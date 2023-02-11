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Разработка Китаем истребителя 6-го поколения всерьёз настораживает США

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Разработка Китаем истребителя 6-го поколения всерьёз настораживает США

Истребитель J-20 (5-поколение по международной классификации)



Разработка Китаем истребителя 6-го поколения всерьёз настораживает США, особенно после недавно опубликованных кадров Китайской корпорацией авиационной промышленности (AVIC) нового концепта боевого самолёта без хвостового оперения.

На сегодняшний день лишь 3 страны в мире работают над разработкой истребителей 6-го поколения – Россия, Китай и США. В этом контексте, важно упомянуть о заявлениях некоторых высокопоставленных чиновников ВВС США о том, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) имеет все шансы стать первой страной в мире, принявшей на вооружение военное воздушное судно такого вида. При этом в распоряжении вышеупомянутых стран находятся истребителя 5-го поколения.

Сейчас Россия активно вовлечена в строительство флота многофункциональных Су-57 (по кодификации НАТО – Felon) наряду с лёгкими тактическими самолётами Су-75 «Checkmate». Китай же, в свою очередь, производит тяжёлый двухдвигательный Chengdu J-20, параллельно занимаясь конструкцией многоцелевого истребителя Shenyang J-31, в то время как Штаты выпускают одномоторный F-35.

Именно "бесхвостые" летательные аппараты (планеры), как ожидается, должны лечь в основу производства реактивных истребителей нового поколения. Хотя прототип нового китайского самолёта весьма схож с J-20, у него всё же имеются некоторые отличия. Помимо того, что он оснащён ромбовидным треугольным крылом, в нём также отсутствуют предкрылки и хвостовое оперение. По этой причине вполне вероятно, что разработка нового военного самолёта будет основываться на истребителях данной модели.

Более того, он будет обладать и рядом других преимуществ, среди которых управление БПЛА и наличие в нём оружия направленной энергии.
Автор:
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16 комментариев
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  1. U_GOREC
    U_GOREC Сегодня, 11:05
    +1
    А в чём отличительные особенности 6-го поколения от 5-го?
    1. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 11:07
      +3
      5-поколение по международной классификации

      Откройте эту классификацию и почитайте laughing
      П.с. это все условно и направлено на обывателя. По факту есть истребитель и его возможности, к какому поколению его маркетологи причисляют всем фиолето.
      1. Novichek)
        Novichek) Сегодня, 11:27
        0
        . к какому поколению его маркетологи причисляют всем фиолето.
        . Во мысль! Поддерживаю! negative даёшь 7е поколение ! 6 е уже не актуально! Как только Су 75 "допилим", так наклеим шильдик - "поколение 7,5 " - и попробуют пусть докажут что это не Оно!))) wassat
        1. Петр_Колдунов
          Петр_Колдунов Сегодня, 11:31
          0
          В воздух, кстати, его обещают поднять уже в этом году, я читал...
          Ну а как будет в реальности - фиг знает. Вон Ивана Рогова тоже обещали изначально к 2023 году... а в какой он стадии сейчас (даже не знаю, не следил давно).
    2. Вячеслав Ермолаев
      Вячеслав Ермолаев Сегодня, 11:56
      0
      Умная обшивка, беспилотный режим ( пилотируемые режим как опция) , оружие направленной энергии, эффективность на всех режимах полета вплоть до гиперзвуковой.
  2. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 11:16
    +2
    Нам летающие тарелки надо разрабатывать - Германия эту технологию освоила ещё 80 лет назад!
    1. Novichek)
      Novichek) Сегодня, 11:23
      0
      И чё помогли им сильно эти тарелки? laughing нам бы разработанное начать выпускать - хватило бы за глаза! И Китай бы не угнался!)
      1. DefenderofTruth
        DefenderofTruth Сегодня, 11:33
        -1
        Летающие тарелки обладают суперманевренностью как вертикальной, так и горизонтальной, недоступной никакому другому летательному аппарату.
        1. faiver
          faiver Сегодня, 12:04
          0
          Летающие тарелки обладают суперманевренностью как вертикальной, так и горизонтальной, недоступной никакому другому летательному аппарату.
          - это вам кто сказал? А я вот думаю что летающие кофейники круче...
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:21
    +1
    Американцев настораживает не только китайский авиапром, но и ракетостроение, судостроение и вообще все, что связано с оборонкой. Настораживает и свое отставание от России и Китая в гиперзвуковом оружии. Чай воевать готовятся да еще с ядерными державами. Про пятое-шестое поколение пусть специалисты дают оценку, т.к. сам иногда не понимаю чем отличается самолет поколения 4++ от 5-го.
    1. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 11:35
      +2
      Надо просто принять как факт, что американцев вообще настораживает всё не американское. Любой успех и даже просто разработка без явных провалов где-то не в Америке - Америку настораживает, беспокоит и вызывает острое желание наложить санкции.
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:27
    +1
    Их должно настораживать то, что они свои ВВС прос... А не разработки Китая. Если бы вместо Ф-35 они выпускали доведенные до ума Ф16/15, то на сумму, ухнутую в видимую невидимку с 800 конструктивных недостатков - они могли бы построить езе одни ВВС к уже имеющимся.
    Кстати, они и сами это поняли, возобновив производство Ф-16/15, которые должен был заменить Ф-35 и усиленно продлевая службу А-10, который тоже должен был заменить Жирный Дристун.
    6-е поколение - пока концепт, воевать будут на 4-ом. А 5-е как облетало зону контроля С-400 в Сирии - так и будет сцать))) Это только евреи не поняли - у них, видимо, умные все в США уехали
  5. Expert2023
    Expert2023 Сегодня, 11:31
    -1
    Какое 6е поколение?

    Это должен быть самолет чья матчасть принциипиально отлична от 5го поколения. stop

    А реальными, полноценными боевыми самолетами представляющее 5е поколения пока обладает только одна страна в мире - Россия, Сухой 57 hi
  6. fezm.fan
    fezm.fan Сегодня, 11:45
    0
    Очередное, дайте больше денег генералам Ф.Ш.А.
  7. m.cempbell
    m.cempbell Сегодня, 12:05
    0
    На сегодняшний день лишь 3 страны в мире работают над разработкой истребителей 6-го поколения – Россия, Китай и США.

    А как же франко-немецкая кооперация?
  8. Марат Лялин
    Марат Лялин Сегодня, 12:26
    0
    Активно строит су-57 ..котрых 5штук (и это радует!) Насколько я знаю проблемы с двигателем