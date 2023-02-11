Информация о том, что на стороне Украины воюет много иностранных наёмников, уже давно распространяется в СМИ. Однако немало представителей других государств изъявляют желание участвовать в конфликте на российской стороне.
Как отмечает член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, уже несколько тысяч иностранных граждан изъявили желание поучаствовать в СВО на стороне России, передаёт ТАСС. Среди них очень много представителей стран СНГ, ближневосточных и латиноамериканских государств, а также есть и граждане западных стран, сообщил Рогов.
Представить администрации Запорожской области уточнил, что это жители таких западных стран, как США, Канада, Германия, Великобритания, Франция.
Если путь этих людей к нам после необходимых проверок станет легче, то речь идет о нескольких тысячах желающих принять участие в СВО
- отметил Рогов.
Рогов уверен, что присоединение этих людей к ВС России будет ощутимой поддержкой, так как значительная их часть имеет боевой опыт.
Для быстрого решения этого вопроса необходимо проработать технические стороны и особенно в сфере логистики, считает Рогов.
Ранее о том, что на стороне России воюют бывшие афганские военные, заявлял американский инструктор, который в свое время обучал афганских солдат.
А на днях американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен, отвечая на вопрос бывшего пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель о том, что бы он сказал Владимиру Путину в случае личной встречи, заявил, что пожал бы президенту России руку и поблагодарил за то, что он сделал для своей страны и мира для вытаскивания из глобалистской матрицы.
Дрейвен:
Ещё бы я сказал американским наёмникам, что они воюют не на той стороне.