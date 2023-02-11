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Западная пресса: Киев всерьёз готовится к крупномасштабным бомбардировкам Крыма

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Западная пресса: Киев всерьёз готовится к крупномасштабным бомбардировкам Крыма

Как передаёт английская газета Times, Киев всерьёз готовится к крупномасштабным бомбардировкам Крымского полуострова. Издание отмечает, что речь идёт о применении дальнобойных ракет, которые Украина намерена получить от Великобритании, о чём стороны договорились в ходе недавнего визита президента Зеленского в Лондон.


Как уточняют авторы публикации, Британия может направить на Украину противокорабельные ракеты Harpoon наряду с крылатыми ракетами Storm Shadow с дальностью до 500 с лишним км авиационного базирования.

В этом контексте стоит отметить один весьма животрепещущий аспект: если британское правительство всё же решится на отправку ракет Storm Shadow из своих запасов, это точно станет прямым и грубым нарушением Режима контроля за ракетными технологиями. Более того, всё это будет сводиться к тому, что вслед за ними, Англия уж точно не упустит возможности поставить киевскому режиму и свои сверхзвуковые реактивные самолёты Panavia Tornado, Rafale и Eurofighter Typhoon в качестве авиационных носителей для определённых видов ракетного оружия.

Похоже, что все эти абсолютно необдуманные шаги Лондона лишь только накаляют градус войны. При этом никак не способствуя мирному урегулированию украинского кризиса. С учётом недавно заявленных планов этой страны привлечь своих инструкторов для проведения обучения военнослужащих ВСУ управлению натовскими истребителями, можно констатировать, что на это уйдут годы. Выходит, что вопрос управления боевых самолётов украинскими лётчиками исключён, а стало быть, Запад будет отправлять туда своих пилотов. Это, если исходить из того, что Украина намерена использовать истребители против того же Крыма уже в ближайшие месяцы.
Автор:
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38 комментариев
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  1. paul3390
    paul3390 Сегодня, 15:54
    +8
    Мелкобритты так наглеют по одной единственной причине - они железно уверены в своей абсолютной безнаказанности... И для такой уверенности - увы, есть долголетние веские аргументы.
    1. Синоид
      Синоид Сегодня, 15:58
      0
      Надо ИРУ возвращать, а то что-то расшалились аборигены.
      1. Комментарий был удален.
      2. krot
        krot Сегодня, 16:09
        +10
        Мочить надо бритов, а не шумеров. Тогда успокоятся все войны в мире. Это бриты спонсируют террор везде!
        1. Аргон
          Аргон Сегодня, 17:25
          0
          Это троица везде вместе работает сейчас . После развала СССР, они поняли эффективность взаимоподдержки. Горбача то проталкивали Моссад, МИ-6 и ЦРУ, делясь агентами.
      3. стар
        стар Сегодня, 16:58
        0
        Надо ИРУ возвращать, а то что-то расшалились аборигены.

        Лучше уж СССР тогда.
    2. BARKAS
      BARKAS Сегодня, 15:59
      0
      Западная пресса заскучала никаких кардинальных изменений непроисходит а писать о чем-то надо иначе потеряешь читателей.
      1. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Сегодня, 16:52
        0
        Киев всерьёз готовится к крупномасштабным бомбардировкам Крыма

        готовят западное общественное мнение к резкому обострению, заодно русских подпугивают
    3. Scipio
      Scipio Сегодня, 16:11
      +4
      В этом то и проблема... Кто их накажет??? И кто у нас осмелится?
    4. Vita VKO
      Vita VKO Сегодня, 16:15
      +2
      Цитата: paul3390
      есть долголетние веские аргументы

      Прокси-войну НАТО с Россией может вести только на Украине. В то время как аналогичную прокси-войну Россия может начать в десятки регионов Мира где есть американские базы. В первую очередь это Сирия и Ирак. Достаточно просто поставить вооружение и дать разрешение на его применение и они вылетят из этих регионов как пробки из бутылки.
      1. S.K.Vichyakow
        S.K.Vichyakow Сегодня, 16:29
        +5
        Цитата: Vita VKO
        Прокси-войну НАТО с Россией может вести только на Украине. В то время как аналогичную прокси-войну Россия может начать в десятки регионов Мира где есть американские базы.

        Зачем искать, территория Британии отдалена, обособлена, там живут те, кто снабжает нашего врага дальнобойными ракетами. Вот с них и надо начать, чтобы остальные заткнулись. Не будет на карте, никто даже переживать не будет, поднадоели за время своего существования всем.
        1. Аль Манах
          Аль Манах Сегодня, 16:51
          +2
          Если бы Ваши дети там жили - Вы бы это не предлагали. Есть подозрение, что чьи-то дети там всё же живут. bully
          1. 16112014nk
            16112014nk Сегодня, 17:02
            +1
            Цитата: Аль Манах
            Есть подозрение, что чьи-то дети там всё же живут.

            Как пример - сын Пескова в Лондоне. А дочка - в Париже.
            Поэтому пока Англии и Франции ничего не грозит.
            1. иван2022
              иван2022 Сегодня, 17:12
              0
              Пишут, что у Зеленского особняк в Ялте. Владеет жена..... Наверное не решились национализировать, чтобы не было ракетных ударов по Ялте. Тоже интересный ход.....
  2. Комментарий был удален.
  3. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 15:58
    +3
    "de l'utilisation de missiles à longue portée, que l'Ukraine a l'intention de recevoir du Royaume-Uni"
    Si les Anglais continuent comme cela il va devenir très dangereux d'habiter à Londres sans savoir ce qui sera le plus dangereux : un très brusque "réchauffement climatique" ou un ras de marée...
    L'incurie de leurs et de nos politiciens nous mène droit dans le mur...-:(

    "об использовании ракет большой дальности, которые Украина намерена получить от Соединенного Королевства"
    Если англичане будут продолжать в том же духе, станет очень опасно жить в Лондоне, не зная, что будет опаснее : очень резкое "глобальное потепление" или приливная волна...
    Безрассудство их и наших политиков ставит нас прямо в тупик
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:58
    +4
    И что за это будет Лондону?Они прекрасно понимают-НИЧЕГО
    1. САРМАТ123
      САРМАТ123 Сегодня, 15:59
      +4
      Вы совершенно правы. Там находится костяк элиты который этим балом и руководит.
    2. vladcub
      vladcub Сегодня, 16:08
      +4
      Они знают, что Путину и Америке ТМВ не интересна. Жить хотца всем.
      Поэтому можно и потриндеть.
      П. С. А ВООБЩЕ-ТО МЫ БЛИЗКИ К АПОКАЛИПСИСУ
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 16:46
        0
        Близки, человек всегда к нему близок... Но если верить некоторым толкованиям, болезнь и война уже были и идут, а вот голода ещё не было...
  5. Veter5757
    Veter5757 Сегодня, 15:58
    +8
    Чем дольше длится СВО - тем больше будет помощь оружием Украине.
  6. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 15:59
    +16
    Нашему государству остро не хватает даже не Сталина - а Хрущёва. Который не задумался бы заявить на ближайшем же заседании ООН о том, что "если Украине будет поставлена хоть одна дальнобойная ракета - Британские острова перестанут существовать в течение часа". И демонстративно отозвал бы послов из Англии и других стран НАТО - с упаковыванием вещей, сжиганием документов, спешным покиданием диппредставительств... и не менее демонстративным приведением в боевую готовность подразделений РВСН.
    Хрущёв стопудово так заявил и поступил бы. Но у нас сейчас нет ни сталиных, ни хрущевых...
    1. ААК
      ААК Сегодня, 16:06
      +15
      Зато у нас есть куча "буратин", мечтающих о возврате к минувшему и спокойном заезде в британскую и прочую недвижимость, у нас есть самый переговорнолюбительский МИД, у нас есть самые парадные генералы и самая лучшая техника для парадов, а ещё у нас есть самые лучшие суды, сурово оберегающие покой и достаток всех перечисленных страт... вот со Сталиными действительно напряжёнка...
    2. vladcub
      vladcub Сегодня, 16:19
      -2
      И спровоцировать ТМВ? Н. С.особым умом не отличался, вот и "дров наломал".
      Сталин был человек практичный и предпочитал :"семь раз отмерить"
    3. lis-ik
      lis-ik Сегодня, 16:45
      +1
      Цитата: Петр_Колдунов
      Но у нас сейчас нет ни сталиных, ни хрущевых...


      У нас к сожалению одна х.....та или шушера. Презираю обнулённую мерзость,как такая страна.как Россия могла попасть под правление такой мелкой сущности.
    4. иван2022
      иван2022 Сегодня, 17:17
      +1
      Цитата: Петр_Колдунов
      Нашему государству остро не хватает даже не Сталина - а Хрущёва. . Но у нас сейчас нет ни сталиных, ни хрущевых...

      Нашему народу остро не хватает даже не Хрущевых, а просто психически нормальных людей. Нет такого предателя, которого русский народ не захотел бы признать своим Президентом.
  7. Скорин
    Скорин Сегодня, 16:02
    +1
    А в это же самое время....Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что РФ готова к проведению переговоров с Украиной, однако без каких-либо предварительных условий. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Звезда».
    1. vladcub
      vladcub Сегодня, 16:36
      -1
      Так и не так. Вершин заявил, что мы открыты для переговоров, но Киев должен учитывать референдум.
  8. Удав КАА
    Удав КАА Сегодня, 16:15
    -1
    Англия по-моему думает, что севастопольцы забыли события Крымской войны (1853-1856гг), когда англичане чужими (турецкими) руками загребали жар и таскали каштаны из огня...Мелкобриты, видимо, хотят "повторения истории". Но, как известно, второй раз она повторяется либо как фарс, либо как трагедия... Кого-кого, а нагличан я жалеть уж точно не стал бы! Им следует выдать все и сполна, с учетом долга Николая I, по самое "не балуй!" Чтобы потом вспоминали и в ужасе содрогались от этих воспоминаний... am
  9. Погоны
    Погоны Сегодня, 16:16
    +3
    Поставят. И ударят. И ничего им за это не будет. request
    Просто Крым превратится в новый Донбасс - вот и всё.
  10. Мореход
    Мореход Сегодня, 16:24
    0
    Зуб за зуб, остров за полуостров. Вот напрашиваются.
  11. donavi49
    donavi49 Сегодня, 16:24
    +3
    Англия уж точно не упустит возможности поставить киевскому режиму и свои сверхзвуковые реактивные самолёты Panavia Tornado, Rafale и Eurofighter Typhoon


    Повторю:
    Торнадо - на нескольких базах, включая и знаменитый Shawbury storage base. Однако это хранение колотых дров. Их надо серьезно поднимать - это займет время (хотя и пилоты не завтра будут готовы). В общем зима-весна 24, не ранее.



    Однако их есть количество в 60-70 машин и они вот совсем не нужны, поэтому вполне могут собрать условные 32 машины каннибализмом и малыми силами. Каждый несет массу АСП, включая Бримстоны и до 4 КР.


    Еврофайтеры мк1 - Британия списывает 53 самолета этой модели последовательно к 25 году. На 22 год оставалось на балансе "Of the 53 Tranche 1 aircraft received by the Royal Air Force (RAF), 30 remain in the inventory.".


    Опять же это фактический первый Еврофайтер с кучей ограничений, старым БРЭО и РЛС, однако он значительно лучше украинских и словацких МиГов, ну и АСП западные поддерживает, пусть и не в базовом виде (далеко не все ударные системы можно подвесить). С другой стороны - опять же их есть количество, на сейчас.
  12. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 16:33
    0
    Похоже, что все эти абсолютно необдуманные шаги Лондона лишь только накаляют градус войны.


    Автор: Егоренков Александр - умище, каких мало.
  13. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 16:47
    -2
    Западная пресса: Киев всерьёз готовится к крупномасштабным бомбардировкам Крыма

    Западной прессе необходимо думать о крупномасштабной бомбардировке СТРАН НАТО УЧАСТВОВАВШИШ в поставке оружия украине......
  14. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:49
    -1
    Западная пресса: Киев всерьёз готовится к крупномасштабным бомбардировкам Крыма
    . И что будет???
    Вопрос в том, кто лучше готов к такому поворот событий.
    1. next322
      next322 Сегодня, 17:00
      +1
      Цитата: rocket757
      И что будет???

      ничего!будет тоже. что и августе
      2022.....после ударов по новофедоровке..джанкою и даже штабу ЧФ
  15. old_pferd
    old_pferd Сегодня, 17:03
    +1
    Режим контроля за ракетными технологиями это не договор, а неофициальное политическое соглашение без юридических обязательств. К тому же он первую очередь касается ракет и бпла с полезной нагрузкой весом не менее 500 килограммов на дальность не менее 300 километров. У Storm Shadow боеголовка 450 кг.
  16. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 17:06
    -1
    абсолютно необдуманные шаги Лондона лишь только накаляют градус войны. При этом никак не способствуя мирному урегулированию украинского кризиса.

    С чего эти шаги необдуманные?
    Лондон действует в своих интересах.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 17:10
      0
      Да они же это и придумали, все идёт по их сценарию...
  17. Joker62
    Joker62 Сегодня, 17:26
    0
    Цитата: krot
    Мочить надо бритов, а не шумеров. Тогда успокоятся все войны в мире. Это бриты спонсируют террор везде!

    Надо бриттов топить "Посейдонами", тогда точно все англосаксы точно успокоются раз и на всегда.