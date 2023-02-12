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Новая ударная подводная лодка ВМС США Montana была укомплектована личным составом после нескольких лет задержек

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Новая ударная подводная лодка ВМС США Montana была укомплектована личным составом после нескольких лет задержек

Новая ударная атомная подводная лодка (АПЛ) Montana типа «Вирджиния» ВМС США была укомплектована личным составом после нескольких лет задержек. Ситуация связана с приостановкой программы «Колумбия» по созданию атомных подлодок с баллистическими ракетами (ПЛАРБ).


Стоит отметить, что фактически, судостроительная верфь Newport News Shipbuilding, расположенная в городе Ньюпорт-Ньюс в штате Вирджиния, занимающаяся строительством этого подводного судна совместно с предприятием General Dynamics Electric Boat, не поставила ВМС США ни одной субмарины в период с апреля 2020-го по февраль 2022-го года. Причиной называют пандемию.

Вот как прокомментировал данную ситуацию глава американской судостроительной компании Huntington Ingalls Industries (HII) Крис Кастнер:

Мы полностью укомплектовали личный состав подлодки в конфигурации Block IV.

При этом, как добавил Кастнер, компания с нетерпением ожидает передачи оставшихся 7 из 10 подлодок этой конфигурации, чтобы впоследствии заключить очередной контракт на строительство новых подлодок, использующих конфигурацию Block V.

Изначально планировалось передать АПЛ флоту с укомплектованием ЛС в 2020-21 годах.

За это время американские ВМС получили 20-ю по счёту подлодку серии «Вирджиния», которая носит название «Орегон», в то время как передача Montana произошла позже. Newport News ожидает отправки АПЛ «Нью-Джерси» в течение этого года. Что касается другой АПЛ Массачусетс, её ввод в эксплуатацию рассчитан на 2024-й год.

Тем не менее, как подчеркнул директор HII, он вполне оптимистично оценивает дальнейшие перспективы по разработке многоцелевых подлодок в рамках программы «Вирджиния».
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4 комментария
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  1. solar
    solar Сегодня, 10:28
    0
    (АПЛ) Montana типа «Вирджиния» ВМС США была укомплектована личным составом после нескольких лет задержек. Ситуация связана с приостановкой программы «Колумбия» по созданию атомных подлодок

    Из статьи сложно понять- а в чем связь? Это разные типы подлодок.
  2. Normann
    Normann Сегодня, 10:39
    0
    Чем мы ответим? Бореев и Ясеней не хватит, к сожалению. Посейдоны?
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:44
    0
    Цитата: solar
    Это разные типы подлодок.
    Типы подлодок разные, но "В подводных лодках класса «Колумбия» предполагается немало технологических заимствований от новейших АПЛ типа «Вирджиния». Подобные меры позволят снизить общие затраты на реализацию программы «Колумбия»
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:00
    0
    Название хорошее... Типа ПЛ Запорожье - подводная лодка в степях Украины. Монтана тоже, только она, в отличие от Запорожья и выхода ни к какому морю, даже толковому озеру, не имеет.
    Как вы лодку назовете - так вот она море и ищет laughing