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МАГАТЭ: Работа одного из энергоблоков Хмельницкой АЭС остановлена из-за «нестабильности электросети, вызванной обстрелами энергосистемы региона»

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МАГАТЭ: Работа одного из энергоблоков Хмельницкой АЭС остановлена из-за «нестабильности электросети, вызванной обстрелами энергосистемы региона»

На Украине продолжается подсчёт нанесённого энергетической инфраструктуре ущерба. Это на фоне того, что накануне в самый разгар очередного ракетного удара, один из украинских чиновников заявил, что «ракетные удары бессмысленны, а энергетическая системы Украины остаётся устойчивой». Заявление было сделано в эфире «всеукраинского телемарафона», который на самой Украине с горькой иронией назвали «Частично всеукраинским» из-за того, что из-за серьёзных проблем с энергоснабжением далеко не у всех есть возможность это политическое «шоу» смотреть.


В МАГАТЭ тем временем заявили о проблемах на одной из украинских атомных электростанций. Это Хмельницкая АЭС, где было принято решение остановить работу одного из энергоблоков (из двух эксплуатирующихся).

В Агентстве заявили, что на такой шаг руководству станцией пришлось пойти в связи с «нестабильностью работы электросети, вызванной обстрелами энергосистемы региона». В то же время в МАГАТЭ подчёркивают, что системы обеспечения безопасности работы самой АЭС продолжают эксплуатироваться в штатном режиме.

После очередной серии ударов по объектам противника (были совершены накануне), целый ряд объектов генерации и энергораспределения получил серьёзные повреждения, из-за чего киевский режим в очередной потерял возможность оперативной переброски сил и средств на Донбасс, а также обеспечения работы своей военной промышленности. Вновь подали запрос к Западу на оказание помощи по восстановлению энергетической инфраструктуры.
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10 комментариев
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  1. народник
    народник Сегодня, 09:18
    +1
    Очень хорошо. good
    Надо чтобы все остановились и не включались вообще. angry
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 09:52
      0
      Думаю массированный удар главный ,еще впереди ..Готовится что то серьезное и Россия сосредотачивается ! 20 февраля ВВП готовится обратится к Федеральному собранию с заявлением .Все ждут Надоели уже эти полумеры и т.д. Пора решать вопрос уже по серьезному !
  2. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 09:20
    +1
    Необходимо полностью разбомбить трансформаторы и машинные залы Ровенской и Хмельницкой АЭС.
    Раздолбать критическое оборудование этих АЭС, соединяющее их с энергосетью Украины
  3. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 09:22
    +1
    Вроде же сбивают все на подлёте еще. И ракет у наших уже год, как нет.
    Специально отключают, чтобы на наших саалить recourse
    А на самом деле хорошая новость.
    Электричество нужно экономить)))
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:51
      0
      Так уже у нас иранские баллистические в ход пошли... what Ну,да ладно.Для бандеры сгодится все,даже кувалда
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:24
    +2
    Лабораторная работа проведена успешно.Оказывается если жахнуть по электрораспределительной станции реактора ,то его приходится останавлиаать.Можно ещё жахнуть по бассейнам охлаждения ,нечего там рыбу разводить.
    1. DefenderofTruth
      DefenderofTruth Сегодня, 09:34
      +1
      Нет, критические системы охлаждения реакторов трогать опасно - нужно уничтожить генераторы, использующие энергию реакторов и трансформаторы, передающие её в единую сеть Украины.
      И тогда редакторы остановятся сами - их энергию будет некуда девать.
  5. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 09:32
    0
    Надеюсь МАГАТЭ и в этот раз не будет говорить кто стрелял, шутка. К сожалению все международные институты подчиняются США, а если начинают не подчиняться (вто,фифа) подвергаются гонениям и игнорируются решения. Борьба с энергосистемой такой мощной индустриальной страной(спасибо СССР) в отличии от вяканий лжепатриотов не такая лёгкая. Даже америкосам в идеальных условиях (отсутствие противодействия, неразвитая инфраструктура и маленькая территория) не удалось в полной мере что в Ираке, что Югославии.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:32
    +1
    В МАГАТЭ тем временем заявили о проблемах на одной из украинских атомных электростанций.
    Как я понял МАГАТЭ ненавязчиво намекает, что не стоит выводить из строя украинские электросети, т.к. это может повлиять на работу АЭС. А обстреливать украинской стороной ЗАЭС можно? Тем более МАГАТЭ до сих пор не определилось "кто же по ней стреляет"?
    потерял возможность оперативной переброски сил и средств на Донбасс, а также обеспечения работы своей военной промышленности
    А для нас это хорошо.
  7. HAM
    HAM Сегодня, 09:41
    +1
    У МАГАТЭ глазёнки начали открываться?Или они только в одну сторону смотрят?
    Похоже,скажут обычное--"вы,не понимаете,ЭТО ДРУГОЕ!"