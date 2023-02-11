Министр иностранных дел ФРГ назвала ошибкой свои слова о войне против России

Со времени начала специальной военной операции на Украине «острые» заявления в адрес России не раз звучали из уст европейских политиков.
Одно из последних подобных высказываний принадлежит главе немецкого внешнеполитического ведомства Анналене Бербок, которая как-то сказала, что страны Европы «ведут войну против России».
Однако, как пишет немецкая газета Tagesspiegel, сегодня Бербок признала, что эти слова были ошибкой, добавив, что «не ошибается лишь тот, кто не живет».
Напомним, что глава МИД Германии произнесла эти слова, выступая на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге 24 января. Стремясь призвать европейских лидеров к единству в вопросе поставок Киеву оружия, Бербок тогда сказала:
Страны Европы ведут войну против России, а не друг против друга.
В Германии эти слова не вызвали поддержку, а наоборот - многие политики обвинили главу МИД ФРГ в некомпетентности, а некоторые призывали и к её увольнению. Даже Шольц, канцлер ФРГ, заявил, что это не позиция правительства.
После критики в адрес министра в МИД Германии пояснили, что Бербок лишь хотела подчеркнуть единство Европы в вопросе поддержки Украины. А теперь и сам министр признал, что не должен был говорить подобное.
42-х летняя Анналена Бербок занимает пост главы МИД ФРГ с декабря 2021 года.