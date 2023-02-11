Военное обозрение
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В Харькове сотрудники военкоматов при поддержке полиции вручают повестки в рейсовых автобусах

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В Харькове сотрудники военкоматов при поддержке полиции вручают повестки в рейсовых автобусах

Пытаясь хоть как-то восполнить массовые потери на фронте, киевский режим готов поставить под ружье все мужское население страны. В рамках постоянно продляемого военного положения, военкоматы при поддержке силовиков изобретают все более изощренные способы вручения повесток украинским мужчинам призывного возраста, который, к слову, был поднят до 60 лет. Недавно во властных кругах Украины заговорили о необходимости поднятия возрастной планки для «добровольцев» теробороны до 70 лет.


Украинские социальные сети буквально переполнены сообщениями и видеозаписями о том, как представители военкоматов при поддержке полиции и сотрудников других спецслужб, а в последнее время и военных, отлавливают мужчин в самых разных местах, дабы вручить им повестки о мобилизации, которую в незалежной уже справедливо называют «могилизацией».

В Харькове сотрудники военкоматов при поддержке полиции останавливают рейсовые автобусы, после чего насильно вручают всем находящимся в транспорте мужчинам повестки.



В конце января в Киеве, в котором ранее массовой мобилизации фактически не проводилось, на подъездах жилых домов стали появляться объявления с требованием каждому мужчине призывного возраста самостоятельно явиться в военкомат по месту приписки. Согласно изменениям в украинском законодательстве, отказ от явки по призыву грозит уголовным преследованием.

В Одессе и других восточных городах Украины уже стало привычным делом, когда «пиксели» (так украинцы прозвали сотрудников военкоматов из-за характерных знаков на форме) отлавливают мужчин во дворах и на улице. Теперь такое стало происходить и в украинской столице. В украинских пабликах множество видео, где мужчины, не желающие становиться «пушечным мясом Зеленского», пускаются в бега или оказывают сопротивление при попытке всучивания повесток.

Для поквартирного вручения повесток привлекают даже дворников и сотрудников коммунальных служб, дабы люди не боялись открывать двери. Мало того, столичные жители стали находить повестки в почтовых ящиках, причем сотрудники военкоматов считают такую повестку врученной законно.

Вербовщики могут явиться когда угодно и куда угодно: в общественное место, торговый центр, спортзал, клуб, на рынок, ну и, конечно, по месту работы. Как следствие, многие украинские мужчины стараются устроиться на работу неофициально, дабы их данные не оказались в налоговой службе, откуда они тут же перекочевывают в военкомовские списки. В Одесской области «пиксели» повестки не вручают, а сразу загружают мобилизованных как скот в автобусы и грузовики и увозят на пункт призыва.

Волна тотального призыва всех и вся докатилась даже до ранее неприкосновенного Львова. Здесь, впрочем, для этого изобрели свой способ. На всех выездах из города установлены блокпосты. Теперь любой водитель и пассажир получает повестку, невзирая на состояние здоровья, наличие брони или «белого билета».

В свою очередь, в соцсетях пользуются большой популярностью посты, в которых предлагают различные лайфхаки как избежать насильственного призыва. Мужчинам при выходе на улицу советуют притворяться инвалидами, беря костыли или садясь в инвалидную коляску, гулять в сопровождении бойцовской собаки и даже переодеваться в женскую одежду. Появились чаты с десятками тысяч подписчиков, в которые оперативно поступает информация о том, где в настоящее время вручают повестки. Маршруты передвижения вербовщиков буквально отслеживают пошагово и тут же сообщают, куда они направляются.



Многие молодые украинцы призывного возраста сегодня вообще не покидают своих квартир, дабы не оказаться в лапах вербовщиков. Другие, после получения повестки, просто выбрасывают ее и переходят на нелегальное существование.

Стоит отметить, что постепенно нарастает и активное недовольство действиями властей по насильной мобилизации, порою переходящее в робкие протесты или даже серьезные стычки с вербовщиками. В Одессе зафиксированы драки между группами «пикселей» и молодыми людьми, которым они пытались вручить повестки. Зачастую победителями в них выходят мужчины, не желающие оказаться на фронте, а вербовщики оказываются на больничных койках.

В одном из сел Одесской области местный житель открыл стрельбу из ружья по приехавшим за новобранцами силовикам. Те вынуждены были ретироваться, а когда вернулись с подмогой, то мужчина уже был далеко.

Впрочем, все это не останавливает президента Зеленского, готового ради сохранения власти и в угоду западным кураторам, стремящимся жизнями украинцев победить Россию, истребить все мужское население страны.
Автор:
Использованы фотографии:
Украинские соцсети
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18 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:07
    +2
    Меня удивляет видео ,берут мужика на могилизацию,а рядом проходит пять мужиков и их не трогают.Наверно чип как собаки носят.Всё оплачено,свободны.
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 13:21
      0
      Верно подмечено! А ещё говорят, мы мясом не торгуем!.....)
      1. хрыч
        хрыч Сегодня, 13:44
        +6
        Это харьковские ждуны, хата с краю, главное, что пока не их. В миллионной Одессе тысяча отморозков заживо сожгла несколько сотен и никто не пришел на выручку. Хата ведь с краю. Пусть вспомнят и эти события в Харькове и пойдут с одесситами, спокойно подохнут, с хрустящей корочкой от Солнцепека, равнодушные твари. Прошли годы и бандерлоги пришли за их детьми.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:38
      0
      "Это тот,который надо!"(с).Можно предположить,что отлавливают не всех,а адресно и поименно.
  2. Osmodey
    Osmodey Сегодня, 13:07
    -1
    Буржуи готовы отстаивать свои шкурные интересы до последнего Пролетария. Оно так по всеместно
  3. Sevastiec
    Sevastiec Сегодня, 13:08
    +7
    Иногда мне кажется, они специально такие ролики снимают. У многих здесь, уже создаётся впечатление, что у Хахла, уже практически воевать некем. А между тем, вполне себе воюет, организовывает контратаки да ещё и резервы готовит.
    1. Osmodey
      Osmodey Сегодня, 13:55
      -4
      Причем готовят резервы планомерно, в том числе и в странах НАТО и на протяжении всего вооруженного конфликта. Но у нас то начальнички «умнее» и сейчас имеем что имеем
    2. alexoff
      alexoff Сегодня, 14:10
      +1
      Человечество тысячелетиями училось таких вот упирающихся крестьян в строй ставить
  4. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 13:08
    +1
    Читал прямо как детектив. Можно снимать кино, сценарий готов.
  5. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 13:14
    0
    Многие молодые украинцы призывного возраста сегодня вообще не покидают своих квартир, дабы не оказаться в лапах вербовщиков.

    Есть такое, на Цензоре один писал, мол, месяц уже не выхожу из квартиры. wassat
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:14
    +1
    во властных кругах Украины заговорили о необходимости поднятия возрастной планки для «добровольцев» теробороны до 70 лет.
    60-70 летние бойцы еще те, вернее уже не те. При этом представители этих властных структур, как правило не горят желанием идти на фронт.
    зафиксированы драки между группами «пикселей» и молодыми людьми, которым они пытались вручить повестки
    Чем больше недовольства и междуусобиц тем лучше.
  7. Bingo
    Bingo Сегодня, 13:28
    +1
    Дарю лайфхак - прятаться от военкомов не надо. Наоборот, надо одеть форму и косить под военкома)))
    Кстати, а чего по клубешникам не ходят - там самый призывной возраст... А-а-а, там героев АТО можно встретить, типа сынульки Выпрошенко...
  8. Gromit
    Gromit Сегодня, 13:40
    -6
    То ли рассказ о том как на Украине всё плохо, то ли пособие по уклонению.

    Не работай официально.
    Скрывайся в чужой квартире. Решительно сопротивляйся.
    Не бойся стрелять в сотрудников.

    Только вот эту статью и ей подобные прочитают не на Украине, а в РФ.
    Если мобилизации в РФ точно больше не будет, то ок.
    Иначе это вредительство чистой воды.
    1. Osmodey
      Osmodey Сегодня, 13:48
      +2
      Если проклятые фашисты/сатанисты начнут разрушать производства на территории РФ, принадлежащие уважаемым людям, то я думаю наши буржуи будут не хуже Хохлятских буржуев, хватать людей на улицах для защиты их шкурных интересов- Все буржуи одинаковые- проверено временем. Не надо строить иллюзий на тему « у нас капитализм с человеческим лицом»! У капитала нет лица - всегда звериный оскал! Пролетариат для этих нелюдей- мусор под ногами э, который приносит прибыль
      1. Osmodey
        Osmodey Сегодня, 13:58
        -4
        Высоко патриотичные ура патриоты, вы когда минусите- хотя бы пишите свое веское мнение и объясните мне тупому в чем я не прав? Или я тоже Ципсошник
  9. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 13:48
    +1
    Так если не хватает... ну пущай депутаты рады, министры из банды клоуна, военачальнички - детишек своих из офшоров вынут, в сапоги оденут - и марш! марш!
    Из них вполне можно будет целую офшорную бтг составить, я думаю. Не меньше!
  10. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 14:12
    +1
    Шаровары и их кураторы твердо убеждены, что успех в этой войне им гарантирован при значительном перевесе в количестве войск. Потери их пока не страшат (особенно кукловодов), на карту поставлено все. Вооружений им загонят столько сколько потребуется, финансово будут помогать и помощь в подготовке резервов окажут. При протяженной линии фронта количество войск играет огромное значение. Поэтому волны могилизаций будут продолжаться. Если в начале СВО они пополнялись в основном добровольцами, то теперь уже начали забривать. Компания идет на истощение. И главный наш противник пока не тратит силы, а только зарабатывает на этой войне.
    1. Osmodey
      Osmodey Сегодня, 14:16
      -2
      Главный наш противник Капитализм
      Который и развязывает войны по всей планете- сея смерть и разрушения- оправдывая это борьбой со Злом. Это бизнес и ничего личного