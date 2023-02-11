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Зеленский назвал новые сроки вступления Украины в НАТО и Евросоюз

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Зеленский назвал новые сроки вступления Украины в НАТО и Евросоюз

Киевские власти требуют от Запада скорейшего приема в ЕС и Североатлантический альянс, утверждая, что такие шаги якобы способствуют ослаблению России. Но западные страны не особенно спешат принимать в свою «семью» нового члена, давая Киеву лишь туманные обещания и постоянно затягивая процесс.


Данный вопрос поднимался и в ходе саммита, организованного банком JP Morgan, в котором участвовал украинский президент.

Во время мероприятия Владимир Зеленский назвал новые сроки вступления Украины в НАТО и Евросоюз. Он подверг критике утверждения ряда западных лидеров о том, что для принятия Незалежной в ЕС потребуется не менее десятилетия. Зеленского не устраивает такая перспектива, он считает, что Украина войдет в Европейский союз уже через два года.

Мы видим, что мы можем быть в ЕС через два года

- заявил украинский президент, попутно потребовав гарантий безопасности.

Что касается Североатлантического альянса, то туда Зеленский намерен вступить сразу же после своей «победы» над Россией. Глава украинского государства утверждает, что это произойдет даже раньше, чем Киев получит от Запада гарантии безопасности.

Потому что они принимают решение медленно, это бюрократия. И я считаю, что после победы мы будем в НАТО

- пояснил свои слова «гарант».


Зеленский подымал вопрос о вступлении в Евросоюз и на саммите этой международной организации в Брюсселе. Но там глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не стала называть ему никаких сроков, а напомнила, что сначала Киеву нужно выполнить ряд стандартных требований и улучшить ситуацию в стране.
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Использованы фотографии:
Президент Украины
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28 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:01
    -2
    Я хочу заметить,что ради противодействия России,для этакого пропагандистского шага они могут принять в ЕС,и позиция некоторых стран тут не повлияет.В НАТО не возьмут в обозримом будущем
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 16:06
      +6
      они могут принять в ЕС
      30 миллионов требовательных нищих с разрушенной страной ни один ЕС не потянет. И там это понимают.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 16:36
        +1
        Пусть тянут,в топку противодействия с нами,не жалко ничего и никого.Как прикажут,так и сделают
      2. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Сегодня, 16:59
        -1
        Зеленский назвал новые сроки вступления Украины в НАТО и Евросоюз

        обязятельно примут... посмертно ((
    2. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 16:14
      -2
      Потому что они принимают решение медленно, это бюрократия. И я считаю, что после победы мы будем в НАТО

      laughing Будешь ты еврейик у музыкантов ..Охота открыта !!!
      Путин пообещал Израилю не убивать это чучело Зе,но захват и Суд ..

      вот так и живем хлеб жуем
      1. 933454818
        933454818 Сегодня, 17:07
        -1
        Уверен,что когда фронт подойдет к Киеву Зелю свои же грохнут под каким-то соусом и конечно свалят все на Путина. Зеля слишком много знает и язык у него как помело-не оставят его в живых и он прекрасно это знает.Отсюда и кокаин и истерики.
    3. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 17:25
      0
      Цитата: dmi.pris1
      ради противодействия России,для этакого пропагандистского шага они могут принять в ЕС,и позиция некоторых стран тут не повлияет.В НАТО не возьмут в обозримом будущем

      С НАТО всё понятно, почему Киев хочет - басни про "пятую статью", "НАТО во главе с Америкой придёт и каааак навалится"...
      Америка над Уставом НАТО ржёт - сама ведь писала, Европа всё понимает, но делает вид, что верит, младоНАТОвцы на эту "пятую статью, ввиду отсутствия ментальной возможности понять прочитанное, молятся.
      Тут всё понятно.

      Но объясните мне, хоть кто-нибудь, КАК вступление в ЕС поможет Зеленскому моментально расцвести пышным цветом экономически или победить Россию военным путём?

      Тем более, что без дешёвого российского газа у ЕС и у самих-то дела не очень...
      Я, в силу своей врождённой тупости, этого момента понять не могу.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:03
    +2
    Похоже в Европе ,идёт флёшмоб ,кто наиболее сексуально обнимет Зе.Победит тот кто станет перед зе на колени.
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 16:50
      0
      Простите но они толерантная европа, там ныне другая мода и дамы явно в проигыше.
    2. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 16:54
      -1
      Цитата: tralflot1832
      Похоже в Европе ,идёт флёшмоб ,кто наиболее сексуально обнимет Зе.Победит тот кто станет перед зе на колени.

      Похоже на то ..этот 95 квартал будет продолжаться laughing
      А Россия идет своим путем ..И жестко мочит всех 280 тыс уже намолотило
      Зеля об этом помалкивает хе хе
      А сколько таких внуков власовцев и бандеровцев выросло ?
      И англосаксы их кинули опять на Россию ..

      Знаем ,все знаем и отомстим жестко тевтонцам всех мастей soldier
      ВСЕМ СМОТРЕТЬ и либерам особенно ,которые любят баварское пивко и орут освоюоде слова и прочей помойки СМОТРИТЕ падлы ,что с вами сделают
  3. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 16:10
    -2
    И в нато возьмут, и в ЕС когда скажут из вашингтона... Россия ничего не может, поэтому могут взять в нато и до окончания войны... Потом вполне могут взять в нато и грузию...
    1. Погоны
      Погоны Сегодня, 16:13
      -1
      Цитата: Владимир80
      И в нато возьмут, и в ЕС когда скажут из вашингтона... Россия ничего не может


      Интересно, что тогда будет делать Россия?
      Ведь одна из причин СВО - недопущение изменения Украиной своего внеблокового статуса.

      Кстати, тоже уверен, что Украину примут в ЕС и НАТО ещё до завершения конфликта.
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 16:18
        0
        Да ничего не будет делать, также будут послания, озабоченности, восхваления, генерал К, и соловей тв...
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 16:16
      0
      Владимир 80 hi, тогда получается что Вашингтону в НАТО не упирались Швеция и Финляндия, иначе как понять запрет Анкары.
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 16:26
        +1
        Все эти несогласие эрдоган и орбана - это решаемые вопросы, не проблема hi
    3. AlexGa
      AlexGa Сегодня, 17:06
      -2
      Да особо ничего не измениться для нас. Сейчас идет противостояние и с НАТО и с ЕС. И побеждать нужно будет и НАТО и ЕС. Понятно, что штаты кинут своих европейских союзников при крупных военных конфликтах, да и европейцы не все захотят не тот свет.
    4. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 17:18
      0
      В действующем уставе НАТО чётко написано, что нынешнюю Украину они не возьмут туда никогда. И Грузию тоже. Туда не принимают тех, у кого есть неразрешённые территориальные споры.
  4. Arpad_Polan
    Arpad_Polan Сегодня, 16:13
    +6
    the Zionist traitor is dreaming in technicolor, he will likely end up in a very bad way one of these days, either murdered by his countrymen, or by the FSB or by a bombing strike. Such is the fate of those who create trouble and misery for humankind unless protected by major powers. I do not see why Zelensky would be protected after he outlives his usefulness
  5. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 16:18
    -2
    он и не такое ише будет говорить ему говорят что говорить !
  6. Rage66
    Rage66 Сегодня, 16:22
    -1
    Членство в ЕС через 2 года он или в носу ночью наковырял, или в состав Польши собрался в этот срок войти hi
  7. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 16:35
    -2
    Кокса с Европы приволок.
    Иной приход....
    Зазеркалье какое-то на самом деле.
    Пипл хавает, как обычно?!!!
  8. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 16:48
    -2
    Зеленский назвал новые сроки вступления Украины в НАТО и Евросоюз

    Зеленский и НАТО - это ПИСЕЦ НАТО.................................
    1. Комментарий был удален.
    2. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 17:06
      +1
      . Зеленский и НАТО - это ПИСЕЦ НАто

      Я думаю когда это случится - именно такие тезисы мы услышим из тв и высоких трибун... Ну типа теперь то точно нато конец, как про загнивающий капитализм уже было...
  9. Светлан
    Светлан Сегодня, 16:54
    -2
    После победы примут. Однозначно примут. Но вот только победы у них не будет.
  10. HAM
    HAM Сегодня, 16:58
    0
    "Если вы хотите разорить какую нибудь страну(союз),подарите ей (ему) линкор (Украину)......"@
  11. sgr291158
    sgr291158 Сегодня, 17:03
    0
    Ты еще проживи эти два года, клоун. А то размечтался.
    1. HAM
      HAM Сегодня, 17:11
      +1
      У нас тут "засланец" появился,уже который день подряд минусует тех кто не "любит неньку"....
  12. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 17:09
    -1
    Мы видим, что мы можем быть в ЕС через два года

    - заявил украинский президент,

    Хоть тушкой, хоть чучелом - заявил украинский президент.