Бразильский президент призвал создать условия для прекращения боёв на Украине

Если они (власти России) совершают ошибку, нам следует ее исправить

Не секрет, что события вокруг Украины привлекали основное внимание всего мира. Не остаётся в стороне и крупнейшая страна Южной Америки – Бразилия.Как сообщает американский телеканал CNN, недавно ставший президентом Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, высказался относительно возможного прекращения конфликта на Украине.По словам бразильского лидера, Москве нужны минимальные условия, чтобы прекратить бои на Украине и необходимо их ей предоставить.Президент Лула да Силва также подчеркнул, что следует делать акцент на мирном разрешении конфликта, а не говорить постоянно о «войне». Он напомнил, что и США было не просто прекратить войну во Вьетнаме, но это было сделано.При этом глава Бразилии всё же намекнул на то, что Москва "виновата в конфликте".— сказал да Силва.Бразильский лидер призвал Москву и Киев сесть за стол переговоров и сказал о необходимости создать группу стран, выступающих за мир. Он добавил, что будет обсуждать это с лидерами России, Китая и США.Напомним, что ранее да Силва уже заявлял, что готов быть посредником на переговорах между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.