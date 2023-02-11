Под предлогом оказания помощи пострадавшей от землетрясения Турции США направили к ее берегам авианосную группу

От самого разрушительного за последние 80 лет землетрясения в Малой Азии, случившегося 6 января, более всего пострадали юго-восточные и центральные провинции Турции. На сегодняшний день в этой стране погибшими в результате природного катаклизма уже числятся более 20 000 человек, более 80 000 получили ранения, разрушены тысячи домов и объектов инфраструктуры.Сразу после появления сообщений о катастрофе союзники Турции по НАТО, Вашингтон и Брюссель призвали оказать консолидированную помощь Анкаре. В настоящее время в Турции работают спасатели из более чем десяти государств, одной из первых самолеты со спецобородуванием, специалистами МЧС и медиками в страну направила Россия.Но Вашингтон, похоже, решил использовать повод с оказанием помощи пострадавшей стране для усиления своего военного присутствия в регионе. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что ВМС США направляют авианосную группу к берегам Турции, якобы для ликвидации последствий землетрясения. В состав эскадры войдет авианосец USS George HW Bush («Джордж Буш») и корабли сопровождения. В ближайшее время военные суда ВМС США прибудут в восточную часть Средиземного моря.По словам Райдера, авианосная группа будет оказывать логистическую поддержку спасательным отрядам, ранее направленным в Турцию по решению европейского командования США. Для доставки всего необходимого сухопутным поисково-спасательным отрядам будут задействованы вертолеты.Зачем для выполнения сугубо гуманитарной миссии понадобилось отправлять военную эскадру да еще во главе с авианосцем, представитель Пентагона объяснять не стал. Видимо, кроме как отправкой боевых кораблей Соединенные Штаты помочь Турции больше ничем нечем...При этом соседней Сирии, также сильно пострадавшей от землетрясения, Запад оказывать помощь не спешит. В европейских и американских СМИ показывают разрушения только в турецких городах, репортажи из соседней арабской республики в западных медиа отсутствуют напрочь. Помимо России, жителям Сирии помогают только Иран, Ирак, Иордания, финансовую поддержку оказывает Китай.