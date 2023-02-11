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Японское информагентство: Председатель КНР одобрил план почти трехкратного увеличения количества ядерных боеголовок к 2035 году

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Японское информагентство: Председатель КНР одобрил план почти трехкратного увеличения количества ядерных боеголовок к 2035 году

Китай уверенно реализует стратегию выхода на уровень не только экономической и военной, но и ядерной сверхдержавы. По данным японского информационного агентства Kyodo, полученным из собственных источников, председатель КНР Си Цзиньпин одобрил план НОАК по увеличению почти в три раза количества ядерных боеголовок к 2035 году. К этому времени должна завершиться модернизация вооруженных сил Китая, а количество ядерных боеголовок будет составлять 900 единиц.


Причиной наращивания ядерных вооружений НОАК состоит в растущей эскалации Пекина и Вашингтона по Тайваньскому вопросу, пишет японское издание.

Ожидается, что увеличение количества ядерного оружия пройдет в два этапа. Первый должен завершиться к 100-летию основания НОАК в 2027 году, к этому времени в ядерном арсенале будет накоплено 550 боеголовок. Планируемые 900 единиц будут достигнуты к 2035 году. В прошлом году США прогнозировали более существенный прирост ЯО в Китае к моменту завершения модернизации НОАК. Пентагон полагает, что КНР к этому времени способна создать запас в 1500 боеголовок с ядерной начинкой.

Японское информагентство сообщает, что некоторые военные эксперты считают, что по достижении такого уровня запасов оружия массового поражения Пекин может изменить нынешнюю доктрину неприменения первым ядерного оружия.

Согласно данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), сейчас у Китая насчитывается порядка 350 ядерных боеголовок. По этому показателю КНР находится на третьем месте после России и США, но с существенным отрывом. Эксперты SIPRI прогнозируют, что в ближайшее десятилетие количество ядерного оружия в мире может вырасти, несмотря на то, что в январе 2022 года общее число ядерных боеголовок в мире составляло 12 705 единиц против 13 080 в январе 2021 года.

По данным института, по состоянию на январь 2022 года общее число боеголовок у России составляло 5977 (развернуты 1588), у США — 5428 (развернуты 1744).

Следует отметить, что новую гонку ядерных вооружений, как и в прошлом веке, вновь провоцируют США, объявившие Китай своим стратегическим противником и оказывающие военную и политическую помощь сепаратистскому руководству Тайваня.
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Использованы фотографии:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_military_parade_in_honor
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8 комментариев
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  1. razved
    razved Вчера, 23:36
    -1
    Похоже, мы становимся свидетелями набирающей обороты антикитайской истерии...
  2. Лесовик
    Лесовик Вчера, 23:36
    +1
    Китай уверенно реализует стратегию выхода на уровень не только экономической и военной, но и ядерной сверхдержавы ... председатель КНР Си Цзиньпин одобрил план НОАК по увеличению почти в три раза количества ядерных боеголовок к 2035 году.

    "Кеннеди: У нас достаточно ракет, чтобы тридцать раз уничтожить вас (СССР).
    Хрущев: «У нас хватит только для одного раза, но нам этого достаточно»."
  3. Тарелка
    Тарелка Вчера, 23:47
    -3
    Итак, Китай начинает расширять свой ядерный арсенал. В связи с этим мне непонятно, о чём думают и в Москве, и в Вашингтоне, продолжая ограничивать друг друга никому (ни России, ни Штатам) не нужным СНВ-3.
    1. Stena
      Stena Сегодня, 00:18
      0
      Цитата: Тарелка
      Итак, Китай начинает расширять свой ядерный арсенал.

      Вы не верно поняли. Китай, по словам японских представителей, заявляет о желании 3-х кратно увеличить количество ядерных боеголовок к 2035 году.
      Есть лишь слова и истерия (в первую очередь - со стороны коллективного Запада в лице милитаристской Японии).
      Но нет четких данных о реальном потенциале такого роста, а именно: имеются ли реальные возможности для указанного роста - большой вопрос. Имею обоснованные (естетсвенно - для меня лично) данные считать, что таких возможностей у КНР - нет.
      P.S. Потенциал, в данном случае это: необходимые и достаточные мощности по обогащению урана и разработке боевых ядерных блоков, производственные мощности по созданию средств доставки (баллистических ракет большой дальности, а не средней и малой как у Китая и стран коллективного Запада сейчас). А также научный потенциал для создания ядерных зарядов необходимой мощности.
      P.S.S. Я государственник российский по мышлению и сути. Отвечать на ваши вопросы и сомнения - не буду. Это касается и других специалистов во всех областях и ЦИПСошников. Направления для поиска мной обозначены выше. "А кто ищет - тот обрящет" - С.
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Вчера, 23:49
    0
    В этих условиях продлевать договор СНВ с США не имеет никакого смысла...Китай не хочет к нему присоединяться...в таких делах каждый сам за себя.
    Боливар не выдержит троих.
  5. Енот-полоскун
    Енот-полоскун Вчера, 23:59
    0
    "Ядерный фугас летит, качается,
    От него хорошего не жди.
    Даже если в землю закопаешься -
    От волны ударной не уйти.
    Скатертью, скатертью хлорциан стелится
    И забирается под противогаз.
    Каждому, каждому в худшее верится.
    Падает, падает ядерный фугас".

    Хлорциан, конечно, не совсем к месту, но в блаженные 80-е годы прошлого столетия далеко не все видели разницу в ОМП и полагали, что если уж посыпется, то посыпется все и сразу. Я помню нервные лица моих родителей в начале 80-х. Я помню, как нас в школе обучали мгновенно натягивать противогазы. Я помню, как регулярно печатали в центральных изданиях об очередных испытаниях и координатах в мировом океане, куда лучше не соваться. Я вошел в сознательную жизнь под угрозой ядерной войны. Я нахожусь на излете своей жизни под той же угрозой. Я уже не в том возрасте, чтобы бояться, я в том возрасте, чтобы над этим смеяться. Идиоты, мать их за левую пятку... все время одно и то же....
  6. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 00:09
    +2
    Цитата: Енот-полоскун
    Идиоты, мать их за левую пятку... все время одно и то же....

    С того момента как древний человек понял что дубинкой можно забить не только мамонта но и себе подобного появились идиоты... сейчас этот процесс эволюционирует в геометрической прогрессии.
    Боюсь земная разумная цивилизация не достигнет более высокого этапа своего развития в силу внутренних противоречий и покончит со своим существованием само... без вмешательства внешних сил. request
    Придется перебираться на другую планету с разумными существами. smile
    1. 1erWahrheitsMinister_1984
      1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 00:30
      0
      Цитата: Леха с Андроида.
      Цитата: Енот-полоскун
      Идиоты, мать их за левую пятку... все время одно и то же....

      С того момента как древний человек понял что дубинкой можно забить не только мамонта но и себе подобного появились идиоты... сейчас этот процесс эволюционирует в геометрической прогрессии.
      Боюсь земная разумная цивилизация не достигнет более высокого этапа своего развития в силу внутренних противоречий и покончит со своим существованием само... без вмешательства внешних сил. request
      Придется перебираться на другую планету с разумными существами. smile


      Aber ob die Ameisen und Kakerlaken die Spezies Homo Sapiens
      beim "Umzug" mit nehmen werden, ist höchst fraglich...!!