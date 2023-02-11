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Госдеп США обвинил Россию в якобы препятствовании армяно-азербайджанскому урегулированию из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха

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Госдеп США обвинил Россию в якобы препятствовании армяно-азербайджанскому урегулированию из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха

Госдеп США обвинил Россию в препятствовании усилий Минской группы ОБСЕ по урегулированию между Азербайджаном и Арменией из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха. С таким заявлением выступил заместитель пресс-секретаря Государственного департамента США Ведант Патель в ходе своего брифинга.


По словам дипломата, сохранение мира и стабильности в Южно-кавказском регионе является одной из ключевых задач, возложенных как на действующую администрацию [президента США Джо] Байдена, так и на самого госсекретаря Энтони Блинкена. Он связал это с поддержанием главой американской дипломатии регулярных контактов с главами государств вышеупомянутых стран.

Вот как он прокомментировал происходящее:

Это как раз и есть то, над чем мы прилагаем свои усилия. Со стороны же России мы наблюдаем препятствия, которые она чинит на пути к слаженной и эффективной работе в формате Минской группы

В связи с этим стоит отметить, что ранее утверждённая в Армении главами МИД стран ЕС гражданская миссия, направленная на достижение урегулирования на Южном Кавказе, была подвергнута критике со стороны Москвы и Баку. В частности, на это указывал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, допустивший то, что она может оказаться безрезультатной как и многие другие подобные миссии в разных регионах мира (например, миссия ОБСЕ на Донбассе, которая, как выяснилось, вообще работала как откровенная разведка в пользу Киева). Как пояснил глава российского внешнеполитического ведомства, она не была согласована с азербайджанской стороной, а потому, есть все основания полагать, что она не будет нацелена на какой-либо результат.

В то же время своё недовольство в этом отношении выразил и президент Азербайджана Ильхам Алиев, обвинив европейские страны во лжи, поскольку, по его словам, предыдущая миссия была утверждена всего лишь сроком на 2 месяца, будучи впоследствии нарушенной по неясным на то причинам. Азербайджанский лидер подчеркнул, что любые договорённости, будь они даны в устной либо письменной форме должны неукоснительно соблюдаться, чего, в конечном итоге, так и не было сделано.
Автор:
Использованы фотографии:
Соцсети/Патель
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8 комментариев
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  1. _Морпех_
    _Морпех_ Сегодня, 17:44
    +5
    знаем мы всякие "Минские" "ОБСЕ"
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 17:52
      +11
      А стоит ли России ввязываться на стороне армян ? Обособленный анклав, не имеющий общей границы с Россией, в республике крайний национализм, там не терпят инородцев и вы их не встретите не на госслужбе не на рынке, частое подмигивание США. Они видимо считают всех глупее себя, постоянно нарываются на военный конфликт, а как получат по шнобелю так про Великую Россию вспоминают. Пусь живут как хотят, а вернее как им позволят. Армения это Болгария в миниатюре, не помнит добра ((( Если бы сто лет назад сказать кто будет врагом России, а кто попутчиком с газовым хабом, наверное бы к стенке поставили, за наговор.
  2. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 17:47
    +4
    Ой, да кто бы говорил то. По моему уже все в мире поняли что когда американцы когото обвиняют в чемто, то это чтото именно их рук дело и ничьих больше. Услышал амера-понимай наоборот!
  3. S.K.Vichyakow
    S.K.Vichyakow Сегодня, 17:50
    +1
    Пашинян ещё не проявился? Его друзья закидывают ему пробный шар.
  4. Феликс
    Феликс Сегодня, 17:50
    +7
    В эту игру можно играть вдвоем! "Правительство России обвинило США в якобы препятствовании в урегулировании российско-украинского конфликта из за ситуации вокруг Крыма", например.
    1. james
      james Сегодня, 18:12
      +2
      Слабо России заявить подобное, Вот переговоров запросить, это да
  5. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 18:35
    +1
    Госдеп США обвинил Россию в якобы препятствовании армяно-азербайджанскому урегулированию из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха

    Трудности перевода. В подлиннике звучит так:
    The US State Department accused Russia of obstructing the settlement of the Armenian-Azerbaijani conflict due to the situation around Nagorno-Karabakh.
    Госдеп США обвинил Россию в препятствовании урегулированию армяно-азербайджанского конфликта из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

    А они так надеялись... crying
    * * *
  6. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 18:48
    +1
    Пора и нам обвинять Госдеп США во всех ихних прегрешениях.