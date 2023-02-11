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Разрушение моста западнее Ивановского лишает ВСУ возможности транспортной коммуникации по дороге Артёмовск-Константиновка

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Разрушение моста западнее Ивановского лишает ВСУ возможности транспортной коммуникации по дороге Артёмовск-Константиновка

В сети появились кадры с разрушенным мостом в районе города Артёмовска. Это мост, который находится на автомобильной дороге Артёмовск (Бахмут) – Константиновка, к западу от села Красное (Ивановское). Он позволял передвигаться по этому участку через канал Северский Донец – Донбасс.


Соответственно, после обрушения моста (пока неизвестно, подорвали ли его или же обрушение вызвано артиллерийским ударом) украинские войска в том же Артёмовске утратили возможность прямой транспортной коммуникации с Константиновкой. Соответственно, перебрасывать из этого города резервы и материально-техническое обеспечение бахмутского гарнизона теперь невозможно.

При учёте того, что мост расположен в районе важного перекрёстка дорог, одна из которых ведёт на Часов Яр, и со стороны этого города для ВСУ уже невозможно подвести подкрепление через Ивановское.



Если подрыв моста осуществили сами украинские военные, то возникает ряд предположений: не значит ли это, что одни "побратимы" дают понять другим "побратимам", что из Бахмута для них путей отхода нет, а потому должны "оставаться там до последнего патрона". Кроме того, это может быть попыткой замедлить продвижение российских войск в сторону Константиновки.
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7 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 17:10
    +1
    Осталось еще низину у Хромово перехватить и все котел под крышкой. Тем более, сегодня уже в парасковеевке зачистка идет. Доигрался клоун до котла все таки. Наверное, сам и дал такую команду-решайте побыстрее со сдачей "фортеции" пока меня дома нет, чтоб я чистенький вернулся....
  2. Дмитрий Карабанов
    Дмитрий Карабанов Сегодня, 17:12
    -4
    Ох уж эти неприкосновенновенные мосты! Уж год как - может, пора бы уже "начинать"? Или Путин решил повторить путь Николая II?
    1. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 17:17
      0
      Николай II запрещал взрывать мосты? Или Брусилову не давал прорывать фронт?
      1. Сергей Дроздов
        Сергей Дроздов Сегодня, 17:26
        0
        Дал он Брусилову возможность прорвать фронт, да так прорвали, что лучше бы и не давал... Тоже ещё тот Главковерх был.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:13
    +1
    В процессе окружения,разрушение этого моста,конечно на руку нам.А вот когда пойдем дальше...
  4. cpls22
    cpls22 Сегодня, 17:16
    0
    Не понятно - зачем блюрить разрушенный мост ? Или с ним всё в порядке ?
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 17:24
      0
      а мне интересно зачем из раза в раз постить скрины яндекс карт без каких либо пометок и обозначений, объем статьи создать?