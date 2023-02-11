Киевские власти планируют переговоры с МВФ о многомиллиардном кредите

Киевские власти планируют переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о многомиллиардном кредите. Встреча должна пройти на следующей неделе в Варшаве.Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на информированный источник.Он утверждает, что представители правительства Украины нуждаются в этих солидных средствах из-за военных действий, которые ведутся в стране.Ранее международное рейтинговое агентство Moody’s снизило суверенный рейтинг Украины с Caa3 до Са. Это связано с тем, что военные действия оказывают долгосрочное негативное влияние на экономику страны. Другим словами, Украина находится в состоянии, близком к дефолту, или уже его достигла. В агентстве не исключают вероятности того, что многочисленные долги киевского режима будут реструктуризированы, причем частные кредиторы в полном объеме свои средства не вернут. И если ситуация на фронтах обострится, то рейтинг упадет еще ниже.Шансы на то, что МВФ окажет помощь Украине не так уж и велики, так как правила этой организации ограничивают предоставление кредитов странам, участвующим в вооруженных конфликтах.Ранее украинские правительственные чиновники заявляли, что для покрытия дефицита бюджета Киеву требуется 38 миллиардов долларов. Еще 17 миллиардов ему нужно на проведение ремонтных работ на энергообъектах и на реконструкцию критически важной инфраструктуры. Ряд экспертов считает, что потребности Украины еще выше, так как в расчетах не учтен ущерб, нанесенный российскими атаками на инфраструктурные объекты, которые предпринимались в течение последних месяцев.