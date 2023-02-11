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Беспилотники ВСУ атаковали приграничный российский регион

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Беспилотники ВСУ атаковали приграничный российский регион

Для приграничных российских регионов, таких как Курская, Брянская и Белгородская области уже стало нормой, что они время от времени подвергаются обстрелам и атакам дронов с украинской стороны.


На этот раз очередной атаке украинских беспилотников подверглась Белгородская область. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, беспилотники ВСУ атаковали инфраструктурный объект в Яковлевском городском округе региона. Об этом губернатор написал у себя в Телеграм-канале.

Гладков сообщил, что в результате атаки дронов жертв и пострадавших нет, а на месте инцидента работают сотрудники оперативных служб. Правда, какой именно объект был атакован не уточняется.

Ранее Грайворонский городской округ Белгородской области был обстрелян ракетами, которые российским системам ПВО удалось сбить.

Напомним, что пару дней назад десять беспилотных летательных аппаратов ВСУ попытались нанести удар по объектам в Брянской области России, но всё были сбиты российскими силами противовоздушной обороны.

Из-за постоянных обстрелов и воздушных атак в Белгородской области, как и в соседних Брянской и Курской областях, вновь был продлён высокий уровень террористической опасности.
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Использованы фотографии:
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10 комментариев
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  1. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 11:52
    +14
    Эта война закончится либо во Львове либо в Москве.
    Tertium non datur
    И горе тем недоумкам, которые до сих пор спят и видят "мирные переговоры с дорогими нацистскими партнёрами без предварительных условий".
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 11:57
      +1
      Tertium non datur

      третий вариант - весь мир в труху
      1. Сандор Клиган
        Сандор Клиган Сегодня, 12:20
        +2
        Цитата: ivan1979nkl
        третий вариант - весь мир в труху

        он мало вероятен, так как наше политическое руководство проводит постоянно красные линии и все.....жесткости и воли нет
    2. Евгений Иванов_5
      Евгений Иванов_5 Сегодня, 11:59
      +2
      Скорее в Москве. Наши слишком слабы и нерешительны чтоб дойти до Львова. Скорее всего остановятся на границе ЛДНР и будут нудеть про выполнение Плана и переговоры.
      1. DefenderofTruth
        DefenderofTruth Сегодня, 12:08
        +1
        Да кто ж нашим кремлёвским даст переговоры без полного вывода всех войск РФ на границы 2013 года, без выплаты Украине триллионных репараций и без выдачи Трибуналу в Гааге Путина, Лаврова, Шойгу, Герасимова, Суровикина, все сенаторов, депутатов, голосовавших за СВО?
  2. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 11:55
    +1
    украинская сторона попрежнему ведёт себя агрессивно, с 2014 ничего не изменилось, что говорит о правильности проведения Россией военной операции
  3. Прокоп_Свинин
    Прокоп_Свинин Сегодня, 11:57
    -5
    Это ничего... Вот если по Крыму попытаются - ответ будет страшный. Аж самим боязно.
    1. DefenderofTruth
      DefenderofTruth Сегодня, 12:06
      +1
      Наш МИД РФ ударит по врагу целым залпом самых глубоких озабоченностей и начнёт ковровые бомбардировки Украины мирными инициативами без предварительных условий, а если они не образумятся - то вообще выйдем полностью из Украины на границы 2013 года.
  4. Expert2023
    Expert2023 Сегодня, 12:17
    -1
    Цитата: DefenderofTruth
    Наш МИД РФ ударит по врагу целым залпом самых глубоких озабоченностей и начнёт ковровые бомбардировки Украины мирными инициативами без предварительных условий, а если они не образумятся - то вообще выйдем полностью из Украины на границы 2013 года.


    После 24 февраля 2022 года вообще стало смешно читать ревечки про ,,озабоченность и красные линии,,
    Давайте что нить поновее? wink
  5. Погоны
    Погоны Сегодня, 12:24
    +1
    Как можно было начинать боевые действия против государства, с которым общая граница, предварительно не защитив свою землю?

    Почему не было возведено линий обороны и укрепрайонов заранее, перед началом боевых действий? Не насытили приграничные районы ПВО, ПРО и расчётами с ПЗРК?

    Кто всё это планировал и как ответил за провалы?