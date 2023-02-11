В сети появились кадры уничтожения колонны бронетехники ВСУ в районе города Сватово

За минувшие сутки обстановка на участке Сватово-Кременная существенных изменений не претерпела, в основном идут позиционные бои. Российские подразделения закрепляются на ранее занятых рубежах. В свою очередь, противник продолжает накапливать резервы, готовясь к контратакующим действиям. Киевским властям очень не хочется терять инициативу на участке фронта, где они ранее анонсировали чуть ли не самое мощное наступление.
Командование ВСУ сконцентрировало силы 25-й овдб на рубеже Ямполовка — Терны, в район большой балки Журавка переброшены подразделения 66-й механизированной бригады - точнее того, что от неё осталось. В то же время, наша артиллерия держит под плотным огневым контролем не только передовые позиции врага, но и пути снабжения.
Генштаб ВСУ старается усилить данный участок в Луганской республике и оставшейся еще в небольшом количестве тяжелой бронетехникой. Но к великому огорчению украинских военных, наша разведка и артиллерия не дремлют, пресекая попытки добраться последним танкам ВСУ до передовой.
Так, в сети появились кадры уничтожения колонны бронетехники ВСУ в районе Сватово. Судя по видео, одна из машин, тип которой даже невозможно определить за языками охватившего ее пламени, точным попаданием уничтожена полностью. Еще одна в стороне уже успела догореть. Экипаж уцелевшего танка, видимо, пытается взять горящую бронетехнику на буксир. Но после взрыва боекомплекта или топливного бака, оценив обстановку, принимает единственное верное решение — побыстрее убраться подальше, дабы не стать третьей жертвой российских артиллеристов.
Хороший намек западным партнерам Киева, решившим предоставить ВСУ свои танки. Прежде чем оказаться на передовой, им предстоит проделать немалый путь от западной границы Украины до линии фронта. При этом по маршруту следования хваленые Leopard, Challenger, а может даже и Abrams, будет ждать множество неприятных сюрпризов от ВС РФ.
В связи с этим как минимум странно читать многочисленные публикации так называемых западных экспертов, в которых они проводят развернутое сравнение технических и боевых возможностей российских и натовских ОБТ, строя предположения, кто кого одолеет на поле боя. Очевидно, что даже если западные машины и доберутся целыми до передовой, то танковые дуэли станут скорее исключением, чем частым явлением.