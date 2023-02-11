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Президент Сербии: в ближайшие полгода мир ожидает самый крупный кризис со времён Второй мировой

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Президент Сербии: в ближайшие полгода мир ожидает самый крупный кризис со времён Второй мировой

В ближайшие полгода мир ожидает самый крупный кризис со времен Второй мировой войны. Его причиной может стать эскалация украинского конфликта.


Такое мнение высказал президент Сербии Александр Вучич в эфире местного телеканала Prva.

Он считает, что вооруженный конфликт на Украине не будет единственным. Другие тоже будут усиливаться и разрастаться. Он считает, что степень угроз станет гораздо выше, чем мы наблюдали до этого.

Знаю, что дальше нас ждет большая эскалация, и я надеюсь, что некоторые люди понимают, что она нам не нужна

- заявил Вучич.

Он считает, что все, о чем он говорит, следует ожидать уже через пять или шесть месяцев.

Что касается Украины, то обстановка там будет накаляться до тех пор, пока полностью не выйдет из-под контроля. А увеличение поставок западного оружия, считает сербский лидер, приведет к усилению конфронтации на геополитическом уровне. Он уверен, что Запад не ограничится поставкой Киеву танков, и вскоре украинские военные получат боевые самолеты производства США и их союзников. Вучич считает, что, скорее всего, это будут истребители F-16. Их Киеву предоставят Соединенные Штаты или другие страны, на вооружении которых они стоят.

О решении по передаче Киеву 31 американского танка M1 Abrams 25 января объявил президент США Джо Байден. Одновременно с этим немецкое правительство заявило о предоставлении Украине 14 боевых машин Leopard 2, а также о том, что оно дает разрешение другим странам на реэкспорт танков, произведенных в ФРГ.
Использованы фотографии:
https://vucic.rs/
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6 комментариев
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  1. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 09:30
    0
    Президент Сербии Вучич купленный с потрохами Западом предатель обоих народов - сербского и русского. Сдаст Косово Албании и предаст Россию и уйдёт в отставку, получив от США и ЕС кучу печенек.
  2. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 09:30
    0
    Укрорейх падет и начнутся уже более глобальные разборки ..Россия все помнит !
    Хотите воевать ? Будет вам войнушка между собой ,а Россия понаблюдает со стороны
  3. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 09:32
    +1
    Вот тут нужно понимать, что мир - понятие не однозначное. Западный мир с его политикой "грабь-жируй" однозначно накроет. Азия, Африка, Южная Америка - как жили в условиях постоянных лёгких встрясок без особых последствий - так и будут жить. Самый интересный вопрос с Россией - если наша пятая колонна в чиновничьем корпусе возжелает европейских ценностей, то и нас накроет, если же Россия наконец-то решится на самодостаточность и будет ориентирована на партнёрство со странами в западный мир не входящими, то мы ничего и не заметим. Как-то так.
  4. Владимир61
    Владимир61 Сегодня, 09:32
    +1
    Вучич, в последнее время, как вошь на сковородке. Орбан и то, дальновиднее его, хотя венгры особой любви к нам не испытывают.
    Политик высказал мнение, что конфликт необходимо завершить в ближайшие полгода. При этом Запад не может допустить, чтобы у русских был выход на Балканы, считает он.
  5. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 09:38
    0
    Каритан очевидность. Естественно начнется. Не может не начатся. Амерам и англии выгодно чтоб поляков с прибалтами сдуло-можно вечно верещать об агрессии тогда, да и прочих бонусов насыпет немало. К тому и ведут.
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 09:47
    0
    Это он отмазывается. Для него единственный выход, чтоб так и случилось. А то он навыделывался на РФ, потом навыделывался на НАТО с Косово - и его взяли за бейцы, а помогать никто не будет