В МИД Италии выразили позицию правительства страны по поводу поставки британских истребителей Киеву

Если самолеты будут использоваться в оборонительных целях, у нас нет возражений. Другое дело, если они используются для наступления на российскую территорию

В ближайшее время Лондон не планирует поставлять боевые самолеты на Украину, но в дальнейшем все может измениться. В связи с этим в МИД Италии выразили позицию правительства страны по поводу вероятной поставки британских истребителей Киеву.Ее высказал заместитель главы итальянского Министерства иностранных дел Эдмондо Чириелли в беседе с журналистами местной газеты Il Messaggero.Чиновник утверждает, что Рим не будет возражать против получения Киевом английских самолетов, если он пообещает применять их исключительно в оборонительных целях.- заявил Чириелли.Собственно, в течение последнего года уже случалось так, что сначала западный поставщик вооружений ставил Киеву жесткие условия относительно их применения, после чего предоставлял ему полную свободу действий. Так может произойти и с британскими истребителями. В частности, это отлично иллюстрирует ситуация с американскими ракетами дальнего радиуса действия, которыми Вашингтон сначала запретил ВСУ наносить удары по Крыму, а затем отменил свой запрет.На данный момент власти большинства стран Запада не одобрили поставки Украине боевой авиации . В частности, президент США Джо Байден заявлял, что Америка не станет поставлять истребители F-16 Украине. Но многие эксперты не исключают того, что США позволят поставлять такие самолеты американского производства странам, имеющим их на вооружении.В качестве примера можно привести Нидерланды, которые решили заменить свои F-16 на более современные F-35.