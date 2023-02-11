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Представитель администрации США Кирби спрогнозировал ужесточение боевых действий на Украине весной 2023 года

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Представитель администрации США Кирби спрогнозировал ужесточение боевых действий на Украине весной 2023 года

Весной 2023 года боевые действия на Украине примут более ожесточенный характер. Об этом заявил на пресс-конференции в Вашингтоне официальный представитель Белого дома Джон Кирби.


По утверждению американского чиновника, прокомментировавшего последние массированные ракетные удары ВС РФ по объектам украинской военной и энергетической инфраструктуры, Россия попытается воспользоваться зимними месяцами для развертывания нового наступления весной 2023 года.

Сейчас ВС РФ, считает Кирби, будут пополнять свои запасы, перевооружать подразделения. Хотя пока признаков подготовки к наступлению не видно, отметил представитель администрации США, но в Вашингтоне ожидают именно такого развития событий.

В этой связи власти США настаивают на усилении военной помощи Украине. Как отметил Кирби, украинские формирования должны приобрести возможность сражаться на открытой местности, то есть бронетанковую технику, артиллерийские орудия, иное вооружение. В Вашингтоне считают, что поставки оружия помогут киевскому режиму защититься во время весеннего наступления российских войск.

В этом контексте интересно, что Вашингтон все еще не собирается пересматривать свою стратегию по насыщению Украины оружием для поддержания вооруженного конфликта в его активной фазе. Но затягивание конфликта, как отмечают некоторые западные эксперты, в итоге может пойти на пользу как раз России, обладающей большими, чем у Украины, экономическими, техническими, военными и демографическими возможностями.
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12 комментариев
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  1. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 11:59
    -1
    Молодец Кирби!
    Ответил прямо нашим мид-овцам, нашим никчёмным примиренцам и пораженцам вроде Вершинина!
    Только победа на поле боя, полная и безоговорочная капитуляция врага без предварительных условий!
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 11:59
    +2
    Он бы еще снег зимой и жару летом спрогнозировал. И вообще, если он такой уж ясновидящий аналитЕГ, пусть лучше спрогнозирует, сколько дней и сколько ракет потратит ПВО матрасников чтоб следующий воздушный шарик сбить!
    А если серьезно-очень радует, что вся их хваленая спутниковая и агентурная разведка раз за разом расписывается ,что не видит ничего, а наступление то идет-Соледар и Артемовск тому свидетельство.
  3. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 12:04
    0
    Вашингтон все еще не собирается пересматривать свою стратегию по насыщению Украины оружием для поддержания вооруженного конфликта

    сию длинную фразу Капитан Очевидность Кирби мог бы и не произносить, здесь у сторон давно уже полное взаимипонимание и этот.. как его.. консенсус ((
  4. faterdom
    faterdom Сегодня, 12:11
    +2
    Как он мог такое сказать?
    Ведь Зеленский в преддверии перемоги и готовит мешки для контрбуций.
    А тут какая-то кирбя говорит, что будут бить сильно настойчиво. Ну если с политкорректного на человеческий.
    Нет, он точно агент Путина, как и Херш с Джеффри Саксом.
    Те вообще с ума сбрендили - говорят что американцы взорвали Северный поток и сконструировали короновирус.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:13
    0
    Представитель администрации США Кирби спрогнозировал ужесточение боевых действий на Украине весной 2023 года
    . Полосатики "самые вумные", похоже... просто обострение предсказывают.
    Про перемоги, зрады, не спешат говорить/рассуждать.
    Похоже, подсчитали и... решили воздержаться от конкретики, пока.
  6. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:14
    0
    Во,еще эти заштатники с прогнозами...Ничего нового,Что будет,если...А то и будет
  7. Egeny
    Egeny Сегодня, 12:14
    +1
    Кирби спрогнозировал ужесточение боевых действий

    ... правильно, а то переговоры, переговоры... молодец, Кирби.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:16
    0
    Кирби спрогнозировал ужесточение боевых действий
    У Кирби, как и других "горячо любящих" Россию надежда на то, что ВСУ получив тяжелые вооружения смогут переломить ситуацию. Поэтому из расчета их поставок он и делает свой прогноз (если это можно так назвать), который крупно написан на лбах желающих "победить Россию на поле боя".
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:29
    0
    На счёт морского беспилотника ,явно это провокация.Одно из условий возобновления зерновой сделки ,запрет использования "зернового коридора" в военных целях.Как мог попасть в Затоку наш " беспилотник"?Минуя коридор.Продление зерновой сделки будет в марте.Сейчас мы и зерно и удобрения экспортируем на " пионерских" началах.ООН ни чего не сделало.Да и растение с ним.Удар по Змеиному ,напоминание ООН ,что мы можем вернуться но уже ,по другому ,учитывая прошлое ошибки.Бить будем больно и сильно по Одесской области.Я за закрытие сделки ,хватит играть " миру мир,солдату дембель".Не зря Лавров по Африке ездит.Нужна военная помощь Африке,да пожалуйста ,обращаемся по известному адресу.Русланами доставим.Кстати в сети пошёл прикол,граждане США воют добровольцами на стороне России.Правда это Тик Ток,что вызывает большие сомнения.
  10. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 12:30
    0
    Прогнозы появляются тогда, когда предмет прогнозирования ведёт себя предсказуемо. Этот гриф-индейка недалёкого ума уже примерил на себя роль Ванги. А вести себя надо так, чтобы каждый раз, просыпаясь по утру американские гадалки и пророки охреневали...
    Они ждут чего-то на Украине, а у них в Сирии (к примеру) или ещё какой Японии военная база медным тазом накрылась... belay Или спутники, пролетая над Украиной внезапно теряться начали...
    Или какая лодка ушла под лёд в СЛО и не всплыла...Или какая команда в Африке или Азии высадилась и пропала...
    Строят из себя хозяев планеты...Им просто нечем заняться: Йеллоустоун спит, цунами не катят, тайфуны не бушуют, уран на АЭС не заканчивается, нефть в долларах торгуется...
    Это жизнь! Живи и грейся —
    Хрен вам пуля и петля!
    Пью, бывает, хоть залейся:
    Кореша приходят с рейса —
    И гуляют «от рубля»!
    Рупь не деньги, рупь — бумажка,
    Экономить — тяжкий грех.
    Ах, душа моя тельняшка —
    Cорок полос, семь прорех!
  11. sgr291158
    sgr291158 Сегодня, 12:32
    0
    Если бы вы со своим оружием лезли меньше, то уже бы давно прогнозировать нечего было.
  12. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 12:34
    0
    Кирби спрогнозировал... Да он просто прикажет и эти тупые хоохлы пойдут и выполнят. Я вообще не понимаю как мы в старые времена с ними жили, ведь если можно изменить менталитет народа за 30 лет, то в принципе народ к этому был готов. Попробуйте изменить моё мнение, не думаю что получится что-то нормальное, война получится. Я говорил и буду говорить - гнилостный народишко.