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Американский политолог: Конфликт на Украине приближается к своей кульминации

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Американский политолог: Конфликт на Украине приближается к своей кульминации

Идея о том, что вот-вот что-то особенное должно произойти на фронтах украинского конфликта в последнее время всё больше муссируется.


Как пишет немецкое издание Bild, этой позиции придерживается и известный американский политолог Джордж Фридман, который уверен, что конфликт на Украине приближается к своей кульминации.

По мнению Фридмана, события на Украине движутся к опасной переломной точке. Политолог объяснил свою позицию тем, что, если ранее Киеву удавалось, как он считает, отражать достаточно успешно российские атаки, то в последний месяц «Россия начала самоутверждаться».

Если это станет нормой, у Украины будут серьезные проблемы

- отмечает американский политолог.

Такое уверенное положение на фронте российских войск и слабость ВСУ, по словам Фридмана, связано с отсутствием или нехваткой у Киева боеприпасов большей дальности действия. Такое оружие помогло бы украинским военным затруднять России подтягивание подкреплений и подвоз припасов.

При этом политолог напоминает, что вскоре Киев получит американские ракеты большой дальности, что как ему кажется, позволит изменить ситуацию, но усилит напряжённость между США и Россией.

По словам Фридмана, если Украина станет использовать эти ракеты для нанесения ударов непосредственно по территории России, это приведёт к нарушению действовавшего до сих пор негласного соглашения между Вашингтоном и Москвой –

Россия не будет атакована на своей территории, но и не будет обстреливать базы США в Польше.

Логика военных действий вынуждает поставлять новые и более мощные вооружения Киеву, но это может привести к неожиданным событиям, заключает политолог.
Автор:
Использованы фотографии:
Википедия/AFU StratCom
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14 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 15:43
    +4
    На Западе своя свара идёт, там тоже не все хотят Киев поддерживать, так что это нормально, будут и дальше выходить подобные статьи, выступать эксперты на тему Украине не выиграть, будут и дальше пытаться продовить петиции за отмену финансирования. Идет война элит Запада, при любом раскладе России ожидать хорошего не стоит.
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 15:52
      -2
      Россия не будет атакована на своей территории, но и не будет обстреливать базы США в Польше.

      Значит бандеровщину гоним до границ Польши ?
      И можем мочить по полной ..?

      Ну по любому так будет и найдем всех .. soldier
    2. lisikat2
      lisikat2 Сегодня, 15:55
      +2
      "ожидать хорошего не стоит", но и впадать в уныние не надо..
      Уныние это частичная капитуляция
      1. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Сегодня, 16:46
        0
        уверенное положение на фронте российских войск... нехваткой у Киева боеприпасов большей дальности действия

        западники гадают, дать ли баллистические ракет киевскому режиму... Как поведёт себя Кремль? И хочется и колется - это путь к экскалации, к серьёзно большой войне
  2. Дедкастарый
    Дедкастарый Сегодня, 15:45
    0
    политолог Джордж Фридман,
    один из множества частных "вангеров".и у нас таких хоть...ротом ешь.
  3. vladcub
    vladcub Сегодня, 15:45
    +2
    Так то оно так, но какой выход : продолжать до переростания в ТМВ или искать другое решение?
    Фридман предпочитает, чтобы каждый сам нашёл решение
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:49
    -1
    Прямое наступление ВСУ на Курскую и Брянскую области - страшно .Европе придётся умирать за европейские ценности.Можно дурака включить ,Крым ,ДНР ,ЛНР ,Запорожскую ,Херсонскую области можно бомбить.Их же международные юристы не признают!?А будут бить не юристов ЕС ,ООН и США а по наглой рыжей морде запада.Юристы останутся в стороне,может даже дома в Сибири купят на гонорары.
    1. Удав КАА
      Удав КАА Сегодня, 16:29
      0
      Цитата: tralflot1832
      Прямое наступление ВСУ на Курскую и Брянскую области - страшно .
      Не... На такое они не пойдут, ибо это как не крути, ИСКОННО РУССКИЕ ЗЕМЛИ... А вот Крым они пытаются представить как "незаконно отторгнутые Россией украинские территории", что поддерживается практически всем коллективным Западом. Поэтому они полезут в Крым... Там их и похоронят, как собак бешеных! И по делом!!!
    2. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 16:48
      0
      Европе придётся умирать за европейские ценности

      не за европейские, а за американские ценности, как во время II МВ
  5. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 16:26
    0
    Россия уже многократно атакована. Давно пора на такие атаки давать ответку по американским базам в Польше. Тоже так не сильно, но чтобы понимали. Нам прилетели два снаряда, Две беспилотника прилетели в Польшу. Они же не будут из за двух объявлять нам войну. Мелочи ведь. Мы же не объявляем.
  6. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 16:44
    0
    Американский политолог: Конфликт на Украине приближается к своей кульминации

    Американские пилоты бздят, что их поставят на украину.
  7. Max2022
    Max2022 Сегодня, 17:09
    0
    Похоже штаты и бриты очень хотят вынудить РФ к необходимости поражения средств доставки (транспортных кораблей и самолётов) в ЕС, а в идеале логистических баз в Польше, Германии.
    Но похоже почти добились принятия решения об уничтожении мостов и туннелей на границе Украины с Европой...
  8. hohohol
    hohohol Сегодня, 17:18
    0
    ...известный американский политолог Джордж Фридман, который уверен, что конфликт на Украине приближается к своей кульминации.

    А вот что по этому поводу думает Пригожин: «Францию, Италию, Болгарию нужно будет отдать украинцам. С ними нужно по честному поделиться. Они это заслужили».
    Но сначала украинцы должны понять, что враг — не Россия, а запад. Что если русским и украинцам и есть что делить между собой, то только Европу.
  9. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 17:25
    0
    У них месяц как наступление идёт, они только начинают что-то подозревать. Однако тугодумы.