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Американское СМИ назвало потенциальные направления наступления ВС РФ и ВСУ в 2023 году

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Американское СМИ назвало потенциальные направления наступления ВС РФ и ВСУ в 2023 году

В настоящее время командование российских вооруженных сил рассчитывает освободить от ВСУ Артемовск (Бахмут), после чего обезопасить ключевые маршруты снабжения Донбасса. Об этом пишет издание The New York Times.

На Луганском направлении российские войска перешли в контрнаступление на украинские позиции, стремясь обезопасить Кременную, которая имеет стратегическое значение.

На юго-западном направлении российские вооруженные силы предпринимают атаки в сторону Угледара, поскольку здесь украинские формирования находятся лишь на небольшом удалении от железнодорожной ветки в Крым. Опрошенные изданием эксперты утверждают, что российские вооруженные силы могут попытаться провести наступление на двух основных направлениях – северном и южном, пытаясь взять украинские формирования в Донбассе в кольцо.

Также не исключается и возможность открытия нового фронта, в первую очередь с целью отвлечения украинских войск. Если командование ВС РФ решится на такой вариант, то, как пишет The New York Times, наступление начнется с территории Российской Федерации, вероятно – в районе Сумской или Харьковской областей.

Что касается возможностей наступления украинских формирований, то их перспективы весьма ограничены. На востоке ВСУ не смогут эффективно наступать из-за наличия укрепленных линий обороны. На южном направлении наступление возможно лишь в том случае, если ВСУ смогут сдержать ВС РФ в Донбассе, но это потребует отвлечения сил и средств.

Американское издание анализирует и перспективы наступления украинских формирований на Мелитополь. Стратегическое значение этого города понятно: его захват позволил бы разделить российские вооруженные силы и ослабить контроль над освобожденными территориями Херсонской области и логистику войск в Крыму.

Однако, пишет американское издание, здесь также уже организованы линии обороны, вырыты траншеи и противотанковые рвы. Единственной надеждой киевского режима остается лишь предоставление Западом дальнобойной артиллерии, которая, как считают в командовании ВСУ, позволит нанести урон российским войскам вдали от линии фронта, то есть по примеру ситуации в Херсоне.
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28 комментариев
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  1. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 11:18
    +4
    Сперва Одессу нужно блокировать и в Приднестровье коридор пробить ..!!!
    И пора уже Белоруссии совместно с Россией перекрыть границу с польшей Оттуда все поставки идут основные ..
    А потом зачистка полная !
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 11:24
      +4
      Сперва Одессу нужно блокировать и в Приднестровье коридор пробить

      для этого нужен плацдарм ((
    2. DefenderofTruth
      DefenderofTruth Сегодня, 11:24
      0
      Да сейчас 200 тысяч граждан РФ в Приднестровье в смертельной опасности.
      1. LukaNord
        LukaNord Сегодня, 12:20
        +2
        Цитата: DefenderofTruth
        Да сейчас 200 тысяч граждан РФ в Приднестровье в смертельной опасности.

        Ну пусть попробуют ..Россия уже не та и ракеты у нас в любой точке мира смогут поддержать НАШИХ !
        Мы все помним ..

        Так что хоспода стравливаете нас конечно и получается у вас ..Но как бы это ВСЕ к вам на континент не перекинулось Чингангчгуки и дядюшки Томы у вас остались ..Главное керосинчика брызнуть и спичку кинуть И запылает все у вас похуже чем в Евразии !!!
    3. голос_разуma
      голос_разуma Сегодня, 11:43
      0
      К чему вы сейчас это вбрасываете? Про Одессу можно было планировать пока был плацдарм в Херсоне. Надо все таки реально на вещи смотреть. Выход на естесвенный водный рубеж оброны-это принцип озвученный еще Суровикиным. Водный рубеж позволяет держать оборону малоподвижными соединениями, а мобильные высвободить для создания ударного кулака. В противовес вашему плану когда мы еще больше растянем сухопутную ЛБС по степям. Так что скорее всего выход на рубеж Днепра из под Орехова на Запорожье и Днепропетровск на юге. И на линию р. Оскол печенежское водохранилище на севере. Потом решение по освобождению Славянско-краматорской агломерации, которое естественным путем подводит фронт к Киеву. Но уже не вытянутым языком, а сплошным катком.
      1. LukaNord
        LukaNord Сегодня, 12:29
        0
        Цитата: голос_разуma
        К чему вы сейчас это вбрасываете? Про Одессу можно было планировать пока был плацдарм в Херсоне. Надо все таки реально на вещи смотреть.

        Думаете в нашем Генштабе бараны сидят ? Ну ну ..
        Я за вами уже давно наблюдаю..Чую что вы засланный казачек
        Постоянно на первых строчках и поете все сладко ..
        Цитата: голос_разуma
        Надо все таки реально на вещи смотреть. Выход на естесвенный водный рубеж оброны-это принцип озвученный еще Суровикиным. Водный рубеж позволяет держать оборону малоподвижными соединениями, а мобильные высвободить для создания ударного кулака.

        Вы в Академии генштаба учились ? хе хе ..
        Украина это все вторично ,я уже не раз говорил ..Задача России более глобальна .. wink
        Россия сво проводит против натовских вооружений и наемников И мы их мочим !! А все остальное вторично ..усраина как таковая уже не существует и уже давно
  2. YarSer88
    YarSer88 Сегодня, 11:20
    +3
    Когда начинают писать, что Россия побеждает, основной целью является выбить побольше оружия. Так что, не обольщайтесь, они на самом деле так не думают, всего-лишь нытьё для оправдания ещё больших расходов на Украину.
  3. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 11:23
    0
    Ключ к победе над врагом лежит в перенапряжении сил ВСУ ударами сразу на нескольких фронтах и такое перенапряжение сил ВСУ обрушит всю оборону Украины в целом везде, останутся только локальные участки сопротивления:

    1) наступление на Донбассе

    2) наступление с юга на Запорожье и Екатеринослав

    3) наступление с ЛНР на Харьков, Изюм и Балаклею, далее на Екатеринослав

    4) наступление через Сумы и Чернигов на Киев с востока

    5) наступление из Белоруссии к Молдове по направлению Мозырь - Коростень - Житомир - Бердичев - Винница - Могилёв-Подольский, отсечение Галиции и блокировка Киева с запада.
    1. strelez71
      strelez71 Сегодня, 11:33
      -3
      Ключ лежит. В этом вы правы. Чтоб его поднять необходимо ЗНАЧИТЕЛЬНО увеличить численность армии, а этого никто не собирается делать. 21-ого услышим опять очередные бла бла бла
      1. DefenderofTruth
        DefenderofTruth Сегодня, 11:36
        -1
        Нужно довести общее количество личного состава СВО до 2 миллионов человек, распределив их по этим направлениям и увеличить количество боевых единиц основных классов военной техники (кораблей, самолётов, вертолётов, танков, БТР, БМП, САУ, РСЗО и других) не менее чем в 5 раз.
        Тогда никакая помощь НАТО, кроме прямого вмешательства, не поможет ВСУ.
      2. Egeny
        Egeny Сегодня, 11:39
        -4
        "21-ого услышим опять очередные бла бла бла"
        ну хоть что-то...
    2. lisikat2
      lisikat2 Сегодня, 11:48
      -3
      Не военная, но читать и считать умею Для всех этих наступлений, надо 4 кратный перевес сил. В Вике, сказано :ВС России 900 тыс, а ВСУ сейчас 1 миллион, тут говорили, чтр у них яБПЛА в два раза больше
      1. Карат
        Карат Сегодня, 12:38
        0
        Цитата: lisikat2
        В Вике, сказано


        Поменьше верьте Викепидии. Её корректируют с Украины как хотят.
  4. Expert2023
    Expert2023 Сегодня, 11:26
    +2
    Цитата: YarSer88
    Когда начинают писать, что Россия побеждает, основной целью является выбить побольше оружия. Так что, не обольщайтесь, они на самом деле так не думают, всего-лишь нытьё для оправдания ещё больших расходов на Украину.


    Если честно нам вообще побоку что они пишут drinks
  5. Havoc
    Havoc Сегодня, 11:33
    +2
    Если наступление и будет, то оно будет на юге. Сухопутный коридор в Крым для них не приемлем, так же отрезать Крым от воды. Но самое важное не дать возможности нашим войскам наступать на Николаев и Одессу с последующим выходом к Приднестровью, где к стате находятся огромные склады с боеприпасами. США не оставляют попыток завладеть Крымом, я больше чем уверен , что все эти "революции" затевались ради Крыма, с последующим созданием там крымско -татарского государства, по аналогии с Косово, при полном подчинении штатам.
    1. DefenderofTruth
      DefenderofTruth Сегодня, 11:37
      +1
      Молдову уже вовсю готовят к нападению на Приднестровье.
      Украина и Румыния помогут.
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 11:47
        +1
        Алекс, да не помогут: для 404-ой это второй фронт, а румыны припухнут.
    2. Egeny
      Egeny Сегодня, 11:43
      +1
      "Если наступление и будет, то оно будет на юге"...
      Михаил, нет, xоxлы не полезут через речку, тем более, что наши хорошо окопались. А вот из Угледара наши эвакуируют оставшееся население в Волноваху, там что-то затевается.
  6. Андрей Андреев_2
    Андрей Андреев_2 Сегодня, 11:33
    +2
    Друзья, объясните мне, недалекому, хотя за плечами академия Дзержинского в начале 80-х и многие годы занятия ядерной конфликтологией... Почему мы не используем стратегические ракеты, подлежащие утилизации при переоснащении РВСН (процесс идет полным ходом), только установив на них неядерные боевые части для конкретных ударов по критической инфраструктуре укрофашистов? От этого моста остались бы только рожки да ножки.. А ведь есть еще узловые жд станции, тоннели, другие мосты и тд. Понимаю, что американский аналог нашей СККП засечет пуски, обосрутся конечно, но их можно за 10 мин до этого успокоить, что это не им подарки)))
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 11:46
      -1
      Раз вы теме,как мы объяснимо США ,что у нас МБР полетит в сторону Украины в неядерном варианте.Может ракета полетит помедленней и полетит она пониже или наоборот повыше.И перед пуском посла США пригласим на стартовую позицию и покажем что мы меняем ядерные боеголовки ,на обычные.А оно США надо,ехать к нам на позицию.
      1. Андрей Андреев_2
        Андрей Андреев_2 Сегодня, 12:37
        0
        Да позвонит Герасимов Остину и предупредит, что в случае поставок НАТО таких-то вооружений мы начнем оснащать МБР неядерными боеголовками для уничтожения укрофашистской инфраструктуры на начальном этапе...
    2. сергей32
      сергей32 Сегодня, 12:13
      0
      А какое КВО у старых ракет? Попадут они в опру моста, тоннель?
      1. Андрей Андреев_2
        Андрей Андреев_2 Сегодня, 12:40
        0
        Их старыми язык не поворачивается назвать)), просто отслужили положенный срок. В колышек положат, о каком отклонении вы говорите. Вместо моста будет большая зимовальная яма для рыбы...
  7. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 11:39
    0
    Единственной надеждой киевского режима остается лишь предоставление Западом дальнобойной артиллерии, которая, как считают в командовании ВСУ, позволит нанести урон российским войскам вдали от линии фронта,

    Наш симметричный ответ по отсечению снабжения ВСУ на левом берегу это взорвать мосты на Днепре.
    1. DefenderofTruth
      DefenderofTruth Сегодня, 11:44
      +2
      Чем мы можем взорвать мосты через Днепр при отсутствии у ВКС господства в воздухе над Украиной?
  8. Владимир Постников
    Владимир Постников Сегодня, 11:42
    +2
    Американское СМИ назвало потенциальные направления наступления ВС РФ и ВСУ в 2023 году
    и заодно предсказало погоду на 2024 год.
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:08
    0
    Американское СМИ назвало потенциальные направления наступления ВС РФ и ВСУ в 2023 году
    . Шо ж они так все и разом, про кукуевские перемоги перестали говорить???
    До них дошло или "слезу" у западного обывателя выдавить хотят?
  10. Тимофей Чарута
    Тимофей Чарута Сегодня, 12:41
    0
    Загадка.
    Херсон сдали ВСУ без единого выстрела (оправдать военной необходимостью можно всё, что угодно), а за Бахмут о котором до войны и слыхом никто не слыхивал - устроили мясорубку типа Верденской. Плюс неделями штурмуют какие-то деревни (Вагнер и другие), коих там полно. Или "всё идёт по плану"?.