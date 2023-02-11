В МИД России назвали условия возможных переговоров с Киевом

В последнее время идёт много прямо противоположных по сути разговоров относительно украинского конфликта – кто-то говорит о возможных наступлениях на фронте с обеих сторон, а кто-то о переговорах.
В российском Министерстве иностранных дел отметили, что Москва готова к переговорам с Киевом. По словам замминистра иностранных дел России Сергея Вершинина, условием этого должно быть их проведение на основе существующей сегодня реальности. Об этом российский дипломат сказал в интервью телеканалу «Звезда».
Вершинин повторил тезис о том, что любые военные действия заканчиваются переговорами, и добавил, что Россия к ним готова. Однако, по мнению дипломата, они должны начаться без всяких предварительных условий и с учётом «той реальности, которая существует». Т.е. о подконтрольных России территориях в эти переговорах речь идти не может.
Замглавы российского МИД отметил, что публично озвученные Москвой цели также должны быть учтены при потенциальных переговорах.
Напомним, что у официального Киева на этот счёт совсем иная позиция. Там считают, что для начала переговоров нужно отдать им все занятые Россией территории (несмотря на проведённые референдумы), заплатить компенсацию, наказать «виновных». Очевидно, что при таких позициях сторон переговоры невозможны.