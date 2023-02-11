Госдеп США обвинил Россию в якобы препятствовании армяно-азербайджанскому урегулированию из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха

Это как раз и есть то, над чем мы прилагаем свои усилия. Со стороны же России мы наблюдаем препятствия, которые она чинит на пути к слаженной и эффективной работе в формате Минской группы

Госдеп США обвинил Россию в препятствовании усилий Минской группы ОБСЕ по урегулированию между Азербайджаном и Арменией из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха. С таким заявлением выступил заместитель пресс-секретаря Государственного департамента США Ведант Патель в ходе своего брифинга.По словам дипломата, сохранение мира и стабильности в Южно-кавказском регионе является одной из ключевых задач, возложенных как на действующую администрацию [президента США Джо] Байдена, так и на самого госсекретаря Энтони Блинкена. Он связал это с поддержанием главой американской дипломатии регулярных контактов с главами государств вышеупомянутых стран.Вот как он прокомментировал происходящее:В связи с этим стоит отметить, что ранее утверждённая в Армении главами МИД стран ЕС гражданская миссия, направленная на достижение урегулирования на Южном Кавказе, была подвергнута критике со стороны Москвы и Баку. В частности, на это указывал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, допустивший то, что она может оказаться безрезультатной как и многие другие подобные миссии в разных регионах мира (например, миссия ОБСЕ на Донбассе, которая, как выяснилось, вообще работала как откровенная разведка в пользу Киева). Как пояснил глава российского внешнеполитического ведомства, она не была согласована с азербайджанской стороной, а потому, есть все основания полагать, что она не будет нацелена на какой-либо результат.В то же время своё недовольство в этом отношении выразил и президент Азербайджана Ильхам Алиев, обвинив европейские страны во лжи, поскольку, по его словам, предыдущая миссия была утверждена всего лишь сроком на 2 месяца, будучи впоследствии нарушенной по неясным на то причинам. Азербайджанский лидер подчеркнул, что любые договорённости, будь они даны в устной либо письменной форме должны неукоснительно соблюдаться, чего, в конечном итоге, так и не было сделано.