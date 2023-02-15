Артиллерия, бронетехника и армейская авиация Финляндии

Во второй половине XX века Сухопутные силы Финляндии по большей части были оснащены техникой и вооружением, закупленными в рамках советско-финского военно-технического сотрудничества. В то же время финская промышленность частично удовлетворяла нужды вооруженных сил. На финских предприятиях была сделана основная доля имеющегося в стране стрелкового оружия. Также самостоятельно производились станковые противотанковые гранатомёты и 155-мм дальнобойные артиллерийские орудия. Большая часть специального автотранспорта в финских вооруженных силах национального производства.
После развала СССР вектор военного строительства Финляндии начал меняться. Со второй половины 1990-х в войсках стало появляться больше образцов, закупленных в Швеции и странах НАТО, также закупались боевые машины пехоты, легкобронированные гусеничные тягачи и артиллерийские системы, принадлежавшие армии ГДР, Польши и Словакии. В XXI веке финская армия получила современные немецкие танки, шведские БМП и южнокорейские САУ.
Миномёты и артиллерийские орудия
В общей сложности в распоряжении финских Сухопутных сил имеется приблизительно 2 200 единиц возимых и буксируемых орудий и миномётов калибра 81–155 мм, а также примерно 200 самоходных миномётов и гаубиц калибра 120–155 мм. Огневым резервом территориальных командований являются РСЗО чехословацкого и американского производства.
Для огневой поддержки пехоты предназначены 81-мм миномёты 81 KRH 13 (британский миномёт L16), а также миномёты 81 KRH 71Y и 81 KRH 96, произведённые в Финляндии. Всего в войсках и на хранении имеется около 700 81-мм миномётов.
Часть 81-мм миномётов 81 KRH 96 установлена на шведских гусеничных сочленённых транспортёрах BV206 D6N.
В войсках и на складах находится более 800 120-мм миномётов. В основном это новая модель, известная как 120 KRH 92.
120-мм миномёт 120 KRH 92
В ряде источников говорится, что значительная часть 120-мм миномётов 120 KRH 85, выпущенных в середине 1980-х финской компанией Tampella, передана Украине.
120-мм миномёт на транспортёре Sisu Nasu NA-122
Для перевозки 120-мм миномётов используются грузовики повышенной проходимости Sisu SA-151, Sisu A2045, сочленённые гусеничные транспортёры Sisu Nasu NA-122 и бронированные тягачи МТ-ЛБ.
В 2006 году Финляндия заказала 24 120-мм самоходных миномёта KRHPSAJON XA-361-AMOS. Эта машина является совместной разработкой компаний Alvis Hägglunds AB и Patria Weapon Systems.
Самоходный 120-мм миномёт KRHPSAJON XA-361-AMOS
Базой для самоходной установки стал финский колёсный бронетранспортер Patria AMV. Уникальной особенностью этой машины является использование спаренного 120-мм миномёта, установленного во вращающейся башне. Установка может вести огонь прямой наводкой и с закрытых позиций. Максимальная дальность стрельбы составляет 10 км. Максимальная скорострельность – 26 выстр./мин. Машина способна выпустить очередь из 14 снарядов за 30 секунд, после чего быстро покинуть позицию.
Самым многочисленным типом артиллерийских орудий в финских Сухопутных силах является советская 122-мм гаубица Д-30. Таких артиллерийских систем с местным обозначением 122 H 63 в 2022 году имелось более 470 единиц.
Финские артиллеристы ведут огонь из 122-мм гаубиц 122 H 63
Во второй половине 1980-х Финляндия приобрела в СССР 24 152-мм буксируемых орудия 2А36 «Гиацинт-Б», получивших местное наименование 152 K 89.
152-мм орудие 152 K 89
В середине 1980-х финская компания Tampella начала выпуск 155-мм орудий 155 K 83. На тот момент это была вполне современная артиллерийская система. При длине ствола 5 950 мм дальность стрельбы обычным осколочно-фугасным снарядом составляла 23 км. Боевая скорострельность – 8 выстр./мин.
155-мм орудие 155 K 83
В конце 1990-х на вооружение поступило модернизированное орудие 155 К 98 с длиной ствола 8 060 мм, что позволило увеличить дальность стрельбы до 28 км (41 км активно-реактивным снарядом). Боевая скорострельность – до 10 выстр./мин. Масса орудия – 13 500 кг.
155-мм самодвижущееся орудие 155 К 98
При помощи собственного дизельного двигателя мощностью 85 л. с. артиллерийская система может передвигаться самостоятельно на расстояние до нескольких десятков километров. Финская армия имеет 113 орудий 155 K 83 и 56 155 К 98.
В 1970-е годы Финляндия приобрела крупную партию 122-мм самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика». Основным назначением этих самоходок, получивших обозначение122 PSH 74, являлась поддержка огнём с закрытых позиций пехотных и механизированных групп.
Финская 122-мм артиллерийская самоходная установка 122 PSH 74
В начале XXI века САУ 122 PSH 74 прошли ремонт и модернизацию. Относительно недавно некоторое количество самоходок было дополнительно закуплено в Польше. Сейчас финская армия располагает 80 122-мм самоходными гаубицами.
Наиболее современными САУ в финских Сухопутных силах являются 155-мм южнокорейские установки K9 Thunder, получившие в Суоми обозначение 155 PSH 17.
Финская 155-мм артиллерийская самоходная установка155 PSH 17
В 2017 году стало известно, что Финляндия приобретет 48 бывших в употреблении 155 САУ общей стоимостью 160 млн долларов. В октябре 2021 года министерство обороны Финляндии санкционировало реализацию опциона на покупку 10 дополнительных единиц, включая запасные части и расходные материалы. В 2022 году количество приобретаемых самоходок было увеличено еще на 48 машин, и всего финская армия должна получить 96 установок.
Реактивные системы залпового огня
После падения Берлинской стены и объединения ГДР и ФРГ в Бундесвере образовались большие излишки военной техники и вооружения, и часть этих излишков была реализована по сходной цене.
Одним из покупателей оружия армии ГДР стала Финляндия. Помимо стрелкового оружия, финны приобрели 35 реактивных систем залпового огня чехословацкого производства RM-70, которые в финской армии получили обозначение 122 RAKH 89 M1.
Чешская РСЗО RM-70
Фактически РСЗО RM-70 – это советский «Град» на шасси автомобиля Tatra T813 с бронированной кабиной. Но на этой машине имеется место для перевозки 40 дополнительных 122-мм реактивных снарядов. В 2022 году Финляндия заказала в Израиле партию реактивных снарядов с дальностью стрельбы 70 км.
В 2007 году от Нидерландов были получены первые 22 установки американского производства M270 MLRS и реактивные снаряды с дальностью стрельбы до 80 км. В 2014 году Дания передала 12 установок и 6 были получены напрямую от США. В Финляндии РСЗО M270 MLRS имеют обозначение 298 RSRAKH 06.
Финская РСЗО 298 RSRAKH 06
Сообщается, что, помимо ракет с дальностью до 80 км, снаряженных осколочно-фугасными боевыми частями и противотанковыми минами АТ2, имеются управляемые ракеты с дальностью стрельбы более 150 км.
Бронетранспортёры и боевые машины пехоты
В Финляндии до сих пор в качестве гусеничных бронетранспортёров, санитарных машин, машин технической поддержки и лёгких артиллерийских тягачей очень активно используются советские МТ-ЛБ и МТ-ЛБу. По состоянию на 2022 год в строю имелось более 400 легкобронированных тягачей.
Финский МТ-ЛБ
Помимо закупки легкобронированных гусеничных тягачей в СССР, Финляндия приобретала их в других странах. Так, в середине 1990-х в ФРГ было куплено несколько машин управления огнём артиллерии и санитарно-эвакуационных машин на базе МТ-ЛБу. В 2011 году Финляндия закупила в Швеции 147 транспортёров МТ-ЛБ и МТ-ЛБу.
Финский МТ-ЛБу
Для разведки, патрулирования и перевозки 8 человек используются колёсные бронеавтомобили RG-32М Galten (74 единицы) производства компании BAE Systems Land Systems South Africa, вооруженные 7,62-мм или 12,7-мм пулемётами.
Бронеавтомобиль RG-32М
Масса машины 4,45 т. Максимальная скорость – 105 км/ч. Базовая броня защищает от лёгких осколков и 5,56-мм пуль. Бронезащита может быть улучшена за счёт дополнительных керамических навесных пакетов. Сообщается, что машина имеет повышенную устойчивость к подрывам на минах.
Бронемашина Sisu GTP с колёсной формулой 4х4 предназначена для замены бронеавтомобилей RG-32М Galten. По состоянию на 2022 год было заказано 25 машин.
Бронеавтомобиль Sisu GTP
Масса броневика составляет 14 т. Дизельный двигатель мощностью 308 л. с. на шоссе разгоняет до 110 км/ч. Скорость на плаву – 12 км/ч. Запас хода по шоссе – более 700 км.
Весьма многочисленными в финских вооруженных силах являются колёсные бронетранспортёры Sisu Pasi XA-180/185/202/ 203, Patria и Sisu GTP.
БТР Sisu Pasi XA-185
Бронетранспортёры XA-180 и ХА-185 производились с 1983 по 1997 год. БТР XA-180 весит 13,5 т и защищён стальной 6–12-мм бронёй. В качестве вооружения используется 7,62–12,7-мм пулемёт. Экипаж 2 человека, в десантном отсеке помещается 16 человек. Дизельный двигатель мощностью 236 л. с. может разогнать машину до 100 км/ч. Запас хода по шоссе – до 500 км.
БТР XA-202
Модификация ХА-185 имеет более мощный двигатель и улучшенную трансмиссию. Десантовместимость увеличена до 18 человек. Бронетранспортеры ХА-202/203 получили улучшенные приборы ночного видения и способны выдержать обстрел 14,5-мм пулями, но из-за увеличения массы они лишились плавучести. В настоящее время в войсках и на хранении имеется около 700 бронированных колёсных машин Sisu Pasi XA-180/185/202/203.
БТР Patria принят на вооружение в 2021 году, и к 2023 году запланировано приобрести 160 машин, которые частично заменят XA-180 и ХА-185.
БТР Patria
БТР Patria может быть вооружен дистанционно управляемым крупнокалиберным пулемётом, 25–30-мм пушками или нести 120-мм миномёт. Масса базового варианта составляет 24 т. Лобовая броня выдерживает попадания 23-мм снарядов, выпущенных с дистанции 300 м. Дизель мощностью 394 л. с. обеспечивает скорость по шоссе до 100 км/ч. На плаву – 8 км/ч. Экипаж – 3 человека. Десант – до 10 человек.
По состоянию на декабрь 2022 года Сухопутные силы Финляндии имели 110 БМП-2 и 34 БМП-1. Эти боевые машины пехоты были приобретены в рамках советско-финского военно-технического сотрудничества в 1988–1991 гг., а также уже после развала ОВД закупались в Польше и Словакии.
Финская BMP-2MD
Для повышения боевых характеристик БМП-2 их модернизируют до уровня BMP-2MD. Благодаря установке тепловизионного оборудования компании Thales существенно увеличиваются возможности экипажа по ведению боевых действий в тёмное время суток.
Финская BMP-2MD, укрытая маскировочным комплектом
Кроме того, машины получают доработанную ходовую часть, дополнительное бронирование, современные системы связи, дополнительные отопители и маскировочный польский комплект Berberys-R, снижающий не только визуальную, но и тепловую заметность.
Сообщается, что все устаревшие БМП-1 переоборудованы в машины передовых артиллерийских наблюдателей BMP-1TJ и BMP-1TJJ.
Машина передовых артиллерийских наблюдателей BMP-1TJ
На машине BMP-1TJ башня с 73-мм орудием заменена наблюдательными приборами, а на BMP-1TJJ штатное вооружение сохранилось.
Помимо боевых машин пехоты советского образца, в финской армии эксплуатируются БМП CV9030 FIN, произведённые в Швеции. По сравнению с советскими БМП-1/2 эти машины имеют гораздо более мощную броню и в лобовой проекции защищены от 30-мм бронебойных снарядов.
БМП CV9030 FIN
Боевая машина пехоты весит около 25 т и может перевозить 8 пехотинцев, собственный экипаж – 3 человека. В башне установлена 30-мм пушка Mk44 Bushmaster II, с которой спарен 7,62-мм пулемёт ПКТ. Скорость по шоссе – до 70 км/ч. Запас хода – до 330 км.
Контракт на поставку БМП CV9030 FIN в Финляндию был заключён в 2000 году. Сейчас имеется 102 машины.
Танки финской армии
Во времена СССР Финляндия приобретала танки Т-54 и Т-55. Первые советские средние танки Т-54А были переданы в сентябре 1959 года. В середине 1960-х финская армия располагала полусотней Т-54. В период с 1965 по 1967 год Финляндия закупила ещё 70 танков Т-55 и Т-55К.
Финский Т-54А. Осень 1980 г.
В конце 1980-х годов советские танки были модернизированы. На них установили комбинированные (дневные/ночные) прицелы FCS-FV/K, зенитные пулеметы НСВТ-12,7; блоки дымовых гранатометов, новые гусеницы, бортовые экраны и ящики для снаряжения на корме башни. Пушки снабдили термоизоляционными чехлами. На крыше башни, справа от люка заряжающего, появился шведский осветительный гранатомет Bofors Lyran.
Для своего времени Т-54 и Т-55 являлись вполне современными и надёжными машинами, что подтверждается их успешным применением во множестве локальных вооруженных конфликтов. Однако к началу XXI века стало ясно, что танки Т-54 и Т-55 устарели, и они были заменены немецкими Leopard 2A4 и Leopard 2A6. Поставки «Леопардов-2» начались в 2002 году. Всего Финляндия закупила в Германии и Нидерландах 224 танка, но часть Leopard 2A4 разобрали на запасные части, переоборудовали в мостоукладчики и инженерно-саперные машины.
Танк Leopard 2A6 финской армии
В 2015 году приблизительно 100 танков Leopard 2A4 поставили на хранение, сейчас рассматривается вопрос их ремонта и передачи Украине. Финские танки «Леопард-2» планируется капитально отремонтировать и модернизировать. В декабре 2021 года Минобороны Финляндии одобрило сделку с компанией Krauss-Maffei Wegmann на модернизацию систем управления огнём для танков Leopard 2A4 и Leopard 2A6.
Армейская авиация
В прошлом основным вертолётом армейской авиации в Сухопутных силах Финляндии являлся советский Ми-8. В 2008 году начались поставки вертолётов NH90, производимых консорциумом NHIndustries, который образован компаниями Airbus Helicopters, Leonardo и Fokker Aerostructures. В 2018 году финская армейская авиация располагала 20 вертолётами NH90.
Вертолёт NH90
Вертолёт NH90 имеет максимальный взлётный вес 10 600 кг и может перевозить 20 полностью экипированных солдат или груз массой 4 200 кг. Экипаж – 2 человека. Два турбовальных двигателя мощностью 2 474 л. с. каждый обеспечивают скорость до 300 км/ч. Дальность полёта – 800 км. Финские вертолёты NH90 оснащены баллистической защитой, устройством отстрела тепловых ловушек и вооружены шестиствольными 7,62-мм пулемётами M134D-H Minigun.
Армейская авиация Финляндии до сих пор эксплуатирует лёгкие американские вертолёты MD 500D и MD 500E. Эти машины приписаны к егерскому полку специального назначения Утти. Сейчас в строю имеется два MD 500D и пять MD 500E.
Вертолёт MD 500D
MD-500D, известный как «летающее яйцо», входит в семейство лёгких многоцелевых вертолётов гражданского и военного назначения, разработанных компанией Hughes Helicopters. В настоящее время вертолеты выпускаются предприятием MD Helicopters. Вертолёт MD-500 – это коммерческая версия OH-6 Cayuse, который в годы вьетнамской войны использовался американской армией для связи, разведки и наблюдения.
Модернизированный MD-500D появился в 1976 году и оснащен двигателем Allison 250-C20B мощностью 420 л. с. Взлётная масса – 1 200 кг. Максимальная скорость – 280 км/ч. Дальность полёта – 600 км. Вертолёт может перевозить 4 пассажира или 670 кг груза в кабине или 870 кг на подвеске.
Вертолёт MD 500Е
Модификацию MD 500Е легко отличить по заостренной носовой части. От предыдущей модели вертолёт отличается увеличенной пассажирской кабиной, Т-образной хвостовой частью и малошумным рулевым винтом.
Для разведки и корректировки артиллерийского огня финская армия использует швейцарско-израильские БПЛА RUAG Ranger (11 единиц). Поставки этих беспилотников начались в 2011 году.
БПЛА RUAG Ranger
БПЛА RUAG Ranger имеет взлётную массу 285 кг. Максимальная скорость полёта – 240 км/ч. Дальность – 180 км. В режиме барражирования он может держаться в воздухе 8 часов.
Финляндия заявила о намерении закупить 250 израильских БПЛА Orbiter-2В, сейчас уже поставлено 55 таких аппаратов.
БПЛА Orbiter-2В
При взлетном весе около 10 кг этот беспилотник с электрическим двигателем и размахом крыла 3 метра, может оставаться в воздухе 4 часа и имеет дальность полёта до 80 км. Полезная нагрузка массой до 1,5 кг включает в себя дневные оптоэлектронные системы или всесуточную тепловизионную камеру. В случае необходимости дрон может быть оснащён боевой частью.
Недавно МО Финляндии закупило 150 китайских квадрокоптеров DJI Mavic Pro Platinum, предназначенных для ближней воздушной разведки и корректировки артиллерийско-миномётного огня.
Иностранные наблюдатели отмечают, что Сухопутные силы Финляндии имеют слабую армейскую авиацию. Для исправления этой ситуации с 2021 года рассматривается вопрос приобретения 12 боевых вертолётов AH-64 Apache. Однако окончательное решение до сих пор не принято. Альтернативой американским вертолётам могут стать ударно-разведывательные беспилотники.
Оценка боеспособности Сухопутных сил Финляндии
Хотя постоянно развёрнутые сухопутные силы Финляндии относительно не велики, эта страна обладает значительным потенциалом для призыва резервистов. Согласно экспертным оценкам, в течение короткого временного промежутка после привлечения резервистов первой очереди численность финских сухопутных сил может быть увеличена до 80 000 человек. При этом данный контингент будет полностью оснащён техникой и вооружением по штату частей постоянной готовности. Все финские танки, большая часть бронетранспортёров, боевых машин пехоты и артиллерии являются достаточно современными.
Дальнейший рост численности армии в случае полномасштабного развёртывания будет связан с некоторыми трудностями. Хотя запасов стрелкового оружия на складах достаточно для вооружения примерно 300 000 человек, все сформированные в случае полной мобилизации части в целом не получат положенной бронетехники и артиллерии.
В то же время с учётом достаточной обученности и высокой мотивации, мобилизованные солдаты в условиях сложного лесистого рельефа способны вести эффективные оборонительные действия против численно превосходящего противника. Нехватка бронетранспортёров и боевых машин пехоты отчасти может быть компенсирована большим количеством имеющихся военных и коммерческих автомобилей повышенной проходимости, хорошим знанием местности и инженерной подготовкой.
Слабым местом финской армии остаётся нехватка разведывательных возможностей, обусловленная относительно малым количеством в войсках БПЛА. Армейская авиация также подвергается критике в связи с нехваткой транспортно-десантных вертолётов и полным отсутствием ударных вертолётов и беспилотников, способных оказывать огневую поддержку сухопутным войскам. Но, судя по всему, этот вопрос решается, и в ближайшие годы финская армия получит боевые вертолёты и разведывательно-ударные беспилотники.
Продолжение следует…