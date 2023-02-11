Самолеты ВМС США и Германии летом 2022 года ежедневно летали над местами будущих взрывов на газопроводах СП и СП-2

В июне 2022 года страны НАТО проводили военные учения Baltops-22, в рамках которых самолеты морской авиации ВМС США и Германии регулярно кружили над местом, где затем произошли взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Такой вывод можно сделать, ознакомившись с данными Flightradar24.
С 8 по 16 июня 2022 года самолеты P-3 Orion и P-8 Poseidon, принадлежащие Германии и США, выполнили несколько регулярных полетов над местами, где затем произошли взрывы. Самолеты летали на низкой высоте, выключали транспондеры, поэтому часть траекторий полетов не была зафиксирована.
8 июня противолодочный самолет Poseidon авиации ВМС США провел полеты над местами будущих взрывов в районе к северо-востоку от острова Борнхольм. Позже над этими местами появился разведывательный самолет P-3 Orion германской авиации. 9 июня вновь появился самолет Poseidon авиации ВМС США. В промежутке между 11 и 15 июня самолеты морской авиации США ежедневно совершали полеты именно над теми местами, где позже произошли взрывы. Высота полетов составляла менее 600 метров.
Между тем, журналист Сеймур Херш, получивший известность благодаря расследованиям военных преступлений США во время Вьетнамской войны и конфликтов на Ближнем Востоке, опубликовал статью, в которой утверждает: водолазы ВМС США под прикрытием участия в военно-морских учениях НАТО, заложили взрывные устройства под трубы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». В конце сентября 2022 года эти устройства были приведены в действие и разрушили нитки газопроводов.
Таким образом, не исключено, что самолеты Североатлантического альянса занимались сопровождением действий водолазных групп, которые как раз в это время и могли устанавливать взрывные устройства под газопроводы.