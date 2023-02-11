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Бразильский президент призвал создать условия для прекращения боёв на Украине

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Бразильский президент призвал создать условия для прекращения боёв на Украине

Не секрет, что события вокруг Украины привлекали основное внимание всего мира. Не остаётся в стороне и крупнейшая страна Южной Америки – Бразилия.


Как сообщает американский телеканал CNN, недавно ставший президентом Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, высказался относительно возможного прекращения конфликта на Украине.

По словам бразильского лидера, Москве нужны минимальные условия, чтобы прекратить бои на Украине и необходимо их ей предоставить.

Президент Лула да Силва также подчеркнул, что следует делать акцент на мирном разрешении конфликта, а не говорить постоянно о «войне». Он напомнил, что и США было не просто прекратить войну во Вьетнаме, но это было сделано.

При этом глава Бразилии всё же намекнул на то, что Москва "виновата в конфликте".

Если они (власти России) совершают ошибку, нам следует ее исправить

— сказал да Силва.

Бразильский лидер призвал Москву и Киев сесть за стол переговоров и сказал о необходимости создать группу стран, выступающих за мир. Он добавил, что будет обсуждать это с лидерами России, Китая и США.

Напомним, что ранее да Силва уже заявлял, что готов быть посредником на переговорах между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Автор:
Использованы фотографии:
Официальный сайт Президента Бразилии
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9 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:19
    +3
    Мнение всяких посредников совсем не интересно,особенно такое.
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 09:40
      -1
      Цитата: tralflot1832
      Мнение всяких посредников совсем не интересно,особенно такое.

      Вот вот ..Что слишком много посредников развелось Вы там на своем американском континенте сперва разберитесь с проблемами или иначе мы придем к вам !!! А то войнушки только в Евразии и кто вечно лезет со своей демократией к нам и бомбит ..Вон Аргентина имеет претензии к Лондону Или Мексика с Венесуэлой ,Панама ,Никарагуа и даже штат Техас !!!
      Можеи помочь ,когда решим вопрос с нацистской украиной ..Ждите !
  2. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 09:22
    +2
    Условие для прекращения войны за Украину может быть только одно - полная и безоговорочная капитуляция одной из сторон.

  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:28
    +1
    Еще один "миротворец"нашелся.Разберись сначала со своими бандитами,потом можешь попытаться.Но мирится с укробандитами мы не намерены.Хотя с рукамиводителями все гораздо сложнее
  4. Погоны
    Погоны Сегодня, 09:32
    -1
    Цирк в комментариях. lol
    Переговоры - это всегда взаимные уступки.
    Капитуляцию возможно требовать только с позиции сильного. А в чём Россия проявила свою силу, когда Авдеевка всё ещё под ВСУ спустя год, а обстрелы Донецка стали только ожесточеннее?
    Когда ушли из Киевской и Харьковской областей, ушли из Херсона...
    Когда обстреливают наши исконные земли и гибнут наши граждане?
    Где тут сила?
    Пора бы некоторым поумерить свою ничем неоправданную гордыню. hi
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 09:43
      -1
      Цитата: Погоны
      Цирк в комментариях. lol
      Переговоры - это всегда взаимные уступки.
      Капитуляцию возможно требовать только с позиции сильного. А в чём Россия проявила свою силу, когда Авдеевка всё ещё под ВСУ спустя год, а обстрелы Донецка стали только ожесточеннее?
      Когда ушли из Киевской и Харьковской областей, ушли из Херсона...
      Когда обстреливают наши исконные земли и гибнут наши граждане?
      Где тут сила?
      Пора бы некоторым поумерить свою ничем неоправданную гордыню. hi

      Пукнул молодец ..Еще посмотрим ,кто посмеется
      1. Погоны
        Погоны Сегодня, 09:49
        0
        Цитата: LukaNord
        Цитата: Погоны
        Цирк в комментариях. lol
        Переговоры - это всегда взаимные уступки.
        Капитуляцию возможно требовать только с позиции сильного. А в чём Россия проявила свою силу, когда Авдеевка всё ещё под ВСУ спустя год, а обстрелы Донецка стали только ожесточеннее?
        Когда ушли из Киевской и Харьковской областей, ушли из Херсона...
        Когда обстреливают наши исконные земли и гибнут наши граждане?
        Где тут сила?
        Пора бы некоторым поумерить свою ничем неоправданную гордыню. hi

        Пукнул молодец ..Еще посмотрим ,кто посмеется

        По факту-то есть что сказать? request
    2. DefenderofTruth
      DefenderofTruth Сегодня, 09:44
      0
      Мы не можем уступить США и НАТО нашу безопасность и независимость, то есть Украину.
      Запад ни на что другое не согласен.
      Так что война идёт до сокрушительного поражения одной из сторон.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:36
    0
    Если они (власти России) совершают ошибку, нам следует ее исправить
    Кому вам и как собрались исправлять? Интересно какие же "минимальные условия" нужны Москве для заключении мира? Сразу возникает вопрос, а президент Бразилии вообще в курсе, что происходило на украине с 2014 г и что реально происходит сейчас. Судя по всему нет, а значит "старшие товарищи" подсказывают.