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Украинские нацисты обстреляли жилые дома в Мелитополе

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Украинские нацисты обстреляли жилые дома в Мелитополе

Украинские нацисты обстреляли жилые дома в городе Мелитополь Запорожской области из пусковых установок РСЗО «HIMARS». Об этом сообщает репортёр Андрей Руденко. По новым сведениям, предоставленным военным журналистом, в момент обстрела там находились люди. В итоге, трое человек получили ранения различной степени, в то время как ещё один скончался.


По факту преступных действий со стороны ВСУ следователями СК РФ было возбуждено уголовное дело.

Данная информация была также подтверждена временно исполняющим обязанности губернатора Запорожской области Евгением Балицким на своём аккаунте в Telegram.

Вчера ночью украинские нацисты вновь предприняли попытку нанесения ударов по мирному Мелитополю. Все ракеты были сбиты нашими системами ПВО, но, к сожалению, без жертв и разрушений не обошлось. Один человек погиб, а ещё двое пострадали

Как уточнил чиновник, все разрушенные дома и инфраструктура будут незамедлительно восстановлены местными властями. В настоящее время всем пострадавшим уже оказана медицинская помощь.

Отметим, что по информации председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, благодаря активной работе российских ПВО, большая часть ракет была уничтожена ещё на подлёте к городу, однако, осколки поразили крыши нескольких жилых домов.

Напоминаем, что в минувшее воскресенье, обстрелу со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS также подверглось мирное население. Двое человек погибло, а ещё семеро получили ранения. По информации Рогова, украинские боевики выпустили три ракеты HIMARS. Лишь одну из них удалось сбить.
Автор:
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13 комментариев
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  1. Погоны
    Погоны Сегодня, 18:50
    -2
    Медведев, ваш выход.
    Пора уже определиться, вы ДАМ или вы МДА
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:53
      -1
      Что то там сегодня было про готовность к переговорам..С КЕМ?Конченными бандитами?
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 18:58
        -1
        dmi pris 1, ну получается что так, это для нас они те кто есть, а в дугих кругах они видать расцениваются как договороспособные личности.
    2. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 18:55
      +2
      Медведев, ваш выход.

      Стакан ему налей - выйдет.
    3. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 19:15
      0
      Цитата: Погоны
      Пора уже определиться, вы ДАМ или вы МДА

      Медведев - авторитетнейший и непревзойдённый Дмитрий Анатольевич!
  2. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 18:52
    -3
    Плохо, печально, больно за раненых и погибших.
    И чувство какого-то бешеного бессилия. Ну как же так, расстреливают эти твари НАШИ города и посёлки, практически без опаски на ответ.
    К сожалению, все мы знаем сколько (официально) "Himers" на Украине и сколько (официально), уничтожено. Очень горько...
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 19:20
      0
      Цитата: Fachmann
      И чувство какого-то бешеного бессилия. Ну как же так, расстреливают эти твари НАШИ города и посёлки, практически без опаски на ответ.

      Сегодня по каналу «Культура» фильм шёл - «Молодая гвардия». Суровое напоминание о прошлом...
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 18:53
    0
    И всё таки как ни крути а Химеры это проблема, и проблема пока не решаема как те же Байрактары.
    1. Oberst_71
      Oberst_71 Сегодня, 19:12
      0
      с байрактарами проблем уже почти нет. научились.
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 19:33
      +1
      Цитата: Ропот 55
      И всё таки как ни крути а Химеры это проблема, и проблема пока не решаема как те же Байрактары.

      Всё решаемо. Скоро год, как война идёт, а в России всё ещё считают ракеты и беспилотники...
      Ещё не видел данных о количестве поставленных «Хаймерсов» и сколько уничтожено...
      От этого возникают неприятные ощущения и некоторое недоверие к лицам, итоги оглашающим...
      Лучше горькая правда, чем сладкая ложь.
      1. Fachmann
        Fachmann Сегодня, 19:37
        0
        Немецкая пресса пишет, поставлено 20 подгонят ещё 18. am
  4. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 18:55
    0
    нацистам смерть!
    Это однозначно, без разговоров!
  5. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 19:08
    -3
    Уже пора организовывать рейды по украинским тылам. Во времена ВМВ забрасывали в тыл фашистам и здесь пора. Техника и вооружение имеется и эвакуацию можно провести тихо...