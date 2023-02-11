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Шведская пресса прогнозирует сроки начала масштабного российского наступления на Украине

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Шведская пресса прогнозирует сроки начала масштабного российского наступления на Украине

На Западе много говорят о том, что Вооруженные силы РФ намерены переходить к наступательным действиям. Шведская пресса, как и СМИ многих других стран, также прогнозирует сроки начала масштабного российского наступления на Украине.


В частности, свой прогноз дают журналисты газеты Aftonbladet из Швеции.

По мнению скандинавских аналитиков, время для начала наступательной операции российской армии еще не наступило. Хотя многие западные СМИ предрекают, что наступление Вооруженных сил РФ вот-вот начнется, шведские журналисты утверждают, что это далеко не так. По их мнению, у президента РФ Владимира Путина совершенно другие планы.

В СМИ Швеции считают, что российский лидер намерен привести в движение войска к определенной дате, связанной с событиями Второй мировой войны. Скорее всего, это может быть дата ее начала или окончания. Собственно, их разделяет лишь один день, так как она началась 1 сентября 1939 года и закончилась 2 сентября 1945 года.

Впрочем, в России эти даты не считаются особенными. В нашей стране хранят память о Великой Отечественной войне, которая началась 22 июня 1941 года вторжением немецко-фашистских войск и закончилась 9 мая 1945-го подписанием немцами в Берлине акта о капитуляции.

Ранее американское издание Foreign Policy утверждало, что Россия начнет наступление на Украине уж в середине января. При этом российское командование якобы намерено задействовать в нем огромное количество авиации и бронетехники.
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Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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16 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 11:29
    +8
    Каждый суслик в поле агроном, кто ещё не делал прогнозы?
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 11:37
      +6
      "Шведская пресса прогнозирует сроки начала масштабного российского наступления"
      как они надоели...
    2. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 11:38
      +3
      т.к. Швеция нам враг, скажем откровенно, чего греха таить, то в прогнозах подталкивает Россию к невыгодным для неё срокам
    3. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 11:48
      +2
      Шведская пресса прогнозирует сроки начала

      Верно чуют шведы ...Впрочем ,как и другие ..

      Россия готовится к главному удару и уже жесткому и просчитанному ..
  2. Владимир Постников
    Владимир Постников Сегодня, 11:36
    +2
    Шведская пресса прогнозирует
    Комментарии излишни.
  3. Роман Ефремов
    Роман Ефремов Сегодня, 11:36
    +3
    Бред какой............................
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:37
    +4
    Не имеет никакого смысла привязывать наступление к дате.Главное -накопление сил и средств.А все эти "прочие шведы"-гадальщики на кофейной гуще
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:39
    +3
    Ну обычная попытка информационно воздействовать на противника. Из какого еще чайника про наступление не продудели?
  6. Комментарий был удален.
  7. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 11:41
    +1
    Скандинавских аналитиков покусали британские учёные
    1. Blackgrifon
      Blackgrifon Сегодня, 11:51
      0
      Цитата: DefenderofTruth
      Скандинавских аналитиков покусали британские учёные


      28 недель спустя на новый лад :)
  8. Blackgrifon
    Blackgrifon Сегодня, 11:50
    0
    Погода? Весенняя распутица? Накопление сил? Нет - ДАТА! Блин, что в голове у этих людей?!
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:52
    0
    Шведская пресса прогнозирует сроки начала масштабного российского наступления
    Кто еще в Европе не прогнозировал начало российского наступления поднимите руку. Таких нет. Все успели отметиться, причем в своих прогнозах в основном стараются показать, что его исход не будет критичен для ВСУ. Мало того предвкушают контрнаступление с выходом в Крым. Поэтому очередной прогноз в шведских СМИ та же информподдержка Украины - держитесь, "весь мир с вами".
  10. mikh-korsakov
    mikh-korsakov Сегодня, 11:56
    -1
    Все эти домыслы досужих писак напоминают мне поведение невоспитанных детей перед началом детского утренника. Дети хлопают в ладоши. Вот и досужие писаки хлопают, только не ладошами, а крыльями. Впрочем есть различия.Темпераментные американцы пишут, начиная с прошлого год, что наступление вот-вот начнется, вот на следующей неделе в четверг, но они попадают пальцами в небо. Шведы же, они, видимо, по темпераменту вроде эстонцев - наступление начнется... на...чнется... Но все они неправы, потому что наступление не начнется никогда. Уверенность в этом мне придало выступление Пригожина - он-то осведомлен в положении дел досконально, и одновременно он "за наших". Пригожин заявил, ччто освобождение Донбасса зайет два года - значит так тоу и быть.
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:10
    0
    По мнению скандинавских аналитиков, время для начала наступательной операции российской армии еще не наступило. Хотя многие западные СМИ предрекают, что наступление Вооруженных сил РФ вот-вот начнется, шведские журналисты утверждают, что это далеко не так. По их мнению, у президента РФ Владимира Путина совершенно другие планы.
    . Прям таки мысли верховного читают... очередные, следующие чтеци, предсказали, експерт...
  12. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 12:21
    0
    Читать и комментировать бред западных писак очень сложная задача. Честно говоря, весь ход компании говорит о том что при ее начале наши руководствовались ленинским правилом - "главное ввязаться в драку". Учитывая, что это не война укропия - Россия, то все идет не так чтобы плохо. Уропы в ней участвуют потому что их хозяин решил, что война проходить на их территории и сгорать в конфликте должно их население. Прокси война. Жаль, что главный бенефициар отсиживается за лужей, как всегда зарабатывает на конфликте и не несет потерь.
  13. sgr291158
    sgr291158 Сегодня, 12:35
    0
    Сидите там гадаете на кофейной гуще, когда начнем, тогда начнем. Сами все узнаете, будет у вас возможность еще поскулить.