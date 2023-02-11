Японское информагентство: Председатель КНР одобрил план почти трехкратного увеличения количества ядерных боеголовок к 2035 году

Китай уверенно реализует стратегию выхода на уровень не только экономической и военной, но и ядерной сверхдержавы. По данным японского информационного агентства Kyodo, полученным из собственных источников, председатель КНР Си Цзиньпин одобрил план НОАК по увеличению почти в три раза количества ядерных боеголовок к 2035 году. К этому времени должна завершиться модернизация вооруженных сил Китая, а количество ядерных боеголовок будет составлять 900 единиц.
Причиной наращивания ядерных вооружений НОАК состоит в растущей эскалации Пекина и Вашингтона по Тайваньскому вопросу, пишет японское издание.
Ожидается, что увеличение количества ядерного оружия пройдет в два этапа. Первый должен завершиться к 100-летию основания НОАК в 2027 году, к этому времени в ядерном арсенале будет накоплено 550 боеголовок. Планируемые 900 единиц будут достигнуты к 2035 году. В прошлом году США прогнозировали более существенный прирост ЯО в Китае к моменту завершения модернизации НОАК. Пентагон полагает, что КНР к этому времени способна создать запас в 1500 боеголовок с ядерной начинкой.
Японское информагентство сообщает, что некоторые военные эксперты считают, что по достижении такого уровня запасов оружия массового поражения Пекин может изменить нынешнюю доктрину неприменения первым ядерного оружия.
Согласно данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), сейчас у Китая насчитывается порядка 350 ядерных боеголовок. По этому показателю КНР находится на третьем месте после России и США, но с существенным отрывом. Эксперты SIPRI прогнозируют, что в ближайшее десятилетие количество ядерного оружия в мире может вырасти, несмотря на то, что в январе 2022 года общее число ядерных боеголовок в мире составляло 12 705 единиц против 13 080 в январе 2021 года.
По данным института, по состоянию на январь 2022 года общее число боеголовок у России составляло 5977 (развернуты 1588), у США — 5428 (развернуты 1744).
Следует отметить, что новую гонку ядерных вооружений, как и в прошлом веке, вновь провоцируют США, объявившие Китай своим стратегическим противником и оказывающие военную и политическую помощь сепаратистскому руководству Тайваня.