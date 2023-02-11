Военное обозрение
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Представитель администрации Запорожской области заявил, что тысячи иностранцев желают участвовать в СВО на стороне России

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Представитель администрации Запорожской области заявил, что тысячи иностранцев желают участвовать в СВО на стороне России

Информация о том, что на стороне Украины воюет много иностранных наёмников, уже давно распространяется в СМИ. Однако немало представителей других государств изъявляют желание участвовать в конфликте на российской стороне.


Как отмечает член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, уже несколько тысяч иностранных граждан изъявили желание поучаствовать в СВО на стороне России, передаёт ТАСС. Среди них очень много представителей стран СНГ, ближневосточных и латиноамериканских государств, а также есть и граждане западных стран, сообщил Рогов.

Представить администрации Запорожской области уточнил, что это жители таких западных стран, как США, Канада, Германия, Великобритания, Франция.

Если путь этих людей к нам после необходимых проверок станет легче, то речь идет о нескольких тысячах желающих принять участие в СВО

- отметил Рогов.

Рогов уверен, что присоединение этих людей к ВС России будет ощутимой поддержкой, так как значительная их часть имеет боевой опыт.

Для быстрого решения этого вопроса необходимо проработать технические стороны и особенно в сфере логистики, считает Рогов.

Ранее о том, что на стороне России воюют бывшие афганские военные, заявлял американский инструктор, который в свое время обучал афганских солдат.

А на днях американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен, отвечая на вопрос бывшего пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель о том, что бы он сказал Владимиру Путину в случае личной встречи, заявил, что пожал бы президенту России руку и поблагодарил за то, что он сделал для своей страны и мира для вытаскивания из глобалистской матрицы.

Дрейвен:

Ещё бы я сказал американским наёмникам, что они воюют не на той стороне.
Автор:
Использованы фотографии:
Википедия/Nanorsuaq
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14 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:11
    +8
    Да появилось видео в сети от граждан США ,на стороне России и уже с оружием.Оперативненько.
  2. Sevastiec
    Sevastiec Сегодня, 13:15
    +8
    Наши чиновники и облегчение и ускорение-вещи несовместимые.
  3. Комментарий был удален.
    1. Sevastiec
      Sevastiec Сегодня, 13:18
      0
      Хех... такие фокусы, с любой военной полицией, не прокатывают почти никогда. Наоборот, ты скорее привлечёшь лишнее внимание и нарвёшься на проверку документов.

      Единственный лайфхак для хахла, это отрезать себе ногу. Хотя, скорее всего, и это скоро не поможет.
  4. Novichek)
    Novichek) Сегодня, 13:17
    -6
    . тысячи иностранцев желают участвовать в СВО на стороне России
    . Чё то маловато! Пригожин написал: 10 миллионов американцев подали заявку, 1 миллион заявлений рассматриваем ( остальные видимо " потом" , отдел кадров не справляется))) wassat
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:20
    +5
    В 1936 г на борьбу с фашизмом в Испании встали тысячи бойцов из различных стран и три года плечом к плечу воевали. Сегодня на Украине идет борьба с тем же фашизмом. Так почему не пойти по пути комплектования интернациональных бригад (подразделений)?
  6. влад20000
    влад20000 Сегодня, 13:20
    -11
    что то показания балаболов расходятся.этот о нескольких тысячах трындит а уголовник пригожин о 10млн американцев ломящихся умереть в вагнере лапшу вешает.ни одна говорящая голова не отвечает за свои слова.и вы собираетесь с ними войну выиграть?))))у них между словом и делом как от москвы до пекина раком.весь ход сво показал на что эти выкормыши 90х способны.30лет только разворовывали страну все начиная с капитана кгб сдрыснувшего с армии как только с сытой германии выводить стали заканчивая самым мелким бизнесменом.все бывшие советские командующие и руководители страны до плешивого и алкаша в гробу переворачиваюися видя во что превратили страну и от уровня компетентности нынешней элитки
  7. spirit
    spirit Сегодня, 13:25
    -8
    А что десятки тысяч "отборных паркетных войск" из Сирии которые обещал Шойгу уже кончились?Или он их по привычке из дерева вырезал laughing Тут видимо такая же история.Тысячи добровольцев но никто их не видел.
  8. Черчиль
    Черчиль Сегодня, 13:35
    -8
    А они, иностранный граждане только лично к Рогову обращаются, а другие про них ничего не знают?
  9. Osmodey
    Osmodey Сегодня, 13:38
    -10
    Отличная новость, впрочем как и все новости официальных сми. Мы в очередной раз вот вот победим или я не правильно понял
  10. Expert2023
    Expert2023 Сегодня, 14:23
    +3
    Цитата: Osmodey
    Отличная новость, впрочем как и все новости официальных сми. Мы в очередной раз вот вот победим или я не правильно понял


    Вы с дивана возможно не сможете победить даже свой пивной живот drinks
    1. begemot20091
      begemot20091 Сегодня, 14:28
      +4
      точно. только в перерывах между пивом и "клавой" меняет левую руку на правую
    2. Osmodey
      Osmodey Сегодня, 14:28
      -5
      Ну вы то безусловно на передовой? Или вы только от туда? Или собираетесь?
  11. Expert2023
    Expert2023 Сегодня, 14:30
    +3
    Цитата: Osmodey
    Ну вы то безусловно на передовой? Или вы только от туда? Или собираетесь?


    По краней мере поддерживаю нашу Армию и руководство, не пуская деструктивных шаблонных соплей и нытья drinks
    1. Osmodey
      Osmodey Сегодня, 14:58
      -4
      То есть вы так же как и я не знаете того, что происходит на самом деле? Поэтому вы потявкиваете за Светлейшего, но не хотите ехать в СВО? Но считаете допустимым меня тут подкалывать? Вы ура Идиот- с чем вас и поздравляю. От вашей поддержке армии не горячо не холодно- но вы хороший Холоп