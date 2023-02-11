Разрушение моста западнее Ивановского лишает ВСУ возможности транспортной коммуникации по дороге Артёмовск-Константиновка

В сети появились кадры с разрушенным мостом в районе города Артёмовска. Это мост, который находится на автомобильной дороге Артёмовск (Бахмут) – Константиновка, к западу от села Красное (Ивановское). Он позволял передвигаться по этому участку через канал Северский Донец – Донбасс.Соответственно, после обрушения моста (пока неизвестно, подорвали ли его или же обрушение вызвано артиллерийским ударом) украинские войска в том же Артёмовске утратили возможность прямой транспортной коммуникации с Константиновкой. Соответственно, перебрасывать из этого города резервы и материально-техническое обеспечение бахмутского гарнизона теперь невозможно.При учёте того, что мост расположен в районе важного перекрёстка дорог, одна из которых ведёт на Часов Яр, и со стороны этого города для ВСУ уже невозможно подвести подкрепление через Ивановское.Если подрыв моста осуществили сами украинские военные, то возникает ряд предположений: не значит ли это, что одни "побратимы" дают понять другим "побратимам", что из Бахмута для них путей отхода нет, а потому должны "оставаться там до последнего патрона". Кроме того, это может быть попыткой замедлить продвижение российских войск в сторону Константиновки.