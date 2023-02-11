Минобороны: За сутки были уничтожены семь складов с боеприпасами ВСУ, три из них на тыловом хранении

Минобороны РФ в сегодняшней сводке как всегда без подробностей сообщает о нанесении мощного удара по критически важным объектам энергетики и транспортной системе Украины. Атаки осуществлялись дронами и ракетами морского, воздушного и наземного базирования. Все цели поражены. В результате остановлена работа ряда предприятий ОПК Украины, существенно затруднена переброска железнодорожным транспортом вооружений и военной техники в районы боевых действий.
Согласно докладу Конашенкова, продвижения российских войск, как и освобождения каких-либо населенных пунктов, по линии фронта не было. По-прежнему очень активно работает артиллерия и авиация ВС РФ, методично перемалывая живую силу и уничтожая орудия, военную технику и склады с БК ВСУ.
Судя по всему, украинским военным станет еще сложнее вести контрбатарейную борьбу из-за нехватки боеприпасов, на которую сами бойцы ВСУ в последнее время жалуются регулярно. Только за минувшие сутки противник лишился семи мест хранения БК, естественно, с находящимся там боеприпасами. Три склада уничтожены в Донецкой республике вблизи с передовой. Еще столько же на тыловом хранении в Днепропетровской, Харьковской и Кировоградской областях. Один склад вновь накрыт в районе оккупированного Херсона.
Серьезные потери ВСУ продолжают нести на Донецком направлении, где совместное наступление проводят бойцы «Вагнера» и регулярные подразделения «Южной» группировки ВС РФ. Огнем артиллерии и авиации здесь уничтожены свыше 140 украинских националистов, две БМП, польская гаубица Krab, две американские М777, а также советские «Гиацинт-Б» и Д-30.
На Южно-Донецком участке в районе Угледара, Павловки и Новоселовки противник потерял порядка 100 боевиков, две боевые машины пехоты, два автомобиля, артиллерийскую систему М109 Paladin, три гаубицы Д-20 и одну «Гиацинт-Б».
Около 120 человек личного состава ВСУ уничтожены огнем артиллерии, ТОС и армейской авиацией группировки войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении. Под обстрелом были позиции противника в районах населенных пунктов Стельмаховка и Невское в ЛНР, Ямполовка в Донецкой республике, а также Серебрянское лесничество.
На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две гаубицы «Мста-Б» и Д-30.
Вероятно, вскрытые вчера благодаря новой тактике осуществления воздушных атак, в районе города Новый Буг Николаевской области уничтожена радиолокационная станция ЗРК С-300, а вблизи с селом Шебелинка Харьковской области РЛС обнаружения воздушных целей 35Д6.