтверждает попадания по объектам инфраструктуры в Киеве, а также в Харьковской и Николаевской областях. По последним данным, снова «досталось» центру боевой подготовки ВМС Украины в Очакове, который ранее пытались в определённой мере восстановить украинские военные не без помощи натовских «партнёров».
Поражён один из энергетических объектов в Киеве. После попадания на его территории вспыхнул пожар.
В Кривом Роге с помощью дрона поражён объект, использовавшийся в военных целях.
В Харьковской области украинские военные пытались сбить российские дроны с помощью стрелкового оружия. Причём всё последнее время украинские СМИ демонстрировали вариант организации боевого дежурства мобильных групп ПВО с прожекторами и пулемётами, однако на деле вышло так, что пришлось снова беспорядочно палить из стрелкового оружия в тёмное время – без подсветки с помощью мощных прожекторов.
Накануне состоялось несколько волн ударов по объектам противника. Украинское командование традиционно заявляет чуть ли не о 90% сбитых ракет и БПЛА, только при этом само же признаёт, что поражены десятки энергетических, промышленных и инфраструктурных объектов на земле.
Накануне был продемонстрирован результат попадания в один из энергетических объектов, используемых противником: