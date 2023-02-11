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Американское информагентство: Союзники Киева намерены поставить на голосование Генассамблеи ООН резолюцию о полном выводе ВС РФ из Украины

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Американское информагентство: Союзники Киева намерены поставить на голосование Генассамблеи ООН резолюцию о полном выводе ВС РФ из Украины

Очередную антироссийскую кампанию в «защиту» суверенитета Украины намерены организовать так называемые страны-партнеры Киева на площадке Организации Объединенных Наций. Западные покровители незалежной собираются поставить на голосование Генассамблеи ООН, которое должно пройти 24 февраля, резолюцию с требованием к России «немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы из Украины, в соответствии с ее международно признанными границами», сообщает агентство Associated Press.


Проект резолюции помпезно озаглавлен «Принципы, лежащие в основе всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине». Авторы документа призывают в нем добиться незамедлительного прекращения военного конфликта на Украине и восстановления территориальной целостности страны. По их мнению, территория, захваченная с помощью угроз или военного вторжения, не может считаться законно включенной в состав страны-агрессора.

Удивительно, но по мнению западных партнеров Киева получается, что волеизъявление жителей Крыма, Донбасса, Запорожской и Херсонской областей о вхождении в состав РФ — это агрессия. Соответственно, захват (возврат по логике Запада и Зеленского) этих территорий украинскими войсками таковой являться не будет.

Пресс-секретарь Генеральной ассамблеи ООН Паулина Кубяк сообщила в пятницу, что экстренная сессия Генассамблеи по Украине начнется во второй половине дня 22 февраля. Однако из-за большого количества заявленных выступлений и дискуссий, заседание продлится до 23 февраля. Голосование должно состояться вечером этого же дня, но по киевскому времени это уже будет 24 февраля.

Очевидно, что эта дата специально приурочена к началу специальной военной операции Россией на Украине в конце февраля прошлого года.

При этом в Associated Press считают, что предлагаемая к голосованию резолюция не содержит ничего конкретного, только призывы, лозунги и требования. Документ менее детализирован, чем даже ставший знаменитым план Зеленского из десяти пунктов по «мирному» урегулированию конфликта на Украине, считает автор материала.

Для России очередное шоу международного уровня, организованное Западом, будет интересно лишь для того, чтобы посмотреть, какие страны на этот раз прогнутся под Вашингтон и проголосуют за ни к чему не обязывающую нашу страну нелепую резолюцию.
Автор:
Использованы фотографии:
ТГ-канал Зеленского
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50 комментариев
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  1. Тарелка
    Тарелка Сегодня, 18:16
    +1
    А смысл, если Россия может просто взять и наложить вето? Резолюция так же бессмысленна, как и наши. Разве что посмотреть реакцию третьих стран, чтоб опять собрать статистику, чьи симпатии на чьей стороне.
    1. Карат
      Карат Сегодня, 18:20
      +8
      Россия накладывает вето в совбезе ООН. А это генассамблея ООН с рекомендательными функциями.
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 19:08
        0
        Тем более. Эту можно будет не исполнять даже в случае принятия.
    2. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 18:20
      +5
      Могу им подсказать, куда им с этой резолюцией сходить и что подтереть laughing
      Уже давно не секрет, под кем эта оон лежит и чьи хотелки покорно выполняет
      1. РДР
        РДР Сегодня, 18:26
        +1
        Цитата: Чёрный
        куда им с этой резолюцией сходить и что подтереть

        Надеюсь она написана на наждачной бумаге? lol
      2. blackGRAIL
        blackGRAIL Сегодня, 18:42
        +2
        Это не ООН лежит. Это то или иное государство лежит. И голосование интересно именно этим: как проголосует Африка, Южная Америка и Азия, какие страны проголосуют против из состава бывшего СССР.
    3. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:20
      -1
      Смысл?Логика?Нет из этого ничего.Но "шоу должно продолжатся"Queen
    4. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 18:21
      +15
      Цитата: Тарелка
      А смысл, если Россия может просто взять и наложить вето? Резолюция так же бессмысленна, как и наши. Разве что посмотреть реакцию третьих стран, чтоб опять собрать статистику, чьи симпатии на чьей стороне.

      Ну единственный смысл в том , что ООН пора распускать. Нахрен она сегодня никому не нужна, кроме бюрократов получающих от нее зарплаты.
      1. AlexGa
        AlexGa Сегодня, 18:40
        0
        Ну единственный смысл в том , что ООН пора распускать.

        Довольно странно слышать подобное от гражданина Израиля. Решение этой организации обеспечивает в правовом плане существование вашего государства. А если возникнет мировой хаос, то я вам не завидую, друзей то мало по соседству, а врагов ну очень много.
        1. oldzek
          oldzek Сегодня, 19:05
          +3
          в принципе Арон ты прав,но и Александр тоже не чушь мелет.а если вспомнить Лигу Наций созданную после первой мировой чтобы решать конфликты и ничего не решившей то и судьба ООН мне видится смутной.поживем-увидим.
      2. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 18:55
        +2
        Цитата: Арон Заави
        Ну единственный смысл в том , что ООН пора распускать. Нахрен она сегодня никому не нужна, кроме бюрократов получающих от нее зарплаты.

        ООН не играет той роли, которая ей предназначалась изначально. Американские военные базы должны быть убраны с территории суверенных стран и из Европы в первую очередь...
        Какого хрена оккупационные войска до сих пор в Германии? Россия давно вывела или снова ввести?
        Это надо же, создали военный блок против одной страны - России. И теперь захотели весь мир поставить перед каким-то фактом...
        Пора уже подумать о новом месте для штаб-квартиры. Китай по некоторым данным потерял во ВМВ до 50 000 000 человек...А в Азии и Африке живет 2/3 населения Земли...А то спрятались за океан и машут дубиной всем, кто не хочет гнуться перед дядей Сэмом...
      3. Адрей
        Адрей Сегодня, 19:26
        +2
        Цитата: Арон Заави
        Ну единственный смысл в том , что ООН пора распускать.

        Да, достойная наследница Лиги Наций. Конец эпохи прямо перед нами. Но стоит вспомнить, после чего появились Лига Наций и ООНhi
      4. Сергей Аверченков
        Сергей Аверченков Сегодня, 19:35
        0
        Обычно я с вами не согласен, а тут надо же... прочли мои мысли. Что-то творится в этом мире непонятное. :) К тому же "на хрен", ранее я за вами таких выражений не замечал. Ну и ладно, я доволен. :)
    5. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 19:05
      +2
      Судить об симпатизирующих нам можно по голосованию кто будет именно против а не как нам плетут про воздержавшихся. А об союзниках можно говорить только когда их подразделения добровольцев со своими командирами будут в одном строю с нами. Остальное только манипуляция сми над плебсом.
  2. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 18:17
    +3
    Да без проблем . Выведем такую стран как Украина из списка стран- членов ООН,
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 18:42
      -1
      Цитата: Fitter65
      .

      Типа нет 404й - нет проблем? good

      PS Да уж убрали бы наконец это блокирование по "краткости сообщений"!
      "Неинформативность" сообщений легко (но с тратой времени) обходится увеличением этой самой неинформативности!
      PPS Тупость слегка бесит. am
  3. Alien From
    Alien From Сегодня, 18:18
    -1
    Верно написано, шоу продолжается. Цирк уехал, клоуны остались. Слать их в пешее эротическое путешествие yes
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 18:30
      +2
      Alien From hi, надо ещё посмотреть и послушать что В. В. П. 21 февраля скажет, а то мало ли.
      1. Alien From
        Alien From Сегодня, 18:41
        +4
        Откровенно говоря, вряд ли что-то новое он скажет yes
      2. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 18:54
        +2
        Цитата: Ропот 55
        Alien From , надо ещё посмотреть и послушать что В. В. П. 21 февраля скажет, а то мало ли.

        Ничего путного не скажет скорее всего.
        А верить сказанному на 0% учили-учили и научили за 30 лет.
  4. al3x
    al3x Сегодня, 18:19
    -1
    Они поставят, а мы болт на неё положим. Как же их корёжит от того, что право вето закреплено за Россией и сделать с этим ничего нельзя, кроме как распустить организацию.
  5. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 18:21
    +1
    по этой резолюции Англия должна фолкленды вернуть Аргентине, объявить уход из Северной Ирландии и провозгласить суверенитет Шотландии, а Косово к Сербии вернуться? или "это другое"?
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 18:33
      -1
      голос разума hi, там по этой резолюции США должны вернуть земли коренным АМЕРИКАНЦАМ и вернуться откель нарисовались.
  6. PVV66
    PVV66 Сегодня, 18:21
    +1
    Да нас рать! Мы сами решим, что нам делать.
  7. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:24
    +1
    А о выводе США из Сирии и Ирака передоз этадругином мешает?
  8. JonnyT
    JonnyT Сегодня, 18:30
    0
    Мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус
  9. oldzek
    oldzek Сегодня, 18:31
    -1
    можно и уйти,НО для того чтобы это произошло ВСЕ граничащие с Россией страны должны объявить о своём нейтралитете,состоящие в НАТО выйти из этой мерзопакостной банды.ИМХО
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 18:58
      0
      Цитата: oldzek
      ВСЕ граничащие с Россией страны должны объявить о своём нейтралитете,

      И что? Мы такому объявлению поверим? Хрен!!
  10. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 18:31
    +1
    Для России очередное шоу международного уровня, организованное Западом, будет интересно лишь для того, чтобы посмотреть, какие страны на этот раз прогнутся под Вашингтон и проголосуют за ни к чему не обязывающую нашу страну нелепую резолюцию.

    Это единственное, что интересно!
  11. Osipov9391
    Osipov9391 Сегодня, 18:32
    +3
    Пока не вижу смысла это комментировать и обсуждать, но нам надо прекрасно понимать- та военная помощь и поставки вооружений которые запланированы со стороны всего Запада по-настоящему безграничны.
    Они могут быть не ограничены ничем в нашем понимании.
    Тот, кто хоть немного знаю ситуацию прекрасно поймет о чем я пишу.

    У союзников США по миру тех же истребителей F-16 и F/A-18 например огромное количество.
    Финляндия, Норвегия , Австралия и ряд других.
    Сейчас они перевооружаются на F-35 , а ту технику что у них есть вначале поставят к забору, а потом
    под нажимом США начнут вливать Украине. По мере потребности.
    С танками точно также. С другим вооружением также.
    1. Карат
      Карат Сегодня, 18:42
      +1
      Цитата: Osipov9391
      Сейчас они перевооружаются на F-35 , а ту технику что у них есть вначале поставят к забору, а потом под нажимом США начнут вливать Украине.


      Скорее ф-35 поставят к забору, чем ф-16. ф-16 техника хоть и старая, но надежная.
      1. Osipov9391
        Osipov9391 Сегодня, 18:48
        +2
        F-35 уже эксплуатируется далеко не первый год. Так что не поставят.

        Если же начнут гнать только новую технику на Украину, то и тут возможности Запада безграничны.
        Ну подустанут Англия и Германия.
        А США затянут в эту упряжку Израиль, Японию , Южную Корею.
        ВПК последних двух стран не только не уступает европейскому, а по многим вещам превосходит их.
        Так что потенциал та неограничен.
  12. К-50
    К-50 Сегодня, 18:33
    -1
    Американское информагентство: Союзники Киева намерены поставить на голосование Генассамблеи ООН резолюцию о полном выводе ВС РФ из Украины

    Хоть голосуйте, хоть кукарекайте. Всё равно будет так как решит наш Верховный.
    Мнение стада баранов, собранных в оон, мало кого интересует, кроме самих таких же баранов. fellow lol
  13. guest
    guest Сегодня, 18:35
    +3
    Американское информагентство: Союзники Киева намерены поставить на голосование Генассамблеи ООН резолюцию о полном выводе ВС РФ из Украины

    А эти лицемеры не хотят потребовать вывода американских оккупационных войск из Сирии, Ирака и многих других стран?
  14. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 18:45
    +1
    Для России очередное шоу международного уровня, организованное Западом, будет интересно лишь для того, чтобы посмотреть, какие страны на этот раз прогнутся под Вашингтон и проголосуют за ни к чему не обязывающую нашу страну нелепую резолюцию.

    Чего там интересного? Как эта хриплая нацистская обезьяна будет изображать из себя белого зайчика?
    ВС РФ к годовщине должны нанести Киеву такой удар, чтобы эти паскудники забыли, где эта ООН находится.
    * * *
    Видимо дело в наших войсках продвигается, что нехристи взвыли ...
  15. Эд1970
    Эд1970 Сегодня, 18:45
    +2
    Бюрократическая машина ООН должна "налететь на пень", ведь Минские договорённости были одобрены СБ ООН ( https://regnum.ru/news/3009951.html ), но не были выполнены, как теперь можно требовать вывод войск которые там оказались из-за их невыполнения?
  16. Андрей из Челябинска
    Андрей из Челябинска Сегодня, 18:48
    0
    немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы из Украины

    Это рекомендация включить Украину в состав РФ полностью, я правильно понял?
  17. Погоны
    Погоны Сегодня, 18:49
    +2
    О, очень интересно, как проголосуют Индия и Китай. winked
  18. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 18:50
    0
    Американское информагентство: Союзники Киева намерены поставить на голосование Генассамблеи ООН резолюцию о полном выводе ВС РФ из Украины

    Они забыли про Югославию, Ирак, Афганистан, Ливию, СИРИЮ (там они сейчас седят безвылазно)..........
  19. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 18:53
    +2
    Дописька.
    Такое впечатление, что на любой комментарий первыми впрягаются укропы!
    1. oldzek
      oldzek Сегодня, 19:09
      0
      скорее всего кибервойска из-за большой лужи.
  20. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 19:09
    +2
    Ой ой ей.....запад и сша будут требовать вывести войска с украины......мол это нарушает все что можно.....а как же американские сапоги в Сирии...и в других нескольких десятков стран мира и их военные базы?
  21. platon4387
    platon4387 Сегодня, 19:14
    +1
    РОССИЯ имеет право,1945 они стали забывать,пора НАПОМНИТЬ
  22. platon4387
    platon4387 Сегодня, 19:17
    0
    РОССИЯ одна из шести стран имеет право ВЕТО
  23. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 19:29
    +3
    ООН полностью утратила свою дееспособность.
  24. Иван Иванов_36
    Иван Иванов_36 Сегодня, 19:30
    +3
    Выходить нужно из этой ассамблеи вместе с Китаем, Индией, Бразилией , Ираном и другими странами. Делать в ней нечего. Там шантажом, подкупом, угрозами все эти голосования делаются. Пусть Штаты и шестерки сидят там в одиночестве, как в ПАСЕ. А вот в Совбез нужно ввести Бразилию и Индию для баланса.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 19:41
      0
      Ага... Наши умники тоже это предлагают - вот удивятся когда окажется что бразилья с индусами тоже под сша lol
      П. С. Оон - отличная работа для стареющих дипломатов,
  25. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 19:37
    +1
    The Show Must Go On ©
    "Шоу должно продолжаться" - единственная причина всей этой ООН-овской вакханалии.
  26. james
    james Сегодня, 19:37
    +1
    Чем дольше будет длится СВО, поставляться сырье "партнерам", выполняться "жесты ... воли", тем чаще и наглее будут требования. Ах да, забыл про помилования нацистам и т.п.
  27. FPEDDI_KPYGEP
    FPEDDI_KPYGEP Сегодня, 19:41
    0
    Россия находиться на свoeй територии как и ЛНР и ДНР.