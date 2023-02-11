Представитель администрации США Кирби спрогнозировал ужесточение боевых действий на Украине весной 2023 года

Весной 2023 года боевые действия на Украине примут более ожесточенный характер. Об этом заявил на пресс-конференции в Вашингтоне официальный представитель Белого дома Джон Кирби.
По утверждению американского чиновника, прокомментировавшего последние массированные ракетные удары ВС РФ по объектам украинской военной и энергетической инфраструктуры, Россия попытается воспользоваться зимними месяцами для развертывания нового наступления весной 2023 года.
Сейчас ВС РФ, считает Кирби, будут пополнять свои запасы, перевооружать подразделения. Хотя пока признаков подготовки к наступлению не видно, отметил представитель администрации США, но в Вашингтоне ожидают именно такого развития событий.
В этой связи власти США настаивают на усилении военной помощи Украине. Как отметил Кирби, украинские формирования должны приобрести возможность сражаться на открытой местности, то есть бронетанковую технику, артиллерийские орудия, иное вооружение. В Вашингтоне считают, что поставки оружия помогут киевскому режиму защититься во время весеннего наступления российских войск.
В этом контексте интересно, что Вашингтон все еще не собирается пересматривать свою стратегию по насыщению Украины оружием для поддержания вооруженного конфликта в его активной фазе. Но затягивание конфликта, как отмечают некоторые западные эксперты, в итоге может пойти на пользу как раз России, обладающей большими, чем у Украины, экономическими, техническими, военными и демографическими возможностями.