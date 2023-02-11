Американский политолог: Конфликт на Украине приближается к своей кульминации

Идея о том, что вот-вот что-то особенное должно произойти на фронтах украинского конфликта в последнее время всё больше муссируется.
Как пишет немецкое издание Bild, этой позиции придерживается и известный американский политолог Джордж Фридман, который уверен, что конфликт на Украине приближается к своей кульминации.
По мнению Фридмана, события на Украине движутся к опасной переломной точке. Политолог объяснил свою позицию тем, что, если ранее Киеву удавалось, как он считает, отражать достаточно успешно российские атаки, то в последний месяц «Россия начала самоутверждаться».
Если это станет нормой, у Украины будут серьезные проблемы
- отмечает американский политолог.
Такое уверенное положение на фронте российских войск и слабость ВСУ, по словам Фридмана, связано с отсутствием или нехваткой у Киева боеприпасов большей дальности действия. Такое оружие помогло бы украинским военным затруднять России подтягивание подкреплений и подвоз припасов.
При этом политолог напоминает, что вскоре Киев получит американские ракеты большой дальности, что как ему кажется, позволит изменить ситуацию, но усилит напряжённость между США и Россией.
По словам Фридмана, если Украина станет использовать эти ракеты для нанесения ударов непосредственно по территории России, это приведёт к нарушению действовавшего до сих пор негласного соглашения между Вашингтоном и Москвой –
Россия не будет атакована на своей территории, но и не будет обстреливать базы США в Польше.
Логика военных действий вынуждает поставлять новые и более мощные вооружения Киеву, но это может привести к неожиданным событиям, заключает политолог.