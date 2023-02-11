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Украинское командование: Российские бомбардировщики Су-24М сбросили авиабомбы на остров Змеиный

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Украинское командование: Российские бомбардировщики Су-24М сбросили авиабомбы на остров Змеиный

Украинские военные на острове Змеиный. Снимок 2022 года



Украинская сторона заявила о высокой активности российских войск в плане нанесения ударов по объектам в Одесской области за последние сутки. Ранее в сети появились кадры, на которых, как утверждается, неизвестный морской беспилотник атакует железнодорожный мост в Затоке под Одессой. В районе одной из опор происходит взрыв, который мог существенно повредить конструкции моста.

Об этом украинское оперативное командование «Юг» не сообщает в своей утренней сводке, зато говорит о том, что российская авиация нанесла удары по острову Змеиный. Напомним, что летом прошлого года российские войска этот остров, территориально относящийся к Одесской области, покинули, после чего на него высадился украинский десант. Через некоторое время украинские военные начали на острове деятельность по восстановлению инфраструктуры слежения. В частности, на остров было доставлено оборудование для слежения (по некоторым данным, иностранного производства), электрогенераторы.

Теперь, как заявлено в пресс-службе ОК «Юг» ВСУ, российские бомбардировщики Су-24М сбросили несколько авиационных бомб на объекты острова Змеиный. О каких конкретно объектах идёт речь, пока не сообщается. Возможно, именно по поставленному ранее оборудованию. Зато есть информация о нанесении ударов по «критической инфраструктуре Украины у границы с Молдавией». Речь в данном случае идёт о границе с Приднестровьем.

Из сообщения:

Территория Одесской области за сутки подверглась обстрелам несколько раз. Использовались в том числе «Ониксы», которые выпускались с территории Крыма.
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16 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:43
    -7
    По мосту конечно надо добавить..А по острову?Что там бомбить?Генераторы?Этот клочок суши находится под прицелом обоих сторон.
    1. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 10:59
      +3
      Пока там растут одни камни на верблюжьи колючки - да, там бомбить вроде нечего. Но в качестве превентивной меры - надо постоянно их там чем-то тормошить... чтобы чубакам не пришло в голову разворачивать там станции слежения или, не дай Бог, какое-то ПВО.
      1. Николай310
        Николай310 Сегодня, 11:08
        -6
        а может в качестве привентивной меры Авдеевку уничтожить со всеми её УРами? а не посылать туда раз за разом пехоту в надежде на чудо?

        удар по Змеиному в данное время действительно нужен как собаке 5я нога...но для пиара МинОбороны самое то...ракеты летят,бомбы падают...щёки диванных урапатриотов надуваются от важности события...только вот парни простые как гибли в лобовухах,так и гибнут...

        Харьков бомбили в течение полугода,уничтожили там 100500 кракенов и прочих...а на деле оказалось,что там создали группировку,которая за три дня планово и с опережением графика заняла Балаклею,Изюм,Купянск,Волчанск и др...

        зато визгов было ой как мы хорошо вдарили,ой как хорошо уничтожили...история видимо так ничему и не учит...
        1. мусоргский
          мусоргский Сегодня, 12:19
          0
          Как вас не хватает в МО, возможно много там недоработок. Почему отсиживаетесь?
        2. ААК
          ААК Сегодня, 12:25
          0
          "Минусёрам" помимо минусов ни чем другим и не ответить Вам, коллега, вчерашняя статья про командную "глупость" с нашей колонной под Угледаром лишнее тому подтверждение... за Змеиный уже заплачено больше, чем сотней жизней наших солдат, а "геройским" самотопам из ЧФ помимо сидения в базе за бонами и пуляния ракет нечем и ответить достойно бандерам
    2. Bulrumeb
      Bulrumeb Сегодня, 11:07
      +4
      В частности, на остров было доставлено оборудование для слежения (по некоторым данным, иностранного производства), электрогенераторы.

      Т.е. аппаратура слежения, по-вашему, это не достойная цель?
      1. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Сегодня, 11:18
        +1
        на остров было доставлено оборудование для слежения

        пока не закрепились и есть возможность ударить - надо бить
  2. nikon7717
    nikon7717 Сегодня, 10:48
    +1
    Ониксы по инфраструктуре - это страховка от захвата склада боеприпасов в Приднестровье? С учётом нового закона о сепаратизме в Молдове
  3. Alien From
    Alien From Сегодня, 10:52
    +1
    Смотрю начали раздувать молдавский сценарий, долго же они этот туз в рукаве держали
  4. TRex
    TRex Сегодня, 10:52
    +1
    Все правильно. Надо в тонусе держать бандеровскую сволочь, чтобы не расслаблялись... Остров находится под огневым контролем ВС России.
  5. Alex242
    Alex242 Сегодня, 10:57
    +2
    Цитата: dmi.pris1
    По мосту конечно надо добавить..А по острову?Что там бомбить?Генераторы?Этот клочок суши находится под прицелом обоих сторон.

    не, если например это аппаратура слежения а может быть и наведения, то ее однозначно бомбить....
    1. U_GOREC
      U_GOREC Сегодня, 11:02
      +1
      [quote=Alex242]не, если например это аппаратура слежения а может быть и наведения, то ее однозначно бомбить....А там, вообще, какой-нибудь персонал находится?
    2. Николай310
      Николай310 Сегодня, 11:11
      -4
      и давно НАТОвские спутники на Змеиный перебазировались? хочу напомнить,что в начале СВОйны Змеиный контролировался русскими. но при этом НИКАКОЙ проблемы со слежением и наведением у укров не было...

      нужно ли искать чёрную кошку в тёмной комнате,зная что кошки там нет???
      1. Tatanka Yotanka
        Tatanka Yotanka Сегодня, 11:19
        0
        зато были проблемы обстрела артиллерией, снаряды то не перехватываются
  6. Лешак
    Лешак Сегодня, 10:58
    +1
    Обнадёживает разнообразие ударов, особенно удар морского беспилотника. Ну и бомбардировка острова - видать там что-то начали размещать и этот процесс прекратили.
  7. KCA
    KCA Сегодня, 11:08
    0
    СУ-24М высыпает 12 тонн, после 12-ти тонн просто нет ничего, это если один, а если 3? Ну и с прикрытием СУ-30СМ или СУ-35С, они по земле тоже работают, а тут какой-то ржавый каркас нашли в хрониках, если атака была Змеиный голое поле