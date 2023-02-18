Падуанская Библия или повесть о том, что могло быть «под низом»



Падуанская Библия в картинках. Вот так выглядят большинство из ее разворотов! Падуя, Италия. Британская библиотека, Лондон

И снял Ионафан верхнюю одежду свою,

которая была на нем, и отдал ее Давиду,

также и прочие одежды свои, и меч свой,

и лук свой, и пояс свой.

Первая книга Царств,18:4



Еще одна страница с библейскими сюжетами. Справа внизу уже видны воины…



По сути дела, та же сцена, но только в руках у командира появился шестопер, а у одного из воинов – боевой молот «с клювом»



Исключительно точно прорисовано оружие…



На первом плане очень интересная «юбка». Она либо крашенная, либо (вероятнее) она из кожи, но сделана под металлическую. Кинжалы рондели, причем ножны их приклепаны к доспехам. Шлемы – начиная от простейшего сервильера и до бацинетов, без забрала, но с бармицами!



«Командиры впереди». А то, что это командиры – несомненно, в руках у них «палки» – жезлы!



Здесь на всех бацинеты, причем наконец-то кто-то один озаботился надеть на шлем забрало. И все воины в жюпонах поверх доспехов



Очень интересная иллюстрация. Что это за смотрины такие? Чего ради командир рассматривает их гениталии?



Командир снимает перед ангелом штаны… Зачем? Увы, вопрос на основе имеющейся информации остается без ответа. Разве, что кто-то найдет весь текст этой Библии и прочитает подпись под этой иллюстрацией?



Здесь явные мусульмане одолевают христиан



А вот на этой иллюстрации христиане уже собрались с силами. Воин в центре наносит удар кинжалом командиру мусульман с шестопером в руке



Момент рукопашного боя. Интересно, что мусульманин в чалме, которого рубит мечом командир ополченцев, имеет, во-первых, типичный европейский меч с ромбовидным клинком, а во-вторых, держит палец на перекрестии – мода, как раз возникшая примерно в это время и впоследствии даже приведшая к появлению мечей с кольцом у перекрестия для защиты пальца



Еще один момент боя – ударом меча сносится с плеч голова. Обратите внимание, как точно художник изобразил те места на руках, которые прикрывает кольчуга. Все это типично именно для 1400 года!



А вот здесь задействована не только пехота, но и конница. Но обратите внимание на явное однообразие вооружения. Скорее всего, оно получено в городском арсенале, а там было не до особых изысков. Да и всадники на иллюстрации явно не рыцари, а горожане!



Ударом меча в грудь такие доспехи можно было пробить! Так что же там было под военным дублетом?



Падуанцы штурмуют город… И, опять-таки, на всех военные дублеты жюпоны, а вот о том, что под ними остается только гадать…