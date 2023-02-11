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В сети появились кадры уничтожения колонны бронетехники ВСУ в районе города Сватово

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В сети появились кадры уничтожения колонны бронетехники ВСУ в районе города Сватово

За минувшие сутки обстановка на участке Сватово-Кременная существенных изменений не претерпела, в основном идут позиционные бои. Российские подразделения закрепляются на ранее занятых рубежах. В свою очередь, противник продолжает накапливать резервы, готовясь к контратакующим действиям. Киевским властям очень не хочется терять инициативу на участке фронта, где они ранее анонсировали чуть ли не самое мощное наступление.


Командование ВСУ сконцентрировало силы 25-й овдб на рубеже Ямполовка — Терны, в район большой балки Журавка переброшены подразделения 66-й механизированной бригады - точнее того, что от неё осталось. В то же время, наша артиллерия держит под плотным огневым контролем не только передовые позиции врага, но и пути снабжения.

Генштаб ВСУ старается усилить данный участок в Луганской республике и оставшейся еще в небольшом количестве тяжелой бронетехникой. Но к великому огорчению украинских военных, наша разведка и артиллерия не дремлют, пресекая попытки добраться последним танкам ВСУ до передовой.

Так, в сети появились кадры уничтожения колонны бронетехники ВСУ в районе Сватово. Судя по видео, одна из машин, тип которой даже невозможно определить за языками охватившего ее пламени, точным попаданием уничтожена полностью. Еще одна в стороне уже успела догореть. Экипаж уцелевшего танка, видимо, пытается взять горящую бронетехнику на буксир. Но после взрыва боекомплекта или топливного бака, оценив обстановку, принимает единственное верное решение — побыстрее убраться подальше, дабы не стать третьей жертвой российских артиллеристов.



Хороший намек западным партнерам Киева, решившим предоставить ВСУ свои танки. Прежде чем оказаться на передовой, им предстоит проделать немалый путь от западной границы Украины до линии фронта. При этом по маршруту следования хваленые Leopard, Challenger, а может даже и Abrams, будет ждать множество неприятных сюрпризов от ВС РФ.

В связи с этим как минимум странно читать многочисленные публикации так называемых западных экспертов, в которых они проводят развернутое сравнение технических и боевых возможностей российских и натовских ОБТ, строя предположения, кто кого одолеет на поле боя. Очевидно, что даже если западные машины и доберутся целыми до передовой, то танковые дуэли станут скорее исключением, чем частым явлением.
Автор:
Использованы фотографии:
Генштаб ВСУ
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34 комментария
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  1. ЗВЕРОБОЙ
    ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 14:16
    +22
    Две уничтоженные единицы what и одна сбежавшая, как-то не тянет на уничтожение «колонны». Ну разве что с приставкой микро. Поэтому предлагаю название статьи изменить на
    В сети появились кадры уничтожения микроколонны бронетехники ВСУ в районе города Сватово

    И все будут довольны good и Милитаристы и Всепропальщики wink
    Но новость всё равно положительная.
    1. Sith
      Sith Сегодня, 14:23
      +2
      Сколько таких случаев с обоих сторон не попало на видео или стороны его просто не обнародовали ... для информационной войны такое хорошо , в целом ж маленький эпизод процесса
      1. karabas-barabas
        karabas-barabas Сегодня, 15:03
        +1
        Цитата: Sith
        для информационной войны такое хорошо , в целом ж маленький эпизод процесса

        Под Угледаром ВС РФ потеряли под 30 машин при подготовке к штурму, по пути, пару дней назад, это никак не маленький эпизод процесса был. Потери серьёзные. Видимо по этому эту новость так и предоставили, мол, колонну ВСУ в ответ убили.
    2. storm3r
      storm3r Сегодня, 14:41
      -6


      Вот подбитая колонна танков, можете сравнить.
      1. invisible_man
        invisible_man Сегодня, 15:03
        +1
        Сейчас начнут обзывать ЦИПСОшником. Хотя на происшествие уже давно отреагировали и Старшие Эдды, и Рыбарь, и Стрелков.
        https://vk.com/rybar_force?w=wall-216162493_2509
    3. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 15:04
      +1
      Все таки наступающим гораздо тяжелее.


      Oryx подсчитал потери РФ в военной технике за 8-10 февраля: суммарно получилось 103 единицы за три дня, из них 36 танков. Задокументированных потерь Украины за этот же период: 20 единиц, из них 2 танка.
      Таков результат неудачных штурмов Угледара и Авдеевки. Соотношение потерь 5 к 1 не очень-то похоже на "перемалывание ВСУ", на которое камлают некоторые, не правда ли?
      Общее же соотношение потерь РФ и Украины, по данным Oryx - 9189 и 2941 соответственно, или 3,12 к 1, с тенденцией увеличения разрыва в крайнее время.
      https://t.me/m0sc0wcalling/19559
  2. 30 вис
    30 вис Сегодня, 14:23
    +3
    Похоже танковые прорывы колоннами ушли в прошлое . Скрытности , внезапности нет . Вот и бьют друг друга из артиллерии . Бег на месте .
    1. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 15:06
      0
      Взять те же окрестности Угледара: каждый метр дорог пристрелян украинской артой, поля заминированы. Местность ровная, как стол. Вот и наступай. Тут нахрапом не возьмешь, головой думать надо, а не только в нее есть.
  3. james
    james Сегодня, 14:26
    -5
    А колона где? Или акб сел и не дал снимать
  4. g_ae
    g_ae Сегодня, 14:28
    +7
    Они должны гореть на правом берегу Днепра. Прямо на ж/д платформах, а не уже на подступах к линии соприкосновения.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 14:43
      +5
      g_ae hi, они должны на границе с Польшей гореть.
  5. Третий район
    Третий район Сегодня, 14:28
    0
    Хороший намек западным партнерам Киева, решившим предоставить ВСУ свои танки. Прежде чем оказаться на передовой, им предстоит проделать немалый путь от западной границы Украины до линии фронта. При этом по маршруту следования хваленые Leopard, Challenger, а может даже и Abrams, будет ждать множество неприятных сюрпризов от ВС РФ.

    Кто же им помешает добраться до передовой. Мосты через Днепр как стояли , так и стоят. И вся техника и боеприпасы , спокойно доезжают до фронта. Хотя как мы неоднократно видели , бандеровцы безжалостно уничтожают свои мосты при отступлениях . Они бы и наши уничтожали , но пока оружие не позволяет. ВСУ ведут войну и пока с их стороны мы не видели не одного жеста доброй воли. Хотя с нашей стороны наоборот они следуют регулярно.
    1. dvv1951
      dvv1951 Сегодня, 14:46
      -2
      Значит выходцам из окружения Собчака нужно что б Россия приграла а ее население выселили за Урал. Ну мы хотя бы
      30 лет поносили джинсы и полетали в Таиланд. И на том спасибо.
  6. Osmodey
    Osmodey Сегодня, 14:31
    -5
    Фраза «в сети появились кадры» при начале статьи, почему то вызывает устойчивый рвотный рефлекс
  7. Expert2023
    Expert2023 Сегодня, 14:33
    -1
    ,,опятьнатежеграбли,,
    ,,расстрелять,,
    ,,возродитьУкроСМЕРШ,,
    ,,доколе,,
    ,,Залужныйслил,,
    ,,всёразворовали,,
    ,,ктотаквоюет,,

    Зеркалочка на местных всепроральщиков laughing
    1. azkolt
      azkolt Сегодня, 14:43
      -1
      И в чем эти "всепропальщики" хотя бы назвал их имеющие трезвый взгляд на события, не правы?
  8. andre.gre4ihin
    andre.gre4ihin Сегодня, 14:34
    -3
    Это старое видео, относительно неделя
  9. Expert2023
    Expert2023 Сегодня, 14:35
    0
    Цитата: Osmodey
    Фраза «в сети появились кадры» при начале статьи, почему то вызывает устойчивый рвотный рефлекс


    Сходите к проктологу good
  10. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 14:35
    -4
    А где колонна то?
    Знаю, знаю, текст моего комментария.
  11. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 14:36
    +4
    Брать на буксир раздолбанную горящую технику? Они там поголовно все под чем то?
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 14:41
      -5
      incvizitor hi второй вопрос который пришёл на ум после просмотра, первый был а где КОЛОННА то?!
    2. Карат
      Карат Сегодня, 14:42
      +1
      Цитата: Incvizitor
      Брать на буксир раздолбанную горящую технику? Они там поголовно все под чем то?


      Похоже какая то ответственность за брошенную технику введена. Вот и хотели притащить как подтверждение, что не бросили.
  12. Havoc
    Havoc Сегодня, 14:39
    +6
    Это полный абсурд брать горящую машину на буксир, тут очень похоже, что эта машина особенная, которую нельзя показывать, вот и рисковали.
    Что касается колоны, колоны бывают разные, три танка это тоже колона.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 14:47
      -2
      Havoc hi, извините но три танка на колонну не тянут, как не крути.
  13. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 14:41
    0
    Хммм, название статьи мощное.
    Но мы же не на сайте Тик-Ток.
    Хотелось бы знать, сколько единиц боевых и транспортных машин было в колонне, колличество личного состава, какими огневыми средствами был нанесён удар, сколько и чего, конкретно, было повреждено или уничтожено, сколько, хотя бы примерно, 200-х и 300-х.
    Не, сожжение двух боевых машин врага, это действительно радует! Молодцы.
    Ещё раз хочу уточнить, моё замечание касается статьи, а не работы российских бойцов. Низкий поклон всем им!
  14. dvv1951
    dvv1951 Сегодня, 14:43
    -6
    Если Россия проиграет , то население Европейской части страны демократы выселят за Урал
    1. karabas-barabas
      karabas-barabas Сегодня, 14:57
      +1
      Цитата: dvv1951
      Если Россия проиграет , то население Европейской части страны демократы выселят за Урал

      Это кто такой бред сочиняет?
  15. Карат
    Карат Сегодня, 14:50
    +2
    Вопрос в другом, а почему третий танк живой и невредимый? Снимают явно наши, могли бы и добавить снарядов.
    1. for
      for Сегодня, 14:59
      0
      Цитата: Карат
      Вопрос в другом, а почему третий танк живой и невредимый? Снимают явно наши, могли бы и добавить снарядов.

      И это главный вопрос к видео.
  16. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 14:53
    +1
    WIESO werden die aus dem Westen - direkt an der polnischen Grenze -
    ankommenden Panzer erst "auf dem Weg zur Front" attackiert und nicht
    sofort und mit aller Härte direkt an der Grenze des "Lieferanten",
    vor allem doch wohl Polen angegriffen und zerstört...?!?
    Ich kann diese Form der Kriegsführung auf Kosten all der Menschenleben
    russischer Soldaten einfach nicht in den Kopf kriegen!!
    Besser man zerstört konsequent den Westen der Ukraine, als den ganzen
    Dreck erst in die neuen Grenzen des Donbass "einzuladen"...!!!
  17. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 14:53
    0
    Они горят как спички, какое отличное шоу
  18. Expert2023
    Expert2023 Сегодня, 14:58
    0
    Цитата: azkolt
    И в чем эти "всепропальщики" хотя бы назвал их имеющие трезвый взгляд на события, не правы?


    Даже описывать в чем они неправы лень. Там детсад сплошной и недостаток интеллекта stop
  19. Комментарий был удален.
  20. Expert2023
    Expert2023 Сегодня, 15:10
    0
    Цитата: dvv1951
    Значит выходцам из окружения Собчака нужно что б Россия приграла а ее население выселили за Урал. Ну мы хотя бы
    30 лет поносили джинсы и полетали в Таиланд. И на том спасибо.


    Гордон, перелогинься! good
  21. трофим
    трофим Сегодня, 15:10
    0
    Видос достаточно несвежий. То ли у Владлена на канале с неделю назад мелькал. Слабое утешение.