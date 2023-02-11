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В МИД России назвали условия возможных переговоров с Киевом

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В МИД России назвали условия возможных переговоров с Киевом

В последнее время идёт много прямо противоположных по сути разговоров относительно украинского конфликта – кто-то говорит о возможных наступлениях на фронте с обеих сторон, а кто-то о переговорах.


В российском Министерстве иностранных дел отметили, что Москва готова к переговорам с Киевом. По словам замминистра иностранных дел России Сергея Вершинина, условием этого должно быть их проведение на основе существующей сегодня реальности. Об этом российский дипломат сказал в интервью телеканалу «Звезда».

Вершинин повторил тезис о том, что любые военные действия заканчиваются переговорами, и добавил, что Россия к ним готова. Однако, по мнению дипломата, они должны начаться без всяких предварительных условий и с учётом «той реальности, которая существует». Т.е. о подконтрольных России территориях в эти переговорах речь идти не может.

Замглавы российского МИД отметил, что публично озвученные Москвой цели также должны быть учтены при потенциальных переговорах.

Напомним, что у официального Киева на этот счёт совсем иная позиция. Там считают, что для начала переговоров нужно отдать им все занятые Россией территории (несмотря на проведённые референдумы), заплатить компенсацию, наказать «виновных». Очевидно, что при таких позициях сторон переговоры невозможны.
Автор:
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70 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 11:07
    +26
    ...походу наши так и напрашиваются чтобы их опять обманули....
    1. DefenderofTruth
      DefenderofTruth Сегодня, 11:10
      +9
      "Обмануть меня не трудно - я сам обманываться рад"
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 11:33
        +2
        Уроки Меркель и Оланда ничему не научили, а Микрон хочет отобрать у нашего Главкома орден Почётного легиона.
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 12:02
          -1
          Цитата: Egeny
          Уроки Меркель и Оланда ничему не научили, а Микрон хочет отобрать у нашего Главкома орден Почётного легиона.

          После того как Макрон наградил и Зеленского "орденом Почётного легина", ценность этого ордена упала для Путина ниже плинтуса.
          Вот уж воистину "Бойтесь данайцев дары приносящих!"

          СПРАВКА
          «Бойтесь данайцев дары приносящих!» — это возглас предостережения от получения любого дара врага, или уступок со стороны неприятеля. Звучит, как призыв к бдительности, к осторожности, против лицемерных подарков врагов.
          Иносказательные слова «дары данайцев» означают дары, гибельные для получающего их, а выражение «Троянский конь», употребляемое в значении: «тайный, коварный замысел врага».
    2. paul3390
      paul3390 Сегодня, 11:20
      +5
      Состояние наших верхних очень хорошо описывается в Крёстном отце:

      Под конец он задал Хейгену один вопрос:

      ― Есть в этом человеке настоящая крепость?

      Хейген помолчал, стараясь уловить суть вопроса. В своих взглядах, как он успел убедиться за долгие годы, дон был до того не похож на большинство людей, что и слова у него могли иметь иное значение. Есть ли у Вольца характер? Есть сила воли? Да, безусловно, но не об этом спрашивает дон. Хватит ли у продюсера мужества не дать себя запугать? Хватит решимости пойти на тяжелые убытки, которые повлечет за собою простой на студии и скандал, когда его хваленого актера разоблачат как наркомана? Видимо, тоже да. Но и не это опять-таки имеет в виду дон. Наконец Хейген нашел правильное истолкование: достанет ли Джеку Вольцу крепости поставить на карту все ― всем рискнуть из мести, из принципа, ради чести?

      Хейген улыбнулся. Нечасто он разрешал себе ответить дону шуткой, но сейчас не удержался.

      ― Вы спрашиваете, сицилиец ли он? ― Дон довольно покивал головой в знак того, что оценил лестный смысл остроты и согласен с ней. ― Нет, ― сказал Хейген.

      Увы - они даже близко не сицилийцы.. У них - менталитет барыг. Со всеми из этого печальными для нас вытекающими..
    3. Pavel73
      Pavel73 Сегодня, 11:27
      0
      Какой обман? Где наши, там наше, вот и всё. На таких условиях готовы остановиться в любой момент, говорили уже неоднократно.
    4. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 11:28
      0
      наши так и напрашиваются чтобы их опять обманули

      очень боятся - Запад реально силён
    5. ААК
      ААК Сегодня, 12:16
      +2
      Российская дипломатия, во главе с папой выпускницы американского ВУЗа, показала за последние 25 лет свою полную неэффективность, граничащую, на мой взгляд, с бесполезностью. Так что учитывая сокращения дипкорпуса в Европе и в Северной Америке - из праздно прожирающих валюту дипломатов надо сформировать пару бригад и на фронт, с учётом их "заслуг" - в штурмовые роты
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 11:08
    +17
    Замглавы российского МИД отметил, что публично озвученные Москвой цели также должны быть учтены при потенциальных переговорах.
    Мда... плохо наше дело, наши требования уже должны быть просто "учтены"...
    условием этого должно быть их проведение на основе существующей сегодня реальности.

    И эти "реальности не устраивают НИ КОГО, а значит, это просто ОТСРОЧКА новой "войны", то есть новый "Минск"
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:11
      +16
      Про "демилитаризацию и денафикацию"уже не говорим..
      1. Лоцман
        Лоцман Сегодня, 11:18
        +10
        Походу Курица решила что 4 зернышек пока достаточно для пропитания а то чего доброго все перья выдерут. А свой курятник погалдит немного и успокоится, как обычно.
        1. Egeny
          Egeny Сегодня, 11:28
          +2
          Похоже в МИДе "разброд и шатание" или "шаг вперёд и два шага назад"...из высказываний вождя мирового пролетариата Ленина Владимира Ильича...
          и да, Дима, уже не говорим.
          Мы ещё Донбасс не освободили, а уже толкуем о реальности на ЛБС.
      2. Комментарий был удален.
    2. Лесовик
      Лесовик Сегодня, 12:20
      -2
      Цитата: svp67
      И эти "реальности не устраивают НИ КОГО, а значит, это просто ОТСРОЧКА новой "войны"

      Это значит, что разговоры о переговорах всего лишь игра на публику.
  3. Прокоп_Свинин
    Прокоп_Свинин Сегодня, 11:08
    +11
    А как же борьба с нацизмом? Они признают свои ошибки?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:09
      0
      да ЩАЗ, признают они... ага...

      тттттттттттттттттттттттт
    2. Николай310
      Николай310 Сегодня, 11:25
      +1
      а наши на помощь ОБСЕ позовут и те уж точно с нацизмом покончат...
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:09
    +12
    Реальность такова,что не освобождены три российских региона полностью.О каких переговорах речь?
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 11:35
      +2
      О каких переговорах речь?

      О новых, Дима, о новых. О Минске-3.0 или Стамбуле-2.0
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 12:08
        +1
        ну истекло, так истекло...
        А почто Хмельницкий-то отдаём, хороший городишко, да и база наша там была и я там была.)
  5. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 11:10
    +4
    Условия мирных переговоров с США по Украине может быть только одно - мать городов русских Киев и город-герой Одесса, все исконно русские земли между ними в результате СВО безоговорочно возвращаются в состав Российской Федерации.
    И никак иначе.
    1. Николай310
      Николай310 Сегодня, 11:44
      0
      извините,а древнейрусский князь Даниил Галицкий он уже больше не древнерусский?

      второе,ладно,русины Закарпатья для вас люди второго сорта,видимо...но что хорошего для вас сделала Румыния,что ей готовы отдать землю,за которую советские солдаты проливали кровь? напомню,что Румыния(как и Венгрия) была союзником нацисткой Германии,румыны воевали в том числе под Сталинградом. и свои территориальные потери понесла вполне заслуженно...этого не говоря о том,что Ленковецкое городище как предшественник Черновцов было основано галицким князем. и самое главное,раздавая эти земли вы провоцируете пересмотр итогов Второй Мировой,по которой помимо Черновцов и Ужгорода,Советский Союз получил Калининградскую область и Курильские острова с половиной Сахалина...не открываете ли вы ящик пандоры в таком случае?

      ну и последнее,откуда у вас уверенность что нынешние жители Житомира или Винницы более вменяемы,чем жители Ужгорода или Хмельницкого?

      у России нет кровного интереса присоединения земель...тем более,что заселить сама эту землю Россия не в состоянии,ибо у неё самой очень мало жителей...да,та земля более плодородна,климат там лучше...но тогда это опустошит и так слабозаселённую Сибирь и Дальний Восток...

      если же присоединять земли вместе с населением(а это правильно),то нет разницы сегодня Житомир или Львов...поэтому нужно брать либо всё,либо ничего,кроме Харькова,Одессы,Николаева и Запорожья(левый берег без Сум,Чернигова и Полтавы)...

      чтобы брать всё(за что я) нужно дать образ будущего...не мифический русский мир непонятный,а конкретный план развития как государства в целом,так и конкретных территорий в частности. это и нынешним русским землям на пользу и те люди увидят,что у них есть будущее и без европейский кружевных трусиков...

      иными словами России надо выздороветь самой,тогда и другие потянутся...а с той динамикой,что есть сейчас мы очень скоро потеряем и Беларусь(ибо Батька не вечен,да и надоел уже им),и Казахстан...
      1. DefenderofTruth
        DefenderofTruth Сегодня, 11:47
        +2
        После 6 веков нахождения этих земель под Польшей, Австрией уже нет, они не русские, они - ВЫРУСЬ:


      2. Комментарий был удален.
    2. Комментарий был удален.
  6. marchcat
    marchcat Сегодня, 11:11
    +3
    Всяк сверчок - знай свой шесток, не Вершинину заводить разговоры о переговорах (до грома пушек надо было вести переговоры). Да и останавливаться на пол пути, как то несерьезно. Задачи и цели поставлены и их нужно исполнять.
    1. Погоны
      Погоны Сегодня, 11:15
      +4
      Цитата: marchcat
      Задачи и цели поставлены и их нужно исполнять.


      Уточните, пожалуйста, задачи и цели на сегодняшний день.
      1. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Сегодня, 11:32
        -1
        Уточните, пожалуйста, задачи и цели

        там, на верху нет идиотов с детским максимализмом - всё или ничего. Действуют в рамках возможного, эти рамки противник может менять... и мы иногда можем менять
    2. Николай310
      Николай310 Сегодня, 11:45
      -1
      на полпути??? извините,когда украинцы стоят в Авдеевке,о каком полпути можно говорить? мы только в начале славных дел...ну или на пороге гибели,если дела пойдут по предложениям вершининых
  7. Погоны
    Погоны Сегодня, 11:11
    -11
    Опять диванные эксперты недовольны...
    А что он неправильно сказал?
    1. Алексей Зоммер
      Алексей Зоммер Сегодня, 11:20
      +10
      Цитата: Погоны
      А что он неправильно сказал?

      Предлагать переговоры фашистскому режиму (сами так назвали), который возглавляет президент наркоман (сами так говорят), режиму который истреблял русских на Донбассе, это по сути признать собственное поражение, потакание украинскому нацизму и обман ожиданий народа собственной страны, сиречь предательство интересов России.
      п.с. Хотя у нас, этим занимаются очень давно.
      1. Комментарий был удален.
      2. Погоны
        Погоны Сегодня, 11:37
        +1
        Цитата: Алексей Зоммер

        Предлагать переговоры фашистскому режиму (сами так назвали), который возглавляет президент наркоман (сами так говорят), режиму который истреблял русских на Донбассе, это по сути признать собственное поражение, потакание украинскому нацизму и обман ожиданий народа собственной страны, сиречь предательство интересов России.
        п.с. Хотя у нас, этим занимаются очень давно.


        Ну вот, вы же сами всё понимаете.
        Вы ведь не забыли, что те же самые люди нам рассказывали, что не будет поднятия пенсионного возраста. И Конституцию никто менять не будет. И что ВС РФ не войдут никуда нам рассказывали за пару дней до того, как вошли. И что мобилизации не будет.

        Я уже начинаю сомневаться, что они нам про Украину правду рассказывали - если там правда нацисты, то почему с ними торговали все 8 лет и продолжают торговать даже сейчас?!
        1. Алексей Зоммер
          Алексей Зоммер Сегодня, 11:44
          0
          Потому что хочется надеяться, что когда то это прекратиться уже наконец то.
      3. Гардамир
        Гардамир Сегодня, 11:41
        0
        Вот вы все правильно сказали. Но если вдруг допустить, что Киев согласится заключит мир, зачем он ему, то в Кремле сразу зазвучат фанфары типа всех победили и все цели достигнуты.
    2. Николай310
      Николай310 Сегодня, 11:47
      0
      он сказал всё правильно...России абрамовичей,дерепасок,чубайсов,ургантов,ахиджаковых нужны переговоры и мир...глубинной России нынешний "мир" принесёт тоже,что ей принесли хасавьюртовские и минские соглашения-то есть войну...давать Украине ещё время не перевооружение-это совершать преступление перед будущими поколениями...
  8. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:12
    -5
    Ребят, это нормальный политический ход, разыгрывается очередная козырная карта, как с рождественским перемирием. Вновь четко показано, что Россия - цивилизованная страна, воюющая с отмороженными нациками, у которых цель жизни - геноцид.. Чем больше трупов, тем лучше. Весь смысл - прямо показано - "нам-то воевать не нравится. Но вот отморозки с другой стороны просто отбитые напрочь фашисты. Они просто бешеные животные, даже разговаривать не умеют"
    Все просто - матрасы с поросятами нам дали повод их окунуть - мы и окунули
    1. Николай310
      Николай310 Сегодня, 11:49
      +1
      уважаемый,сегодня не 2014-й год на дворе...ваши сказки бы в 15-м про хитрый план проканали...ещё про донецких криптобандеровцев,которым Стешины с Соловьёвым ничего не обещал расскажите...
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:20
      0
      Это мы кому показываем?Коллективному Западу и иже с ним?Ворам и шулерам?Вообще это называется-метать бисер перед свиньями..
  9. Михаил Кононов
    Михаил Кононов Сегодня, 11:12
    +7
    Русская национальная забава . каждый раз на те же грабли . Мало позорников было . давайте еще договоримся . и тут же опять будем виноватыми.
  10. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 11:15
    +7
    Бред несёт Сергей Вершинин, какие нафиг переговоры на основе существующих реалий? Ну заставит их запад пойти на переговоры, ну признают они потерю территорий, а дальше что? Запад за следующие 8 лет таким оружием накачает Украину, что настоящее положение покажется нам цветочками. Неужели наши рули этого не понимают?
    1. Constantin N
      Constantin N Сегодня, 11:26
      0
      Руководство знает больше о возможностях сторон. Может потери техники больше,чем впк производит,а у НАТО вряд ли такая проблема возникнет
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 11:39
        +2
        Понятно что есть потери в технике и людях, после того как Вагнер отказывается от зк - будут ещё больше. Но, переговоры скорее всего в недалёком будущем приведут уже у нас к гражданской войне и развалу России на отдельные государства.
      2. Гардамир
        Гардамир Сегодня, 11:42
        +1
        А что руководство не знало, когда начинало..?
    2. Николай310
      Николай310 Сегодня, 11:49
      -1
      наши рули понимают,что через 8 лет их не будет,а их детишки надёжно спрятаны и упакованы...
    3. VladMirU
      VladMirU Сегодня, 11:58
      0
      Наши рули - барыги, могут не понимать...
  11. Лешак
    Лешак Сегодня, 11:15
    +5
    А как же денацификация всей Украины? Нацисты должны одуматься сами по мановению волшебной палочки? Глупости говорит господин Вершинин. Даже после капитуляции Украины нацизм выкарчёвывать придётся не один год. А любые половинчатые решения продлевают угрозу террористических актов и локальных конфликтов на неопределённое время.
    1. Погоны
      Погоны Сегодня, 11:23
      -1
      Цитата: Лешак
      А как же денацификация всей Украины?

      Никак.
      Или расскажете, как вы себе это представляете? Там теперь миллионы людей Россию ненавидят, особенно молодёжь. Вы что с ними предлагаете делать? Всех убить? Или что? Те, чьи родные и друзья погибли - уже никогда Россию не простят. Их убить тоже надо? Или что? Отправить в тюрьму? За что? За то, что они ненавидят тех, кто стрелял в их родных? Какие ваши предложения, ну?
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 11:29
        0
        Цитата: Погоны
        Никак.

        Германии послевоенной расскажите. Просто такие как вы опять в Канаду побегут, если раньше не шлепнут. Тропинка уже натоптана
        1. Погоны
          Погоны Сегодня, 11:40
          -1
          Цитата: Bingo
          Германии послевоенной расскажите


          Той самой, которая сейчас снабжает Украину военной техникой, боевыми инструкторами и деньгами?
          Да уж, денацифицировали Германию так денацифицировали. good
      2. DefenderofTruth
        DefenderofTruth Сегодня, 11:30
        -3
        Легко. В результате войны за Украину на ней в живых останется не более 10 миллионов человек.
        Полная русификация образования, культуры, СМИ, делопроизводства на государственной и муниципальной службе в течение 2-3 поколений обеспечит воспитание нормальных русских людей.
        Самые ретивые или убегут в Европу или присядут на десяток лет точно.
        Остальные прижмут хвосты и сядут ровно на попу.
        Стоит отключить Геббельс-ТВ и мозги у многих встанут на место, они примут реальность такой, какая она есть.
        1. Погоны
          Погоны Сегодня, 11:44
          +1
          Цитата: DefenderofTruth
          Легко. В результате войны за Украину на ней в живых останется не более 10 миллионов человек.


          То есть, вы геноцид предлагаете?
          А ещё, подскажите, сколько в таком случае в самой России останется здоровых молодых русских мужчин трудоспособного и репродуктивного возраста?
      3. Николай310
        Николай310 Сегодня, 11:55
        -1
        хочу напомнить одного из самых верных союзников СССР некую Германскую Демократическую Республику...не напомните,немцы ГДР с планеты Нибиру прилетели? или это те самые немцы,которые воевали в СССР? которых,кстати,почему-то не отправили в тюрьму...

        вот если сейчас оставить вот такую Украину,то это точно обернётся кровью в будущем...ибо теперь их нация больше не разделена на Запад и Восток,а едина...у них крепкая идеология плюс помощь Запада будет...

        России нужно предложить этим людям образ будущего(заодно и своим)...упоротые уедут,бандитов придётся судить и изолировать,а другие останутся и будут жить и работать...

        другое дело,что России сейчас самой предложить нечего...абрамовичи у них свои есть,гундяевские храмы им тоже мало интересны,ибо у них такие же храмы,да с ещё большей историей...за умы людей надо бороться,а у нас вместо борьбы урганты,слепаковы,галкины и прочая нечисть шабаш проводила...
  12. Radikal
    Radikal Сегодня, 11:18
    0
    Цитата: Погоны
    Опять диванные эксперты недовольны...
    А что он неправильно сказал?

    А вот что...
    Вершинин повторил тезис о том, что любые военные действия заканчиваются переговорами
    1. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 11:44
      0
      Кстати о переговорах. 24 начали, а уже 28 начали переговоры.
  13. mongol9999
    mongol9999 Сегодня, 11:20
    +6
    Правильные боевые действия заканчиваются капитуляцией, а не переговорами. И не надо создавать другое общественное мнение.
  14. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 11:24
    +3
    Ну какие нафиг переговоры ? Считаю вредительством ту частоту и упорство,с которыми мы талдычим о каких-либо "мирных переговорах". Начиная силовой конфликт его надо доводить до первоначально обозначенных целей или до ликвидации предпосылок к возникновению конфликта повторно в дальнейшем.
    Еще не так давно мы любили надувать щеки как "сверхдержава" - где все это теперь ? Назвался сверхдержавой - будь любезен соответствовать этому , а сверхдержавы ввязываясь в подобные конфликты не дают заднюю - они дожимают их до выгодной им конфигурации.
    Выгодная нам конфигурация - это подавляющая часть Украины в составе РФ . Да это будет непросто , даже сложно и , вероятно, даже невыгодно. Но это цена за нашу объективную безопасность и благополучие в дальнейшем - если эти территории не будут "наши" - они будут в НАТО и в ЕС ,а в их учебниках истории мы будем "врагом ,который не смог их победить".
    1. Погоны
      Погоны Сегодня, 11:29
      +1
      Цитата: Knell Wardenheart
      Начиная силовой конфликт его надо доводить до первоначально обозначенных целей или до ликвидации предпосылок к возникновению конфликта повторно в дальнейшем.


      Уж не раз говорилось, что решение о начале конфликта, вероятно, было принято исходя из неверной оценки обстановки. Помните, как Нарышкин дрожал на совещании перед началом СВО?
      Как достичь целей, если изначально всё было оценено неверно? И цели были построены на неверных выводах?
      1. Гардамир
        Гардамир Сегодня, 11:45
        0
        Кто сказал, что сейчас выводы верные?
      2. Алексей Зоммер
        Алексей Зоммер Сегодня, 12:04
        0
        Цитата: Погоны
        Как достичь целей, если изначально всё было оценено неверно? И цели были построены на неверных выводах?

        Вот тут в целом с Вами согласен, но:
        1. Цели верные, но исходя из неверного "диагноза" не верно подобран инструментарий для этой операции.
        2. "Лечение", пусть даже ошибочное начато с большим опозданием, "болезнь" запущена и приобрела хронический характер.
        3. "Доктора", включая "Главврача" не несут персональной ответственности ни за "больного", ни перед его "родственниками".
        4. Следовательно выводы не будут сделаны, или будут сделаны, но не верные. "Минздрав" сам себя не реформирует, а с верху не могут, или не хотят.
  15. Expert2023
    Expert2023 Сегодня, 11:28
    -2
    Кто нибудь видел-слышал речи о переговорах из официальных источников?

    Я лично нет. stop

    Давно пора понять что переговоры могут состояться на условиях России. Там без вариантов good
  16. Deon59
    Deon59 Сегодня, 11:36
    -1
    Мы готовы все слить ,но они требуют большего .Избиратели могут не так прогллосовать потом .
  17. Expert2023
    Expert2023 Сегодня, 11:41
    0
    Цитата: Deon59
    Мы готовы все слить ,но они требуют большего .Избиратели могут не так прогллосовать потом .


    ,,Путинслил,,
    ,,коррупция,,
    ,,распил,,
    ,,всеразворовано,,

    good
  18. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:41
    +1
    Цитата: Погоны
    Те, чьи родные и друзья погибли - уже никогда Россию не простят
    А родные и друзья погибших российских солдат и гражданских простят Украину и тех кто беснуется под фашистской символикой? А можно простить пытки и расстрелы пленных, целенаправленные удары по школам, больницам...? Поэтому вы свой укропатриотический пыл умерьте.
    1. Погоны
      Погоны Сегодня, 11:58
      -1
      Цитата: rotmistr60
      Поэтому вы свой укропатриотический пыл умерьте.


      У меня нет никакого укропатриотического пыла.
      Я в России живу. И Россию люблю. Но это не значит, что у меня есть и ура-патриотический пыл. Тоже нет.
      Россия, на мой взгляд, совершила большую ошибку. Сколько раз Путин и Зеленский разговаривали? Не в рамках Нормандского формата, а лично? Пытались найти выход?
      Может быть, Путин пытался поговорить с Украинским президентом накануне СВО? Найти иной выход, кроме ввода войск? Вам об этом известно? Известно только, что он пытался давить на Меркель и Макрона, чтобы они заставили соблюдать Украину Минские. Никаких иных попыток избежать того, что случилось - не было...
  19. Expert2023
    Expert2023 Сегодня, 11:44
    +1
    Цитата: Погоны
    Цитата: Лешак
    А как же денацификация всей Украины?

    Никак.
    Или расскажете, как вы себе это представляете? Там теперь миллионы людей Россию ненавидят, особенно молодёжь. Вы что с ними предлагаете делать? Всех убить? Или что? Те, чьи родные и друзья погибли - уже никогда Россию не простят. Их убить тоже надо? Или что? Отправить в тюрьму? За что? За то, что они ненавидят тех, кто стрелял в их родных? Какие ваши предложения, ну?


    Предложение? Посадить вас снова за парту начальной школы good
    Ваши деструктивные дежурные лозунги и речевки порядком утомляют уже на протяжении нескольких месяцев. laughing
    И при этом - ни одного реального предложения good
    1. Погоны
      Погоны Сегодня, 12:04
      0
      Цитата: Expert2023
      И при этом - ни одного реального предложения


      У вас, наверное, возраст, поэтому с памятью плохо. Вы меня вчера про предложения спрашивали и я вам их озвучил. drinks
  20. VladMirU
    VladMirU Сегодня, 11:47
    +1
    Ну вот что в статье есть суть ? МИД (видимо не только ) готовы слить СВО на уровне вошедших в состав России новых территорий. Т.е. Украина остается ? Нацизм остается в буферной зоне ? И нахрена тогда начинали СВО ? Может кто-нить прояснит ?
  21. Бамблби
    Бамблби Сегодня, 11:47
    +1
    Подождем пару дней. Либо подтверждение, либо опровержение слов Вершинина будет. Тут уж, как карта ляжет))
  22. NIkodim
    NIkodim Сегодня, 11:51
    +2
    кому-либо ещё неочевидно, что руководство РФ - терпилы? fool
  23. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 11:57
    0
    Дипломатия кота Леопольда в исполнении МИДа РФ ведёт Россию к катастрофе.
  24. faiver
    faiver Сегодня, 11:58
    0
    Вершинин говорит что ему велено, т.е. звездит как дышит. МИДу положено делать такие заявления....
  25. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:16
    0
    В российском Министерстве иностранных дел отметили, что Москва готова к переговорам с Киевом. По словам замминистра иностранных дел России Сергея Вершинина, условием этого должно быть их проведение на основе существующей сегодня реальности. Об этом российский дипломат сказал в интервью телеканалу «Звезда».
    . Вопрос... а какие реальности сейчас имеют место быть???
    Кого удовлетворяют теперешним реальности, огласите ВЕСЬ СПИСОК!!!
  26. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 12:31
    0
    Ох, неужто нашим главнюкам достаточно того что уже взяли(областей), а как же одесская область и киевская?