Беспилотники ВСУ атаковали приграничный российский регион

Для приграничных российских регионов, таких как Курская, Брянская и Белгородская области уже стало нормой, что они время от времени подвергаются обстрелам и атакам дронов с украинской стороны.На этот раз очередной атаке украинских беспилотников подверглась Белгородская область. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, беспилотники ВСУ атаковали инфраструктурный объект в Яковлевском городском округе региона. Об этом губернатор написал у себя в Телеграм-канале.Гладков сообщил, что в результате атаки дронов жертв и пострадавших нет, а на месте инцидента работают сотрудники оперативных служб. Правда, какой именно объект был атакован не уточняется.Ранее Грайворонский городской округ Белгородской области был обстрелян ракетами, которые российским системам ПВО удалось сбить.Напомним, что пару дней назад десять беспилотных летательных аппаратов ВСУ попытались нанести удар по объектам в Брянской области России, но всё были сбиты российскими силами противовоздушной обороны.Из-за постоянных обстрелов и воздушных атак в Белгородской области, как и в соседних Брянской и Курской областях, вновь был продлён высокий уровень террористической опасности.