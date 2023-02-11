Шведская пресса прогнозирует сроки начала масштабного российского наступления на Украине

На Западе много говорят о том, что Вооруженные силы РФ намерены переходить к наступательным действиям. Шведская пресса, как и СМИ многих других стран, также прогнозирует сроки начала масштабного российского наступления на Украине.
В частности, свой прогноз дают журналисты газеты Aftonbladet из Швеции.
По мнению скандинавских аналитиков, время для начала наступательной операции российской армии еще не наступило. Хотя многие западные СМИ предрекают, что наступление Вооруженных сил РФ вот-вот начнется, шведские журналисты утверждают, что это далеко не так. По их мнению, у президента РФ Владимира Путина совершенно другие планы.
В СМИ Швеции считают, что российский лидер намерен привести в движение войска к определенной дате, связанной с событиями Второй мировой войны. Скорее всего, это может быть дата ее начала или окончания. Собственно, их разделяет лишь один день, так как она началась 1 сентября 1939 года и закончилась 2 сентября 1945 года.
Впрочем, в России эти даты не считаются особенными. В нашей стране хранят память о Великой Отечественной войне, которая началась 22 июня 1941 года вторжением немецко-фашистских войск и закончилась 9 мая 1945-го подписанием немцами в Берлине акта о капитуляции.
Ранее американское издание Foreign Policy утверждало, что Россия начнет наступление на Украине уж в середине января. При этом российское командование якобы намерено задействовать в нем огромное количество авиации и бронетехники.