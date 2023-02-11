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Американские эксперты заявили, что новые проблемы с двигателями для F-35 связаны с попыткой производителя заменить редкоземельные металлы из Китая

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Американские эксперты заявили, что новые проблемы с двигателями для F-35 связаны с попыткой производителя заменить редкоземельные металлы из Китая

Военнослужащие ВС США вместе с предприятиями-подрядчиками американского ВПК, занимающимися производством многоцелевого ударного истребителя F-35, выявили неисправности в двигателях, что послужило причиной очередной приостановки их поставок сроком на 2 месяца. Тем не менее, уже прорабатываются возможные решения этой проблемы, заявил конгрессмен-республиканец Роб Уиттман, возглавляющий Комитет Сената США по вооружённым силам.


В интервью войсковому порталу Defense News американский законодатель рассказал о возникших проблемах с турбореактивным двухконтурным двигателем F-135, разработанным компанией Pratt & Whitney, который стал опасно вибрировать, в связи с чем, пришлось отложить дальнейшие поставки этого боевого самолёта.

Я уверен, что ВВС США совместно с компанией-подрядчиком [Lockheed Martin], производящим эти истребители-бомбардировщики уже установили причину произошедшего для проведения дальнейших испытаний во избежание повторных инцидентов в будущем

– сказал Уиттман.

Как отметила вице-президент компании Pratt & Whitney Джен Латка, после тщательного досмотра самолёта, не было обнаружено каких-либо проблем с регулятором подачи топлива, несмотря на его поломку. К счастью, добавила она, опасения специалистов здесь не подтвердились.

Напомним, что Lockheed Martin приняла решение о приостановке лётных испытаний новых истребителей ещё в середине прошлого года из-за возникновения внештатной ситуации с F-35B в городе Форт-Уэрт в штате Техас. Приёмно-сдаточные испытательные полёты – обязательная процедура для обеспечения надлежащей эксплуатации этих воздушных транспортных средств до того как они поступят в Военно-воздушные силы США. Как уточнил чиновник от Республиканской партии, к настоящему моменту военно-промышленная корпорация в рамках своих контрактных обязательств перед Пентагоном уже успела выпустить 17 единиц этой военной техники.

Между тем, в американской экспертной среде говорят о просочившейся информации, которая касается причин проблем с двигателями. Сообщается, что от Пентагона производителю была поставлена задача по снижению зависимости от редкоземельных металлов, которые ранее через те или иные фирмы закупались в Китае. Производитель решил форсировать события, что в итоге и вылилось в ряд новых проблем как с двигателями, так и с другими частями боевого самолёта, включая фюзеляж. Попытка замены упомянутого вида металлов привела к тому, что сроки поставок уже законтрактованных истребителей пришлось сдвигать. Пентагон эту информацию на данный момент не комментирует.
Автор:
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12 комментариев
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  1. Лешак
    Лешак Сегодня, 14:39
    +4
    Интересно, а российские редкоземельные металлы до сих пор поступают западным "партнёрам"?
    1. Osmodey
      Osmodey Сегодня, 14:46
      -1
      Металлы поступают! Но вы же понимаете они скоро начнут диверсии в тылу врага- это такой хитрый план! Аммиак в Одессу качаем- что тоже вот вот погубит запад!
      И вообще это другое
    2. Карат
      Карат Сегодня, 14:55
      +5
      Цитата: Лешак
      Интересно, а российские редкоземельные металлы до сих пор поступают западным "партнёрам"?


      Наверняка. Для олигархов война не препятствие торговли.
    3. paul3390
      paul3390 Сегодня, 15:01
      0
      Интересно - а если бы им приходилось заменять русский титан? Из которого, на секундочку, делают те самые "три топора"..
    4. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 15:02
      0
      Цитата: Лешак
      Интересно, а российские редкоземельные металлы до сих пор поступают западным "партнёрам"?

      Может и поступают ..А вообще в КНДР огромные запасы этих таблиц Менделеева wink Не зря так англосаксы постоянно третируют северокорейцев ..хе хе
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:43
    +3
    Неужели рукожопость американских инженеров вылезла наружу?
    1. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 14:49
      +4
      Неужели рукожопость американских инженеров вылезла наружу?
      Ну, что вы. Они ее красиво объяснили форсированием задачи "по снижению зависимости от редкоземельных металлов, которые ранее через те или иные фирмы закупались в Китае". И возникает вопрос они, что не тот редкоземельный метал использовали или разбодяжили?
      1. dzvero
        dzvero Сегодня, 15:09
        0
        И возникает вопрос они, что не тот редкоземельный метал использовали или разбодяжили?

        Может, третий вариант - американский метал недостаточно очищен. И тут вопрос - неужели "Made in China" уже является гарантом высокого качества?
    2. AVA77
      AVA77 Сегодня, 14:55
      +1
      Да всё норм. Рукожопость это не недостаток, это гендерная идентичность. wassat
    3. DenD
      DenD Сегодня, 14:58
      0
      Вероятно дело не в инженерах. Вероятнее всего производитель мудрит. Если есть чётко поставленное тз, а производитель начинает играть с металлами, дело в нём и только в нём.
      1. Карат
        Карат Сегодня, 15:04
        0
        Цитата: DenD
        Вероятно дело не в инженерах. Вероятнее всего производитель мудрит.


        А у производителя кто мудрит, не инженера, тогда кто? Уборщицы?
  3. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 14:57
    +2
    Ohne den permanenten Diebstahl fremden geistigen Eigentums
    könnten diese primitiven Affen noch nicht einmal einen Staubsauger
    produzieren, geschweige reparieren!! Der Hauptzweck der NSA ist
    nicht etwa die "Terrorbekämpfung", sondern die weltweite Industriespionage,
    weil diese Dummköpfe alleine nichts zuwege bringen...!!!