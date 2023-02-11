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В МИД Италии выразили позицию правительства страны по поводу поставки британских истребителей Киеву

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В МИД Италии выразили позицию правительства страны по поводу поставки британских истребителей Киеву

В ближайшее время Лондон не планирует поставлять боевые самолеты на Украину, но в дальнейшем все может измениться. В связи с этим в МИД Италии выразили позицию правительства страны по поводу вероятной поставки британских истребителей Киеву.


Ее высказал заместитель главы итальянского Министерства иностранных дел Эдмондо Чириелли в беседе с журналистами местной газеты Il Messaggero.

Чиновник утверждает, что Рим не будет возражать против получения Киевом английских самолетов, если он пообещает применять их исключительно в оборонительных целях.

Если самолеты будут использоваться в оборонительных целях, у нас нет возражений. Другое дело, если они используются для наступления на российскую территорию

- заявил Чириелли.

Собственно, в течение последнего года уже случалось так, что сначала западный поставщик вооружений ставил Киеву жесткие условия относительно их применения, после чего предоставлял ему полную свободу действий. Так может произойти и с британскими истребителями. В частности, это отлично иллюстрирует ситуация с американскими ракетами дальнего радиуса действия, которыми Вашингтон сначала запретил ВСУ наносить удары по Крыму, а затем отменил свой запрет.

На данный момент власти большинства стран Запада не одобрили поставки Украине боевой авиации. В частности, президент США Джо Байден заявлял, что Америка не станет поставлять истребители F-16 Украине. Но многие эксперты не исключают того, что США позволят поставлять такие самолеты американского производства странам, имеющим их на вооружении.

В качестве примера можно привести Нидерланды, которые решили заменить свои F-16 на более современные F-35.
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Использованы фотографии:
Eurofighter Typhoon
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18 комментариев
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  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 13:35
    +3

    Маразм заявлений просто зашкаливает... "Не будут использоваться для атаки на российскую территорию". а если будут, то что?
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 14:03
      +2
      Если самолеты будут использоваться в оборонительных целях, у нас нет возражений. Другое дело, если они используются для наступления на РОССИЙСКУЮ ТЕРРИТОРИЮ.

      Воистину Дьявол кроется в ДЕТАЛЯХ! А именно.

      В том-то и дело, что в Риме итальянские фашисты в МИДе Италии и подкаблучники Брюсселя и Вашингтона вовсе не считают даже Крым Российским!

      ИТОГО. Поэтому ни о каком якобы "ОБОРОНИТЕЛЬНОМ" вооружении Киева Италией против России просто быть НЕ МОЖЕТ! Их задвча - ЧУЖИМИ РУКАМИ в боях киевской хунты с Россией дотянуться до Москвы!
      1. LukaNord
        LukaNord Сегодня, 14:42
        -1
        Цитата: Татьяна
        Воистину Дьявол кроется в ДЕТАЛЯХ! А именно.

        В том-то и дело, что в Риме итальянские фашисты в МИДе Италии и подкаблучники Брюсселя и Вашингтона вовсе не считают даже Крым Российским!

        Как вы Татьяна четко все объяснили ..Умница hi love
        Цитата: Татьяна
        Если самолеты будут использоваться в оборонительных целях, у нас нет возражений. Другое дело, если они используются для наступления на РОССИЙСКУЮ ТЕРРИТОРИЮ.

        Воистину Дьявол кроется в ДЕТАЛЯХ! А именно.

        В том-то и дело, что в Риме итальянские фашисты в МИДе Италии и подкаблучники Брюсселя и Вашингтона вовсе не считают даже Крым Российским!

        ИТОГО. Поэтому ни о каком якобы "ОБОРОНИТЕЛЬНОМ" вооружении Киева Италией против России просто быть НЕ МОЖЕТ! Их задвча - ЧУЖИМИ РУКАМИ в боях киевской хунты с Россией дотянуться до Москвы!

        Москва англосаксам и евреям мешает в их грабительской сущности ..
        И наказать их сможет только Россия !!!
    2. 1erWahrheitsMinister_1984
      1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 14:11
      +1
      Einen Pluspunkt extra nur für das schöne Bild...!! am laughing
      1. LukaNord
        LukaNord Сегодня, 14:44
        -1
        Цитата: 1erWahrheitsMinister_1984
        Einen Pluspunkt extra nur für das schöne Bild...!! am laughing

        Хватит уже иностранцами притворятся .. laughing
        Я вас либеров сразу чую генами angry
  2. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 13:36
    +5
    Если самолеты будут использоваться в оборонительных целях, у нас нет возражений. Другое дело, если они используются для наступления на российскую территорию

    По сути ,это наступательное вооружение и вы в Италии все прекрасно понимаете ...
    Русские помнится вам во время пандемии помогли ..И сейчас мы Турции помогаем в горе ..
    А если России не будет ,кто вам поможет искренне с душой ?
    Думайте итальянцы думайте ..
    1. Mol_18
      Mol_18 Сегодня, 13:43
      +3
      Конечно они понимают, к чему приведет поставки самолетов, тем более истрибители, которые будут использованы, как бомбардировщики. Снова начинается свястопляска, как с танками. И начинают воду мутить они, хотя понятно, что решение давно приятно, и они ждут определенных событий.
      1. LukaNord
        LukaNord Сегодня, 14:28
        0
        Цитата: Mol_18
        Конечно они понимают, к чему приведет поставки самолетов, тем более истрибители, которые будут использованы, как бомбардировщики. Снова начинается свястопляска, как с танками. И начинают воду мутить они, хотя понятно, что решение давно приятно, и они ждут определенных событий.

        Ждут но не дождутся ! Болотных в России уже не будет ..Этих либеров просто порвут сразу до прихода омона и росгвардии negative
        Столько злости накопилось у простого народа на всяких Ургантов ,Познеров и прочих Эхо москвы и Тель-авива ..Буквально захвативших все наше СМИ и ТВ
        Мы в России слава Богу это все поняли и чертей разгоняем и что самое интересное они все в Израиль убегают , Та же Ахеджакова срулила )))
        А чубайс мечется по миру ..
        А эти танки и истребители в попытке поставить ,это все ТУФТА ..
        Главное во всех этих событиях это то ,что Россия выстояла под грандиозными санкциями И стала еще сильнее и клопы а теле России начали отсасываться и разбегаться скуля и клация зубами
        Слава России ! Мы своих предков не опозорим и восстановим все ..Постараемся !

        Все возвращается мужики .. hi
    2. alexoff
      alexoff Сегодня, 14:17
      0
      Что думать? С врагами надо поступать соответствующе, а не призывать к чему-то. Кстати, аэродромы с западными истребителями уже цель для ТЯО. А еще говорят под Неаполем очень тонкая земная кора, город буквально плавает на тонком слое камня. Вот пусть и думают об этом.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:37
    0
    Если самолеты будут использоваться в оборонительных целях, у нас нет возражений. Другое дело, если они используются для наступления на российскую территорию
    . Что у них в головах творится??? Они верят, что кукуевские могут не проиграть?
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:38
    +1
    Если самолеты будут использоваться в оборонительных целях, у нас нет возражений. Другое дело, если они используются для наступления на российскую территорию
    А определять это будет Киев. Сказала бы прямо и коротко - Италия не против поставок самолетов и без страховочных пояснений.
  5. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 13:41
    -2
    уже случалось так, что сначала западный поставщик вооружений ставил Киеву жесткие условия относительно их применения, после чего предоставлял ему полную свободу действий. Так может произойти и с британскими истребителями. В частности, это отлично иллюстрирует ситуация с американскими ракетами дальнего радиуса действия, которыми Вашингтон сначала запретил ВСУ наносить удары по Крыму, а затем отменил свой запрет.

    А что, наше командование так и не догадывается - ПОЧЕМУ так всё время случалось, и как это связано с беззубостью реагирования нашего ГШ на нарушение этих красных линий?

    Если борщевик не вырубать - он за два лета подомнёт самую облагороженную фазенду, так, что даже крыльца в дом видно не будет! Прописная истина. А ведь Запад хуже борщевика в разы!
  6. Alien From
    Alien From Сегодня, 13:43
    0
    Киев пообещает, три года ждать не нужно.
  7. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 13:46
    0
    Другое дело, если они используются для наступления на российскую территорию
    belay Крым наш?
  8. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 13:50
    +1
    Слышали, оборонительные джавв, стингеры, танки, самолеты,. Так и до тяо сугубо оборонительных дойдет. Интерпретации они такие интерпретации.
  9. alexoff
    alexoff Сегодня, 14:19
    -1
    Я слышал истории, что США в Италии в 60-70-е годы для убеждения населения содержали отряды неофашистов, которые проводили теракты. И до итальянцев доходило, с кем надо дружить. Вывод - итальянцы понимают язык силы. И не только они
  10. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 14:20
    0
    Solange sich die russische Führung immer und immer wieder nur
    darauf beschränkt, das Offensichtliche festzustellen, werden diese
    Mörder nur immer weiter machen!! Es kostet ja nicht ihr Leben, oder
    das Leben ihrer Bürger!! Das ist schlicht und einfach Fakt!!
    Nur wenn man mit aller Macht und aller Entschlossenheit
    demonstriert, dass man in Moskau bereit ist bis zum Äußersten zu
    gehen und diese Verbrecher hart auf ihren eigenen Territorien trifft,
    hat man die Möglichkeit, ein endloses, jahrelanges Morden in der
    Ukraine und in Russland zu verhindern! Es ist absolut illusorisch
    zu glauben, man könne diesen Konflikt noch "irgendwie" auf dem
    Verhandlungswege beenden, dazu steht für die Verbrecher aus
    den USA und Großbritanien einfach zu viel auf dem Spiel...!!!!!
  11. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:37
    -1
    Мы ничего против не имеём ,потока иммигрантов с африканского континента в Италию.Месть Карфагена должна достать Италию, через века.