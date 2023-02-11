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Армия США рассматривает альтернативу провалившей испытания модернизированной версии ПТРК Javelin G

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Армия США рассматривает альтернативу провалившей испытания модернизированной версии ПТРК Javelin G

В настоящее время работы над новой моделью Javelin G приостановлены на несколько месяцев. Причиной тому стали неудачные испытания, которые были проведены в 2022 году и выявили целый ряд недостатков у новой модели ПТРК. Об этом пишет издание Breaking Defense.


Известно, что ранее совместным предприятием компаний Lockheed Martin и Raytheon Javelin был заключен контракт на разработку нового ПТРК FGM-148G. Но испытания модифицированной версии были приостановлены после того, как в их процессе были выявлены многочисленные недочеты.

Тем не менее, в Пентагоне подчеркнули, что задержки с испытанием модели не повлияют на производство более ранних моделей ПТРК, которое сейчас наращивается в связи с тем, что огромное количество Javelin было поставлено на Украину.

Тем временем, в армии США рассматривают альтернативу новой модификации ПТРК Javelin. Речь идет о многоразовой облегченной пусковой установке LW CLU. Работы над ее созданием, судя по всему, идут лучше, чем в случае с модифицированной версией Javelin.

CLU имеет дневные и ночные прицелы для наблюдения и захвата цели, сообщается в общедоступном отчете о программах разработки вооружений за 2022 финансовый год. Передача большого количества переносных комплексов Украине способствовала ускорению работы над созданием LW CLU, утверждают в пресс-службе американской армии.

В Пентагоне рассчитывают уже к январю 2024 года принять решение о производстве таких комплексов. В перспективе они могут заменить Javelin. Но для запуска производства потребуется провести большое количество испытаний, в том числе в испытательном центре в Форт-Грили в штате Аляска и на испытательном полигоне армии Юма в штате Аризона.
Использованы фотографии:
Wikipedia / The U.S. Army Sgt. Liane Hatch/3rd Brigade Combat Team, 4th Inf
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6 комментариев
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  1. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 09:24
    +2
    В настоящее время работы над новой моделью Javelin G приостановлены

    Видимо, этот Javelin оказался полным G... feel
  2. Dart2027
    Dart2027 Сегодня, 09:27
    +1
    Что-то не припомню, чтобы эти Джавелины как-либо показали себя на Украине.
  3. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 09:27
    0
    Я вот думаю а зачем это на плече держать? Чтобы вывернуть плечо?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:32
      0
      Ракета выталкивается зарядом и стартует на некотором удалении от стрелка.Отдача как и при применении РПГ.А вот "ТОУ" пускается со станка..
    2. Вождь_Бармалеев
      Вождь_Бармалеев Сегодня, 09:41
      0
      На плече эта штука держится только для того, чтобы удобно было целиться. А отдачи у неё нет от слова вообще, ровно так же как и у всех противотанковых гранатомётов - сзади у всех этих систем находится сопло и реактивная струя полностью компенсирует импульс выстрела. Ну а поскольку это мобильная одноразовая система, то любой станок для неё будет существенно снижать мобильность.
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 09:45
    0
    laughing
    Вообще-то радует, что матрасы так заврались сами себе, что сами поверили в свои сказки, что это супероружие - и столкнулись с закономерным фактом, что реальность - не голливудские мультики, и что ты в рекламе не лепи, но объективно, вы сделали распиареное говно, работающее только в лабораторных условиях.
    Зато распилили на нем знатно))) Кстати, то, что выводов из применения на Украине не сделано вообще, говорит о том, что с закупками вооружений в США ситуация уже пришла к катастрофе. Одна только привычка Жабелина наводиться на пожары - оставляет армию без противотанковых средств на поле боя - после артобстрела даже зимой, на снегу - всегда где-то что-то горит