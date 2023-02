Американское СМИ назвало потенциальные направления наступления ВС РФ и ВСУ в 2023 году

В настоящее время командование российских вооруженных сил рассчитывает освободить от ВСУ Артемовск (Бахмут), после чего обезопасить ключевые маршруты снабжения Донбасса. Об этом пишет издание The New York Times.На Луганском направлении российские войска перешли в контрнаступление на украинские позиции, стремясь обезопасить Кременную, которая имеет стратегическое значение.На юго-западном направлении российские вооруженные силы предпринимают атаки в сторону Угледара, поскольку здесь украинские формирования находятся лишь на небольшом удалении от железнодорожной ветки в Крым. Опрошенные изданием эксперты утверждают, что российские вооруженные силы могут попытаться провести наступление на двух основных направлениях – северном и южном, пытаясь взять украинские формирования в Донбассе в кольцо.Также не исключается и возможность открытия нового фронта, в первую очередь с целью отвлечения украинских войск. Если командование ВС РФ решится на такой вариант, то, как пишет The New York Times, наступление начнется с территории Российской Федерации, вероятно – в районе Сумской или Харьковской областей.Что касается возможностей наступления украинских формирований, то их перспективы весьма ограничены. На востоке ВСУ не смогут эффективно наступать из-за наличия укрепленных линий обороны. На южном направлении наступление возможно лишь в том случае, если ВСУ смогут сдержать ВС РФ в Донбассе, но это потребует отвлечения сил и средств.Американское издание анализирует и перспективы наступления украинских формирований на Мелитополь. Стратегическое значение этого города понятно: его захват позволил бы разделить российские вооруженные силы и ослабить контроль над освобожденными территориями Херсонской области и логистику войск в Крыму.Однако, пишет американское издание, здесь также уже организованы линии обороны, вырыты траншеи и противотанковые рвы. Единственной надеждой киевского режима остается лишь предоставление Западом дальнобойной артиллерии, которая, как считают в командовании ВСУ, позволит нанести урон российским войскам вдали от линии фронта, то есть по примеру ситуации в Херсоне.