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Киевские власти планируют переговоры с МВФ о многомиллиардном кредите

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Киевские власти планируют переговоры с МВФ о многомиллиардном кредите

Киевские власти планируют переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о многомиллиардном кредите. Встреча должна пройти на следующей неделе в Варшаве.


Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на информированный источник.

Он утверждает, что представители правительства Украины нуждаются в этих солидных средствах из-за военных действий, которые ведутся в стране.

Ранее международное рейтинговое агентство Moody’s снизило суверенный рейтинг Украины с Caa3 до Са. Это связано с тем, что военные действия оказывают долгосрочное негативное влияние на экономику страны. Другим словами, Украина находится в состоянии, близком к дефолту, или уже его достигла. В агентстве не исключают вероятности того, что многочисленные долги киевского режима будут реструктуризированы, причем частные кредиторы в полном объеме свои средства не вернут. И если ситуация на фронтах обострится, то рейтинг упадет еще ниже.

Шансы на то, что МВФ окажет помощь Украине не так уж и велики, так как правила этой организации ограничивают предоставление кредитов странам, участвующим в вооруженных конфликтах.

Ранее украинские правительственные чиновники заявляли, что для покрытия дефицита бюджета Киеву требуется 38 миллиардов долларов. Еще 17 миллиардов ему нужно на проведение ремонтных работ на энергообъектах и на реконструкцию критически важной инфраструктуры. Ряд экспертов считает, что потребности Украины еще выше, так как в расчетах не учтен ущерб, нанесенный российскими атаками на инфраструктурные объекты, которые предпринимались в течение последних месяцев.
Использованы фотографии:
МВФ
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5 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 17:15
    +2
    Там уже все понятно. Они сами не верят в свою возможность продержаться хоть сколько-нибудь. Этот "титаник" идет ко дну. Задача одна-нахапать, наворовать напоследок побольше и сбежать за океан.
    Зато косвенно видно какой ущерб энергосистеме нанесен-значит политика ударов по энергетике выбрана правильно!
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:19
      0
      а потом пластический хирург - морды себе перепилят в швейцарской частной закрытой клинике и не найти будет... wassat
  2. BARKAS
    BARKAS Сегодня, 17:23
    0
    Проси как можно больше, денег если дают то всегда меньше чем просят.
  3. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 17:23
    0
    Это его ахиллесова пята, поэтому так важно продолжать наносить удары по его экономике, его энергетической инфраструктуре.
  4. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 17:32
    0
    Шансы на то, что МВФ окажет помощь Украине не так уж и велики, так как правила этой организации ограничивают предоставление кредитов странам, участвующим в вооруженных конфликтах.

    Уже произошло такое большое количество нарушений различных правил, так что не удивительно, если что-то из денег выделят. Но все же понимают, что деньги украина вернуть не сможет.