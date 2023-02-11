Военное обозрение
Войти Регистрация

Глава Одесской области призвал не публиковать и не комментировать «определённые моменты об атаках противника»

21
Глава Одесской области призвал не публиковать и не комментировать «определённые моменты об атаках противника»

На Украине стараются сделать вид, что ночной российской атаки на мост в Одесской области не было, но всё же косвенное признание этого прослеживается в заявлениях некоторых украинских официальных лиц.


Ранее в телеграмм-каналах распространилось видео, где была показана атака на мост в посёлке Затока Одесской области, которую осуществил неизвестный морской беспилотник. Однако власти региона и украинские военные так и не прокомментировали этот инцидент.

При этом были сделаны намёки, вероятно, относящиеся именно к этому видео. Так, с призывом не публиковать и не комментировать «определенные моменты об атаках противника, которые появляются в социальных сетях», обратился к гражданам страны глава Одесской областной администрации Максим Марченко.

По словам Марченко, нельзя освещать «результаты вражеских атак», так как это помогает противнику (т.е. России) корректировать новые атаки.

Он также предупредил, что подобные действия могут стать причиной уголовного преследования «за вмешательство в деятельность Сил обороны».

Напомним, что вчера СМИ сообщали о взрывах в ряде областей Украины, включая и Одесскую. Удары были нанесены и по острову Змеиный, что находится у берегов Украины близ границы с Румынией.
Автор:
Использованы фотографии:
Википедия/serg058
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
21 комментарий
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 13:28
    +7
    Таки какой продуманный еврей оказался.....
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 13:49
      +3
      Цитата: Alien From
      Таки какой продуманный еврей оказался.....

      Они тему заворачивают ,чтобы маленькое еврейское государство запилить
      На основе окраины в центре европы и под контролем США и Конгресса хе хе
      Хватит нам уже Израиля хоспода ..Вон есть в России Еврейская автономная обоасть Еще Сталин создал и она ждет своих сынов !!!!
      А Одессу будем блокировать и дальше в Приднестровье коридор soldier По другому никак ..! Пора заканчивать с этими гуляй-поле ..
    2. bars042
      bars042 Сегодня, 14:20
      +3
      какой продуманный еврей

      А еврей Кац всегда предлагал Западу сдаться!! (Народное). ))
      1. al3x
        al3x Сегодня, 15:01
        0
        Кац предлагал сдаться, потому что воинствующие евреи дали ему такое задание: предлагать сдаться при любому удобном случае, даже если предложение неуместное, но раз за разом оно капает на мозги, и чьи то мозги могут и поплыть со временем. Сеятель раздора и сомнений. Почему я вообще к такому выводу пришёл? А, ну наверное потому что одесский губер, своего рода Кац, получил задание по возможности отделяться и спасаться, а потом остальным предложит сдаться. Хитровывернутый план. wassat
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:34
    +6
    А вот результат удара по мосту действительно интересен..
    1. Osmodey
      Osmodey Сегодня, 13:40
      -9
      Кстати результат есть или его нет или есть но его не видно? Опять вопросы без ответов. Как там себя чувствует труба с амиаком?
      1. alexoff
        alexoff Сегодня, 14:13
        -2
        Труба нормально себя чувствует, по ней не качают. Ведь если снова пообещать качать - можно еще одну перегруппировку провести ради сохранения жизни бойцов
      2. 30 вис
        30 вис Сегодня, 14:18
        +4
        Цитата: Osmodey
        Кстати результат есть или его нет или есть но его не видно? Опять вопросы без ответов. Как там себя чувствует труба с амиаком?

        Результат скорее всего есть . Потому и заныли всякие свидобандеровские главнюки . А амиак ? Да и фиг с ним с аммиаком .
        1. Osmodey
          Osmodey Сегодня, 14:22
          -6
          Конечно фиг с ним!! Торговля с западными партнерами не должна страдать. Ну а люди гибнут… в гугле даже есть его схема прохождения на Украине с картой.
          1. 30 вис
            30 вис Сегодня, 14:45
            +1
            Цитата: Osmodey
            Конечно фиг с ним!! Торговля с западными партнерами не должна страдать. Ну а люди гибнут… в гугле даже есть его схема прохождения на Украине с картой.

            По аммиаку . Да ,приносит деньги РФ . Да , эти деньги нужны . Для чего нужны ? Догадайтесь сами .
            1. Карат
              Карат Сегодня, 15:07
              0
              Цитата: 30 вис
              По аммиаку . Да ,приносит деньги РФ . Да , эти деньги нужны . Для чего нужны ? Догадайтесь сами


              Да ту же армию содержать деньги нужны.
      3. 1erWahrheitsMinister_1984
        1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 15:12
        +1
        Цитата: Osmodey
        Кстати результат есть или его нет или есть но его не видно? Опять вопросы без ответов. Как там себя чувствует труба с амиаком?


        Die Brücke ist nicht zu sehen, weil sie NICHT MEHR DA IST...!! laughing
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:35
    +4
    Максим Марченко
    Он, что первый выступил с таким предупреждением. Во всех обл. Украины точно такие же призывы и угрозы уголовным преследованием.
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 14:09
      +4
      Цитата: rotmistr60
      Максим Марченко
      Он, что первый выступил с таким предупреждением. Во всех обл. Украины точно такие же призывы и угрозы уголовным преследованием.

      Угрозы и уничтожение ,вот суть политики бандеровской сущности Киева ..
      А когда там у власти евреи засели ,то все туши свет и копай окопы
      Зеля 100 лярдов выпросил у своих в конгрессе сша ..
      Кто и чем будет расплачиваться ? Ведь там населения осталось максимум 25 млн (остальные разбежались ))) И нет больше ничего .

      Вот все и сбывается
  4. НиколайДС
    НиколайДС Сегодня, 13:54
    +1
    А Одесса уже не знает - кто у нее противник. Почти все время без света сидят - как же пропаганде объяснить кто там у них противник...
    1. 30 вис
      30 вис Сегодня, 14:19
      0
      Цитата: НиколайДС
      А Одесса уже не знает - кто у нее противник. Почти все время без света сидят - как же пропаганде объяснить кто там у них противник...

      Своя голова должны быть у Одесситов . А у одЭситов головы нет .
  5. alexoff
    alexoff Сегодня, 14:12
    +1
    Скоро будут докладывать, как сотнями топят такие российские брандеры
  6. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 14:25
    0
    С одной стороны - решительное действие, с другой стороны - результат этого действия не виден. Хотелось бы увидеть конкретный результат.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:29
    0
    Это не наш морской беспилотник ,который взорвался под мостом над Затокой.Зачем на нём горел " огонь" на самой высокой точке.Ждём Коношенкова.
  8. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 14:30
    +1
    Сколько ракет потратили на этот мост а он все работает, СССРоское качество. А некоторые предлагают остатки наших ракет потратить на это бесполезное занятие (может это цпошники зарегистрировались на сайте и воду мутят). Такие мосты гарантированно уничтожаются закладкой зарядов большой мощности под опоры или авиабомбами, а так как это в тылу, а наш спецназ нам ещё пригодится (мир идёт в турбулентность долгую и к следующему обострению можем не успеть подготовить спецов) и планирующих бомб большой мощности у нас нет (в свое время бомба у миг-25 с большой высоты 40 км летела, правда неуправляемая была), дорогие ракеты утилизировать таким образом без гарантированного результата глупо. Мож с воды получится, заставим укропов хотя бы не только в воздух глядеть но и на море, нас они заставили теперь и они пусть помучаются.
  9. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 14:31
    0
    Уничтожение моста частично отрезало область от других сил фашистов, может все таки ее будут освобождать в ближайшее время, это один из лучших вариантов, отрезать хунту от румынских фашистов а на западе 404 по всем транспортным узлам удары тактическим яо лучшее, что для продолжения операции можно сдедать.