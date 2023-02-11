В Харькове сотрудники военкоматов при поддержке полиции вручают повестки в рейсовых автобусах

Пытаясь хоть как-то восполнить массовые потери на фронте, киевский режим готов поставить под ружье все мужское население страны. В рамках постоянно продляемого военного положения, военкоматы при поддержке силовиков изобретают все более изощренные способы вручения повесток украинским мужчинам призывного возраста, который, к слову, был поднят до 60 лет. Недавно во властных кругах Украины заговорили о необходимости поднятия возрастной планки для «добровольцев» теробороны до 70 лет.Украинские социальные сети буквально переполнены сообщениями и видеозаписями о том, как представители военкоматов при поддержке полиции и сотрудников других спецслужб, а в последнее время и военных, отлавливают мужчин в самых разных местах, дабы вручить им повестки о мобилизации, которую в незалежной уже справедливо называют «могилизацией».В Харькове сотрудники военкоматов при поддержке полиции останавливают рейсовые автобусы, после чего насильно вручают всем находящимся в транспорте мужчинам повестки.В конце января в Киеве, в котором ранее массовой мобилизации фактически не проводилось, на подъездах жилых домов стали появляться объявления с требованием каждому мужчине призывного возраста самостоятельно явиться в военкомат по месту приписки. Согласно изменениям в украинском законодательстве, отказ от явки по призыву грозит уголовным преследованием.В Одессе и других восточных городах Украины уже стало привычным делом, когда «пиксели» (так украинцы прозвали сотрудников военкоматов из-за характерных знаков на форме) отлавливают мужчин во дворах и на улице. Теперь такое стало происходить и в украинской столице. В украинских пабликах множество видео, где мужчины, не желающие становиться «пушечным мясом Зеленского», пускаются в бега или оказывают сопротивление при попытке всучивания повесток.Для поквартирного вручения повесток привлекают даже дворников и сотрудников коммунальных служб, дабы люди не боялись открывать двери. Мало того, столичные жители стали находить повестки в почтовых ящиках, причем сотрудники военкоматов считают такую повестку врученной законно.Вербовщики могут явиться когда угодно и куда угодно: в общественное место, торговый центр, спортзал, клуб, на рынок, ну и, конечно, по месту работы. Как следствие, многие украинские мужчины стараются устроиться на работу неофициально, дабы их данные не оказались в налоговой службе, откуда они тут же перекочевывают в военкомовские списки. В Одесской области «пиксели» повестки не вручают, а сразу загружают мобилизованных как скот в автобусы и грузовики и увозят на пункт призыва.Волна тотального призыва всех и вся докатилась даже до ранее неприкосновенного Львова. Здесь, впрочем, для этого изобрели свой способ. На всех выездах из города установлены блокпосты. Теперь любой водитель и пассажир получает повестку, невзирая на состояние здоровья, наличие брони или «белого билета».В свою очередь, в соцсетях пользуются большой популярностью посты, в которых предлагают различные лайфхаки как избежать насильственного призыва. Мужчинам при выходе на улицу советуют притворяться инвалидами, беря костыли или садясь в инвалидную коляску, гулять в сопровождении бойцовской собаки и даже переодеваться в женскую одежду. Появились чаты с десятками тысяч подписчиков, в которые оперативно поступает информация о том, где в настоящее время вручают повестки. Маршруты передвижения вербовщиков буквально отслеживают пошагово и тут же сообщают, куда они направляются.Многие молодые украинцы призывного возраста сегодня вообще не покидают своих квартир, дабы не оказаться в лапах вербовщиков. Другие, после получения повестки, просто выбрасывают ее и переходят на нелегальное существование.Стоит отметить, что постепенно нарастает и активное недовольство действиями властей по насильной мобилизации, порою переходящее в робкие протесты или даже серьезные стычки с вербовщиками. В Одессе зафиксированы драки между группами «пикселей» и молодыми людьми, которым они пытались вручить повестки. Зачастую победителями в них выходят мужчины, не желающие оказаться на фронте, а вербовщики оказываются на больничных койках.В одном из сел Одесской области местный житель открыл стрельбу из ружья по приехавшим за новобранцами силовикам. Те вынуждены были ретироваться, а когда вернулись с подмогой, то мужчина уже был далеко.Впрочем, все это не останавливает президента Зеленского, готового ради сохранения власти и в угоду западным кураторам, стремящимся жизнями украинцев победить Россию, истребить все мужское население страны.