Украинское командование: Российские бомбардировщики Су-24М сбросили авиабомбы на остров Змеиный

Украинские военные на острове Змеиный. Снимок 2022 года
Украинская сторона заявила о высокой активности российских войск в плане нанесения ударов по объектам в Одесской области за последние сутки. Ранее в сети появились кадры, на которых, как утверждается, неизвестный морской беспилотник атакует железнодорожный мост в Затоке под Одессой. В районе одной из опор происходит взрыв, который мог существенно повредить конструкции моста.
Об этом украинское оперативное командование «Юг» не сообщает в своей утренней сводке, зато говорит о том, что российская авиация нанесла удары по острову Змеиный. Напомним, что летом прошлого года российские войска этот остров, территориально относящийся к Одесской области, покинули, после чего на него высадился украинский десант. Через некоторое время украинские военные начали на острове деятельность по восстановлению инфраструктуры слежения. В частности, на остров было доставлено оборудование для слежения (по некоторым данным, иностранного производства), электрогенераторы.
Теперь, как заявлено в пресс-службе ОК «Юг» ВСУ, российские бомбардировщики Су-24М сбросили несколько авиационных бомб на объекты острова Змеиный. О каких конкретно объектах идёт речь, пока не сообщается. Возможно, именно по поставленному ранее оборудованию. Зато есть информация о нанесении ударов по «критической инфраструктуре Украины у границы с Молдавией». Речь в данном случае идёт о границе с Приднестровьем.
Из сообщения:
Территория Одесской области за сутки подверглась обстрелам несколько раз. Использовались в том числе «Ониксы», которые выпускались с территории Крыма.