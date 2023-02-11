МАГАТЭ: Работа одного из энергоблоков Хмельницкой АЭС остановлена из-за «нестабильности электросети, вызванной обстрелами энергосистемы региона»

На Украине продолжается подсчёт нанесённого энергетической инфраструктуре ущерба. Это на фоне того, что накануне в самый разгар очередного ракетного удара, один из украинских чиновников заявил, что «ракетные удары бессмысленны, а энергетическая системы Украины остаётся устойчивой». Заявление было сделано в эфире «всеукраинского телемарафона», который на самой Украине с горькой иронией назвали «Частично всеукраинским» из-за того, что из-за серьёзных проблем с энергоснабжением далеко не у всех есть возможность это политическое «шоу» смотреть.
В МАГАТЭ тем временем заявили о проблемах на одной из украинских атомных электростанций. Это Хмельницкая АЭС, где было принято решение остановить работу одного из энергоблоков (из двух эксплуатирующихся).
В Агентстве заявили, что на такой шаг руководству станцией пришлось пойти в связи с «нестабильностью работы электросети, вызванной обстрелами энергосистемы региона». В то же время в МАГАТЭ подчёркивают, что системы обеспечения безопасности работы самой АЭС продолжают эксплуатироваться в штатном режиме.
После очередной серии ударов по объектам противника (были совершены накануне), целый ряд объектов генерации и энергораспределения получил серьёзные повреждения, из-за чего киевский режим в очередной потерял возможность оперативной переброски сил и средств на Донбасс, а также обеспечения работы своей военной промышленности. Вновь подали запрос к Западу на оказание помощи по восстановлению энергетической инфраструктуры.