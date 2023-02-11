Мы видим, что мы можем быть в ЕС через два года

Потому что они принимают решение медленно, это бюрократия. И я считаю, что после победы мы будем в НАТО

Киевские власти требуют от Запада скорейшего приема в ЕС и Североатлантический альянс, утверждая, что такие шаги якобы способствуют ослаблению России. Но западные страны не особенно спешат принимать в свою «семью» нового члена, давая Киеву лишь туманные обещания и постоянно затягивая процесс.Данный вопрос поднимался и в ходе саммита, организованного банком JP Morgan, в котором участвовал украинский президент.Во время мероприятия Владимир Зеленский назвал новые сроки вступления Украины в НАТО и Евросоюз. Он подверг критике утверждения ряда западных лидеров о том, что для принятия Незалежной в ЕС потребуется не менее десятилетия. Зеленского не устраивает такая перспектива, он считает, что Украина войдет в Европейский союз уже через два года.- заявил украинский президент, попутно потребовав гарантий безопасности.Что касается Североатлантического альянса, то туда Зеленский намерен вступить сразу же после своей «победы» над Россией. Глава украинского государства утверждает, что это произойдет даже раньше, чем Киев получит от Запада гарантии безопасности.- пояснил свои слова «гарант».Зеленский подымал вопрос о вступлении в Евросоюз и на саммите этой международной организации в Брюсселе. Но там глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не стала называть ему никаких сроков, а напомнила, что сначала Киеву нужно выполнить ряд стандартных требований и улучшить ситуацию в стране.