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Самолеты ВМС США и Германии летом 2022 года ежедневно летали над местами будущих взрывов на газопроводах СП и СП-2

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Самолеты ВМС США и Германии летом 2022 года ежедневно летали над местами будущих взрывов на газопроводах СП и СП-2

В июне 2022 года страны НАТО проводили военные учения Baltops-22, в рамках которых самолеты морской авиации ВМС США и Германии регулярно кружили над местом, где затем произошли взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Такой вывод можно сделать, ознакомившись с данными Flightradar24.


С 8 по 16 июня 2022 года самолеты P-3 Orion и P-8 Poseidon, принадлежащие Германии и США, выполнили несколько регулярных полетов над местами, где затем произошли взрывы. Самолеты летали на низкой высоте, выключали транспондеры, поэтому часть траекторий полетов не была зафиксирована.

8 июня противолодочный самолет Poseidon авиации ВМС США провел полеты над местами будущих взрывов в районе к северо-востоку от острова Борнхольм. Позже над этими местами появился разведывательный самолет P-3 Orion германской авиации. 9 июня вновь появился самолет Poseidon авиации ВМС США. В промежутке между 11 и 15 июня самолеты морской авиации США ежедневно совершали полеты именно над теми местами, где позже произошли взрывы. Высота полетов составляла менее 600 метров.

Между тем, журналист Сеймур Херш, получивший известность благодаря расследованиям военных преступлений США во время Вьетнамской войны и конфликтов на Ближнем Востоке, опубликовал статью, в которой утверждает: водолазы ВМС США под прикрытием участия в военно-морских учениях НАТО, заложили взрывные устройства под трубы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». В конце сентября 2022 года эти устройства были приведены в действие и разрушили нитки газопроводов.

Таким образом, не исключено, что самолеты Североатлантического альянса занимались сопровождением действий водолазных групп, которые как раз в это время и могли устанавливать взрывные устройства под газопроводы.
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15 комментариев
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  1. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 08:13
    +4
    Такой вывод можно сделать, ознакомившись с данными Flightradar24.

    выводы можно делать любые. Какой с этого прок? Тут давече целую страну Ирак разбомбили с милионными жертвами и ничего
  2. Карат
    Карат Сегодня, 08:16
    +4
    Из 4 труб рванули 3. Сдаётся мне, что одна бомба не сработала и её пришлось извлекать. Поэтому наших поначалу туда не допускали.
  3. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 08:19
    +2
    Я одно не могу понять, почему лошарик до сих пор не сделал закладку возле кабелей!?... где ответ am и или дальше будем сопли жевать
    1. Карат
      Карат Сегодня, 08:21
      +3
      Цитата: Владислав_2
      Я одно не могу понять, почему лошарик до сих пор не сделал закалку возле кабелей!?... где ответ и или дальше будем сопли жевать


      На это нужно волевое решение, а его нет.
    2. стар
      стар Сегодня, 08:36
      +3
      В бытность застойного правления КПСС ни у одного штатовского политика и мысли бы не возникло о совершении чего-то подобного, потому что ни у кого даже вопросов бы не было в отношении ответки - «будет - не будет». Все знали, что она точно будет. Причем, даже если они все сделают чужими руками, то прилетит все-равно им.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 08:49
        +1
        Во времена СССР у нас не было ни одного морского трубопровода,кроме Каспия..А вот подслушивающую подводную станцию на кабель Камчатка- Владивосток американцы установили и слушали всё в своё удовольствие.А давайте ядерную бонбу рванём в Мексиканском заливе или в Северном море на нефтепромыслах. lol
    3. james
      james Сегодня, 09:04
      0
      "или дальше будем сопли жевать" - традиция батенька, куда от них денешься.
    4. for
      for Сегодня, 09:09
      0
      Цитата: Владислав_2
      почему лошарик до сих пор не сделал закладку возле кабелей!?

      Что сам обязан нырять, сам не хочет и другим не дает.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:21
    +4
    Диверсия на ветках "СП" факт свершившийся и сегодня бесполезно считать сколько самолетов и из каких стран летали в том р-не. Сегодня (вчера) было бы более эффективно возникновение аварии "техногенного характера" на польско-норвежском газопроводе, кабелях соединяющих Британию с материком и т.д. Коль мы всегда ратуем за справедливость, то она обязана восторжествовать.
    1. Klaus8691
      Klaus8691 Сегодня, 08:40
      -1
      Справедливость справедливостью, но это не та "красная линия" которую перешли наши враги, к сожалению...
      1. Дедкастарый
        Дедкастарый Сегодня, 08:46
        0
        из пустого в порожнее...что толку то ?
  5. cniza
    cniza Сегодня, 08:52
    0
    Таким образом, не исключено, что самолеты Североатлантического альянса занимались сопровождением действий водолазных групп, которые как раз в это время и могли устанавливать взрывные устройства под газопроводы.


    Всё НАТО в этом замешано по уши..., но главнюк США и в его интересах.
  6. for
    for Сегодня, 09:17
    0
    А что сегодня за день особенный все СМИ обсуждают этот самолёт. Он пасутся везде и всюду 24/7. Как будто его раньше не видели.
  7. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 09:17
    0
    Пусть извинит меня автор (который не назван) новости, но что мешало приложить картинку с флайтрадара?
    На сайт то могу зайти. А как там посмотреть происходившее почти полгода назад? Да ещё и с выборкой по определённым самолётам?
  8. orionvitt
    orionvitt Сегодня, 09:18
    0
    выключали транспондеры, поэтому часть траекторий полетов не была зафиксирована.
    Кому надо, те зафиксировали всё. И потом ещё потребуют возмещения в суде. И тот кто это сделал ещё заплатит, куда денется.