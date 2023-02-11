Украинские нацисты обстреляли жилые дома в Мелитополе

Вчера ночью украинские нацисты вновь предприняли попытку нанесения ударов по мирному Мелитополю. Все ракеты были сбиты нашими системами ПВО, но, к сожалению, без жертв и разрушений не обошлось. Один человек погиб, а ещё двое пострадали

Украинские нацисты обстреляли жилые дома в городе Мелитополь Запорожской области из пусковых установок РСЗО «HIMARS». Об этом сообщает репортёр Андрей Руденко. По новым сведениям, предоставленным военным журналистом, в момент обстрела там находились люди. В итоге, трое человек получили ранения различной степени, в то время как ещё один скончался.По факту преступных действий со стороны ВСУ следователями СК РФ было возбуждено уголовное дело.Данная информация была также подтверждена временно исполняющим обязанности губернатора Запорожской области Евгением Балицким на своём аккаунте в Telegram.Как уточнил чиновник, все разрушенные дома и инфраструктура будут незамедлительно восстановлены местными властями. В настоящее время всем пострадавшим уже оказана медицинская помощь.Отметим, что по информации председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, благодаря активной работе российских ПВО, большая часть ракет была уничтожена ещё на подлёте к городу, однако, осколки поразили крыши нескольких жилых домов.Напоминаем, что в минувшее воскресенье, обстрелу со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS также подверглось мирное население. Двое человек погибло, а ещё семеро получили ранения. По информации Рогова, украинские боевики выпустили три ракеты HIMARS. Лишь одну из них удалось сбить.