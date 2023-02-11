Военное обозрение
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Минобороны: За сутки были уничтожены семь складов с боеприпасами ВСУ, три из них на тыловом хранении

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Минобороны: За сутки были уничтожены семь складов с боеприпасами ВСУ, три из них на тыловом хранении

Минобороны РФ в сегодняшней сводке как всегда без подробностей сообщает о нанесении мощного удара по критически важным объектам энергетики и транспортной системе Украины. Атаки осуществлялись дронами и ракетами морского, воздушного и наземного базирования. Все цели поражены. В результате остановлена работа ряда предприятий ОПК Украины, существенно затруднена переброска железнодорожным транспортом вооружений и военной техники в районы боевых действий.


Согласно докладу Конашенкова, продвижения российских войск, как и освобождения каких-либо населенных пунктов, по линии фронта не было. По-прежнему очень активно работает артиллерия и авиация ВС РФ, методично перемалывая живую силу и уничтожая орудия, военную технику и склады с БК ВСУ.

Судя по всему, украинским военным станет еще сложнее вести контрбатарейную борьбу из-за нехватки боеприпасов, на которую сами бойцы ВСУ в последнее время жалуются регулярно. Только за минувшие сутки противник лишился семи мест хранения БК, естественно, с находящимся там боеприпасами. Три склада уничтожены в Донецкой республике вблизи с передовой. Еще столько же на тыловом хранении в Днепропетровской, Харьковской и Кировоградской областях. Один склад вновь накрыт в районе оккупированного Херсона.

Серьезные потери ВСУ продолжают нести на Донецком направлении, где совместное наступление проводят бойцы «Вагнера» и регулярные подразделения «Южной» группировки ВС РФ. Огнем артиллерии и авиации здесь уничтожены свыше 140 украинских националистов, две БМП, польская гаубица Krab, две американские М777, а также советские «Гиацинт-Б» и Д-30.

На Южно-Донецком участке в районе Угледара, Павловки и Новоселовки противник потерял порядка 100 боевиков, две боевые машины пехоты, два автомобиля, артиллерийскую систему М109 Paladin, три гаубицы Д-20 и одну «Гиацинт-Б».

Около 120 человек личного состава ВСУ уничтожены огнем артиллерии, ТОС и армейской авиацией группировки войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении. Под обстрелом были позиции противника в районах населенных пунктов Стельмаховка и Невское в ЛНР, Ямполовка в Донецкой республике, а также Серебрянское лесничество.

На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

Вероятно, вскрытые вчера благодаря новой тактике осуществления воздушных атак, в районе города Новый Буг Николаевской области уничтожена радиолокационная станция ЗРК С-300, а вблизи с селом Шебелинка Харьковской области РЛС обнаружения воздушных целей 35Д6.

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Использованы фотографии:
МО РФ
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18 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:56
    +1
    Что и следовало принять,о Затоке ни слова.Это не мы ,это НАТО.Март уже близко.На " растение" эту зерновую сделку.Гутерриш едь в Москву под камеры.Стол уже заготовлен.
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 16:25
      0
      За сутки были уничтожены семь складов с боеприпасами

      Когда попрут наши в прорыв ..Связи и энергетику замочить нужно
      Маск пусть н обижается ..А то и ему прилетит хе хе
      Вперед мужики !! За Россию воюем ,олигархат и прочии в израиле сидят и ноют ..Так что мочим !!!
    2. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 16:56
      +1
      о Затоке ни слова

      видать приплыло знатно
  2. Эдуард_Адольфович
    Эдуард_Адольфович Сегодня, 15:57
    -7
    Бьют склады укропов а все на одном месте так война будет десятками лет не заканчиваться
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:08
    +1
    Читаешь различные источники,в ВК,телеграмм,блогеры итд...Конкретики и фактов на порядок больше чем у этого генерала.Лучшая антиреклама,отбивающая всяческий патриотический пощыв у него.Минобороны стоит задуматся,как люди воспринимают информацию от Конашенкова
    1. Kotofeich
      Kotofeich Сегодня, 16:16
      +2
      Да, в официальном медийном пространстве ничего не меняется, к сожалению.
      1. Expert2023
        Expert2023 Сегодня, 16:21
        0
        Люди воюют. Им некогда ублажать ваше непонимание, развивайтесь и взрослейте сами stop
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 16:24
      +2
      dmi pris 1 hi, а по ходу там фиолетово как народ относиться к Коношенкову, отчет есть? Есть! Вон сколько лет народ плюется в программы первого канала и адрес Эрнста а денежки как выделяли так и выделяют это я про медийность. Так что генерал и дальше вещать будет.
      1. Лешак
        Лешак Сегодня, 16:36
        +1
        ...там фиолетово как народ относиться к Коношенкову, отчет есть? Есть!...

        Так это и есть его работа - озвучивать информацию полученную с фронта. Он же прогнозами не занимается, для этого есть другие люди. Нужен прогноз посмотрите, в телеге, интервью с пригожиным.
    3. lopvlad
      lopvlad Сегодня, 17:15
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Читаешь различные источники,в ВК,телеграмм,блогеры итд...Конкретики и фактов на порядок больше чем у этого генерала.


      а кто вам сказал что это конкретика и факты а не живое воображение авторов ? Ведь они в отличие от Конашенкова никакой ответственности ни за что не несут.
  4. Expert2023
    Expert2023 Сегодня, 16:16
    -2
    Цитата: dmi.pris1
    Читаешь различные источники,в ВК,телеграмм,блогеры итд...Конкретики и фактов на порядок больше чем у этого генерала.Лучшая антиреклама,отбивающая всяческий патриотический пощыв у него.Минобороны стоит задуматся,как люди воспринимают информацию от Конашенкова


    Отлично его воспринимаем. Он по сути оперативный дежурный принимающий доклады со всего фронта и сводящий их в единый отчет.
    Что не так с ним? stop
    1. Николай310
      Николай310 Сегодня, 16:38
      +1
      вы серьёзно считаете,что доклады с фронта идут Конашенкову и он их обрабатывает??? копец,умора...

      а в СССР,видимо,Левитану докладывали good
  5. Rage66
    Rage66 Сегодня, 16:36
    +1
    Когда уже Конашенкова на заслуженный отдых отправят?
    Реально устал мужик... Или в маршалы его тащат?
  6. polinet
    polinet Сегодня, 16:37
    0
    Цитата: Эдуард_Адольфович
    Бьют склады укропов а все на одном месте так война будет десятками лет не заканчиваться

    вся советская техника, которая у них была со времен СССР - уничтожена, теперь живут на подачках. И это не вечно. Уже людей не хватает, бегают с одного направления на другой. Так уже что скоро.
    1. Николай310
      Николай310 Сегодня, 16:43
      +1
      ну то есть демилитаризация выполнена ?

      а нацистов предлагаю переименовать в фашистов!

      таким образом,демилитаризация и денацификация выполнена...а ленивым полухохлам из Донецка дефашизацию никто не обещал...все цели и задачи выполнены,Шойгу-маршал,Конашенков-маршал...

      как раз к концертику 22-го февраля успехи...славно поработали,теперь и покривляться можно...Макса Галкина,кстати,позовём?
  7. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 16:49
    0
    Надо их долбить, долго и нудно, до последнего укрофашиста..........
  8. polinet
    polinet Сегодня, 17:04
    0
    Цитата: Kotofeich
    Да, в официальном медийном пространстве ничего не меняется, к сожалению.

    А зачем всем знать. Кому надо, тот знает и тот кто в этом участвует тоже скорее всего не осведомлен обо всем, на определенном этапе.
  9. Prjanik
    Prjanik Сегодня, 17:30
    0
    Походу вчера был День Репараций, с ночи начали, весь день выплачивали Окраине и еще ночью полирнули