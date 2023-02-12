Военное обозрение
Войти Регистрация

Япония намерена пополнить флот дронов

10
Япония намерена пополнить флот дронов

Япония объявила о своём намерении пополнить флот дронов при одновременной замене своих устаревших штурмовых и разведывательных вертолётов. Всё это входит в планы Токио по укреплению обороноспособности своей армии сообщает министерство обороны страны.


Хотя в документе не раскрываются подробности новых видов беспилотных авиационных систем, всё же, предположительно, речь идёт о дронах-камикадзе средней дальности, а также беспилотников с большой продолжительностью полёта.

В настоящее время страна имеет на вооружении 50 ударных вертолётов Bell AH-1 Cobra, а также 12 ударных Boeing AH-64D Apache американского производства. Что касается вертолётов воздушного наблюдения, японский флот обладает 37 единицами Kawasaki OH-1 Ninja и около 100 лёгких вертолётов Hughes OH-6D Cayuse.

Переход на беспилотные летательные аппараты позволит сократить авиационный персонал примерно до 1000 лётчиков. В конечном счёте, это приведёт к перераспределению сил и средств авиации, сократив их до региональной группировки войск вместо действующих ныне эскадрилий на уровне дивизий и бригад.

На сегодняшний день Сухопутные силы самообороны Японии обеспечивают функционирование военно-транспортных вертолётов Boeing CH-47 Chinook, Fuji UH-1 и многоцелевых американских вертолётов Sikorsky UH-60. Также идёт активная работа по замене UH-1 на двухдвигательный многоцелевой вертолёт Subaru UH-2 отечественного производства. Планируется также снабдить японские Воздушные силы самообороны 77 единицами таких самолётов уже к 2027-му году.

В завершении, стоит отметить и о планах Морских сил самообороны Японии по сокращению количества единиц своих патрульных самолётов Kawasaki P-1, отдав предпочтение в пользу военно-морских дронов с системой мониторинга надводной обстановки.
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
10 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. LIONnvrsk
    LIONnvrsk Сегодня, 10:06
    -2
    Япония объявила о своём намерении пополнить флот дронов... предположительно, речь идёт о дронах-камикадзе средней дальности, а также беспилотников с большой продолжительностью полёта.

    Это вероятно потому, что у них Герасимова нет. feel
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 10:18
      -1
      По анализам хода Карабахского конфликта и СВО любая армия с разумным командованием будет оснащаться дронами, в большом количестве.
      Морскими, воздушными, наземными.
      Да и умными минами, что могут на значительной дистанции распознать врага и атаковать - тоже.
      Прототипы уже сейчас есть. Например ПТКМ-1Р - противотанковая.
      По морским умным минам вообще много секретности. Но известно, что Австралия собирается в Европе закупить тысячу умных морских мин, способных отключаться по кодированному сигналу, и атаковать в режиме беспилотника-камикадзе того, кто не передаст сигнал.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:06
    0
    Япония объявила о своём намерении пополнить флот дронов при одновременной замене своих устаревших штурмовых и разведывательных вертолётов
    В чем американцы с радостью им помогут. "За ваши деньги любой ваш каприз" тем более понятно против кого все планируется направить. У Японии сегодня слишком много намерений и все связаны с территориальными претензиями, усилением армии и громкими заявлениями далеко не мирного характера.
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 10:11
      +1
      Но есть одна махонькая проблема. У американцев таких дронов нет. У них принципиально иная концепция ведения войны и роль дронов камикадзе выполняют АСП большой дальности, а также стратегические БПЛА носители. Впрочем, возможно уже разрабатывают.
      1. rotmistr60
        rotmistr60 Сегодня, 10:14
        0
        Спасибо за подсказку, поэтому пришлось специально выделить, что я имел ввиду.
    2. KCA
      KCA Сегодня, 10:13
      0
      У Японии слишком много врагов в этом регионе - Россия, Китай, КНДР, да и неизвестно за кого вступятся вассалы США - РК, Филиппины, очень у них много вопросов к японцам осталось
  3. Expert2023
    Expert2023 Сегодня, 10:12
    -1
    Цитата: LIONnvrsk
    Япония объявила о своём намерении пополнить флот дронов... предположительно, речь идёт о дронах-камикадзе средней дальности, а также беспилотников с большой продолжительностью полёта.

    Это вероятно потому, что у них Герасимова нет. feel


    Нет просто японцы - трудолюбивый народ. Там любой среднестатичтический LIONnvrsk, который у нас лежит на диване почесывая яйца и критикуя всех и вся, понимает что рост производства возможен только в рамках коллективного сознания good
    1. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 10:24
      +1
      Цитата: Expert2023
      Там любой среднестатичтический LIONnvrsk, который у нас лежит на диване почесывая яйца и критикуя всех и вся, понимает что рост производства возможен только в рамках коллективного сознания

      Ну да, ну да, это конечно LIONnvrsk виноват, что в рамках "коллективного сознания" у нас в армии дронов нет и что теперь этот LIONnvrsk с другими соотечественниками покупает их для новороссийских десантников за свои личные средства. yes
      И, на мой взгляд. надо писать не о "коллективном сознании" и соответственно о коллективной безответственности, а о личной ответственности конкретного должностного лица, действия которого привели к сложившейся ситуации. hi
  4. farelouz
    farelouz Сегодня, 10:54
    0
    вот напала Япония на нас, проиграла её - почему же через 70 лет мы видем снова воинственную милитаризованную страну готовую сражаться с нами? Почему в свое время не обязали ее платить репатриации СССР и обязали иметь вооружение, не "мощнее" винтовок? ну это и дураку понятно, что повторяться такое не должно... и так со многими странами- фины, немцы, поляки и прочее - как будто "правители мира" прикалываются над нами, просто издевательство
  5. Yho
    Yho Сегодня, 11:02
    0
    «У каждой ошибки есть имя и фамилия» И. Сталин