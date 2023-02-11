Военное обозрение
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Под предлогом оказания помощи пострадавшей от землетрясения Турции США направили к ее берегам авианосную группу

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Под предлогом оказания помощи пострадавшей от землетрясения Турции США направили к ее берегам авианосную группу

От самого разрушительного за последние 80 лет землетрясения в Малой Азии, случившегося 6 января, более всего пострадали юго-восточные и центральные провинции Турции. На сегодняшний день в этой стране погибшими в результате природного катаклизма уже числятся более 20 000 человек, более 80 000 получили ранения, разрушены тысячи домов и объектов инфраструктуры.


Сразу после появления сообщений о катастрофе союзники Турции по НАТО, Вашингтон и Брюссель призвали оказать консолидированную помощь Анкаре. В настоящее время в Турции работают спасатели из более чем десяти государств, одной из первых самолеты со спецобородуванием, специалистами МЧС и медиками в страну направила Россия.

Но Вашингтон, похоже, решил использовать повод с оказанием помощи пострадавшей стране для усиления своего военного присутствия в регионе. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что ВМС США направляют авианосную группу к берегам Турции, якобы для ликвидации последствий землетрясения. В состав эскадры войдет авианосец USS George HW Bush («Джордж Буш») и корабли сопровождения. В ближайшее время военные суда ВМС США прибудут в восточную часть Средиземного моря.

По словам Райдера, авианосная группа будет оказывать логистическую поддержку спасательным отрядам, ранее направленным в Турцию по решению европейского командования США. Для доставки всего необходимого сухопутным поисково-спасательным отрядам будут задействованы вертолеты.

Зачем для выполнения сугубо гуманитарной миссии понадобилось отправлять военную эскадру да еще во главе с авианосцем, представитель Пентагона объяснять не стал. Видимо, кроме как отправкой боевых кораблей Соединенные Штаты помочь Турции больше ничем нечем...

При этом соседней Сирии, также сильно пострадавшей от землетрясения, Запад оказывать помощь не спешит. В европейских и американских СМИ показывают разрушения только в турецких городах, репортажи из соседней арабской республики в западных медиа отсутствуют напрочь. Помимо России, жителям Сирии помогают только Иран, Ирак, Иордания, финансовую поддержку оказывает Китай.
Автор:
Использованы фотографии:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/78/USS_George_H.W._Bush
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21 комментарий
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  1. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 10:54
    +11
    Такая вот страна. Государство-бандит. Даже во время гуманитарной миссии пытается всем угрожать и играть мускулами.
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 11:01
      0
      Цитата: Петр_Колдунов
      Такая вот страна. Государство-бандит. Даже во время гуманитарной миссии пытается всем угрожать и играть мускулами.

      Вся сущность англосаксов ,как бы они там очередную попытку военного переворота не устроили под шумок ..
      А Россия добрая душа ,всегда первая идет на помощь любой стране мира ,даже тем ,кто поставляет БПЛА "Байрактар" и т.д. убивающих наших солдат..
      За это Россию ненавидят и боятся власть имущие многих стран мира ..А простой народ помнит все же .
      1. LukaNord
        LukaNord Сегодня, 11:11
        +4
        Интересно кто меня постоянно тупо минусует ))))
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 11:39
          +2
          Цитата: Петр_Колдунов
          Такая вот страна. Государство-бандит. Даже во время гуманитарной миссии пытается всем угрожать и играть мускулами.
          Ещё не известно, за каким Чёртом Вашингтон послал в Турцию свои именно ВОЕННЫЕ корабли! А именно.

          Я ранее в своём комментарии к статье "Шведская пресса активно освещала уличный суд курдских активистов в Финляндии над куклой, изображающей Эрдогана" уже писала
          Татьяна 7 февраля 2023 19:50 +5
          Я полагаю, что обе акции: одна с сожжением корана и флага Турции в Щвеции, другая с сожжением чучела Эрдогана в Финляндии - связаны со спецслужбам США и направлены как раз на смещение неугодного для США и НАТО Эрдогана в Турции от президентской власти. А именно.

          Президентские выборы в Турции должны пройти не позже 18 июня 2023 года в рамках всеобщих выборов 2023 года вместе с парламентскими выборами, которые состоятся в тот же день. Победивший кандидат станет президентом страны на последующие пять лет.

          Вопрос Вашингтоном поставлен таким образом. Либо ты, Эрдоган, пропускаешь Швецию и Финляндию в НАТО, либо ты вылетаешь на выборах в Турции из кресла президента страны!
          В противном случае мы будем "опускать" тебя и ТУРЦИЮ вплоть до президентских выборов и выберем в Турции на выборах послушного нам президента страны!

          А теперь вот учёные-сейсмологи заявляют, что ЗЕМЛЯТРЯСЕНИЕ в Турции и САР носило ИСКУССТВЕННЫЙ и территориально-ТОЧЕЧНО-ограниченный ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫЙ ХАРАКТЕР с использованием американцами КЛИМАТИЧЕСКОГО оружия, которое есть у США.

          ИТОГО. Зачем США прислали в Турцию свои именно ВОЕННЫЕ корабли? А затем, чтобы - ко всему прочему - обследовать практические результаты использования американцами своего КЛИМАТИЧЕСКОГО оружия в Турции !
      2. Комментарий был удален.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 11:06
      +1
      Цитата: Петр_Колдунов
      Такая вот страна. Государство-бандит. Даже во время гуманитарной миссии пытается всем угрожать и играть мускулами.


      Правильно.Поближе к ПКР Х-32 и Кинжал.Чтобы не промахнулись.
    3. Novichek)
      Novichek) Сегодня, 11:17
      0
      . При этом соседней Сирии, также сильно пострадавшей от землетрясения, Запад оказывать помощь не спешит
      . Ну слава Богу, хотя бы "к побережью Сирии" авианосец не послали
  2. На деребасовской
    На деребасовской Сегодня, 10:56
    +3
    Туркам соболезнования это большое горе.
    Ну а сша в любом событии найдут свою выгоду даже в горе страны.
  3. seregatara1969
    seregatara1969 Сегодня, 10:57
    +4
    авианосцы при землетрясении самое то!
    1. Лоцман
      Лоцман Сегодня, 11:01
      0
      На заплаты в провалах земли сойдут ((.
      Цитата: seregatara1969
      авианосцы при землетрясении самое то!
    2. Dimachrus
      Dimachrus Сегодня, 11:54
      0
      Авианосец по сравнению с землетрясением жертв и разрушений гораздо больше принесёт....
  4. Alex242
    Alex242 Сегодня, 10:59
    +1
    Но Вашингтон, похоже, решил использовать повод с оказанием помощи пострадавшей стране для усиления своего военного присутствия в регионе. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что ВМС США направляют авианосную группу к берегам Турции, якобы для ликвидации последствий землетрясения. В состав эскадры войдет авианосец USS George HW Bush («Джордж Буш») и корабли сопровождения. В ближайшее время военные суда ВМС США прибудут в восточную часть Средиземного моря.

    вот так они всем и помогают....гуманитарии ....
  5. svp67
    svp67 Сегодня, 11:02
    +1
    Для доставки всего необходимого сухопутным поисково-спасательным отрядам будут задействованы вертолеты.
    Тут достаточно было отправить пару УДК от флотов НАТО, они более приспособлены для проведения подобных операций
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 11:16
      +2
      Цитата: svp67
      Для доставки всего необходимого сухопутным поисково-спасательным отрядам будут задействованы вертолеты.
      Тут достаточно было отправить пару УДК от флотов НАТО, они более приспособлены для проведения подобных операций

      Высадят десант типо для обеспечения порядка и ЧП ,по какой нибудь статье устава нато И понеслось !
  6. Лешак
    Лешак Сегодня, 11:04
    +3
    У матрасов такое мировоззрение - чтобы ни случилось отправлять авианосец. Это выворот мозгов на почве милитаризма. Они даже не допускают того что их могут не бояться. Придёт время поймут (я так думаю), а не поймут - ну это их проблемы.
  7. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:04
    +3
    Ну я говорю, в последнее время западный мир настолько изоврался и исподличался, что уже сам не понимает, насколько в глубокую жопу он себя загнал. Дело в том, что человек, например, не придерживающийся правил социума называется асоциальным - и всегда подвергается изоляции. Асоциальное же поведение США приведет только к тому же самому.
    Они например Ближний Восток потеряли исключительно из-за своего асоциального поведения - после арабской весны и попытки переворота в Турции - даже саудиты их вышвырнули, ибо жить хотят.
    А они продолжают лепить вон - "помощь". А вы догоняете, что Турция, как страна со второй по силе армией НАТО в теории может создать европейский, антиамериканский блок в НАТО, пообещав свою защиту - и может сработать, потому как США четко говорит, что за европейцев американцы умирать не будут. Это президент США сказал, если что
    1. Novichek)
      Novichek) Сегодня, 11:14
      0
      . в теории может создать европейский, антиамериканский блок
      . Идея конечно не плохая, только для этого сначала нужно чтоб турок поддержали "свои", то есть мусульмане типо саудитов и тд. Но этого не будет! Османское наследие ещё не забыто! Тем более что и англичанку рановато списывать со счетов. Так что план хорош, но не устраивает никого из крупных игроков, в том числе и Россию и Китай тоже не устраивает
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:09
    +2
    ВМС США направляют авианосную группу к берегам Турции, якобы для ликвидации последствий землетрясения
    Кто-то направил спасателей, мобильные госпитали и гуманитарную помощь, ну, а кого-то другие представления о том чем и как ликвидировать последствия катастрофы и спасать людей. Там где появляется американская АУГ расслабляться не стоит, т.к.можно ожидать все, что угодно - от начала цветной революции до государственного переворота.
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 11:14
      +2
      Цитата: rotmistr60
      Там где появляется американская АУГ расслабляться не стоит, т.к.можно ожидать все, что угодно - от начала цветной революции до государственного переворота.

      Верно мыслите Геннадий ..Англосаксы что то замышляют мрази .На горе людей и крови они деньги делают ..
      1. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Сегодня, 12:10
        +1

        LukaNord (Z)
        Сегодня, 11:14
        НОВЫЙ

        +1
        Цитата: rotmistr60
        Там где появляется американская АУГ расслабляться не стоит, т.к.можно ожидать все, что угодно - от начала цветной революции до государственного переворота.

        Верно мыслите Геннадий ..Англосаксы что то замышляют мрази .На горе людей и крови они деньги делают ..
        От роду эти двуногие ничего полезного для человечества не делали. Только война, только кровь, только нажива на людском горе. Только "Сармат" для них судья, и прокурор. Привет, старина hi !
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:17
    +2
    Авианосец в качестве спасателя ? wassat Американцы не меняются.А многоцелевая АПЛ будет?
  10. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 12:34
    +1
    Счас вообще американцы своими действиями открывают все больше и больше окон возможностей дискридитации запада и их институтов вцелом. Простор для обличения и свержения с последующим битьем ногами.