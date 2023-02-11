Американские эксперты заявили, что новые проблемы с двигателями для F-35 связаны с попыткой производителя заменить редкоземельные металлы из Китая

Я уверен, что ВВС США совместно с компанией-подрядчиком [Lockheed Martin], производящим эти истребители-бомбардировщики уже установили причину произошедшего для проведения дальнейших испытаний во избежание повторных инцидентов в будущем

Военнослужащие ВС США вместе с предприятиями-подрядчиками американского ВПК, занимающимися производством многоцелевого ударного истребителя F-35, выявили неисправности в двигателях, что послужило причиной очередной приостановки их поставок сроком на 2 месяца. Тем не менее, уже прорабатываются возможные решения этой проблемы, заявил конгрессмен-республиканец Роб Уиттман, возглавляющий Комитет Сената США по вооружённым силам.В интервью войсковому порталу Defense News американский законодатель рассказал о возникших проблемах с турбореактивным двухконтурным двигателем F-135, разработанным компанией Pratt & Whitney, который стал опасно вибрировать, в связи с чем, пришлось отложить дальнейшие поставки этого боевого самолёта.– сказал Уиттман.Как отметила вице-президент компании Pratt & Whitney Джен Латка, после тщательного досмотра самолёта, не было обнаружено каких-либо проблем с регулятором подачи топлива, несмотря на его поломку. К счастью, добавила она, опасения специалистов здесь не подтвердились.Напомним, что Lockheed Martin приняла решение о приостановке лётных испытаний новых истребителей ещё в середине прошлого года из-за возникновения внештатной ситуации с F-35B в городе Форт-Уэрт в штате Техас. Приёмно-сдаточные испытательные полёты – обязательная процедура для обеспечения надлежащей эксплуатации этих воздушных транспортных средств до того как они поступят в Военно-воздушные силы США. Как уточнил чиновник от Республиканской партии, к настоящему моменту военно-промышленная корпорация в рамках своих контрактных обязательств перед Пентагоном уже успела выпустить 17 единиц этой военной техники.Между тем, в американской экспертной среде говорят о просочившейся информации, которая касается причин проблем с двигателями. Сообщается, что от Пентагона производителю была поставлена задача по снижению зависимости от редкоземельных металлов, которые ранее через те или иные фирмы закупались в Китае. Производитель решил форсировать события, что в итоге и вылилось в ряд новых проблем как с двигателями, так и с другими частями боевого самолёта, включая фюзеляж. Попытка замены упомянутого вида металлов привела к тому, что сроки поставок уже законтрактованных истребителей пришлось сдвигать. Пентагон эту информацию на данный момент не комментирует.