Президент Сербии: в ближайшие полгода мир ожидает самый крупный кризис со времён Второй мировой

Знаю, что дальше нас ждет большая эскалация, и я надеюсь, что некоторые люди понимают, что она нам не нужна

В ближайшие полгода мир ожидает самый крупный кризис со времен Второй мировой войны. Его причиной может стать эскалация украинского конфликта.Такое мнение высказал президент Сербии Александр Вучич в эфире местного телеканала Prva.Он считает, что вооруженный конфликт на Украине не будет единственным. Другие тоже будут усиливаться и разрастаться. Он считает, что степень угроз станет гораздо выше, чем мы наблюдали до этого.- заявил Вучич.Он считает, что все, о чем он говорит, следует ожидать уже через пять или шесть месяцев.Что касается Украины, то обстановка там будет накаляться до тех пор, пока полностью не выйдет из-под контроля. А увеличение поставок западного оружия , считает сербский лидер, приведет к усилению конфронтации на геополитическом уровне. Он уверен, что Запад не ограничится поставкой Киеву танков , и вскоре украинские военные получат боевые самолеты производства США и их союзников. Вучич считает, что, скорее всего, это будут истребители F-16. Их Киеву предоставят Соединенные Штаты или другие страны, на вооружении которых они стоят.О решении по передаче Киеву 31 американского танка M1 Abrams 25 января объявил президент США Джо Байден. Одновременно с этим немецкое правительство заявило о предоставлении Украине 14 боевых машин Leopard 2, а также о том, что оно дает разрешение другим странам на реэкспорт танков, произведенных в ФРГ.