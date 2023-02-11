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Российские войска атакуют в районе села Красное у дороги из Артемовска в Константиновку

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Российские войска атакуют в районе села Красное у дороги из Артемовска в Константиновку

В настоящее время российские вооруженные силы наступают на Авдеевском, Артемовском, Лиманском, Купянском и Новопавловском направлениях. Это следует из анализа материалов, опубликованных украинскими СМИ и генеральным штабом ВСУ.


Известно, что в течение суток российские войска атаковали в районах к западу от Кременной, Шипиловки и Белогоровки в Луганской Народной Республике, в районе Красной Горы, Красного (Ивановского) и Парасковиевки в Донецкой Народной Республике. Также продолжаются боевые действия в Артемовске, который уже практически зажат в клещи силами ЧВК «Вагнер».

Украинские паблики пишут о двух ночных ударах по энергетическим объектам Днепропетровской области. Первый «прилет» пришелся по объекту энергетической инфраструктуры в Криворожском районе, далее был нанесен удар по объекту в Никопольском районе.


В результате попадания дрона начался пожар. Ставленник киевского режима в Днепропетровской области Сергей Лысак признал наличие разрушений вследствие ночных атак.

Взрывы этой ночью звучали и на юге Одесской области. Местные жители предполагают, что объекты на территории региона могли атаковать «Ониксами». Представители властных структур не распространяются о последствиях ночных атак.

В свою очередь, украинские националисты совершили очередной теракт: был нанесен ракетный удар по спальному району российского города Мелитополь в Запорожской области. В результате удара погиб мирный житель.
Автор:
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16 комментариев
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  1. Boris55
    Boris55 Сегодня, 10:12
    +2
    А на соседней ветке ЦИПсОшники кричат, что мы ни куда не наступаем, а только окапываемся. laughing
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 10:40
      +2
      Да они уже и сюда набежали толпой...
      "В настоящее время российские вооруженные силы наступают" ..по всем направлениям...
      Пригожин: До Днепра - ещё три года, с обороной и восстановлением Донбасса ещё "годик", ну а до Ла-Манша - "особый план"...
      Доживём - увидим.)
    2. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 11:11
      +2
      ЦИПсОшники кричат, что мы ни куда не наступаем

      работа у них такая - кривду распространять
  2. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 10:13
    +3
    Идет по всем фронтам разведка боем ..Ищут слабое место ,чтобы рвануть в прорыв на оперативный простор и теперь уже полноценно со всеми тылами и прочим обеспечением
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 10:47
      -1
      Лука, уже целый год ищем слабые места...
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 10:16
    +4
    Хорошо что атакуют. Хорошо что освобождают. Хорошо что фронт не стоит на месте, а движется вперёд.
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 10:49
      0
      Да, Леший, медленно, но верно
      Бот, ну "короткий", что ещё надо?
  4. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 10:17
    -1
    Денацификация продолжается,и лучше всего проводить её при обустроенном быте наших военных.Нацистов постоянно кошмарить.
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 10:52
      +1
      Алекс, Вы забыли ещё про "демилитаризацию", а она хорошо идёт...
  5. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 10:23
    -1
    Зачистить с наименьшими потерями и максимально быстро всю эту агломерацию Красный Лиман - Славянск - Краматорск - Дружковка - Константиновка можно только замкнув большое кольцо окружения Изюм - Лозовая - Павлоград - Пологи и лишив тем самым засевших в Донбассе ВСУшников подвоза подкреплений и боеприпасов.
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 10:53
      0
      Алекс, Ваши пожелания да богу в уши...
  6. Chack Wessel
    Chack Wessel Сегодня, 10:25
    +1
    Цитата: LukaNord
    Идет по всем фронтам разведка боем ..Ищут слабое место ,чтобы рвануть в прорыв на оперативный простор и теперь уже полноценно со всеми тылами и прочим обеспечением

    Эта разведка боем шла всё лето, а после "Принятия Непростого Решения" всю осень...
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 10:54
      0
      Эта разведка боем шла всё лето, ... осень

      ... и зиму
  7. DenD
    DenD Сегодня, 11:07
    -1
    Слишком дорого обходится, разведка боем. Чем дольше топчемся, тем мощнее материально-техническая база укров. Или кто то будет спорить? Выбивание энергетики, тоже не приносит ощутимых результатов, слишком быстро восстанавливают. Да, есть отключения, но этого ничтожно мало, а оружие как шло эшелонами, так и идёт. Думаю это тоже очевидно.
    1. голос_разуma
      голос_разуma Сегодня, 11:29
      0
      о чем тут спорить, материально-техническая база противника отсутствует как такая. Если вы имеет в виду поставки, которые клоун как нищеброд выпрашивает у запада, так они тоже близки к нулю. Снарядов для леопардов нет, самих леопардов не предоставляют, производство абрамсов прекращено, "производят" их методом каннибализации из прежних запасов, а это дорога в один конец. Новое производство возобновлять не планируют. Обслуживание и доставка дорогая, снаряды к арте закачиваются во сей Европе, а хваленый европейский ВПК так и не запустился, потому что дутые цифры деривативов в процентах ВВП это одно а реальный сектор экономики это другое. Нарастить производство в количестве 12 танков в год-это ни о чем. Энергетика незалежной сама по себе выходит уже из строя из-за аварий, трансформаторов советского производства на западе нет, а западные для украинской энергосистемы не подходят, притом выбивание энергетики безусловно продолжится что в свою очередь будет продолжать держать промышленный потенциал самой бывшей украины на нуле.
      1. Простой
        Простой Сегодня, 12:33
        0
        Цитата: голос_разуma
        а западные для украинской энергосистемы не подходят,


        Прям вот на место неработающего украинского воткнуть западный трансформатор, т.е. без всяких изменений - да - неподойдут.
        Но можно западные трансформаторы "вписать" с западной-же обвязкой в инфрструктуру старой станции.
        Но это выйдет дороже.