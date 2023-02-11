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В ночное время суток БПЛА «Герань» поразили объекты противника в Киеве, Харькове и Кривом Роге

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В ночное время суток БПЛА «Герань» поразили объекты противника в Киеве, Харькове и Кривом Роге

В ночь на 11 февраля российские Вооружённые силы продолжили нанесение ударов по объектам противника на контролируемых им территориях. С вечера 10 февраля вновь в дело пошли ударные беспилотники «Герань».


Украинская сторона подтверждает попадания по объектам инфраструктуры в Киеве, а также в Харьковской и Николаевской областях. По последним данным, снова «досталось» центру боевой подготовки ВМС Украины в Очакове, который ранее пытались в определённой мере восстановить украинские военные не без помощи натовских «партнёров».

Поражён один из энергетических объектов в Киеве. После попадания на его территории вспыхнул пожар.

В Кривом Роге с помощью дрона поражён объект, использовавшийся в военных целях.

В Харьковской области украинские военные пытались сбить российские дроны с помощью стрелкового оружия. Причём всё последнее время украинские СМИ демонстрировали вариант организации боевого дежурства мобильных групп ПВО с прожекторами и пулемётами, однако на деле вышло так, что пришлось снова беспорядочно палить из стрелкового оружия в тёмное время – без подсветки с помощью мощных прожекторов.

Накануне состоялось несколько волн ударов по объектам противника. Украинское командование традиционно заявляет чуть ли не о 90% сбитых ракет и БПЛА, только при этом само же признаёт, что поражены десятки энергетических, промышленных и инфраструктурных объектов на земле.

Накануне был продемонстрирован результат попадания в один из энергетических объектов, используемых противником:

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21 комментарий
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  1. Панкрат25
    Панкрат25 Сегодня, 07:37
    +5
    Хороший пейзаж радует с утра всегда.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 08:08
      +1
      и столько разрушений от попадания сбитой ракеты. Трудно представить ущерб, попади она целая
      1. Федор Рашкин
        Федор Рашкин Сегодня, 08:17
        +1
        А если ещё и не единственная?)). Ракеты давно кончились, нет?
  2. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 07:40
    +6
    Вторую ночь подряд атакуют? А вот это неожиданно. До этого же всегда перерывы после очередной волны следовали. И морской беспилотник тоже. Растём.
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 07:45
      -4
      А когда это морской атаковал то? Вы бы хоть читали внимательно.
      1. Дедкастарый
        Дедкастарый Сегодня, 07:58
        +6
        Цитата: Аргон
        А когда это морской атаковал то? Вы бы хоть читали внимательно.

        то есть,Вы-внимательны ? Военное обозрение Новости
        В сети опубликованы кадры с атакой моста в Затоке под Одессой с помощью морского беспилотника
        Сегодня, 07:04
        24
        1. Комментарий был удален.
        2. Аргон
          Аргон Сегодня, 09:30
          0
          Да косяк с моей стороны. Думал в прошлом году это .
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 08:00
        +1
        Ну,вон в статье предыдущей видео с атакой моста в Затоке.
        1. Комментарий был удален.
      3. megadeth
        megadeth Сегодня, 09:10
        +1
        Подводным беспилотником Мост в Затоке, Одесская область....Смотри ЦТ, радиостанция на бронепоезде...
    2. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 08:06
      +2
      морской беспилотник тоже

      морской беспилотник порадовал, перспективное направление
    3. dauria
      dauria Сегодня, 09:39
      0
      Вторую ночь подряд атакуют? А вот это неожиданно.

      А нефиг джентльменские договорённости нарушать . Сказано было - тут торгуем, тут качаем , тут стреляем . Иначе расходы непредвиденные .
      Вот и объясняют правила "войны" украинцам. Ишь, на святое замахнулись - на бабло.
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:46
    +2
    Ночью сбить Герань стрелковкой это из разряда фантастики...укронацики как всегда лапшу на уши вешают.
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 07:56
      +3
      Не,у них лапша кончилась .Они у итальянцев спагетти выпросили.Они спагетти на уши вешают.
  4. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 07:52
    +1
    О, как! А чубаки же уверяли, что всё, Герань больше ни одна не пройдет, что нашли они методы "против Кости Сапрыкина"...
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:03
    +1
    демонстрировали вариант организации боевого дежурства мобильных групп ПВО с прожекторами и пулемётами
    И как итог беспорядочная стрельба в ночное время и позднее реагирование в светлое время суток. Судя по фото в конце статьи попадание в машинный зал, что намного эффективнее удара по трансформатору.
  6. Карат
    Карат Сегодня, 08:19
    +1
    вышло так, что пришлось снова беспорядочно палить из стрелкового оружия в тёмное время


    Из рогаток нодо было пулять. Тогда бы точно сбили laughing
  7. Normann
    Normann Сегодня, 08:21
    +2
    Самый главный вопрос - а сразу нельзя было так делать?
    1. Klaus8691
      Klaus8691 Сегодня, 08:43
      0
      Мосты, ветки железнодорожные, одним словом пути сообщения рушить надо.
  8. wladomir
    wladomir Сегодня, 08:47
    +1
    Картина маслом, как говорил киногерой. Результаты работы наших военных нужно публиковать постоянно во всех средствах массовой информации. Это поможет организовать всемерную поддержку морального духа наших армейцев, да и не только их. Такие картины намного результативней, чем бесконечные репортажи о стрельбе всех родов войск без показа результатов этой стрельбы.
  9. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 09:01
    0
    Почему ночью? Хватит этих укро жалеть. Кто работал на этих заводах? Я видел как стреляли наших... Этих припинндосников надо уничтожать. Или кто-то думает, что нам с ними после жить? Я лично посодействую чтобы с их стороны никого жить не осталось.
  10. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:04
    +1
    На Херсон!Сказал Суровикин и отдал приказ запустить герани!Украина пол ночи не спала ,считала выбухи.Выражение: На Херсон !Заиграло новыми красками и обрело тайный смысл.