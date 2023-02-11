The Jerusalem Post: Кибервойна против Киева началась задолго до российской операции

Атаки вредоносного ПО ранее наносили неисчислимый ущерб Украине, что позволило России точно настроить кибератаки на дальнейшие, более глобальные события

Украинский конфликт идёт не только на поле боя, но и в киберпространстве. Но некоторые эксперты на Западе считают, что здесь началась «война» задолго до начала российской военной операции на Украине.Как пишет израильская газета The Jerusalem Post, ссылаясь на американского эксперта в области кибербезопасности Эндрю Дженкинсона, Москва якобы уже много лет ведёт кибервойну против Киева, т.е. она её начала еще за несколько лет до начала сегодняшнего конфликта. Однако здесь не уточняется, что фактически противостояние шло не с 24 февраля прошлого года, а с 2014 года, с присоединением Крыма и началом событий на Донбассе.Издание отмечает, что Дженкинсон написал об этом в своей новой книге, где он подробно исследует кибервойну вплоть до начала украинского конфликта в феврале 2022 года.По словам Дженкинсона, Россия якобы совершила масштабную кибератаку на 70 украинских государственных сайтов.Он также утверждает в своей новой книге, что о недостатках в сфере кибербезопасности стало известно много лет назад, но было предпринято мало попыток их исправить.— пишет Дженкинсон в своей книге, передает The Jerusalem Post.О том, сколько раз с территории Украины были атакованы компьютерные сети России за последние годы, этот эксперты почему-то ничего не захотел рассказать в своей книге...