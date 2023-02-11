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Министр иностранных дел ФРГ назвала ошибкой свои слова о войне против России

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Министр иностранных дел ФРГ назвала ошибкой свои слова о войне против России

Со времени начала специальной военной операции на Украине «острые» заявления в адрес России не раз звучали из уст европейских политиков.


Одно из последних подобных высказываний принадлежит главе немецкого внешнеполитического ведомства Анналене Бербок, которая как-то сказала, что страны Европы «ведут войну против России».

Однако, как пишет немецкая газета Tagesspiegel, сегодня Бербок признала, что эти слова были ошибкой, добавив, что «не ошибается лишь тот, кто не живет».

Напомним, что глава МИД Германии произнесла эти слова, выступая на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге 24 января. Стремясь призвать европейских лидеров к единству в вопросе поставок Киеву оружия, Бербок тогда сказала:

Страны Европы ведут войну против России, а не друг против друга.

В Германии эти слова не вызвали поддержку, а наоборот - многие политики обвинили главу МИД ФРГ в некомпетентности, а некоторые призывали и к её увольнению. Даже Шольц, канцлер ФРГ, заявил, что это не позиция правительства.

После критики в адрес министра в МИД Германии пояснили, что Бербок лишь хотела подчеркнуть единство Европы в вопросе поддержки Украины. А теперь и сам министр признал, что не должен был говорить подобное.

42-х летняя Анналена Бербок занимает пост главы МИД ФРГ с декабря 2021 года.
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Использованы фотографии:
Официальный сайт МИД ФРГ
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11 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:15
    +1
    Да ладно.Удивлен..Что же ее заставило признать ошибку?Желание еще пожить?Ну,а мнение канцлера стало совсем неинтересно.Он уже даже нп "колбаса",как конечный продукт,а просто-фарш
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 17:21
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Желание еще пожить?

      Если бы она не признала ошибку, то как бы это сказалось на её продолжительности жизни?
    2. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 17:21
      0
      Министр иностранных дел ФРГ назвала ошибкой свои слова о войне против России
      Сегодня, 17:14
      не не не...сказано...всё.
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 17:17
    0
    Ошибкой для нее идти вообще в политику было. Она ж тупая как пробка! Ей только про гендерные квоты, и многополые туалеты и право мигрантов на половые связи повесточку обсуждать.
    1. Комментарий был удален.
      1. Дедкастарый
        Дедкастарый Сегодня, 17:23
        0
        Цитата: AVA77
        Всё как всегда, либо умная либо красивая.

        мимо..ни то,ни другое...страшный крокодил.
  3. HAM
    HAM Сегодня, 17:20
    0
    Интересно,а кто же всё таки её выпорол за длинный язык !?
  4. hohohol
    hohohol Сегодня, 17:20
    0
    Дипломат это человек, который дважды подумает, прежде чем, ничего не сказать!
  5. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 17:21
    +1
    Ошибки нужно не признавать. Их надо смывать. Кровью.
  6. Max2022
    Max2022 Сегодня, 17:24
    0
    Ага, ага через пвру лет а-ля Меркель будет, типа 'мы уже тогда знали'
    Вообщем пока штаты у руля ЕС будут толкать на войну с нами
  7. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 17:27
    0
    Слово не воробей, вылетит таааких поймаешь...
    С 24 января 2023 года у С.Лаврова в МИД Германии нет собеседницы, по крайней мере в лице Бербок.
  8. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 17:27
    0
    Министр иностранных дел ФРГ назвала ошибкой свои слова о войне против России