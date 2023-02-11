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The Jerusalem Post: Кибервойна против Киева началась задолго до российской операции

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The Jerusalem Post: Кибервойна против Киева началась задолго до российской операции

Украинский конфликт идёт не только на поле боя, но и в киберпространстве. Но некоторые эксперты на Западе считают, что здесь началась «война» задолго до начала российской военной операции на Украине.


Как пишет израильская газета The Jerusalem Post, ссылаясь на американского эксперта в области кибербезопасности Эндрю Дженкинсона, Москва якобы уже много лет ведёт кибервойну против Киева, т.е. она её начала еще за несколько лет до начала сегодняшнего конфликта. Однако здесь не уточняется, что фактически противостояние шло не с 24 февраля прошлого года, а с 2014 года, с присоединением Крыма и началом событий на Донбассе.

Издание отмечает, что Дженкинсон написал об этом в своей новой книге, где он подробно исследует кибервойну вплоть до начала украинского конфликта в феврале 2022 года.

По словам Дженкинсона, Россия якобы совершила масштабную кибератаку на 70 украинских государственных сайтов.

Он также утверждает в своей новой книге, что о недостатках в сфере кибербезопасности стало известно много лет назад, но было предпринято мало попыток их исправить.

Атаки вредоносного ПО ранее наносили неисчислимый ущерб Украине, что позволило России точно настроить кибератаки на дальнейшие, более глобальные события

— пишет Дженкинсон в своей книге, передает The Jerusalem Post.

О том, сколько раз с территории Украины были атакованы компьютерные сети России за последние годы, этот эксперты почему-то ничего не захотел рассказать в своей книге...
Автор:
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9 комментариев
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  1. Чёрный
    Чёрный Сегодня, 10:20
    +1
    Пишут люди, которую открыто сделали украину своей колонией. Причём это процесс начался очень давно. И в этом, конечно, есть и наша вина.Позволили англосаксам посорить братские народы ( фактически один) , более того, сделать врагами
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 10:26
      +1
      Цитата: Чёрный
      Пишут люди, которую открыто сделали украину своей колонией. Причём это процесс начался очень давно. И в этом, конечно есть и наша вина.

      Увы все так ..Наш дурацкий ,авось пронесет и все устаканится ..И вот гром грянул и гремит постоянно ,только успевай крестится и шептать Господи спаси и сохрани от супостатов ,перезаряжая калаш и арты soldier
      Ну зато Россия долго запрягает,но быстро ездит Обороты набирают силу для главного удара ..
      Главное что Россия поняла ,что с западом можно разговаривать ,только с позиции силы ..По другому они не понимают !
      Хотите войнушки с русскими ? Будет вам все ,но только напрямую уже Или скорее всего вы сами там на западе перегрызете друг другу глотки и арабы с неграми вам помогут в этом ..
      А Россия понаблюдает со стороны с усмешкой
  2. Jafar
    Jafar Сегодня, 10:23
    0
    Так "сотрудники Сбера" с той стороны тоже не просто так появились
  3. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 10:29
    -2
    Нужно атаковать сети не какой то там дырявой Украины, а положить военные сети Пентагона и штабов НАТО, вывести из строя все разведывательные, военные и коммерческие, гражданские спутниковые группировки стран НАТО!
  4. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 10:45
    +1
    Ой, к любому событию примазываются рыбки прилепалы в надежде на хайпе побыстрому бабла и славы срубить. У нас такие по тв ток шоу каждый день ведут и что?
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:01
    +2
    американского эксперта в области кибербезопасности Эндрю Дженкинсона
    Американский эксперт пишет о кибератаках России на государственные сайты Украины, а почему бы для сравнения не привести украинские атаки с американской помощью и чисто американские кибератаки против России? Сегодня различные западные авторы книг, статей, анализа сконцентрировали свое внимание исключительно на нашей стране продвигая тезис об ее агрессивности. Все по плану и в рамках поставленных задач.
  6. Фразах
    Фразах Сегодня, 11:03
    0
    Что же это за "неисчислимый" вред от атак на целых 70 "государственных" сайтов страны, где государство давно исчезло в колониальных дебрях. Впрочем, черт с ними, кибератаками, больше вопросов к появлению целого сонмища идиотских книг на подобные темы, годящихся только на использование в качестве туалетной бумаги.
  7. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 11:27
    +2
    Когда мне в очередной раз звонит очередной "сотрудник безопасности вашего банка" - то он все время гхыкает и шокает, периодические неправильно употребляя управление глаголами и ударения... в общем, разговаривает с неистребимым украинским акцентом.
    И эта ботва покрыла телефонное пространство России десятками и сотнями тысяч. Не хотите рассказать об украинских интернет- и телефон- киберзлочинцах, мистер американский експерт???
  8. Антон Ю
    Антон Ю Сегодня, 11:40
    +1
    Неправда. С украинцами общался в интернете с 2009 года. Уже тогда они срали в русском сегменте интернета с фейковых станиц ВК и ОК. Под видом русских обсирали всех: русских, казахов, прибалтов и прочих. Причем контингент был со всей страны, в том числе и с Донбасса.