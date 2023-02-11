Американское информагентство: Союзники Киева намерены поставить на голосование Генассамблеи ООН резолюцию о полном выводе ВС РФ из Украины

Очередную антироссийскую кампанию в «защиту» суверенитета Украины намерены организовать так называемые страны-партнеры Киева на площадке Организации Объединенных Наций. Западные покровители незалежной собираются поставить на голосование Генассамблеи ООН, которое должно пройти 24 февраля, резолюцию с требованием к России «немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы из Украины, в соответствии с ее международно признанными границами», сообщает агентство Associated Press.Проект резолюции помпезно озаглавлен «Принципы, лежащие в основе всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине». Авторы документа призывают в нем добиться незамедлительного прекращения военного конфликта на Украине и восстановления территориальной целостности страны. По их мнению, территория, захваченная с помощью угроз или военного вторжения, не может считаться законно включенной в состав страны-агрессора.Удивительно, но по мнению западных партнеров Киева получается, что волеизъявление жителей Крыма, Донбасса, Запорожской и Херсонской областей о вхождении в состав РФ — это агрессия. Соответственно, захват (возврат по логике Запада и Зеленского) этих территорий украинскими войсками таковой являться не будет.Пресс-секретарь Генеральной ассамблеи ООН Паулина Кубяк сообщила в пятницу, что экстренная сессия Генассамблеи по Украине начнется во второй половине дня 22 февраля. Однако из-за большого количества заявленных выступлений и дискуссий, заседание продлится до 23 февраля. Голосование должно состояться вечером этого же дня, но по киевскому времени это уже будет 24 февраля.Очевидно, что эта дата специально приурочена к началу специальной военной операции Россией на Украине в конце февраля прошлого года.При этом в Associated Press считают, что предлагаемая к голосованию резолюция не содержит ничего конкретного, только призывы, лозунги и требования. Документ менее детализирован, чем даже ставший знаменитым план Зеленского из десяти пунктов по «мирному» урегулированию конфликта на Украине, считает автор материала.Для России очередное шоу международного уровня, организованное Западом, будет интересно лишь для того, чтобы посмотреть, какие страны на этот раз прогнутся под Вашингтон и проголосуют за ни к чему не обязывающую нашу страну нелепую резолюцию.