В настоящее время российские вооруженные силы наступают на Авдеевском, Артемовском, Лиманском, Купянском и Новопавловском направлениях. Это следует из анализа материалов, опубликованных украинскими СМИ и генеральным штабом ВСУ.Известно, что в течение суток российские войска атаковали в районах к западу от Кременной, Шипиловки и Белогоровки в Луганской Народной Республике, в районе Красной Горы, Красного (Ивановского) и Парасковиевки в Донецкой Народной Республике. Также продолжаются боевые действия в Артемовске, который уже практически зажат в клещи силами ЧВК «Вагнер».Украинские паблики пишут о двух ночных ударах по энергетическим объектам Днепропетровской области. Первый «прилет» пришелся по объекту энергетической инфраструктуры в Криворожском районе, далее был нанесен удар по объекту в Никопольском районе.В результате попадания дрона начался пожар. Ставленник киевского режима в Днепропетровской области Сергей Лысак признал наличие разрушений вследствие ночных атак.Взрывы этой ночью звучали и на юге Одесской области. Местные жители предполагают, что объекты на территории региона могли атаковать «Ониксами». Представители властных структур не распространяются о последствиях ночных атак.В свою очередь, украинские националисты совершили очередной теракт: был нанесен ракетный удар по спальному району российского города Мелитополь в Запорожской области. В результате удара погиб мирный житель.