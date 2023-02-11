МАГАТЭ: Работа одного из энергоблоков Хмельницкой АЭС остановлена из-за «нестабильности электросети, вызванной обстрелами энергосистемы региона»

На Украине продолжается подсчёт нанесённого энергетической инфраструктуре ущерба. Это на фоне того, что накануне в самый разгар очередного ракетного удара, один из украинских чиновников заявил, что «ракетные удары бессмысленны, а энергетическая системы Украины остаётся устойчивой». Заявление было сделано в эфире «всеукраинского телемарафона», который на самой Украине с горькой иронией назвали «Частично всеукраинским» из-за того, что из-за серьёзных проблем с энергоснабжением далеко не у всех есть возможность это политическое «шоу» смотреть.В МАГАТЭ тем временем заявили о проблемах на одной из украинских атомных электростанций. Это Хмельницкая АЭС, где было принято решение остановить работу одного из энергоблоков (из двух эксплуатирующихся).В Агентстве заявили, что на такой шаг руководству станцией пришлось пойти в связи с «нестабильностью работы электросети, вызванной обстрелами энергосистемы региона». В то же время в МАГАТЭ подчёркивают, что системы обеспечения безопасности работы самой АЭС продолжают эксплуатироваться в штатном режиме.После очередной серии ударов по объектам противника (были совершены накануне), целый ряд объектов генерации и энергораспределения получил серьёзные повреждения, из-за чего киевский режим в очередной потерял возможность оперативной переброски сил и средств на Донбасс, а также обеспечения работы своей военной промышленности. Вновь подали запрос к Западу на оказание помощи по восстановлению энергетической инфраструктуры.