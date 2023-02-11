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СМИ Украины: Россия имитирует взлёты МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» с белорусских аэродромов

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СМИ Украины: Россия имитирует взлёты МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» с белорусских аэродромов

Россия якобы имитирует взлеты МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» на борту с белорусских аэродромов. За них предположительно пытаются выдать другие самолеты, неспособные нести на борту такое вооружение.


Об этом сообщают СМИ Украины, ссылаясь на данные оппозиционной белорусской структуры «Беларускі Гаюн», специализирующейся на мониторинге любой военной активности на территории Белоруссии.

По мнению журналистов украинского издания, действия российских военных рассчитаны на то, что на них обратит внимание ПВО ВС Украины. По их мнению, взлет «фальшивых» МиГ-31К должен был вызвать срабатывание систем противовоздушной обороны киевских силовиков, что и произошло.

Наблюдатели мониторинговой группы зафиксировали два вылета российской авиации с аэродрома Мачулищи. Поначалу их приняли за МиГ-31К и самолеты ДРЛО А-50, так как звук похож, а рассмотреть было невозможно из-за неблагоприятных погодных условий. Затем наблюдатели посчитали, что это были истребители других типов, которые прибыли на аэродром накануне из Барановичей.

Группа «Беларускі Гаюн» ведет наблюдение за перемещением российской и белорусской военной техники, сообщая о них через свой Telegram-канал, чуть меньше года. Это означает, что она начала этим заниматься примерно в то же время, когда на Украине начала спецоперация ВС России. Ее представители утверждают, что они постоянно совершенствуют методы проверки полученной информации.
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14 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 18:55
    +4
    И они до сих пор работают??? Странно что Л. А. Г. их не прижмет.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 19:12
      +5
      Цитата: Ропот 55
      И они до сих пор работают??? Странно что Л. А. Г. их не прижмет.

      В "информированности" этого "Лешего" сомневаться не приходится. laughing

      Открыл навскидку - посмотреть, кто такие. Первое, что увидел -
      в Гомельской области будут строить новый военный полигон, только в 2023-2025 гг. на это будет потрачено $11 098 980

      Четвёртый десяток лет вижу перед собой строительные сметы. Так, чтобы всё сошлось "рубль в рубль" (ну, или "доллар в доллар") в смете, конечно, можно написать. Но чтобы это было так на самом деле так - не видел ни разу.
      Конкретно в этой смете было бы написано, как минимум, $11 100 000 и обязательно есть статья "Непредвиденных расходов", на которые все эти "некруглости" списываются.

      Либо у этого "Белорусского Лешего" та смета на строительство полигона лежит на столе, либо они большие мастера смотреть в потолок и выискивать там "красивые" цифры.
      Группа «Беларускі Гаюн» ведет наблюдение за перемещением российской и белорусской военной техники, сообщая о них через свой Telegram-канал, чуть меньше года. Это означает, что она начала этим заниматься примерно в то же время, когда на Украине начала спецоперация ВС России. Ее представители утверждают, что они постоянно совершенствуют методы проверки полученной информации.
      Куда уж дальше "совершенствовать", если у них сметы на строительство военных объектов на столе лежат?!
      Только если Батька и ВВП перед тем, как какие-либо Указы или соглашения подписывать, будут в «Беларускі Гаюн» текст присылать...

      Балаболы, блин... fool
      Очередные мастера на западные гранты выискивать новости методом высасывания их из пальца.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:56
    +1
    Так надо держать киевских утырков в страхе...А!Им же вроде обещана безопасность..
  3. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 18:56
    +3
    Главное не имитация, а правильные действия!
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 19:00
    +1
    За них предположительно пытаются выдать другие самолеты, неспособные нести на борту такое вооружение.

    Так-таки и пытаются?
    По их мнению, взлет «фальшивых» МиГ-31К должен был вызвать срабатывание систем противовоздушной обороны киевских силовиков, что и произошло.

    Или-таки вполне успешно выдают? wassat
  5. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 19:06
    +5
    Даже не знаю что сказать. Публиковать здесь, на российском ресурсе, бред, который несет 35-летний "змагар", живущий в Польше!? Редакция, что вы творите?
  6. kit88
    kit88 Сегодня, 19:09
    +4
    звук похож, а рассмотреть было невозможно из-за неблагоприятных погодных условий

    Ахренеть эксперты, шпионы, агенты 007...
    И это официальная оппозиционная структура такой перл выдает.
    Позвоните старшим в Пентагон, им из-за океана виднее что у нас взлетело и где приземлилось.
  7. Тополь
    Тополь Сегодня, 19:15
    +2
    Группа «Беларускі Гаюн» ведет наблюдение за перемещением российской и белорусской военной техники, сообщая о них через свой Telegram-канал, чуть меньше года.

    Ну тут одно из двух: или это замаскированное подразделение гур 404-ой, или это спецгруппа КГБ Белоруссии. Думается, что скорее всего второе. Вряд ли белорусский КГБ за год не смог их вычислить и обезвредить. Специально наводят путаницу: то ли миг-31, то ли нет. Особенно впечатляет профессионализм этой группы - по звуку определяют модель самолёта.
    1. AlexGa
      AlexGa Сегодня, 19:36
      +1
      Ну тут одно из двух: или это замаскированное подразделение гур 404-ой, или это спецгруппа КГБ Белоруссии. Думается, что скорее всего второе.

      Это Толик Мотолько таким образом деньги зарабатывает. Почитайте про него в Инете, все станет понятно.
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 19:45
      0
      Цитата: Тополь
      Ну тут одно из двух: или это замаскированное подразделение гур 404-ой, или это спецгруппа КГБ Белоруссии.

      Очередной инфо-фрик. К тому же "видящий всё и знающий обо всём в Белоруссии" из-за границы.
      Белорусский блогер Антон Мотолько (внесен в список лиц, причастных к терроризму) родился в Минске в 1988 году. И сначала прославился как фотограф.
      Во время выборов президента Беларуси в 2020 году популярность набрал одноименный телеграм-канал, который признан экстремистским в марте 2021-го.
      Против Антона Мотолько возбуждено уголовное дело по статьям 342, 293, 130, 361 и 361-1 Уголовного кодекса. В том числе его обвиняют в совершении с июля 2020 года умышленных действий посредством созданного и управляемого им телеграм-канала.
      Сам Мотолько, комментируя ситуацию, заявлял, что уехал из Беларуси 9 июля 2020-го и «практически никогда не призывал людей к выходам на улицу», так как не находился в стране.
  8. Авиатор_
    Авиатор_ Сегодня, 19:20
    +1
    Поначалу их приняли за МиГ-31К и самолеты ДРЛО А-50, так как звук похож, а рассмотреть было невозможно из-за неблагоприятных погодных условий.
    Про звук изрядно повеселили. Я думал, что девочки-дизайнеры лишь в рекламных агентствах сидят, а оказывается и в белорусской оппозиции тоже.
  9. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 19:27
    0
    Даже если так, даже если имитируют, это наше дело, можем заимитироваться. А боятся кинжалов... боятся. И это хорошо.
  10. Лешак
    Лешак Сегодня, 19:30
    0
    Прочитал текст... Предлагаю для полного отражения сути этой шараги переименовать её в: «Беларускі ГаЛЬюн». Будет самое то! good
  11. sifgame
    sifgame Сегодня, 19:32
    +1
    Фальшивые МиГ-31К с фальшивыми ракетами Кинжал нанесли фальшивый удар по настоящей цели.