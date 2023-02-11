Глава Одесской области призвал не публиковать и не комментировать «определённые моменты об атаках противника»

На Украине стараются сделать вид, что ночной российской атаки на мост в Одесской области не было, но всё же косвенное признание этого прослеживается в заявлениях некоторых украинских официальных лиц.Ранее в телеграмм-каналах распространилось видео, где была показана атака на мост в посёлке Затока Одесской области, которую осуществил неизвестный морской беспилотник. Однако власти региона и украинские военные так и не прокомментировали этот инцидент.При этом были сделаны намёки, вероятно, относящиеся именно к этому видео. Так, с призывом не публиковать и не комментировать «определенные моменты об атаках противника, которые появляются в социальных сетях», обратился к гражданам страны глава Одесской областной администрации Максим Марченко.По словам Марченко, нельзя освещать «результаты вражеских атак», так как это помогает противнику (т.е. России) корректировать новые атаки.Он также предупредил, что подобные действия могут стать причиной уголовного преследования «за вмешательство в деятельность Сил обороны».Напомним, что вчера СМИ сообщали о взрывах в ряде областей Украины, включая и Одесскую. Удары были нанесены и по острову Змеиный, что находится у берегов Украины близ границы с Румынией.