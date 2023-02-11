Западная ставка на Украину - да хоть на неонацистов, лишь бы против России

Который год все мы пытаемся разобраться в вопросе о том, как вообще могло так случиться, что одна часть народа оказалась с головой втянутой в пучину ненависти к другой его части.Возможно, для нас это в новинку, в чудовищную диковинку. Но противостояния систем давно рождают нечто подобное. Один из ярких примеров – разделённая Корея. Причём было несколько вполне чётких попыток раскол преодолеть, выйти на конструктивные договорённости, но западные политики от неолиберальной элиты все эти попытки пресекали. Примирение, дружба народов, единение – нет, всё это не для них. Их формула: раздор, раздрай, ненависть, война, тотальная власть доллара за счёт бесконечного роста потребления. Вот основные столпы современной западной цивилизации, которая пользуется тезисом «Кто не с нами, тот против нас» в самом худшем его понимании и исполнении.Сегодня всё это выливается в украинском конфликте, спровоцированном Западом. Натовский мозг не может осознать, что где-то может быть территории или народы, которые живут иначе, живут своими ценностями и традициями. Для них нет понимания – самостоятельность, независимость, критическое мышление. И ради удовлетворения своих амбиций они и готовы заключить сделку с кем угодно – хоть с махровыми неонацистами. Именно их и выбрали в качестве основной ставки на Украине, как это пытались в своё время сделать гитлеровские военные преступники и идеологи человеконенавистнической теории. Да хоть на неонаци - лишь бы против России.Своими соображениями по этой теме делится Никита Михалков в новом выпуске «Бесогон ТВ».