Падуанская Библия или повесть о том, что могло быть «под низом»

Падуанская Библия в картинках. Вот так выглядят большинство из ее разворотов! Падуя, Италия. Британская библиотека, Лондон
И снял Ионафан верхнюю одежду свою,
которая была на нем, и отдал ее Давиду,
также и прочие одежды свои, и меч свой,
и лук свой, и пояс свой.
Первая книга Царств,18:4
которая была на нем, и отдал ее Давиду,
также и прочие одежды свои, и меч свой,
и лук свой, и пояс свой.
Первая книга Царств,18:4
История в документах. Сейчас уже вряд ли кто-нибудь станет оспаривать утверждение, что миниатюры из средневековых манускриптов не только передают внешний облик людей своего времени, но и изображенные на них доспехи и оружие в точности совпадают по времени с тем, что в это время имелось, так сказать, в наличии. То есть миниатюры из манускрипта 800 года будут точно передавать облик именно воинов 800 года, миниатюра 1200 года – будут отлично передавать облик воинов этого года, а вот миниатюры из рукописей Фруассара, хотя они и посвящены Столетней войне, передавали внешний облик воинов 1470 года! И для историков это очень здорово, потому что позволяет сравнением манускриптов разных лет в точности до года проследить за развитием тех или иных доспехов и оружия. И даже иной раз – рассмотреть их в деталях.
Еще одна страница с библейскими сюжетами. Справа внизу уже видны воины…
Вот, например, один из наиболее популярных доспехов в Средние века – бригандина или военный дублет. Есть много иллюстраций, на которых воины одеты именно в них. Более того, до нашего времени дошло несколько таких вот «панцирных жилетов», и это очень здорово. Есть такой «жилет» в Метрополитен-музее в Нью-Йорке, а также и в некоторых других музеях. Так что мы знакомы с их устройством, и очень даже хорошо.
Посмотрим, прежде всего, в чем именно горожане собираются на войну, и увидим, что все они в доспехах с ног до головы (причем их детали, вплоть до петель на поножах, выписаны с изумительной тщательностью и знанием дела). Щиты овальные и прямоугольные. Нет ни одного шлема с забралом. Зато все изображенные воины носят поверх доспехов одежду с фестончатым подолом. На командире справа – внушительная панцирная юбка из металлических пластин, но и у него на торсе ткань, а не металл!
По сути дела, та же сцена, но только в руках у командира появился шестопер, а у одного из воинов – боевой молот «с клювом»
Но вот откуда мы узнаем, как часто их носили и кто именно? А также все ли они выглядели одинаково? Например, восточный рыцарь Усама ибн Мункыз писал о том, как он снаряжался для битвы. На нижнюю шелковую рубашку он надел легкую восточную кольчугу на подкладке, затем тяжелую кольчугу франкской работы на стеганой подкладке и крытой сверху яркой камчатой тканью, наконец, поверх этого «кафтана» он надел жилет из металлических пластинок, правда, тканью не обшитых. Они сильно клацали друг о друга, поэтому ночью в разведку его не надевали. Но зато днем все в совокупности это защищало от любой стрелы и даже от удара копья! Вот это мы знаем…
А еще нам известно, что на рубеже веков, где-то около 1400 года, длиннополое сюрко как-то очень быстро заменил укороченный джупон (жюпон), опять-таки, закрывавший торс. Из-за него мы очень часто не знаем, что же он скрывал – кольчугу, кирасу из металлических пластин, в том числе в форме чешуи, или обычную латную цельнометаллическую кирасу. А еще его называли военным дублетом…
Исключительно точно прорисовано оружие…
Ну а насколько массовой все-таки была доспешная одежда в Средние века (причем не столько среди рыцарей, с этими как раз все ясно: один рыцарь – один доспех как минимум, а то даже два или три) среди тех же горожан, из которых собирались городские ополчения?
На первом плане очень интересная «юбка». Она либо крашенная, либо (вероятнее) она из кожи, но сделана под металлическую. Кинжалы рондели, причем ножны их приклепаны к доспехам. Шлемы – начиная от простейшего сервильера и до бацинетов, без забрала, но с бармицами!
И вот тут нам на помощь опять приходят манускрипты, причем в особенности один из них – знаменитая Падуанская Библия с картинками, которая переносит нас в один из старейших городов Италии. В этом городе, известном своей культурой, в конце XIV века активно действовал скрипторий, в котором трудилось множество иллюминаторов манускриптов и писцов. И они создали своими трудами множество книг. Вот только Падуанская Библия среди них стоит на первом месте!
«Командиры впереди». А то, что это командиры – несомненно, в руках у них «палки» – жезлы!
Создана она была в увлекательный период на пороге от поздней готики до раннего Возрождения. Заказал ли эту Библию Франческо Новелло да Каррара, герцог Падуи или кто-то другой? Важно, что это великолепная книга с картинками на библейские темы, причем большую часть ее страниц занимают именно иллюстрации, а текст явно имеет второстепенно значение.
Говоря современном языком – это книга комиксов. Стиль живописи в ней напоминает стиль Якопо да Верона, написавшего чудесные фрески о жизни Девы Марии в Оратории Святого Михаила.
Здесь на всех бацинеты, причем наконец-то кто-то один озаботился надеть на шлем забрало. И все воины в жюпонах поверх доспехов
Очень интересная иллюстрация. Что это за смотрины такие? Чего ради командир рассматривает их гениталии?
Командир снимает перед ангелом штаны… Зачем? Увы, вопрос на основе имеющейся информации остается без ответа. Разве, что кто-то найдет весь текст этой Библии и прочитает подпись под этой иллюстрацией?
Некоторые историки искусства считают именно Якопо иллюстратором Падуанской Библии.
Только вот точно это все же не установлено, как не установлен и ее заказчик. Помимо герцога Падуи, это могла быть и церковь, и многочисленные представители богатого образованного дворянства, потому что только ему, помимо церковников, было по силам оплатить создание такого шедевра.
Здесь явные мусульмане одолевают христиан
А вот на этой иллюстрации христиане уже собрались с силами. Воин в центре наносит удар кинжалом командиру мусульман с шестопером в руке
Когда она была создана? Незадолго до 1400 года – и это все, что нам сегодня известно относительно ее датировки. В миниатюрах явно заметен небывалый до этого реализм, на который явно повлияли новшества в живописи, которые Джотто инициировал несколькими десятилетиями ранее своими фресками во все той же Падуе.
Момент рукопашного боя. Интересно, что мусульманин в чалме, которого рубит мечом командир ополченцев, имеет, во-первых, типичный европейский меч с ромбовидным клинком, а во-вторых, держит палец на перекрестии – мода, как раз возникшая примерно в это время и впоследствии даже приведшая к появлению мечей с кольцом у перекрестия для защиты пальца
Еще один момент боя – ударом меча сносится с плеч голова. Обратите внимание, как точно художник изобразил те места на руках, которые прикрывает кольчуга. Все это типично именно для 1400 года!
Кстати, и те же Данте, Петрарка и Боккаччо уже писали свои бессмертные стихи не на латыни, а на языке своего народа. И так же, видимо, на самом современном для того времени уровне рисовал иллюстрации и ее создатель.
Кстати, Падуанской Библии, в смысле «картинок», можно только лишь позавидовать: в ней 529 иллюстраций приходится на 172 страницы! К тому же и цитаты Библии, описывающие изображения и появляющиеся над и под миниатюрами, написаны на итальянском языке с оттенком падуанского диалекта. При этом, как уже отмечалось, и текст, и изображение уникальным образом сочетают в себе прошлое библейской истории и настоящее Падуи около 1400 года.
А вот здесь задействована не только пехота, но и конница. Но обратите внимание на явное однообразие вооружения. Скорее всего, оно получено в городском арсенале, а там было не до особых изысков. Да и всадники на иллюстрации явно не рыцари, а горожане!
Прогуливаясь по Падуе, можно сравнить миниатюры из Падуанской Библии со знаменитыми фресками Оратория Святого Михаила, но также и базилики Святого Антония, где этих фресок также очень много. В XIV веке над ними трудились Джотто, Джусто де Менабуои, Альтикьеро да Дзевио, Якопо Аванци и Якопо да Верона – так что даже если никто из них к рисункам этой Библии не касался, сама атмосфера в городе в то время была такова, что по-иному они и выглядеть-то не могли. Настрой у художников города был единый, да, может быть, они и заглядывали в мастерские друг к другу, пропустив пару стаканчиков вина в траттории и перенимая друг у друга подсмотренные сюжеты и технику.
Ударом меча в грудь такие доспехи можно было пробить! Так что же там было под военным дублетом?
Как уже отмечалось, текстовая часть в Падуанской Библии очень краткая, но есть главное в этом – именно ее рисунки. Почему и зачем было сделано именно так, сегодня нам не понять. Главное, что, к счастью для нас, она сохранилась до нашего времени. Кстати, кроме ярких и красочных иллюстрацией, она еще и очень красиво переплетена. У нее черный кожаный переплет с изящным золотым тиснением на форзацах, пришитый вручную ободок, и все это в льняном футляре ручной работы.
Падуанцы штурмуют город… И, опять-таки, на всех военные дублеты жюпоны, а вот о том, что под ними остается только гадать…
Но зато мы посмотрели удивительные иллюстрации из уникальной книги замечательной эпохи!